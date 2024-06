La start-up roumaine The Connecter remporte un cycle de pré-amorçage dirigé par Hatcher+ et Startupbootcamp Australia

La startup basée à Bucarest, The Connecter, atteint une valorisation post-money de 1,2 million de dollars après son récent soutien par deux importantes sociétés de capital-risque : Startupbootcamp et Hatcher+.





Startupbootcamp, le principal accélérateur européen avec une valorisation de portefeuille de 5,6 milliards de dollars, a sélectionné The Connecter comme l'un des 10 meilleurs candidats sur 1,8k pour son programme de technologie financière durable. Cette reconnaissance en dit long sur le potentiel de The Connecter à perturber et à innover dans l'espace fintech. De plus, Hatcher+, basée à Singapour, a rejoint le cycle de financement, apportant avec elle l'expertise du Fonds H2. Cette entreprise en phase de démarrage se spécialise dans l'octroi de licences pour des technologies de construction de portefeuille basées sur l'IA afin de créer des portefeuilles diversifiés et indépendants du secteur, capables de générer des rendements robustes et prévisibles pour les investisseurs.





Dans le monde interconnecté d’aujourd’hui, l’accès aux services financiers n’est pas seulement un luxe mais une nécessité. Pourtant, plus de 1,7 milliard de personnes n’ont toujours pas accès aux outils financiers de base et sont confrontées à des défis de taille tels que les transactions internationales, la dévaluation des monnaies et les risques de conservation. Bien que la finance décentralisée (DeFi) promette des solutions, ses complexités actuelles laissent de nombreuses personnes sur la touche, avec un nombre stupéfiant de 70 % incapables de gérer les ouvertures de compte sans erreur et sans assistance. De plus, 50 % des transactions des utilisateurs se soldent par un échec.





Une vision d’inclusion : l’approche du Connecter

Entrez dans The Connecter, une super application de finance décentralisée dont la mission est de démocratiser l'accès à la richesse et d'apporter les avantages du courant dominant DeFi. Le Connecter est conçu pour la personne ordinaire, offrant un mélange transparent de la simplicité de la technologie financière Web 2 avec un backend Web 3. Sa vision ? Pour accorder aux utilisateurs la pleine propriété des actifs, des devises stables, une sécurité accrue et une portée mondiale.





« Le Connecter est vraiment une question de connexion à tous points de vue. Il s'agit de connecter les technologies existantes pour en former de plus grandes, de connecter les gens pour créer des expériences nouvelles et de connecter les gens à la liberté. Il existe tellement de problèmes en ce qui concerne nos systèmes économiques actuels. Premièrement, le montant d’argent que les gens doivent payer simplement pour avoir un endroit sûr où placer leur argent, puis pour l’utiliser réellement. Deuxièmement, le peu d’accessibilité dont disposent les gens pour leur propre argent durement gagné. Et troisièmement, les nombreuses atteintes à la vie privée qui se produisent dans les systèmes économiques centralisés et réglementés. Le Connecter aborde et fournit des solutions à tous ces problèmes, permettant aux individus d'avoir l'autonomie, l'accessibilité et l'utilisation de leurs propres finances durement gagnées. Lorsque j'imagine le potentiel de The Connecter, je vois qu'il change vraiment la façon dont nous, en tant qu'humains, interagissons et percevons la réalité dans laquelle nous opérons actuellement. Je vois The Connecter éliminer la corruption, accroître la liberté individuelle et redonner le pouvoir aux gens. Je vois The Connecter changer le monde pour le mieux à son niveau le plus fondamental. » - Paige Soponar, COO et co-fondatrice de The Connecter





Conception centrée sur l'utilisateur : le différenciateur du connecteur

Au cœur du succès de The Connecter réside son approche centrée sur l'utilisateur, soutenue par l'expertise en matière d'interface utilisateur fondée sur des preuves de son département R&D, étroitement affilié à Asia Pacific YNBC. Avec un co-fondateur spécialisé dans la psychologie de l'adoption massive de technologies, The Connecter garantit une expérience d'intégration fluide, particulièrement cruciale pour les nouveaux arrivants dans le domaine de la cryptographie et de la DeFi.





Établir de nouvelles normes : les fonctionnalités du connecteur

Ce qui distingue The Connecter de ses concurrents, c'est son engagement envers les actifs du monde réel (RWA) et les utilités, opérant dans un cadre B2B2C. De plus, il bénéficie d'une véritable accessibilité mondiale, avec la prise en charge de plus de 130 options de paiement différentes, y compris les principales cartes comme Mastercard et Visa, ainsi que des plateformes populaires comme Revolut et Western Union. L'agrégateur de paiement de Connecter augmente considérablement les taux de réussite des transactions de 80 %, tout en offrant systématiquement aux clients les frais les plus bas du marché.





« La promesse du Connecter représente plus qu'une simple solution DeFi. Il incarne un mouvement vers l’inclusion et l’autonomisation financières, alimenté par une technologie de pointe et soutenu par des investisseurs de premier plan. Alors que The Connecter continue d’ouvrir la voie vers un avenir financier plus accessible et démocratisé, il est sur le point de révolutionner la façon dont nous interagissons et comprenons la finance. » - Eduard Soponar, PDG et co-fondateur de The Connecter.





