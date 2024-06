Big Tech muốn ngăn chặn gian lận bầu cử

Tất cả Big Tech cuối cùng có thể đã đồng ý về một điều gì đó và điều gì đó đang ngăn cản trí tuệ nhân tạo sáng tạo khỏi việc lừa gạt cử tri. Bạn thấy đấy, năm 2024 là một năm quan trọng: đó là năm mà hàng triệu người trên toàn cầu bỏ phiếu xem ai sẽ cai trị họ tiếp theo. Tất nhiên, vấn đề lớn nhất là Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024, nơi sẽ chứng kiến Joe Biden đương nhiệm đối đầu với cựu tổng tư lệnh Donald Trump. Tuy nhiên, cử tri cũng sẽ đi bầu ở các khu vực lớn khác bao gồm Mexico, Vương quốc Anh và thậm chí cả Ấn Độ.





Tóm lại, các chuyên gia nói rằng các quốc gia đại diện cho 41% dân số thế giới sẽ tổ chức bầu cử trong năm nay - một con số kỷ lục. Vậy điều này có liên quan gì đến công nghệ lớn và AI có tính sáng tạo? Chà.. trong khi các lực lượng dân chủ vận động thuyết phục cử tri đưa họ lên nắm quyền, một số diễn viên xấu hoặc (thậm chí cả các đối thủ chính trị) có thể bị cám dỗ khai thác sức mạnh của máy móc để nghiêng cán cân theo hướng có lợi cho ứng cử viên này hay ứng cử viên kia.





Những sự giả mạo sâu sắc, giống như những cái được làm từ Obama , đã khá tốt cách đây nửa thập kỷ. Và gần đây sự cố của Taylor Swift chỉ là một lời nhắc nhở nghiệt ngã về việc AI đã phát triển bao xa kể từ đó. Chính tiềm năng hủy diệt của AI sáng tạo này đã kết hợp công nghệ lớn với nhau để giúp đỡ cử tri tốt hơn, tránh để họ tương tác với video, âm thanh hoặc văn bản do AI tạo ra mà không hề nhận ra!





Tuần trước tại Hội nghị An ninh Munich, những người đứng đầu các công ty công nghệ lớn có truyền thống cạnh tranh với nhau, cho biết họ sẽ hợp tác để ngăn chặn việc lạm dụng AI trong các cuộc bầu cử diễn ra trong năm nay. Đừng bận tâm đến thực tế là họ sẽ tiếp tục xây dựng nền tảng AI mạnh mẽ hơn. (Trên thực tế, OpenAI hiện đã có ra mắt một mô hình AI biến văn bản thành video!)





Hãy nhớ lại thời điểm đó khi mọi người từ khắp nơi trên thế giới đã viết một lá thư tới OpenAI để yêu cầu nó ngừng phát triển ChatGPT mạnh hơn? Vâng… chuyện đó giờ đã là quá khứ vì OpenAI và người ủng hộ nó Microsoft sẽ làm việc với (các) đối thủ cạnh tranh Google , Meta Và Amazon để "phát hiện và chống lại" nội dung AI có hại thông qua các chiến dịch giáo dục và bằng cách theo dõi nguồn nội dung sai lệch liên quan đến bầu cử, bao gồm âm thanh, video và hình ảnh cung cấp thông tin sai lệch cho cử tri.





Một trong những người ký cam kết là Elon Musk X , điều này thật thú vị vì người giàu nhất thế giới là đang phát triển công ty AI của riêng anh ấy ở bên cạnh và đã là một nhà phê bình giọng hát của OpenAI kể từ khi ông bị đuổi khỏi công ty.





TikTok và Snap cũng cho mượn tên của họ lời hứa trong đó bao gồm các công ty khởi nghiệp AI sắp ra mắt Anthropic và Inflection trong danh sách các bên ký kết – công ty trước đây được hỗ trợ bởi Amazon và Google và cái sau của Microsoft và Nvidia .





Nhìn chung, 20 công ty công nghệ, được cho là những công ty quan trọng, đã ký thỏa thuận Hiệp định công nghệ nhằm chống lại việc sử dụng AI một cách lừa đảo trong cuộc bầu cử năm 2024 (đó là một câu nói hay, chúng tôi biết!).





Chính trị. Ai có thể nghĩ rằng đó là nơi AI sẽ có tác động lớn nhất?





Microsoft, Instagram của Meta và Google thống trị ba vị trí hàng đầu trên Bảng xếp hạng Công ty Công nghệ của HackerNoon trong tuần này.









👋 Bạn đang đọc Bản tóm tắt tin tức về công ty công nghệ của HackerNoon, một tuyển tập hàng tuần về những điều tốt đẹp về công nghệ kết hợp dữ liệu độc quyền của HackerNoon với các xu hướng internet để xác định công ty nào đang nổi lên và suy thoái trong nhận thức của công chúng. Đăng ký tại đây để nhận bản tin đầy đủ trong hộp thư đến của bạn vào thứ Ba hàng tuần.

Microsoft thực hiện bước đầu tiên để làm mờ ranh giới giữa các bảng điều khiển 🎮

Có phải chúng ta hay thế hệ máy chơi game hiện tại của Sony và Microsoft đang ở mức trung bình? Càng ngày, càng có cảm giác như Playstation 5 và Xbox Series S/X mang lại rất ít giá trị khi xem xét những thứ như tính năng và tính năng độc quyền. Trên thực tế, Sony đã đánh dấu rằng Playstation 5 đang ở mức phần cuối của vòng đời của nó và Series S/X của Microsoft? Chà.. chúng ta có thể nói gì về chiếc máy chơi game đã bán được thậm chí còn tệ hơn hơn Xbox ban đầu?





Để bù đắp cho sự chậm trễ, Microsoft đã quyết định vượt qua một số sản phẩm độc quyền của nó trên Playstation và Nintendo Switch. Bạn hỏi những trò chơi nào? Chúng tôi chưa biết, nhưng có khả năng chúng tôi sẽ tìm ra trong những tháng tới.





Đây không nhất thiết phải là lần đầu tiên một trò chơi trên bảng điều khiển của bên thứ nhất chuyển sang nền tảng khác. Trên thực tế, chúng tôi có một số ví dụ điển hình về các trò chơi độc quyền của Sony được chuyển sang PC để đạt được thành công lớn, như God of War, một số trò chơi Persona, Last of Us Part 1 và thậm chí cả một số trò chơi Uncharted! Nhưng trò chơi chuyển sang bảng điều khiển của đối thủ? Đó là một điều chưa từng nghe thấy; tuy nhiên, đó có thể là xu hướng đang phát triển khi người tiêu dùng trở nên không quan tâm đến nền tảng và tìm kiếm sự linh hoạt hơn với phần cứng họ mua.





Giám đốc điều hành Microsoft Gaming Phil Spencer đã nói nhiều như gần đây khi ông lưu ý rằng tính độc quyền trong ngành trò chơi điện tử sẽ còn giảm hơn nữa trong vòng 5 đến 10 năm tới. Đối với chúng tôi, điều đó có vẻ như việc mua một bảng điều khiển sẽ không còn giới hạn người tiêu dùng trong một hệ sinh thái duy nhất và phần cứng có thể trở thành thiết bị thay thế giá rẻ cho PC.





Vậy, bây giờ quân domino đầu tiên đã sụp đổ, liệu chúng ta có thấy Halo trên Playstation không? Linh hồn của quỷ trên Xbox? Chúng tôi chắc chắn hy vọng như vậy! Hoặc tốt hơn nữa là trò chơi được phát hành ở khắp mọi nơi. Và ý chúng tôi là mọi nơi .

Nvidia tiến gần hơn tới mức định giá 2 nghìn tỷ USD 🤑

Thật là một điều phi thường trong 12 đến 16 tháng qua Nvidia , công ty bán *nghĩa đen* xẻng ảo trong cơn sốt vàng AI đang diễn ra.





Sự thành công của ChatGPT không chỉ đã biến công ty từ có lãi đến có lợi nhuận lớn , nhưng nhu cầu về phần cứng của nó chưa bao giờ cao hơn khi ngày càng có nhiều tổ chức cố gắng xây dựng các mô hình AI của riêng họ để cạnh tranh với những thứ như ChatGPT của OpenAI.





Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi do sự quan tâm quá lớn đến Nvidia và cổ phiếu của nó, định giá của công ty đã tăng cao đến mức giờ đây nó không chỉ là công ty Mỹ có giá trị thứ ba trên thế giới mà giờ đây còn có giá trị hơn nữa. hơn Amazon, Google và thậm chí cả Meta.





Với mức vốn hóa thị trường gần 1,8 nghìn tỷ USD, việc Nvidia đạt mốc 2 nghìn tỷ USD chỉ là vấn đề thời gian vì có vẻ như cổ phiếu sẽ không sớm giảm giá. Điều buồn cười là nó thậm chí còn chưa phải là một cả năm kể từ khi Nvidia đạt được mức định giá nghìn tỷ đô la, điều đó có nghĩa là rất có khả năng nó sẽ đạt 2 nghìn tỷ đô la trước lễ kỷ niệm 12 tháng kể từ khi nó gia nhập câu lạc bộ tỷ phú.





Nvidia không chỉ là một tổng thể công ty có giá trị , đây cũng là một trong những nhà sản xuất chip có giá trị nhất thế giới, vượt xa các đối thủ AMD , Intel và/hoặc Arm Holdings cộng lại có giá trị vốn hóa thị trường khoảng 600 tỷ USD. Ôi!





Tuy nhiên, các nhà đầu tư đang dần đổ xô vào các công ty cạnh tranh chống lại Nvidia hoặc là tùy theo sở thích của nó , có lẽ là do mua cổ phiếu Nvidia vào thời điểm hiện tại đắt hơn rất nhiều so với khoảng một năm trước.





Sẽ thật tuyệt khi xem Đội Xanh sẽ hướng tới đâu tiếp theo.

Trong Tin tức khác.. 📰

Bộ trưởng Vương quốc Anh mong đợi luật pháp về Stablecoin và đặt cược trong vòng sáu tháng - thông qua Đồng xuBàn

Những người phụ nữ trong lĩnh vực AI tạo nên sự khác biệt — thông qua TechCrunch

EU mở cuộc điều tra chính thức về TikTok về việc bảo vệ trẻ em - thông qua CNN

Musk nói: Bệnh nhân đầu tiên của Neuralink có thể điều khiển chuột thông qua suy nghĩ Reuters

Máy tính lượng tử tiến gần hơn đến dây chuyền lắp ráp - thông qua Axios

Cổ phiếu Nintendo giảm gần 6% sau khi có thông tin cho rằng Switch 2 sẽ bị trì hoãn đến năm 2025 - thông qua CNBC

–





Và đó là một bọc! Đừng quên chia sẻ bản tin này với gia đình và bạn bè của bạn! Hẹn gặp lại mọi người vào tuần tới. HÒA BÌNH! ☮️





— Sheharyar Khan, Biên tập viên, Công nghệ kinh doanh @ HackerNoon