Big Tech will Wahlbetrug verhindern

Möglicherweise hat sich die gesamte Big Tech schließlich auf etwas geeinigt, und dieses Etwas verhindert, dass die generative künstliche Intelligenz die Wähler verwirrt. Sie sehen, 2024 ist ein wichtiges Jahr: Es ist das Jahr, in dem Millionen Menschen auf der ganzen Welt darüber stimmen, wer sie als nächstes regieren wird. Das große Ereignis sind natürlich die US-Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024, bei denen Amtsinhaber Joe Biden gegen den ehemaligen Oberbefehlshaber Donald Trump antritt. Allerdings werden auch in anderen wichtigen Regionen wie Mexiko, dem Vereinigten Königreich und sogar Indien Wähler an den Wahlen teilnehmen.





Alles in allem Experten sagen dass Länder, die 41 % der Weltbevölkerung repräsentieren, dieses Jahr Wahlen abhalten werden – eine Rekordzahl. Was hat das also mit Big Tech und generativer KI zu tun? Nun... während demokratische Kräfte sich dafür einsetzen, die Wähler davon zu überzeugen, sie an die Macht zu bringen, einige schlechte Schauspieler oder (sogar politische Gegner) könnten versucht sein, die Macht der Maschinen zu nutzen, um den Ausschlag für den einen oder anderen Kandidaten zu geben.





Deep Fakes, wie die solche aus Obama , waren schon vor einem halben Jahrzehnt verdammt gut. Und die jüngsten Taylor Swift-Debakel ist nur eine düstere Erinnerung daran, wie weit die generative KI seitdem fortgeschritten ist. Es ist dieses destruktive Potenzial der generativen KI, das große Technologieunternehmen dazu bringt, sich zusammenzuschließen, um den Wählern besser zu helfen, damit sie nicht mit KI-generierten Videos, Audiodateien oder Texten interagieren, ohne es überhaupt zu merken!





Letzte Woche erklärten die Aushängeschilder der großen Technologiekonzerne, die traditionell gegeneinander antreten, auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dass sie zusammenarbeiten würden, um den Missbrauch von KI bei den diesjährigen Wahlen zu verhindern. Vergessen Sie nicht, dass sie im Hintergrund weiterhin an einer leistungsfähigeren KI arbeiten werden. (Tatsächlich hat OpenAI jetzt gestartet ein KI-Modell, das Text in Video umwandelt!)





Erinnern Sie sich an die Zeit, als Menschen aus der ganzen Welt kamen einen Brief geschrieben an OpenAI, um es aufzufordern, die Entwicklung eines leistungsfähigeren ChatGPT zu stoppen? Ja ... das gehört jetzt der Vergangenheit an, weil OpenAI und sein Unterstützer Microsoft werden mit Wettbewerbern zusammenarbeiten Google , Meta Und Amazonas um schädliche KI-Inhalte durch Aufklärungskampagnen und durch die Verfolgung der Quelle irreführender wahlbezogener Inhalte zu „erkennen und zu bekämpfen“, einschließlich Audio-, Video- und Bildinhalten, die den Wählern falsche Informationen liefern.





Einer der Unterzeichner des Versprechens ist Elon Musk X , was interessant ist, weil es der reichste Mann der Welt ist Entwicklung nebenher sein eigenes KI-Unternehmen und war ein Gesangskritiker von OpenAI, seit er aus dem Unternehmen verdrängt wurde.





Tick Tack und Snap gaben dem auch ihren Namen versprechen Zu den Unterzeichnern gehörten die aufstrebenden KI-Startups Anthropic und Inflection – ersteres mit Unterstützung von Amazon und Google und Letzteres von Microsoft und Nvidia .





Insgesamt haben 20 Technologieunternehmen, wohl diejenigen, die von Bedeutung sind, den Vertrag unterzeichnet Tech-Abkommen zur Bekämpfung des betrügerischen Einsatzes von KI bei den Wahlen 2024 (Es ist ein Bissen, das wissen wir!).





Politik. Wer hätte gedacht , dass KI dort den größten Einfluss haben würde?





Microsoft, Metas Instagram und Google dominierten diese Woche die ersten drei Plätze im Tech Company Ranking von HackerNoon.









👋 Sie lesen den Tech Company News Brief von HackerNoon, eine wöchentliche Sammlung technischer Neuigkeiten, die die proprietären Daten von HackerNoon mit Internettrends kombiniert, um festzustellen, welche Unternehmen im öffentlichen Bewusstsein auf- und absteigen. Abonnieren Sie hier, um jeden Dienstag den vollständigen Newsletter in Ihrem Posteingang zu erhalten.

Microsoft unternimmt den ersten Schritt, um die Grenzen zwischen Konsolen zu verwischen 🎮

Liegt es an uns oder sind die aktuellen Konsolengenerationen von Sony und Microsoft bestenfalls mittelmäßig? Immer mehr fühlt es sich so an, als ob die Playstation 5 und die Xbox Series S/X in Bezug auf Dinge wie Exklusivität und Features nur sehr wenig Wert bieten. Tatsächlich hat Sony bereits darauf hingewiesen, dass die Playstation 5 auf dem Weg ist Ende seines Lebenszyklus , und Microsofts Serie S/X? Nun ja, was können wir überhaupt über die verkaufte Konsole sagen? noch schlimmer als die ursprüngliche Xbox?





Um die Lücke auszugleichen, hat Microsoft beschlossen, dies zu tun überqueren einige seiner Exklusivprodukte für die Playstation und Nintendo Switch. Welche Spiele, fragst du? Wir wissen es noch nicht, aber es ist wahrscheinlich, dass wir es wissen werden finde es heraus in den kommenden Monaten.





Dies wäre nicht unbedingt das erste Mal, dass ein Erstanbieter-Konsolenspiel auf eine andere Plattform wechselt. Tatsächlich haben wir einige großartige Beispiele dafür, dass Sony-Exklusivtitel mit großem Erfolg auf den PC portiert wurden, wie God of War, bestimmte Persona-Spiele, Last of Us Part 1 und sogar einige Uncharted-Spiele! Aber Spiele, die auf die Konsole eines Konkurrenten übertragen werden? Das ist etwas ungewöhnlich; Dies könnte jedoch ein Trend sein, der voranschreitet, da Verbraucher plattformunabhängig werden und mehr Flexibilität bei der von ihnen gekauften Hardware wünschen.





Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming sagte das kürzlich als er feststellte, dass die Exklusivität in der gesamten Videospielbranche in den nächsten fünf bis zehn Jahren weiter zurückgehen wird. Für uns klingt das so, als würde der Kauf einer Konsole die Verbraucher nicht länger auf ein einziges Ökosystem beschränken und die Hardware könnte zu einem billigen Ersatz für PCs werden.





Nachdem nun der erste Dominostein gefallen ist: Werden wir Halo auf der Playstation sehen? Demon's Souls auf Xbox? Das hoffen wir auf jeden Fall! Oder noch besser: Spiele werden einfach überall veröffentlicht. Und wir meinen überall .

Nvidia nähert sich der 2-Billionen-Dollar-Bewertung nur wenige Schritte 🤑

Was für phänomenale 12 bis 16 Monate vergangen sind Nvidia , das Unternehmen, das das *wörtliche* verkauft virtuelle Schaufel während des anhaltenden KI-Goldrauschs.





Der Erfolg von ChatGPT hat nicht nur das Unternehmen verändert profitabel bis mega profitabel , aber die Nachfrage nach seiner Hardware war noch nie so hoch, da immer mehr Unternehmen versuchen, ihre eigenen KI-Modelle zu entwickeln, um mit ChatGPT von OpenAI zu konkurrieren.





Daher sollte es nicht überraschen, dass die Bewertung des Unternehmens aufgrund des überwältigenden Interesses an Nvidia und seinen Aktien so stark gestiegen ist, dass es jetzt nicht nur das drittwertvollste US-Unternehmen der Welt ist, sondern sogar noch wertvoller geworden ist als Amazon, Google und sogar Meta.





Bei einer Marktkapitalisierung von fast 1,8 Billionen US-Dollar ist es nur eine Frage der Zeit, bis Nvidia die 2-Billionen-Dollar-Marke erreicht, denn es sieht nicht so aus, als würde die Aktie in absehbarer Zeit fallen. Komischerweise war es noch nicht einmal ein volles Jahr Da Nvidia einen Wert von einer Billion US-Dollar erreicht hat, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass das Unternehmen vor dem zwölfmonatigen Jahrestag seines Eintritts in den Club der Billionen einen Wert von 2 Billionen US-Dollar erreichen wird.





Nvidia ist nicht nur ein Insgesamt ein wertvolles Unternehmen Darüber hinaus ist es einer der wertvollsten Chiphersteller der Welt und liegt weit vor der Konkurrenz AMD , Intel und/oder Arm Holdings, die zusammen eine Marktkapitalisierung von rund 600 Milliarden US-Dollar haben. Autsch!





Dennoch häufen sich die Anleger langsam auf Unternehmen, die beides tun im Wettbewerb gegen Nvidia oder sind vorbehaltlich seines Interesses , vermutlich weil es im Moment einfach viel teurer ist, Nvidia-Aktien zu kaufen als noch vor etwa einem Jahr.





Es wird großartig sein zu sehen, wohin Team Green als nächstes geht.

In anderen Nachrichten.. 📰

Der britische Minister erwartet Stablecoin- und Staking-Gesetzgebung innerhalb von sechs Monaten – via CoinDesk

Die Frauen in der KI machen einen Unterschied – über TechCrunch

Die EU leitet formelle Untersuchung zu TikTok zum Schutz von Kindern ein – via CNN

Neuralinks erster menschlicher Patient, der in der Lage ist, die Maus durch Denken zu kontrollieren, sagt Musk – via Reuters

Quantencomputer rücken näher ans Fließband – via Axios

Nintendo-Aktien fallen um fast 6 %, nachdem berichtet wurde, dass die Switch 2 bis 2025 verschoben wird – via CNBC

–





Und das ist ein Wrap! Vergessen Sie nicht, diesen Newsletter mit Ihrer Familie und Ihren Freunden zu teilen! Wir sehen uns alle nächste Woche. FRIEDEN! ☮️





— Sheharyar Khan, Redakteur, Business Tech @ HackerNoon