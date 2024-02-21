大型科技公司希望防止选举舞弊

所有大型科技公司可能最终在某些事情上达成了一致，并且某些事情正在阻止生成式人工智能迷惑选民。你看，2024 年是重要的一年：全球数百万人将在这一年投票选出下一个统治者。当然，最重要的是 2024 年美国总统选举，现任总统乔·拜登将与前总司令唐纳德·特朗普展开较量。然而，包括墨西哥、英国甚至印度在内的其他主要地区也将出现选民投票。





总而言之，专家 说 占世界人口 41% 的国家今年将举行选举——这一数字创历史新高。那么，这与大型科技和生成式人工智能有什么关系呢？嗯……虽然民主力量努力说服选民让他们掌权，但一些人 坏演员 或者（甚至是政治对手）可能会试图利用机器的力量来使天平向一位候选人倾斜。





深度假货，例如 奥巴马做的 ，五年前就已经相当不错了。还有最近的 泰勒·斯威夫特的崩溃 这只是一个残酷的提醒，提醒我们自那时以来生成式人工智能已经取得了多大的进步。正是生成式人工智能的这种破坏性潜力，让大型科技公司联合起来，更好地帮助选民，以免他们在没有意识到的情况下与人工智能生成的视频、音频或文本进行交互！





上周在慕尼黑安全会议上，传统上相互竞争的大型科技公司的代表人物表示，他们将共同努力防止人工智能在今年的选举期间被滥用。不要介意他们将继续在后台构建更强大的人工智能这一事实。 （事实上，OpenAI 现在已经 推出 一个将文本变成视频的人工智能模型！）





还记得那个时候，来自世界各地的人们 写了一封信 向OpenAI要求其停止开发更强大的ChatGPT？是的……那已经成为过去了，因为 开放人工智能 及其支持者 微软 将与竞争对手合作 谷歌 , 元 和 亚马逊 通过教育活动以及跟踪误导性选举相关内容（包括向选民提供虚假信息的音频、视频和图像）的来源，“检测和反击”有害的人工智能内容。





该承诺的签署人之一是埃隆·马斯克 (Elon Musk) X ，这很有趣，因为世界首富是 发展 他自己的人工智能公司也在旁边，并且一直是一家 声音批评家 自从他被公司开除后，他一直担任 OpenAI 的职务。





抖音 Snap 也将自己的名字借给了 保证 其中签署者名单中包括崭露头角的人工智能初创公司 Anthropic 和 Inflection——前者得到了 Anthropic 的支持 亚马逊和谷歌 和后者 由微软和英伟达开发 。





总而言之，20 家科技公司（可以说是重要的科技公司）签署了 技术协议将打击 2024 年选举中人工智能的欺骗性使用 （我们知道，这很拗口！）。





政治。谁会想到这是人工智能影响最大的领域？





微软、Meta 的 Instagram 和谷歌在本周 HackerNoon 的科技公司排名中占据了前三名。









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微软迈出了模糊游戏机之间界限的第一步🎮

是我们的问题还是索尼和微软的当前一代游戏机充其量只是中等水平？考虑到独占性和功能等因素，人们越来越感觉 Playstation 5 和 Xbox Series S/X 的价值微乎其微。事实上，索尼已经表示 Playstation 5 处于领先地位。 其生命周期的尾部 ，以及微软的 S/X 系列？好吧..对于已售出的游戏机我们还能说些什么 更糟 比原来的Xbox？





为了弥补这一缺陷，微软决定 交叉 其部分独家游戏登陆 Playstation 和 Nintendo Switch。你问哪些游戏？我们还不知道，但我们很可能会知道 查出 在接下来的几个月里。





这不一定是第一方主机游戏第一次跨到另一个平台。事实上，我们有一些索尼独占游戏移植到 PC 并取得巨大成功的优秀例子，例如《战神》、某些《女神异闻录》游戏、《最后生还者：第 1 部分》，甚至还有一些《神秘海域》游戏！但是游戏是否可以移植到竞争对手的游戏机上？这有点闻所未闻；然而，随着消费者变得与平台无关并寻求购买硬件的更大灵活性，这可能成为未来的趋势。





微软游戏首席执行官菲尔·斯宾塞 最近也说了这么多 当他指出整个视频游戏行业的排他性将在未来五到十年内进一步缩小时。对我们来说，这听起来像是购买游戏机不再将消费者限制在单一生态系统中，而且硬件可能会成为 PC 的廉价替代品。





那么，既然第一块多米诺骨牌已经倒下，我们会在 PS 上看到《光环》吗？ Xbox 上有《恶魔之魂》吗？我们当然希望如此！或者更好的是，游戏随处发布。我们的意思是 到处 。

Nvidia 估值逼近 2 万亿美元🤑

这 12 到 16 个月的时间是多么惊人啊 英伟达 ，该公司销售*字面* 虚拟铲子 在正在进行的人工智能淘金热期间。





ChatGPT 的成功不仅使该公司从 盈利到巨额盈利 ，但随着越来越多的组织尝试构建自己的 AI 模型以与 OpenAI 的 ChatGPT 等模型竞争，对其硬件的需求从未如此之高。





因此，由于人们对英伟达及其股票的巨大兴趣，该公司的估值已经飙升得如此之高，以至于它现在不仅是全球第三大最有价值的美国公司，而且现在的价值更高，这一点也就不足为奇了。比亚马逊、谷歌，甚至 Meta 还要多。





Nvidia 的市值接近 1.8 万亿美元，达到 2 万亿美元大关只是时间问题，因为看起来该股不会很快下跌。有趣的是，这甚至还不是 全年 由于英伟达的估值达到了万亿美元，这意味着它在进入万亿富翁俱乐部十二个月前很有可能达到 2 万亿美元。





Nvidia 不仅是 公司整体有价值 ，它也是世界上最有价值的芯片制造商之一，远远领先于竞争对手 AMD , 英特尔 和/或 Arm Holdings 的市值合计约为 6000 亿美元。哎哟!





尽管如此，投资者正在慢慢涌入以下公司： 竞争 Nvidia 或者是 受其利益影响 ，大概是因为目前购买英伟达股票的价格比一年左右之前要贵得多。





很高兴看到格林队下一步的发展方向。

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