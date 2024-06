Big Tech quer prevenir fraude eleitoral

Toda a Big Tech pode ter finalmente concordado em algo, e esse algo está impedindo a inteligência artificial generativa de enganar os eleitores. Veja, 2024 é um ano importante: é o ano em que milhões de pessoas em todo o mundo votam em quem irá governá-las a seguir. A grande questão são, claro, as eleições presidenciais dos EUA de 2024, que veriam o atual Joe Biden enfrentar o ex-comandante-em-chefe Donald Trump. No entanto, os eleitores também irão votar noutras regiões importantes, incluindo o México, o Reino Unido e até a Índia.





Em suma, especialistas dizer que países que representam 41% da população mundial realizarão eleições este ano — um número recorde. Então, o que isso tem a ver com a grande tecnologia e a IA generativa? Bem... enquanto as forças democráticas fazem campanha para convencer os eleitores a levá-los ao poder, alguns maus atores ou (mesmo adversários políticos) podem ser tentados a aproveitar o poder das máquinas para inclinar a balança a favor de um candidato ou de outro.





Falsificações profundas, como o aqueles feitos de Obama , já eram muito bons há meia década. E o recente Desastre de Taylor Swift é apenas um lembrete sombrio de quão longe a IA generativa avançou desde então. É esse potencial destrutivo da IA generativa que faz com que as grandes tecnologias se unam para melhor ajudar os eleitores, para que não interajam com vídeo, áudio ou texto gerado pela IA, mesmo sem perceber!





Na semana passada, na Conferência de Segurança de Munique, os garotos-propaganda das grandes tecnologias, que tradicionalmente competem entre si, disseram que trabalhariam juntos para evitar o uso indevido da IA durante as eleições que ocorrerão este ano. Não importa o fato de que eles continuarão a construir uma IA mais poderosa em segundo plano. (Na verdade, OpenAI agora lançado um modelo de IA que transforma texto em vídeo!)





Lembre-se daquela época em que pessoas de todo o mundo escreveu uma carta à OpenAI para pedir que pare o desenvolvimento de um ChatGPT mais poderoso? Sim... isso agora está no passado porque OpenAI e seu apoiador Microsoft trabalharemos com concorrentes Google , meta e Amazonas para "detectar e combater" conteúdo prejudicial de IA por meio de campanhas educacionais e rastreando a fonte de conteúdo enganoso relacionado às eleições, incluindo áudio, vídeo e imagens que fornecem informações falsas aos eleitores.





Um dos signatários do compromisso é Elon Musk X , o que é interessante porque o homem mais rico do mundo é em desenvolvimento sua própria empresa de IA paralelamente e tem sido um crítico vocal da OpenAI desde que foi demitido da empresa.





TikTok e Snap também emprestou seu nome ao juramento que incluiu as emergentes startups de IA Anthropic e Inflection na lista de signatários – a primeira apoiada por Amazon e Google e o último pela Microsoft e Nvidia .





Ao todo, 20 empresas de tecnologia, provavelmente as que importam, assinaram o Acordo tecnológico para combater o uso enganoso de IA nas eleições de 2024 (é um bocado, nós sabemos!).





Política. Quem imaginaria que seria aí que a IA teria o maior impacto?





Microsoft, Instagram da Meta e Google dominaram as três primeiras posições no Tech Company Rankings do HackerNoon esta semana.









Microsoft dá o primeiro passo para confundir os limites entre os consoles 🎮

Somos nós ou a geração atual de consoles de jogos da Sony e da Microsoft é, na melhor das hipóteses, mediana? Cada vez mais parece que o Playstation 5 e o Xbox Series S/X oferecem muito pouco em termos de valor quando se considera coisas como exclusividades e recursos. Aliás, a Sony já sinalizou que o Playstation 5 está no final do seu ciclo de vida e Série S/X da Microsoft? Bem.. o que podemos dizer sobre o console que vendeu pior ainda do que o Xbox original?





Para compensar a folga, a Microsoft decidiu atravessar alguns de seus exclusivos para Playstation e Nintendo Switch. Quais jogos, você pergunta? Ainda não sabemos, mas é provável que saibamos descobrir nos próximos meses.





Esta não seria necessariamente a primeira vez que um jogo de console original passa para outra plataforma. Na verdade, temos alguns ótimos exemplos de exclusividades da Sony sendo portadas para PC com grande sucesso, como God of War, certos jogos Persona, Last of Us Part 1 e até mesmo alguns jogos Uncharted! Mas os jogos passam para o console de um rival? Isso é um pouco inédito; no entanto, pode ser que a tendência avance à medida que os consumidores se tornam agnósticos em relação à plataforma e procuram mais flexibilidade com o hardware que adquirem.





CEO de jogos da Microsoft, Phil Spencer disse isso recentemente quando ele observou que a exclusividade na indústria de videogames diminuirá ainda mais nos próximos cinco a 10 anos. Para nós, parece que comprar um console não vai mais limitar os consumidores a um único ecossistema e o hardware pode se tornar substituto barato para PCs.





Então, agora que caiu o primeiro dominó, veremos Halo no Playstation? Demon's Souls no Xbox? Certamente esperamos que sim! Ou melhor ainda, jogos sendo lançados em todos os lugares. E queremos dizer em todos os lugares .

Nvidia se aproxima da avaliação de US$ 2 trilhões 🤑

Que fenomenais 12 a 16 meses foram Nvidia , a empresa que vende o *literal* pá virtual durante a contínua corrida do ouro da IA.





O sucesso do ChatGPT não apenas transformou a empresa de rentável a mega rentável , mas a demanda por seu hardware nunca foi tão alta, à medida que mais e mais organizações tentam construir seus próprios modelos de IA para competir com empresas como ChatGPT da OpenAI.





Portanto, não deveria ser uma surpresa que, devido ao interesse esmagador na Nvidia e nas suas ações, a avaliação da empresa tenha subido tanto que não só é agora a terceira empresa norte-americana mais valiosa do mundo, como também é mais valiosa. do que Amazon, Google e até Meta.





Com uma capitalização de mercado de quase US$ 1,8 trilhão, é apenas uma questão de tempo até que a Nvidia atinja a marca de US$ 2 trilhões, porque não parece que as ações vão cair tão cedo. O engraçado é que nem foi um ano completo desde que a Nvidia atingiu um trilhão de dólares em avaliação, o que significa que é muito, muito provável que ela atingisse US$ 2 trilhões antes do aniversário de doze meses de quando entrou no clube dos trilionários.





A Nvidia não é apenas uma empresa valiosa em geral , é também um dos fabricantes de chips mais valiosos do mundo, muito à frente dos concorrentes AMD , Informações e/ou Arm Holdings que combinadas têm cerca de US$ 600 bilhões em capitalização de mercado. Ai!





No entanto, os investidores estão lentamente a apostar em empresas que ou estão competindo contra Nvidia ou são sujeito ao seu interesse , provavelmente porque é muito mais caro comprar ações da Nvidia no momento do que há um ano ou mais.





Será ótimo ver o próximo destino da Equipe Verde.

