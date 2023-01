10 câu chuyện của các nhà sáng lập Ukraina về các doanh nghiệp Web3 hàng đầu trong thời kỳ chiến tranh và thị trường gấu

LEARN MORE ABOUT @VICLOSKUTOVA 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

* Viết từ "nga" ("nga" và "moscow") từ một chữ cái nhỏ là một xu hướng mới do các hành động khủng bố của nhà nước đối với Ukraine và người dân Ukraine, và tác giả ủng hộ điều đó.

Hàng ngàn sinh mạng đã bị hủy hoại bởi cuộc xâm lược của người Nga vào Ukraine vào tháng Hai. Tội ác chết người của những kẻ làm rushists đã khiến hàng triệu người phải chạy trốn khỏi đất nước. Trong số tất cả những sự kiện và hoàn cảnh khủng khiếp, những người sáng lập Web3 đã phải giúp nhân viên của họ di dời và giữ cho doanh nghiệp trụ vững trong những thời điểm đầy cảm xúc và căng thẳng như vậy. Trong khi đưa ra những quyết định khó khăn và cứu được mạng sống của họ và nhân viên, một số người cũng bị gãy chân trong quá trình phát triển kinh doanh. Tôi đã nói chuyện với mười nhà sáng lập Ukraine dũng cảm, dũng cảm về cách họ lãnh đạo các công ty Web3 trong thời kỳ chiến tranh và thị trường gấu.

Dyma Budorin, Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Hacken

Dyma Budorin là một chuyên gia an ninh mạng và người có ảnh hưởng đến nền kinh tế tiền điện tử với hơn 14 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực kinh doanh kế toán (The Big Four) và an ninh mạng. Ông là thành viên được chứng nhận của Hiệp hội Kế toán Công chứng (ACCA). Trong sự nghiệp kiểm toán chuyên nghiệp của mình, Dyma đã leo lên hàng ngũ Big Four một cách có phương pháp để trở thành Quản lý cấp cao tại Deloitte. Ông từng là Cố vấn Kiểm toán tại Ukrspetsexport và Phó Giám đốc điều hành về Chiến lược và Phát triển tại Ukrinmash.

Vào năm 2017, Dyma quyết định chuyển kinh nghiệm dày dặn của mình trong lĩnh vực kiểm toán và phát triển kinh doanh vào Web3, một hiện tượng toàn cầu đang phát triển vào thời điểm đó. Dyma thành lập Hacken - một công ty kiểm toán an ninh mạng với tầm nhìn biến Web3 thành một ngành công nghiệp đạo đức hơn. Với tư cách là Người sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty, Dyma chịu trách nhiệm lãnh đạo đội ngũ gồm hơn 88 chuyên gia tài năng và đưa ra tầm nhìn về tương lai. Đóng góp của Dyma cho Web3 được công nhận rộng rãi. Năm 2021, anh lọt vào danh sách 50 doanh nhân CNTT hàng đầu Ukraine. Dyma tham vấn chính phủ Ukraine về việc áp dụng nền kinh tế ảo. Anh ấy là người thường xuyên tham gia các sự kiện an ninh mạng Web3 lớn với tư cách là một diễn giả được mời.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, sự thay đổi quan trọng nhất trong thế giới thực đối với công ty chúng tôi là sự xâm lược phi lý và vô cớ của người Nga đối với quốc gia có chủ quyền Ukraine, quê hương của chúng tôi. Chúng tôi đã giúp 70 thành viên trong nhóm sơ tán an toàn đến Tây Âu hai tuần trước cuộc xâm lược toàn diện. Chúng tôi Dyma cho biết đã đề nghị tặng 4.000 USD cho những người lao động rời khỏi đất nước và 2.000 USD cho những người tái định cư ở Ukraine và giúp tìm chỗ ở. Ngoài ra, chúng tôi đã ra mắt Liberator - ứng dụng của Hacken với hơn 100 nghìn lượt tải xuống cho phép người dùng cho phép người dùng sử dụng sức mạnh tính toán để thực hiện các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán nhằm vào các trang web tuyên truyền của Nga. "

Tờ Wall Street Journal đưa tin "hàng chục nhân viên tại công ty khởi nghiệp an ninh mạng Hacken của Ukraine đã chạy trốn khỏi đất nước bị chiến tranh tàn phá và tìm nơi ẩn náu cách đó khoảng 2.000 dặm ở Bồ Đào Nha. Kể từ đó, họ đã cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh của mình và hiện đang hỗ trợ các hoạt động không gian mạng chống lại Nga . Công ty đã chuyển văn phòng chính từ Kyiv đến Lisbon, với các điểm dừng ở giữa. "

Văn phòng của Hacken hiện ở Lisbon, Bồ Đào Nha và Tallinn, Estonia. Dyma nói, "Hacken sẽ rất mạnh sau chiến thắng của Ukraine trong cuộc chiến này, không còn nghi ngờ gì nữa. Về thị trường gấu trong tiền điện tử, các nhà lãnh đạo ngành công nhận rằng sản phẩm của chúng tôi rất quan trọng bất kể điều kiện thị trường. Thị trường gấu có ảnh hưởng gì đến lĩnh vực an ninh mạng? Các dự án thường thực hiện ít kiểm tra hơn và khởi chạy ít chương trình tiền thưởng lỗi hơn với phần thưởng thấp hơn cho các lỗi được tìm thấy. "

"Tuy nhiên, các dự án Web3 lớn và có uy tín, những dự án có vốn hóa lớn và những dự án quan tâm đến bảo mật của họ tiếp tục thực hiện kiểm tra thường xuyên, pentest và tiền thưởng lỗi. Vì vậy, nhu cầu vẫn còn", Budorin nói thêm. "Phạm vi bảo mật của chúng tôi đang mở rộng và chúng tôi tiếp tục phát triển các sản phẩm cốt lõi trong khi tập trung vào mục tiêu chính của mình - chuyển đổi Web3 thành một ngành đạo đức hơn."

Vadym Hrusha, Giám đốc điều hành và Đồng sáng lập của Trustee Plus

Vadym Hrusha là một doanh nhân và chuyên gia CNTT với mười sáu năm kinh nghiệm trong nghề. Là một người tham gia tích cực vào cộng đồng tiền điện tử từ năm 2013, anh ấy đã tham dự nhiều sự kiện ở Ukraine và trên toàn thế giới. Vadym là người đứng đầu mảng Blockchain tại hội nghị ngoại tuyến Ukraine nổi bật nhất dành riêng cho Internet - IForum. Hrusha cũng là nhà tổ chức hội thảo quốc tế - Tiền của tương lai - giới thiệu những đổi mới trong công nghệ tài chính. Trọng tâm chính của Vadym hiện nay là Trustee Plus. Đó là một ngân hàng tiền điện tử mà anh ấy đồng sáng lập như một phần của Trustee Global , một hệ sinh thái để làm việc với tiền điện tử bao gồm Ví tiền điện tử có nửa triệu lượt tải xuống kể từ khi ra mắt vào tháng 5 năm 2019. Công ty có hơn 20 nhân viên.

Trustee Plus là một ngân hàng tiền điện tử cung cấp đầy đủ các dịch vụ và công cụ quản lý tài sản tiền điện tử. Nó kết hợp ngân hàng và nền tảng, nơi người dùng có thể mua và bán tiền điện tử bằng thẻ. Sử dụng Trustee Plus, bất kỳ ai cũng có thể chuyển tài sản của mình bằng số điện thoại, ngay cả khi người nhận chưa cài đặt ứng dụng. Sản phẩm được phát hành vào ngày 15 tháng 7 năm 2022 và đã thu hút được gần như người dùng 4K trong một tháng. Thật dễ dàng để quản lý tài khoản của mình từ điện thoại thông minh và ngoài ra, nó không mất phí với tốc độ truyền tuyệt vời.

"Trong tuần đầu tiên của cuộc chiến, đội vô tổ chức và trật tự. Chúng tôi gọi điện hàng ngày để kiểm tra rằng mọi người đều an toàn. Vadym nói.

"Điều đầu tiên chúng tôi làm là đóng cửa mọi hoạt động với đồng rúp Nga. Chúng tôi đã phát triển một công cụ quyên góp bằng tiền điện tử, bắt đầu giúp mọi người từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng kiếm tiền bằng cách giao dịch tiền điện tử, chuyển một phần thu nhập của chúng tôi để hỗ trợ quân đội, và Hrusha nói thêm. Trong khoảng hai tuần sau khi chiến tranh bắt đầu, chúng tôi đã trở lại làm việc đầy đủ. "Tình hình ở Ukraine khiến chúng tôi vô cùng đau buồn, nhưng chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể. Mục tiêu của chúng tôi là giúp Ukraine khôi phục hòa bình, giữ gìn sức khỏe cho người dân bằng cách bảo vệ các giá trị tiền tệ, hỗ trợ nền kinh tế và mang chiến thắng đến gần hơn."

Dzmitry Leukavets, Người sáng lập và Giám đốc điều hành của waka

Dzmitry Leukavets là Người sáng lập và Giám đốc điều hành của waka - một ứng dụng liên kết - người đã biến Ukraine trở thành quê hương của mình sau những xáo trộn ở Belarus vào năm 2020. Anh ấy có sáu năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp blockchain, dẫn đầu các chiến dịch tiếp thị cho các công ty khởi nghiệp blockchain và công bố nghiên cứu được trích dẫn bởi Yahoo , Binance và Investment.com.

"Ngay sau cuộc biểu tình vào năm 2020, tôi phải rời đến Kyiv vì bị đe dọa trả thù. Hầu hết bạn bè của tôi cũng chuyển đến các quốc gia khác nhau và tôi phải thiết lập các kết nối xã hội ở một nơi mới. Không có đơn đăng ký tìm kiếm bạn bè nào. Sau đó, tôi quyết định tự làm và tạo ra waka. Kyiv và Ukraine đã trở thành quê hương thứ hai của tôi, nơi tôi thành lập công ty khởi nghiệp đầu tiên, tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình và tạo ra hàng chục mối quan hệ mới ", Dzmitry nói.

waka là một hộp cát kỹ thuật số để tìm kiếm bạn bè và ngày tháng. Nó được sinh ra ở Kyiv một năm trước do sự cô đơn ngày càng tăng và thiếu cơ hội liên kết xã hội trong thế giới kỹ thuật số. Nó đã kết hợp các kỹ thuật đánh bạc để loại bỏ gánh nặng phá băng và tìm kiếm bạn bè và ngày tháng. Nhóm đã tập hợp Bonding DAO từ bảy dự án và hàng trăm năm mươi nhà nghiên cứu và chuyên gia trong ngành để tìm ra giải pháp cho vấn đề cô đơn và xây dựng một tổng thể các dự án xã hội hóa trên chuỗi khối NEAR. Hôm nay waka có hơn 70 nghìn người dùng đã đăng ký, 180 nghìn đô la tài trợ từ sáu nhà đầu tư thiên thần và khoản tài trợ 40 nghìn đô la từ Near Protocol và Human Guild.

"Chúng tôi giúp mọi người tìm bạn dựa trên sở thích và sở thích - vuốt meme, tử vi, kiểm tra tính cách, cơ chế trò chuyện ẩn danh, v.v. Sản phẩm bao gồm một ứng dụng web (nơi tất cả các trò chơi diễn ra) và một bot nhắn tin (để ủy quyền và đẩy Chúng tôi có hơn 50 nghìn người dùng (ngày nay là 70+ K) và bạn có thể dùng thử waka trên Telegram ngay bây giờ ", Leukavets đã viết trong bài báo của mình về waka, bổ sung số liệu thống kê và giải thích lý do tại sao hẹn hò trò chơi hóa thú vị và trở nên phổ biến nhanh chóng.

Ngay cả trước chiến tranh, các nhân viên của waka đã làm việc từ xa, nhưng hầu hết nhóm và một phần đáng kể người dùng ứng dụng đều ở thủ đô Kyiv của Ukraine. Cuộc chiến trở thành một thách thức lớn đối với dự án và những người tạo ra nó.

"Chúng tôi đã phải di dời khẩn cấp, mất một khoản đầu tư lớn và người dùng của chúng tôi không có thời gian để hẹn hò. Waka phải cắt giảm chi phí để tồn tại, sửa đổi lộ trình để tập trung vào các tính năng thiết yếu và nhanh chóng học cách tiếp thị sản phẩm ở Châu Âu. Tuy nhiên, tất cả các bước căng thẳng hóa ra lại quan trọng: chúng tôi đã cố gắng tăng đáng kể các chỉ số và tiến tới việc kiếm tiền từ sản phẩm sớm hơn nhiều so với kế hoạch, "Dzmitry nói.

Về thị trường gấu, Leukavets nói rằng "so với chiến tranh, nó dường như không phải là một điều gì đó phi thường. Đã làm việc với các dự án blockchain từ năm 2016, tôi hiểu rằng nó (thị trường gấu) là cần thiết để loại bỏ tất cả những lời thổi phồng từ thị trường. Thành tựu chính của waka trong thời gian này là thử nghiệm kiếm tiền với giao dịch mua CPA (Giá mỗi chuyển đổi) 2,07 đô la, thấp hơn 50 lần so với mức trung bình của thị trường. Thử nghiệm thành công này chứng minh rằng mô hình của waka có thể tự duy trì. trên con đường tìm kiếm PMF (Hàm khối lượng xác suất) và xác thực chiến lược dài hạn của chúng tôi. Mô hình của chúng tôi tương tự như Roblox, trong đó người sáng tạo tạo phòng nội dung trả phí và chúng tôi chia sẻ lợi nhuận. "

Anton Vaisburd, Trưởng bộ phận Near UA, Đồng sáng lập Datrics, GP tại SID Ventures, GP tại tnx.ventures

Anton Vaisburd có kiến thức nền tảng về phân tích, học máy, quản lý và tư vấn kinh doanh. Ông đã làm việc tại Barclays, một ngân hàng doanh nghiệp của Vương quốc Anh. Bộ phận ngân hàng đầu tư của ông tại Barclays Capital đã quyết định đặt ODC toàn cầu thứ ba (Trung tâm Phát triển Nước ngoài) ở Kyiv và mở nó với EPAM Systems như một đối tác. Anton đồng sáng lập Datrics , huy động được hơn 2,5 triệu đô la đầu tư và tham gia YCombinator.

Sau đó, Anton và nhóm của ông bắt đầu thành lập trung tâm cộng đồng NEAR UA ở Ukraine với sự hợp tác của Quỹ NEAR.

NEAR UA là trung tâm khu vực, cộng đồng, nền tảng, bộ tăng tốc dự án, phòng thí nghiệm sản phẩm và bộ tổng hợp việc làm cho các nhà phát triển trong hệ sinh thái NEAR. Bộ phận liên doanh của NEAR UA bao gồm một phòng thí nghiệm sản phẩm tài trợ cho các dự án được xây dựng trên NEAR. Nhóm của trung tâm thực hiện các dự án trên giao thức NEAR và tổ chức các sự kiện cho cộng đồng. Hackathon Đối với Ukraine, chẳng hạn, thu hút sự chú ý đến các vấn đề quy mô lớn và tập trung vào lĩnh vực văn hóa của Ukraine trong bối cảnh chiến tranh. Một trong những trường hợp toàn cầu có liên quan là NEAR Space với sự hỗ trợ của NEAR Ukraine. Sự kiện này là một phần của Hội nghị Cộng đồng Ethereum (EthCC) và thu hút hơn 1500 chuyên gia và những người đam mê.

Anton Vaisburd chia sẻ: “Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi nên làm những gì chúng tôi giỏi nhất, đó là tạo ra sản phẩm. "Chúng tôi cố gắng làm việc chăm chỉ hơn vì càng làm việc tốt, chúng tôi càng có thể đóng thuế và hỗ trợ Ukraine."

Một số nhóm của NEAR UA làm việc ở Ukraine và những nhóm khác ở các nước EU. Liên quan đến chiến tranh, công ty đã khởi động một hoạt động phát triển mạnh mẽ ở Bồ Đào Nha để cho phép người Ukraine ở lại cộng đồng, có được thông tin liên lạc cần thiết và tìm cơ hội làm việc mới.

Vaisburd nói: “Một mặt, chúng tôi là một tổ chức độc lập và thương mại. "Mặt khác, chúng tôi là trung tâm khu vực và là một cộng đồng những người xây dựng theo giao thức NEAR. Chúng tôi giúp nhân viên của mình rời khỏi Ukraine, xây dựng phòng thí nghiệm sản phẩm và được kết nối sâu sắc với cốt lõi là toàn bộ hệ sinh thái."

Ban lãnh đạo cao nhất của công ty đã phải chuyển mọi người đến Bồ Đào Nha một cách hiệu quả và nhanh chóng và đưa ra những quyết định khó khăn. "Tất nhiên, chúng tôi hy vọng có thể nhanh chóng quay trở lại Ukraine", ông nói thêm. "Kết quả là, chúng tôi đã cố gắng tập hợp xung quanh mình một cộng đồng gồm những người và những người sáng lập khác và tiếp tục công việc của mình. Nói chung, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể vượt qua tất cả những điều này một cách vinh dự."

Đối với thị trường gấu, Anton cho rằng "khó quan tâm và thu hút mọi người hơn, nhưng bất kỳ thị trường gấu nào cũng loại bỏ hết" vỏ trấu. " và giải quyết vấn đề. "

Olesya Solomina, Người đồng sáng lập Khí hậu mới

Olesya Solomina có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị tiền điện tử, phát triển kinh doanh và gây quỹ. Cô đã làm việc trong lĩnh vực khôi phục rừng đa dạng sinh học và thị trường carbon trong hơn bốn năm. Olesya là người đồng sáng lập New Climate - dự án trồng rừng siêu rừng kiếm tiền từ 2 cây đầu tiên.

New Climate được thành lập vào tháng 1 năm 2022. Nhóm 9 người đã gặp phải sự bất lực của các doanh nghiệp rừng nhỏ trong việc sản xuất tín chỉ các-bon trên thị trường tự nguyện, trên thực tế, ban đầu được dành cho các công ty nhỏ nhưng chỉ có khả năng chi trả cho các chủ đất lớn do đăng ký cao. chi phí. Vì vậy, ý tưởng là tạo ra một thị trường carbon trên dây chuyền thay thế ở Metaverse. Hơn hai trăm nơi làm việc đã được tạo ra và hơn bốn mươi loại cây được trồng.

"Đội của chúng tôi chủ yếu là người Ukraine. Mọi người đều ở nhà khi cuộc xâm lược quy mô toàn diện bắt đầu. Một phần của đội đã tập hợp ngay lập tức và rời Kyiv theo đoàn lữ hành. Công việc đã tạm dừng trong hai tháng đầu tiên. Chúng tôi đã sơ tán lũ trẻ của mình, quản lý cuộc sống của chúng ta trong hoàn cảnh mới và giúp đỡ các tình nguyện viên. Một số thành viên trong nhóm đã quay trở lại Ukraine và một số chưa bao giờ rời đi. Toàn bộ nhóm công nghệ và bộ phận nghệ thuật hiện đang ở Ukraine. Tôi đang ở Bồ Đào Nha vì sự an toàn của hai đứa con nhỏ của tôi , ”Olesya nói.

Olesya chia sẻ rằng trong công việc kinh doanh của họ, mọi thứ được chia thành ngoại tuyến và nội tuyến. Trong khi hoạt động trên chuỗi tại New Climate được tự tổ chức rất nhiều, việc thiết lập công việc trực tuyến với những người kiểm lâm là một trong những công việc khó nhất.

"Một phần công việc của chúng tôi là giáo dục - chúng tôi dạy cho những người làm rừng về đa dạng sinh học và tầm quan trọng của nó. Nhiều người trong số họ chỉ có kinh nghiệm về rừng kỹ thuật sản xuất, điều này khác hẳn. Làm việc thông qua các cuộc gọi Zoom ban đầu là một thách thức! Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi bây giờ là thu hút các đối tác và chúng tôi tập trung vào việc hợp tác với họ và phát triển sản phẩm. Chúng tôi sẽ sử dụng doanh thu từ các cây NFT đã bán và cây metaverse để trồng một khu rừng mới. Ngoài ra, chúng tôi đang tạo ra các nguồn doanh thu mới ", Solomina chia sẻ. "Thị trường thấp cho chúng tôi cơ hội chuẩn bị tốt. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một sản phẩm sẵn sàng cho thị trường với cơ sở hạ tầng hoạt động trước ngày đúc tiền và còn rất nhiều việc phải làm."

Dmitriy Kotliarov, Đồng sáng lập DeXe Network

Dmitriy Kotliarov đã sống ở Kyiv từ năm 2008. Anh ấy luôn đam mê giao dịch và tham gia vào tiền điện tử vào năm 2016, bắt đầu với việc khai thác như nhiều người vào thời điểm đó. Với kinh nghiệm xây dựng nền tảng giao dịch xã hội tổ chức tư nhân Bill Trade, Kotliarov sớm nhận thấy sự kém hiệu quả đáng kể trong giao dịch DeFi mà anh có thể giải quyết bằng cách tạo ra một nền tảng phi tập trung có thể truy cập được cho tất cả mọi người. Cùng với người đồng sáng lập của mình, họ đã xây dựng DeXe Network .

Về cơ bản, mục tiêu là đưa các công cụ chuyên nghiệp vào giao dịch DeFi trước đây chỉ dành cho các nhà giao dịch CeFi. Dmitriy và nhóm của anh ấy đã mở rộng tầm nhìn ban đầu thành toàn bộ hệ sinh thái các sản phẩm tích hợp. Chúng bao gồm các công cụ giao dịch xã hội miễn phí như Thông tin ví và Sao chép từ ví vào ví, dịch vụ chống bot 111PG, thiết bị đầu cuối giao dịch Kattana, đã xử lý hàng triệu giao dịch và hơn thế nữa.

Trong sáu tháng qua, mã thông báo DEXE đã được thêm vào Coinbase Custody, nơi các nhà đầu tư tổ chức có thể truy cập nó. Nó cũng đã được liệt kê trên Huobi . Nhóm đã hợp tác với Binance Exchange nhiều lần và thậm chí đã tài trợ cho một cuộc gặp gỡ Binance ở Kyiv trước chiến tranh.

"DEXE là dự án Ukraine đầu tiên được niêm yết trên Binance và chúng tôi rất tự hào được đại diện cho Ukraine trên sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất này", Dmitriy nói. "Trụ sở chính của chúng tôi ở Kyiv, nơi từng là một nơi đáng sợ trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến. Mọi người dự đoán quân đội Nga sẽ bắn phá nặng nề và cố gắng xâm lược."

Kotliarov chia sẻ rằng nhóm nghiên cứu đã phải làm việc xung quanh lệnh giới nghiêm và còi báo động đánh bom từ các nơi trú ẩn. "Người đồng sáng lập của tôi và tôi cảm thấy có trách nhiệm lớn đối với nhân viên của mình, vì vậy chúng tôi đã giúp họ di chuyển đến các khu vực Ukraine an toàn hơn. Vì nhiều thành viên trong nhóm của chúng tôi là nam giới và đã có thiết quân luật cấm nam giới rời khỏi đất nước, mục tiêu là giữ họ và gia đình của họ càng an toàn càng tốt ở Ukraine. Chúng tôi cũng hỗ trợ tài chính. Mỗi người chúng tôi đã và vẫn đang tham gia vào các hoạt động tình nguyện để giúp đỡ những người tị nạn, những người bị thương và những người khác bị tàn phá bởi chiến tranh. "

Dmitriy chắc chắn rằng việc cho thế giới thấy được khả năng phục hồi của dân tộc Ukraine trong mọi khía cạnh của cuộc sống, bao gồm cả phát triển blockchain, là điều cần thiết để giúp thế giới hiểu được tinh thần của người Ukraine và những đóng góp của họ cho thế giới, ngay cả khi đối mặt với nguy cơ sinh tử.

Igor Stadnyk, Người sáng lập và Giám đốc điều hành của INC4, PembRock Finance, Minerall.io

Igor Stadnyk đã phát triển phần mềm hơn mười lăm năm và tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2016 bằng cách chủ yếu khai thác Bitcoin và Ethereum. Ông hiện là Người sáng lập và Giám đốc điều hành của INC4 , PembRock Finance và Minerall.io . Igor là chuyên gia miền được đánh giá cao nhất trong việc phát triển các hệ thống blockchain và tải trọng cao. Ngoài ra, ông có nhiều kinh nghiệm trong quản lý nhóm với thành tích thành công và đã dành hơn mười bốn năm để tạo ra các dự án cho khách hàng trong các ngành khác nhau, bao gồm quảng cáo, thương mại, viễn thông, lĩnh vực IoT và các lĩnh vực khác.

"Với sự phát triển vượt bậc của DeFi, NFT và các hệ thống phi tập trung nói chung, nhóm các nhà phát triển blockchain tuyệt vời của chúng tôi tại INC4 đã bắt đầu tạo các dapp mới trên Ethereum. Sau đó, tôi được giới thiệu với giao thức NEAR và thực sự bị ấn tượng bởi sức mạnh kỹ thuật và tốc độ nhanh của nó - cộng đồng đang phát triển. Đây là cơ sở cho sự phát triển của PembRock, nền tảng canh tác năng suất dựa trên đòn bẩy đầu tiên của hệ sinh thái NEAR ", nói với Stadnyk Crypto News Daily trong cuộc phỏng vấn của mình.

Nhóm INC4 của Igor có hơn 70 nhân viên. Trước đây, nó là một công ty gia công phần mềm, nhưng bây giờ họ tập trung vào phát triển sản phẩm của riêng mình.

"Chúng tôi có văn phòng ở Kyiv. Khi bắt đầu chiến tranh, chúng tôi đã hỗ trợ nhân viên của mình nhiều nhất có thể và giúp những người phải di dời tìm và trả tiền nhà. Trong ba tháng đầu tiên, chúng tôi đã giúp nhân viên thuê nhà. Trước đó, nhóm đã Igor nói: "Nhiều nhân viên rời đến các vùng Ukraine an toàn hơn, nhưng giờ hầu hết đã quay trở lại Kyiv. Tại nơi làm việc, mọi thứ đều ổn định vào thời điểm hiện tại. Chúng tôi không ngừng làm việc sau cuộc xâm lược và các dự án tiếp tục phát triển. Nhưng tuần đầu tiên thật khó khăn - không phải ai cũng vậy có thể hoạt động trong những điều kiện như vậy. "

Igor Stadnyk nói thêm rằng họ "liên tục giúp đỡ về mặt vật chất và tài chính" với tư cách là một đội. Vào tháng 4 năm 2022, tại hội nghị Bitcoin, anh ấy đã quyên góp cho các bác sĩ ở Mykolaiv thay vì bán các sản phẩm của công ty mình.

"Thị trường gấu chắc chắn ảnh hưởng đến ngành công nghiệp, nhưng nó bắt đầu sau chiến tranh, và chúng tôi đã sẵn sàng cho nó. Ví dụ: chúng tôi đã quản lý để tiến hành IDO cho PembRock Finance chỉ trong một mùa thu khó khăn. Bây giờ chúng tôi chú ý rất nhiều đến sự phát triển của dự án bởi vì thị trường đang thay đổi và điều quan trọng là phải thành công trong cả thị trường gấu và thị trường tăng giá, "Igor nói thêm.

Elena Krykun, Người sáng lập Hot Killers

Elena Krykun là người sáng lập Hot Killers, một công ty tiếp thị chuyên về thị trường tiền điện tử. Trước đây Elena đồng sở hữu một cơ quan tư vấn xã hội, Paragraph, và là Chủ tịch của JCI Ukraine vào năm 2012.

Hot Killers , một cơ quan tiếp thị tiền điện tử, được thành lập vào năm 2017. Nó cung cấp các dịch vụ tiếp thị và phát triển kinh doanh dựa vào cộng đồng: từ nguồn gốc dự án đến tích lũy quỹ IDO. Với sự giúp đỡ của nhóm Hot Killers, khách hàng của họ đã tích lũy được tổng cộng 50 triệu đô la. Nhóm nòng cốt có hơn hai mươi thành viên ở bảy quốc gia. Hot Killers đã phát triển hơn mười tám dự án, bao gồm Envelop , LocalTrade , PureFi , Artwallet và các dự án khác.

"Khi chiến tranh bắt đầu, một phần của đội đang ở Ukraine - đặc biệt là ở Kyiv và Dnipro. Vào ngày đầu tiên của cuộc xâm lược của Nga, chúng tôi tập trung tại một hầm trú bom ở Kyiv và dành một tuần ở đó: 10 người lớn, 2 trẻ nhỏ. Elena nói. "Chúng tôi đã gắn thẻ những địa điểm nổi tiếng nhất ở Moscow với hơn 2.000 bức ảnh về những người Ukraine bị giết trên bản đồ Google và để lại hơn 100 nghìn bình luận và thông điệp về cuộc chiến."

Elena chia sẻ rằng một số khách hàng của Hot Killers là người nước ngoài, vì vậy họ không bao giờ tạm dừng hoạt động. Do quản trị phi tập trung, họ đã không dừng quá trình làm việc khi một hoặc nhiều thành viên trong nhóm tạm thời không có mặt. Bằng cách đan xen nhiệm vụ công việc giữa các bộ phận, mọi nhân viên đều có thể giải quyết mọi khó khăn trong việc di dời. Một số thành viên trong nhóm đã quyết định ở lại Ukraine vì lý do cá nhân.

"Thị trường gấu thay đổi hoàn toàn hoạt động tiếp thị. Trong suốt những năm qua, chúng tôi chỉ cung cấp tiếp thị dựa trên cộng đồng. Trong điều kiện mới, chúng tôi đã tiến sâu hơn với kỹ thuật này bằng cách kiểm soát từng bước quy trình, từ đóng gói sản phẩm đến đầu Chiến lược thị trường. Các công ty phải kiểm tra phản ứng của cộng đồng đối với mọi động thái. Chúng tôi đã tạo ra một số giải pháp mạnh mẽ và thiết lập quan hệ đối tác mới ", Krykun nói thêm.

Valentin Sotov, Người sáng lập và Chủ sở hữu sản phẩm của AMBER

Valentin Sotov là một doanh nhân có sự nghiệp trong lĩnh vực tiếp thị và nghệ thuật. Câu chuyện của AMBER bắt đầu vào thời điểm Valentin gặp Andreas Kobal , CTO hiện tại của anh ấy, tại quán cà phê ở Mukachevo, Ukraine, vào ngày 3 tháng 12 năm 2021. Tối hôm đó, Andreas đang tổ chức một buổi thuyết trình về dự án blockchain e-Zakarpattya của anh ấy. Bài thuyết trình đã gây ấn tượng với Sotov - nó trùng khớp với tầm nhìn về sản phẩm của anh ấy đến mức khó tin. Được truyền cảm hứng từ một ý tưởng chung, họ đã có thể tập hợp một đội vững chắc và bắt đầu phát triển.

AMBER metaverse là một trò chơi và nền tảng blockchain miễn phí để chơi cho thế giới ảo với nhiều chế độ chơi khác nhau và nền kinh tế tự chơi. Nhiệm vụ của nhóm là áp dụng hàng loạt blockchain và tạo ra sự chuyển đổi liền mạch sang Web3 cho người dùng Web2. Toàn bộ nền kinh tế dựa trên việc sử dụng mã thông báo AMBER để mua thẻ trò chơi, cho phép người dùng kiếm phần thưởng dưới dạng tài sản ảo.

Dự án chỉ mới sáu tháng. Nhóm nghiên cứu đã phải phát triển công việc kinh doanh trong thời gian chiến tranh, tái định cư và tất cả những căng thẳng liên quan. Nhưng bất chấp tất cả những sóng gió kinh hoàng và cảm xúc, họ đã đạt được kết quả xuất sắc. Amber đã xây dựng MVP và tạo ra hơn năm mươi quan hệ đối tác trong hệ sinh thái blockchain; đã phát triển một công nghệ hình đại diện Smart NFT độc đáo và một mô-đun cho phép nhúng NFT vào bất kỳ không gian trực quan nào; ra mắt bộ sưu tập hình đại diện Smart NFT. Nhóm này bao gồm mười lăm chuyên gia giỏi mà ban lãnh đạo hàng đầu tự hào có trong tay.

"Chúng tôi cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần; bạn có thể cảm nhận được điều đó trong không khí. Tôi không muốn tin rằng cuộc xâm lược sẽ xảy ra, nhưng tất cả chúng tôi đều trực giác thu dọn ba lô vào tối ngày 23 tháng 2 và tạm biệt quê hương. Sau đây Valentin nói. "Chúng tôi lên đường đến Romania. Hóa ra sau đó, đây là biên giới duy nhất không có hàng dài cây số. Chúng tôi đã may mắn đi qua hai giờ trước khi biên giới đóng cửa và trốn sang Hungary."

Sau đó, Valentin và nhóm của anh ấy đã phát hiện ra cộng đồng tiền điện tử Ukraine đang tụ tập ở Lisbon, Bồ Đào Nha, vì vậy họ đã đến nơi đầy nắng này ở rìa Châu Âu. Nhóm cốt lõi của Amber cư trú tại Lisbon và các thành viên khác trong nhóm sống rải rác trên toàn cầu.

"Tất nhiên, thị trường gấu là một vấn đề lớn đối với tất cả các dự án blockchain, nhưng chúng tôi không mất lòng vì, như lịch sử cho thấy, chính tại những thị trường như vậy, các dự án hấp dẫn và hứa hẹn nhất đã ra đời. Chúng tôi tự tin rằng mình là một trong số các dự án đó bởi vì nếu chúng ta vượt qua được những khó khăn của chiến tranh, thì dự án sẽ nở rộ sau khi thị trường gấu kết thúc. AMBER to the Moon! " Sotov nói.

Yehor Havrylenko, Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành tại EvaCodes

Yehor Havrylenko là một nhà kinh doanh Web3 nối tiếp. Anh ấy đã mua bitcoin đầu tiên của mình vào năm 2016, ngâm mình trong mọi thứ có thể về công nghệ blockchain và tiền điện tử, và ra mắt EvaCodes.

EvaCodes là một cơ quan phát triển blockchain đầy đủ cung cấp các dịch vụ phát triển blockchain và xây dựng các sản phẩm Web3. Các dịch vụ của công ty bao gồm cung cấp sự phát triển của tiền điện tử, hợp đồng thông minh, mã thông báo và mã thông báo, dApps, DeFi và các sản phẩm fintech, sản phẩm ngân hàng kỹ thuật số, thị trường NFT, nền tảng blockchain bất động sản, bot giao dịch tiền điện tử và các sản phẩm khác liên quan đến ngành công nghiệp blockchain.

EvaCodes có trụ sở chính tại Hoa Kỳ và có các trung tâm phát triển trên khắp Ba Lan, Estonia, Ukraine và Armenia. Đến năm 2021, công ty đã phát triển và đưa ra hơn 50 dự án.

"Chiến tranh nhìn chung không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi, vì khách hàng và sản phẩm của chúng tôi tập trung vào thị trường châu Âu và Hoa Kỳ. Đó là thử thách về mặt tinh thần đối với cả đội và tôi, đặc biệt là trong những ngày đầu tiên của cuộc xâm lược. Chúng tôi đã quyên góp cho quân đội Ukraine. Yehor cho biết những nhân viên đó đang chạy trốn khỏi Ukraine về tài chính, đã giúp họ tái định cư an toàn và cố gắng giúp đỡ những người khác ở lại đất nước này bằng mọi cách có thể.

Trong sáu tháng đầu tiên của cuộc chiến, "EvaCodes, một cơ quan phát triển blockchain đầy đủ tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ phát triển blockchain và xây dựng các sản phẩm Web3, đã huy động được 500.000 đô la từ quỹ hypra theo định hướng Web3", theo báo cáo của AIN.Capital .

Havrylenko nói, "Thị trường gấu hay" mùa đông tiền điện tử "lần này ấm hơn nhiều so với lần trước. Bất chấp sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử, các quỹ mạo hiểm VC đã trở nên tích cực hơn trong việc đầu tư vào các dự án Web3 bất chấp sự sụp đổ của thị trường. Như kết quả là ngược lại, nhiều khách hàng đã trở thành doanh nghiệp của chúng tôi hơn và chúng tôi hy vọng rằng xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục vào năm 2023. "