10 histórias de fundadores ucranianos sobre as principais empresas da Web3 durante a guerra e o mercado de baixa

Desde o início da invasão russa, os fundadores ucranianos da Web3 tiveram que ajudar seus funcionários a se mudarem e manter os negócios funcionando em tempos tão emocionais e estressantes. Ao tomar decisões difíceis e salvar suas vidas e as de seus funcionários, alguns também quebraram uma perna no desenvolvimento de negócios. Conversei com dez fundadores ucranianos durões e corajosos sobre suas maneiras de liderar empresas da Web3 durante a guerra e o mercado de baixa.

* Escrever a palavra "rússia" ("russo" e "moscou") em letras minúsculas é uma nova tendência devido às suas ações de terrorismo de estado contra a Ucrânia e os ucranianos, e o autor apóia isso.

Milhares de vidas foram arruinadas pela invasão russa da Ucrânia em fevereiro. Crimes mortais de rushistas fizeram milhões de pessoas fugirem do país. Entre todos os eventos e circunstâncias horríveis, os fundadores da Web3 tiveram que ajudar seus funcionários a se mudarem e manter os negócios funcionando em tempos tão emocionais e estressantes. Ao tomar decisões difíceis e salvar suas vidas e as de seus funcionários, alguns também quebraram uma perna no desenvolvimento de negócios. Conversei com dez fundadores ucranianos durões e corajosos sobre suas maneiras de liderar empresas da Web3 durante a guerra e o mercado de baixa.

Dyma Budorin, fundadora e CEO da Hacken

Dyma Budorin é especialista em segurança cibernética e influenciadora de economia criptográfica com mais de 14 anos de experiência gerencial nos negócios de contabilidade (The Big Four) e segurança cibernética. Ele é um membro certificado da Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Em sua carreira profissional de auditoria, Dyma subiu metodicamente na classificação das Quatro Grandes para se tornar um Gerente Sênior da Deloitte. Ele atuou como Conselheiro de Auditoria na Ukrspetsexport e Vice-CEO para Estratégia e Desenvolvimento na Ukrinmash.

Em 2017, Dyma decidiu canalizar sua imensa experiência em auditoria e desenvolvimento de negócios para o Web3, um fenômeno global crescente na época. Dyma estabelece Hacken - um auditor de segurança cibernética com uma visão de transformar a Web3 em uma indústria mais ética. Como fundador e CEO da empresa, Dyma é responsável por liderar a equipe de mais de 88 especialistas talentosos e fornecer uma visão do futuro. A contribuição de Dyma para Web3 é amplamente reconhecida. Em 2021, ele se juntou à lista dos 50 maiores empreendedores ucranianos de TI. Dyma consulta o governo ucraniano sobre a adoção de uma economia virtual. Ele participa regularmente dos principais eventos de segurança cibernética da Web3 como palestrante convidado.

"Sem dúvida, a mudança mais importante no mundo real para nossa empresa foi a agressão russa injustificada e não provocada contra a nação soberana da Ucrânia, nossa pátria. Ajudamos 70 membros da equipe a evacuar com segurança para a Europa Ocidental duas semanas antes da invasão em grande escala. Nós ofereceu $ 4.000 para trabalhadores que deixaram o país e $ 2.000 para aqueles que se mudaram para a Ucrânia e ajudaram a encontrar acomodação", disse Dyma. "Como especialistas, fornecemos ajuda em segurança cibernética ao Ministério da Transformação Digital e ao Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia. Além disso, lançamos o aplicativo Liberator - Hacken com mais de 100.000 downloads que permite aos usuários emprestar poder de computação para ataques distribuídos de negação de serviço contra sites de propaganda russos."

O Wall Street Journal informou que "dezenas de funcionários da startup ucraniana de segurança cibernética Hacken fugiram de seu país devastado pela guerra e encontraram refúgio a cerca de 2.000 milhas de distância em Portugal. Desde então, eles conseguiram manter seus negócios vivos e agora estão apoiando operações cibernéticas contra a Rússia. . A empresa mudou a sua sede de Kiev para Lisboa, com paragens pelo meio."

Os escritórios da Hacken estão agora em Lisboa, Portugal, e Tallinn, na Estônia. Dyma diz: "Hacken será muito forte após a vitória ucraniana nesta guerra, não há dúvida. Em relação ao mercado de urso em cripto, os líderes da indústria reconhecem que nossos produtos são vitais, independentemente das condições do mercado. Que efeito o mercado de urso tem sobre o campo de segurança cibernética? Os projetos geralmente fazem menos auditorias e lançam menos programas de recompensas por bugs com recompensas menores para os bugs encontrados."

"No entanto, grandes e respeitáveis projetos Web3, aqueles com grande capitalização e aqueles que se preocupam com sua segurança continuam a fazer auditorias regulares, pentests e recompensas de bugs. Portanto, a demanda ainda existe", acrescentou Budorin. "Nossa cobertura de segurança está se expandindo e continuamos desenvolvendo os principais produtos enquanto nos concentramos em nosso objetivo principal - transformar a Web3 em um setor mais ético."

Vadym Hrusha, CEO e co-fundador da Trustee Plus

Vadym Hrusha é empresário e especialista em TI com dezesseis anos de experiência profissional. Como participante ativo na comunidade cripto desde 2013, ele participou de muitos eventos na Ucrânia e no mundo. Vadym é o chefe da seção Blockchain na mais proeminente conferência off-line ucraniana dedicada à Internet - IForum. Hrusha também é o organizador da conferência internacional - Money of the Future - apresentando inovações em tecnologia financeira. O foco principal de Vadym agora é o Trustee Plus. É um cripto neobanco que ele cofundou como parte do Trustee Global , um ecossistema para trabalhar com criptomoedas que inclui um cofre Trustee Wallet com meio milhão de downloads desde seu lançamento em maio de 2019. A empresa tem mais de 20 funcionários.

Trustee Plus é um neobanco criptográfico que oferece uma gama completa de serviços e ferramentas de gerenciamento de ativos criptográficos. Ele combina o banco e a plataforma, onde os usuários podem comprar e vender criptomoedas usando o cartão. Usando o Trustee Plus, qualquer pessoa pode transferir seus ativos usando um número de telefone, mesmo que o destinatário ainda não tenha instalado o aplicativo. O produto foi lançado em 15 de julho de 2022 e conquistou quase 4 mil usuários em um mês. É fácil gerenciar sua conta a partir de um smartphone e, além disso, tem taxa zero com excelente velocidade de transferência.

"Durante a primeira semana da guerra, a equipe estava desorganizada e fora de ordem. Fazíamos ligações diárias, verificando se todos estavam bem. Alguns de nossos funcionários estavam nas zonas de combate, então tivemos que realocá-los para Vinnytsia como o mais rápido possível", disse Vadym.

"A primeira coisa que fizemos foi encerrar todas as operações com o rublo russo. Desenvolvemos uma ferramenta para doar em cripto, começamos a ajudar as pessoas dos territórios ocupados a ganhar dinheiro negociando criptomoedas, transferimos parte de nossa renda para apoiar o exército e voluntários. Em cerca de duas semanas após o início da guerra, estávamos de volta ao trabalho totalmente", acrescentou Hrusha. "A situação na Ucrânia nos entristece profundamente, mas estamos fazendo tudo o que podemos. Nosso objetivo é ajudar a Ucrânia a restaurar a paz, manter nosso povo bem protegendo valores monetários, apoiar a economia e aproximar nossa vitória."

Dzmitry Leukavets, fundador e CEO da waka

Dzmitry Leukavets é o fundador e CEO da waka - um aplicativo de vínculo - que fez da Ucrânia seu lar após distúrbios na Bielo-Rússia em 2020. Ele tem seis anos de experiência na indústria de blockchain, liderou campanhas de marketing para startups de blockchain e publicou pesquisas citadas pelo Yahoo , Binance e Investing.com.

"Imediatamente após os protestos de 2020, tive que partir para Kyiv por causa da ameaça de represálias. A maioria dos meus amigos também se mudou para países diferentes e tive que estabelecer conexões sociais em um novo local. Não havia aplicativos para encontrar amigos então, decidi fazer o meu próprio e criei o waka. Kyiv e a Ucrânia se tornaram minha segunda casa, onde fundei minha primeira startup, encontrei o amor da minha vida e fiz dezenas de novas conexões ", disse Dzmitry.

waka é uma caixa de areia digital para encontrar amigos e encontros. Nasceu em Kyiv há um ano devido ao aumento da solidão e à falta de oportunidades de vínculo social no mundo digital. Ele incorporou técnicas de gamificação para remover o fardo de quebrar o gelo e encontrar amigos e encontros. A equipe montou o Bonding DAO a partir de sete projetos e cento e cinquenta pesquisadores e profissionais da indústria para encontrar a solução para o problema da solidão e construir um metaverso de projetos de socialização na blockchain NEAR. Hoje, o waka tem mais de 70 mil usuários registrados, $ 180 mil de financiamento de seis investidores anjo e uma doação de $ 40 mil do Near Protocol e Human Guild.

"Ajudamos as pessoas a encontrar amigos com base em interesses e preferências - furtos de memes, horóscopos, testes de personalidade, mecânica de bate-papo anônimo etc. notificações). Temos mais de 50 mil (hoje mais de 70 mil) usuários e você pode experimentar o waka no Telegram agora", escreveu Leukavets em seu artigo sobre waka, adicionando estatísticas e explicando por que o namoro gamificado é legal e se torna popular rapidamente.

Mesmo antes da guerra, os funcionários do waka trabalhavam remotamente, mas a maior parte da equipe e uma parte significativa dos usuários do aplicativo estavam na capital da Ucrânia, Kyiv. A guerra se tornou um enorme desafio para o projeto e seus criadores.

"Tivemos que nos mudar com urgência, perdemos uma grande rodada de investimentos e nossos usuários não tinham tempo para namorar. waka teve que cortar custos para se manter à tona, revisar o roteiro para focar em recursos essenciais e aprender rapidamente como fazer marketing de produto na Europa. No entanto, todas as etapas estressantes acabaram sendo importantes: conseguimos aumentar significativamente as métricas e chegar à monetização do produto muito antes do planejado", afirmou Dzmitry.

Em termos de mercado de baixa, Leukavets diz que "em comparação com a guerra, não parece ser algo extraordinário. Trabalhando com projetos de blockchain desde 2016, entendo que é necessário (mercado de baixa) eliminar todo o hype do mercado. A principal conquista da waka durante esse período foi o teste de monetização com uma compra de CPA (custo por aquisição) de US$ 2,07, cinquenta vezes menor que a média do mercado. Essa experiência bem-sucedida prova que o modelo da waka pode se sustentar. Isso nos coloca no caminho para encontrar PMF (Probability Mass Function) e valida nossa estratégia de longo prazo. Nosso modelo é semelhante ao Roblox, no qual os criadores criam salas de conteúdo pago e nós compartilhamos os lucros."

Anton Vaisburd, chefe da Near UA, cofundador da Datrics, GP da SID Ventures, GP da tnx.ventures

Anton Vaisburd tem experiência em análise, aprendizado de máquina, gerenciamento e consultoria de negócios. Ele trabalhou no Barclays, um banco corporativo do Reino Unido. Seu departamento de banco de investimento no Barclays Capital decidiu localizar seu terceiro ODC (Centro de Desenvolvimento Offshore) global em Kyiv e o abriu com a EPAM Systems como parceira. Anton co-fundou a Datrics , levantou mais de US$ 2,5 milhões em investimentos e ingressou na YCombinator.

Mais tarde, Anton e sua equipe iniciaram a criação do centro comunitário ucraniano NEAR UA em parceria com a Fundação NEAR.

O NEAR UA é um hub regional, comunidade, fundação, acelerador de projetos, laboratório de produtos e agregador de empregos para desenvolvedores no ecossistema NEAR. A divisão de empreendimentos da NEAR UA inclui um laboratório de produtos que financia projetos construídos na NEAR. A equipe do polo implementa projetos no protocolo NEAR e realiza eventos para a comunidade. O Hackathon For Ukraine, por exemplo, chamou a atenção para problemas de grande escala e focou no setor cultural da Ucrânia no contexto da guerra. Um dos casos globais relevantes foi o NEAR Space com o apoio da NEAR Ucrânia. Este evento fez parte da Ethereum Community Conference (EthCC) e atraiu mais de 1500 especialistas e entusiastas.

"Percebemos que deveríamos fazer o que fazemos de melhor, ou seja, criar produtos", compartilhou Anton Vaisburd. "Tentamos trabalhar mais porque quanto melhor trabalharmos, mais poderemos pagar impostos e apoiar a Ucrânia."

Algumas das equipas da NEAR UA trabalham na Ucrânia e outras em países da UE. Em conexão com a guerra, a empresa lançou uma atividade próspera em Portugal para permitir que os ucranianos permanecessem na comunidade, conseguissem a comunicação necessária e encontrassem novas oportunidades de trabalho.

"Por um lado, somos uma organização independente e comercial", diz Vaisburd. "Por outro lado, somos um centro regional e uma comunidade de pessoas que se baseiam no protocolo NEAR. Ajudamos nossos funcionários a fugir da Ucrânia, construímos um laboratório de produtos e estamos profundamente conectados com o núcleo como um ecossistema inteiro."

A gestão de topo da empresa teve de realocar pessoas para Portugal de forma eficiente e rápida e tomar decisões difíceis. "Claro que esperávamos que fosse possível regressar rapidamente à Ucrânia", acrescenta. "Como resultado, conseguimos reunir em torno de nós uma comunidade de pessoas e outros fundadores e continuar nosso trabalho. Em geral, acho que conseguimos passar por tudo isso com honra."

Quanto ao mercado de baixa, Anton acha que "é mais difícil interessar e atrair pessoas, mas qualquer mercado de baixa elimina toda a "casca". e resolver problemas."

Olesya Solomina, co-fundadora da New Climate

Olesya Solomina tem uma vasta experiência em marketing criptográfico, desenvolvimento de negócios e captação de recursos. Ela trabalhou na restauração da biodiversidade florestal e nos mercados de carbono por mais de quatro anos. Olesya é co-fundadora da New Climate - o primeiro projeto de metaflorestação plant-2-earn.

A New Climate foi fundada em janeiro de 2022. A equipe de nove se deparou com a incapacidade de pequenos negócios florestais de produzir créditos de carbono no mercado voluntário que inicialmente era, de fato, destinado a pequenas empresas, mas tornou-se acessível apenas para grandes proprietários de terras devido ao alto registro custos. Então a ideia era criar um mercado de carbono on-chain alternativo no Metaverso. Mais de duzentos locais de trabalho foram criados e mais de quarenta tipos de plantas plantadas.

"Nossa equipe é principalmente ucraniana. Todos estavam em casa quando a invasão em grande escala começou. Uma parte da equipe se reuniu imediatamente e deixou Kyiv como uma caravana. O trabalho foi interrompido nos primeiros dois meses. Evacuamos nossos filhos, administramos nossas vidas em novas circunstâncias e ajudamos voluntários. Alguns membros da equipe já voltaram para a Ucrânia e outros nunca mais partiram. Toda a equipe técnica e o departamento de arte estão na Ucrânia agora. Estou em Portugal para a segurança dos meus dois filhos pequenos ", disse Olesya.

Olesya compartilhou que em seus negócios tudo é dividido em offline e on-chain. Embora o on-chain na New Climate seja muito auto-organizado, estabelecer um trabalho online com os silvicultores é um dos mais difíceis.

"Parte do nosso trabalho é educacional - ensinamos aos silvicultores a biodiversidade e sua importância. Muitos deles só tinham experiência com florestas técnicas manufaturadas, o que é diferente. Trabalhar via Zoom foi um desafio no começo! O mais importante para nós agora é atrair parceiros, e estamos focados em cooperar com eles e no desenvolvimento de produtos. Usaremos a receita dos NFTs vendidos e das árvores do metaverso para plantar uma nova floresta. Além disso, estamos criando novos fluxos de receita", compartilhou Solomina. "O mercado baixo nos dá oportunidades para nos prepararmos bem. Nosso objetivo é criar um produto pronto para o mercado com a infra-estrutura funcional antes da data de lançamento, e há muito mais trabalho a fazer."

Dmitriy Kotliarov, co-fundador da Rede DeXe

Dmitriy Kotliarov mora em Kiev desde 2008. Ele sempre foi apaixonado por negociação e entrou no mundo das criptomoedas em 2016, começando com a mineração como muitos na época. Com sua experiência na construção da plataforma de negociação social institucional privada Bill Trade, Kotliarov logo notou ineficiências significativas na negociação DeFi que ele poderia resolver criando uma plataforma descentralizada acessível a todos. Juntamente com seu cofundador, eles construíram a Rede DeXe .

Essencialmente, o objetivo era trazer as ferramentas profissionais para negociação DeFi anteriormente disponíveis apenas para traders CeFi. Dmitriy e sua equipe expandiram a visão original em um ecossistema inteiro de produtos integrados. Isso inclui ferramentas gratuitas de negociação social, como Wallet Info e Wallet-to-Wallet Copying, o serviço anti-bot 111PG, o terminal de negociação Kattana, que já processou milhões de transações e muito mais.

Nos últimos seis meses, o token DEXE foi adicionado ao Coinbase Custody, onde os investidores institucionais podem acessá-lo. Também foi listado no Huobi . A equipe colaborou com a Binance Exchange várias vezes e até patrocinou um encontro da Binance em Kyiv antes da guerra.

"DEXE é o primeiro projeto ucraniano a ser listado na Binance, e estamos muito orgulhosos de representar a Ucrânia nesta maior bolsa de criptomoedas", disse Dmitriy. "Nosso quartel-general fica em Kyiv, que era um lugar terrível para se estar nas primeiras semanas da guerra. As pessoas esperavam que as tropas russas bombardeassem fortemente e tentassem invadir."

Kotliarov compartilhou que a equipe teve que contornar os toques de recolher e as sirenes dos abrigos. "Meu co-fundador e eu sentimos uma grande responsabilidade por nossos funcionários, então os ajudamos a se mudar para regiões ucranianas mais seguras. Como muitos dos membros de nossa equipe são homens e havia uma lei marcial proibindo os homens de deixar o país, o objetivo era manter eles e suas famílias tão seguros quanto possível na Ucrânia. Também fornecemos apoio financeiro. Cada um de nós esteve e ainda está envolvido em atividades voluntárias para ajudar os refugiados, feridos e outros devastados pela guerra."

Dmitriy tem certeza de que mostrar ao mundo a resiliência da nação ucraniana em todos os aspectos da vida, incluindo o desenvolvimento de blockchain, é vital para ajudar o mundo a entender o espírito dos ucranianos e suas contribuições para o mundo, mesmo diante do perigo mortal.

Igor Stadnyk, fundador e CEO da INC4, PembRock Finance, Minerall.io

Igor Stadnyk está no desenvolvimento de software há mais de quinze anos e entrou na cripto em 2016 principalmente minerando Bitcoin e Ethereum. Ele agora é o fundador e CEO da INC4 , PembRock Finance e Minerall.io . Igor é um especialista de domínio de alto nível no desenvolvimento de sistemas blockchain e de alta carga. Além disso, ele tem vasta experiência em gestão de equipes com histórico de sucesso e passou mais de quatorze anos criando projetos para clientes em diferentes setores, incluindo publicidade, comércio, telecomunicações, setor de IoT e outros.

"Dado o tremendo crescimento de DeFi, NFTs e sistemas descentralizados como um todo, nossa equipe legal de desenvolvedores de blockchain na INC4 começou a criar novos dapps no Ethereum. Mais tarde, fui apresentado ao protocolo NEAR e fiquei realmente impressionado com sua proeza técnica e rapidez -comunidade em crescimento. Esta foi a base para o desenvolvimento de PembRock, a primeira plataforma de cultivo de rendimento alavancado do ecossistema NEAR", disse Stadnyk Crypto News Daily em sua entrevista .

A equipe INC4 de Igor conta com mais de 70 funcionários. Antes era uma empresa de terceirização, mas agora eles se concentram no desenvolvimento de produtos próprios.

"Temos escritórios em Kyiv. No início da guerra, apoiamos nossos funcionários o máximo possível e ajudamos os deslocados a encontrar e pagar por moradia. Nos primeiros três meses, ajudamos os funcionários com aluguéis. Anteriormente, a equipe era concentrados em Kyiv, e agora estamos espalhados pela Ucrânia e Europa (Alemanha, Polônia, Portugal, Espanha, Itália e outros países)", afirmou Igor. "Muitos funcionários partiram para regiões ucranianas mais seguras, mas agora a maioria voltou para Kyiv. No trabalho, tudo está estável no momento. Nunca paramos de trabalhar após a invasão e os projetos continuaram a se desenvolver. Mas a primeira semana foi difícil - nem todos poderia funcionar em tais condições."

Igor Stadnyk acrescentou que eles "ajudam constantemente física e financeiramente" como equipe. Em abril de 2022, na conferência Bitcoin, ele coletou doações para médicos em Mykolaiv em vez de vender os produtos de sua empresa.

"O mercado baixista certamente afeta o setor, mas começou depois da guerra e estávamos prontos para isso. Por exemplo, conseguimos conduzir uma IDO para a PembRock Finance apenas durante uma forte queda. Agora prestamos muita atenção ao desenvolvimento do projeto porque os mercados estão mudando, e é vital ter sucesso tanto durante os mercados de baixa quanto de alta", acrescentou Igor.

Elena Krykun, fundadora da Hot Killers

Elena Krykun é a fundadora da Hot Killers, uma agência de marketing especializada no mercado criptográfico. Anteriormente, Elena era coproprietária de uma agência de consultoria social, Paragraph, e foi presidente da JCI Ucrânia em 2012.

A Hot Killers , uma agência de marketing criptográfico, foi criada em 2017. Ela fornece serviços de marketing e desenvolvimento de negócios baseados na comunidade: desde a gênese do projeto até o acúmulo de fundos IDO. Com a ajuda da equipe Hot Killers, seus clientes acumularam um total de US$ 50 milhões. A equipe principal tem mais de vinte membros localizados em sete países. Hot Killers desenvolveu mais de dezoito projetos, incluindo Envelop , LocalTrade , PureFi , Artwallet e outros.

"Quando a guerra começou, parte da equipe estava na Ucrânia - em Kyiv e no Dnipro em particular. No primeiro dia da invasão russa, nos reunimos em um abrigo antiaéreo em Kyiv e passamos uma semana lá: dez adultos, duas crianças pequenas , dois cachorros e três gatos. Estávamos cuidando de nossos filhos e entretendo-os enquanto continuávamos o trabalho, organizando financiamento e ataques cibernéticos nos sites russos", afirmou Elena. "Marcamos os lugares mais populares em Moscou com mais de duas mil fotos de ucranianos mortos no Google Maps e deixamos mais de 100 mil comentários e mensagens sobre a guerra."

Elena compartilhou que os clientes de alguns Hot Killers são estrangeiros, então eles nunca interromperam as operações. Devido à governança descentralizada, eles não paravam o processo de trabalho quando um ou mais membros da equipe ficavam temporariamente indisponíveis. Ao conciliar tarefas de trabalho entre os departamentos, cada funcionário poderia resolver todas as dificuldades de realocação. Alguns membros da equipe decidiram ficar na Ucrânia por motivos pessoais.

"O mercado de urso muda completamente o marketing. Todos esses anos, oferecemos apenas marketing baseado na comunidade. Nas novas condições, fomos mais fundo com essa técnica, controlando cada etapa do processo, desde a embalagem do produto até o go-to- estratégia de mercado. As empresas precisam verificar as reações de suas comunidades a cada movimento. Criamos várias soluções robustas e estabelecemos novas parcerias", acrescentou Krykun.

Valentin Sotov, fundador e proprietário do produto AMBER

Valentin Sotov é um empresário com carreira em marketing e arte. A história de AMBER começou no momento em que Valentin conheceu Andreas Kobal , seu atual CTO, no café em Mukachevo, Ucrânia, em 3 de dezembro de 2021. Naquela noite, Andreas estava realizando uma apresentação de seu projeto blockchain e-Zakarpattya. A apresentação impressionou Sotov - coincidiu tanto com a visão do produto que era difícil de acreditar. Inspirados por uma ideia comum, conseguiram reunir uma equipa sólida e iniciar o desenvolvimento.

AMBER metaverse é um jogo blockchain free-to-play e plataforma para mundos virtuais com vários modos de jogo e uma economia play-to-own. A missão da equipe é a adoção em massa do blockchain e a criação de uma transição perfeita para o Web3 para usuários do Web2. Toda a economia é baseada no uso de um token AMBER para comprar um game pass, que permite ao usuário ganhar recompensas na forma de propriedade virtual.

O projeto tem apenas seis meses de idade. A equipe teve que expandir os negócios durante a guerra, a realocação e todo o estresse envolvido. Mas apesar de todo o horror e turbulência emocional, eles já alcançaram excelentes resultados. Amber construiu o MVP e criou mais de cinquenta parcerias dentro do ecossistema blockchain; desenvolveu uma tecnologia exclusiva de avatar Smart NFT e um módulo que permite incorporar NFTs em qualquer espaço visual; lançou a cunhagem da coleção de avatar Smart NFT. A equipe conta com quinze profissionais fortes que a alta administração se orgulha de ter a bordo.

"Sentimos o perigo se aproximando, você podia sentir no ar. Eu não queria acreditar que a invasão aconteceria, mas todos intuitivamente arrumamos nossas mochilas na noite de 23 de fevereiro e nos despedimos mentalmente de nossa cidade natal. O seguinte No dia seguinte, acordamos com a informação do início da guerra, nos arrumamos, tomamos café e entramos no carro. Mais tarde nosso pneu quebrou, tivemos que arrumar outro carro rápido", disse Valentin. "Partimos para a Romênia. Como descobrimos mais tarde, esta era a única fronteira sem filas de quilômetros de extensão. Tivemos a sorte de passar duas horas antes de a fronteira fechar e fugir para a Hungria."

Mais tarde, Valentin e sua equipe descobriram sobre o encontro da comunidade criptográfica ucraniana em Lisboa, Portugal, então acabaram neste lugar ensolarado na orla da Europa. A equipa principal da Amber reside em Lisboa e os outros membros da equipa estão espalhados pelo mundo.

"Claro, o mercado de baixa é um grande problema para todos os projetos de blockchain, mas não desanimamos porque, como mostra a história, é nesses mercados que nascem os projetos mais emocionantes e promissores. Estamos confiantes de que somos um desses projetos, porque se conseguirmos superar as dificuldades da guerra, o projeto florescerá depois que o mercado de baixa terminar. AMBER to the Moon!" afirmou Sotov.

Yehor Havrylenko, co-fundador e CEO da EvaCodes

Yehor Havrylenko é um empreendedor serial da Web3. Ele comprou seu primeiro bitcoin em 2016, mergulhou em tudo o que pôde sobre tecnologia blockchain e criptomoedas e lançou o EvaCodes.

A EvaCodes é uma agência de desenvolvimento de blockchain full-stack que fornece serviços de desenvolvimento de blockchain e cria produtos Web3. Os serviços da empresa incluem o desenvolvimento de criptomoedas, contratos inteligentes, tokens e tokennomics, dApps, DeFi e produtos fintech, produtos bancários digitais, mercados NFT, plataformas blockchain imobiliárias, bots de negociação criptográfica e outros produtos relacionados à indústria blockchain.

A EvaCodes está sediada nos EUA e possui centros de desenvolvimento na Polônia, Estônia, Ucrânia e Armênia. Até 2021, a empresa desenvolveu e lançou mais de cinquenta projetos.

"A guerra em geral não afetou nossos negócios, pois nossos clientes e produtos se concentram nos mercados europeu e americano. Foi emocionalmente desafiador para a equipe e para mim, especialmente nos primeiros dias da invasão. Doamos para o exército ucraniano, apoiamos aqueles funcionários que fugiram financeiramente da Ucrânia, ajudaram-nos a se mudar com segurança e tentaram ajudar os outros que permaneceram no país de todas as maneiras possíveis. Atualmente, nossa equipe trabalha principalmente remotamente na Ucrânia, UE, EUA e Ásia ", disse Yehor.

Durante os primeiros seis meses da guerra, "EvaCodes, uma agência de desenvolvimento de blockchain full-stack focada em fornecer serviços de desenvolvimento de blockchain e construir produtos Web3, levanta uma rodada de $ 500.000 do fundo hypra orientado para Web3", conforme relatado para AIN.Capital .

Havrylenko diz: "O mercado de baixa ou "inverno cripto" desta vez é muito mais quente do que o anterior. Apesar da queda do mercado cripto, os fundos de risco VC tornaram-se ainda mais ativos no investimento em projetos Web3, apesar da queda do mercado. Como como resultado, pelo contrário, mais clientes se tornaram em nosso negócio e esperamos que a tendência atual continue em 2023."