10 histoires de fondateurs ukrainiens sur les principales entreprises Web3 pendant la guerre et le marché baissier

* Écrire le mot « russie » (« russe » et « moscou ») à partir d'une lettre minuscule est une nouvelle tendance en raison de ses actions de terrorisme d'État envers l'Ukraine et les Ukrainiens, et l'auteur la soutient.

Des milliers de vies ont été ruinées par l'invasion russe de l'Ukraine en février. Les crimes meurtriers des rushists ont fait fuir des millions de personnes du pays. Parmi tous les événements et circonstances horribles, les fondateurs de Web3 ont dû aider leurs employés à déménager et à maintenir les entreprises à flot dans des moments aussi émotionnels et stressants. Tout en prenant des décisions difficiles et en sauvant leur vie et celle de leurs employés, certains ont également cassé une jambe dans le développement des affaires. J'ai parlé à dix fondateurs ukrainiens courageux et durs à cuire de leurs façons de diriger des entreprises Web3 pendant la guerre et le marché baissier.

Dyma Budorin, fondatrice et PDG de Hacken

Dyma Budorin est une experte en cybersécurité et influenceuse de la crypto-économie avec plus de 14 ans d'expertise en gestion dans le domaine de la comptabilité (The Big Four) et de la cybersécurité. Il est membre agréé de l'Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Au cours de sa carrière d'auditeur professionnel, Dyma a méthodiquement gravi les échelons des Big Four pour devenir Senior Manager chez Deloitte. Il a été conseiller en audit chez Ukrspetsexport et directeur général adjoint pour la stratégie et le développement chez Ukrinmash.

En 2017, Dyma a décidé de canaliser son immense expérience en audit et en développement des affaires dans le Web3, un phénomène mondial en pleine croissance à cette époque. Dyma crée Hacken - un auditeur de cybersécurité avec pour vision de transformer le Web3 en une industrie plus éthique. En tant que fondateur et PDG de l'entreprise, Dyma est chargé de diriger l'équipe de plus de 88 spécialistes talentueux et de fournir une vision de l'avenir. La contribution de Dyma au Web3 est largement reconnue. En 2021, il a rejoint la liste des 50 meilleurs entrepreneurs informatiques ukrainiens. Dyma consulte le gouvernement ukrainien sur l'adoption d'une économie virtuelle. Il participe régulièrement aux grands événements de cybersécurité Web3 en tant que conférencier invité.

"Sans aucun doute, le changement le plus vital dans le monde réel pour notre entreprise a été l'agression russe injustifiée et non provoquée contre la nation souveraine de l'Ukraine, notre patrie. Nous avons aidé 70 membres de l'équipe à évacuer en toute sécurité vers l'Europe occidentale deux semaines avant l'invasion à grande échelle. Nous a offert 4 000 dollars aux travailleurs qui ont quitté le pays et 2 000 dollars à ceux qui ont déménagé en Ukraine et ont aidé à trouver un logement », a déclaré Dyma. « En tant qu'experts, nous avons fourni une aide en matière de cybersécurité au ministère de la transformation numérique et au Conseil de la sécurité nationale et de la défense d'Ukraine. De plus, nous avons lancé l'application Liberator - Hacken avec plus de 100 000 téléchargements qui permet aux utilisateurs de prêter de la puissance de calcul aux attaques par déni de service distribuées contre les sites de propagande russes."

Le Wall Street Journal a rapporté que "des dizaines d'employés de la startup ukrainienne de cybersécurité Hacken ont fui leur pays déchiré par la guerre et ont trouvé refuge à environ 2 000 miles au Portugal. Depuis lors, ils ont réussi à maintenir leur entreprise en vie et soutiennent désormais les cyberopérations contre la Russie". . L'entreprise a déménagé son siège social de Kiev à Lisbonne, avec des arrêts entre les deux."

Les bureaux de Hacken sont maintenant à Lisbonne, au Portugal, et à Tallinn, en Estonie. Dyma dit: "Hacken sera très fort après la victoire ukrainienne dans cette guerre, cela ne fait aucun doute. En ce qui concerne le marché baissier de la cryptographie, les leaders de l'industrie reconnaissent que nos produits sont vitaux quelles que soient les conditions du marché. Quel effet le marché baissier a-t-il sur dans le domaine de la cybersécurité ? Les projets effectuent généralement moins d'audits et lancent moins de programmes de primes de bogues avec des récompenses moindres pour les bogues trouvés. »

"Néanmoins, les grands projets Web3 réputés, ceux qui ont une grande capitalisation et ceux qui se soucient de leur sécurité continuent de faire régulièrement des audits, des pentests et des bounties. La demande est donc toujours là", a ajouté Budorin. "Notre couverture de sécurité s'étend et nous continuons à faire évoluer nos produits de base tout en nous concentrant sur notre objectif principal : transformer Web3 en une industrie plus éthique."

Vadym Hrusha, PDG et co-fondateur de Trustee Plus

Vadym Hrusha est un entrepreneur et un spécialiste de l'informatique avec seize ans d'expérience professionnelle. En tant que membre actif de la communauté crypto depuis 2013, il a participé à de nombreux événements en Ukraine et dans le monde. Vadym est le chef de la section Blockchain lors de la plus importante conférence ukrainienne hors ligne dédiée à Internet - IForum. Hrusha est également l'organisateur de la conférence internationale - Money of the Future - présentant les innovations en matière de technologie financière. L'objectif principal de Vadym est désormais Trustee Plus. Il s'agit d'une crypto-néobanque qu'il a cofondée dans le cadre de Trustee Global , un écosystème pour travailler avec des crypto-monnaies qui comprend un coffre-fort Trustee Wallet avec un demi-million de téléchargements depuis son lancement en mai 2019. L'entreprise compte plus de 20 employés.

Trustee Plus est une crypto néobanque proposant une gamme complète de services et d'outils de gestion de crypto-actifs. Il combine la banque et la plate-forme, où les utilisateurs peuvent acheter et vendre des crypto-monnaies à l'aide de la carte. Grâce à Trustee Plus, n'importe qui peut transférer ses actifs à l'aide d'un numéro de téléphone, même si le destinataire n'a pas encore installé l'application. Le produit est sorti le 15 juillet 2022 et a gagné près de 4 000 utilisateurs en un mois. Il est facile de gérer son compte depuis un smartphone, et, en plus, il n'a aucun frais avec une excellente vitesse de transfert.

"Pendant la première semaine de la guerre, l'équipe était désorganisée et en panne. Nous avons passé des appels téléphoniques quotidiens, vérifiant que tout le monde était en sécurité. Certains de nos employés étaient en plein dans les zones de combat, nous avons donc dû les relocaliser à Vinnytsia car dès que possible », a déclaré Vadym.

"La première chose que nous avons faite a été de fermer toutes les opérations avec le rouble russe. Nous avons développé un outil de don en crypto, commencé à aider les habitants des territoires occupés à gagner de l'argent en échangeant des crypto-monnaies, transféré une partie de nos revenus pour soutenir l'armée, et Environ deux semaines après le début de la guerre, nous étions de retour au travail », a ajouté Hrusha. "La situation en Ukraine nous attriste profondément, mais nous faisons tout ce que nous pouvons. Notre objectif est d'aider l'Ukraine à rétablir la paix, à assurer le bien-être de notre peuple en protégeant les valeurs monétaires, à soutenir l'économie et à rapprocher notre victoire."

Dzmitry Leukavets, fondateur et PDG de waka

Dzmitry Leukavets est le fondateur et PDG de waka - une application de liaison - qui a fait de l'Ukraine sa maison après les troubles en Biélorussie en 2020. Il a six ans d'expérience dans l'industrie de la blockchain, a dirigé des campagnes de marketing pour les startups de la blockchain et a publié des recherches citées par Yahoo , Binance et Investing.com.

"Immédiatement après les manifestations de 2020, j'ai dû partir pour Kyiv à cause de la menace de représailles. La plupart de mes amis ont également déménagé dans différents pays et j'ai dû établir des liens sociaux dans un nouvel endroit. Il n'y avait aucune demande pour trouver des amis. puis, j'ai donc décidé de créer le mien et j'ai créé waka. Kyiv et l'Ukraine sont devenues ma deuxième maison, où j'ai fondé ma première startup, trouvé l'amour de ma vie et établi des dizaines de nouvelles relations », a déclaré Dzmitry.

waka est un bac à sable numérique pour trouver des amis et des dates. Il est né à Kyiv il y a un an en raison de la solitude accrue et du manque d'opportunités de liens sociaux dans le monde numérique. Il a incorporé des techniques de gamification pour éliminer le fardeau de briser la glace et de trouver des amis et des rendez-vous. L'équipe a réuni le Bonding DAO à partir de sept projets et de cent cinquante chercheurs et professionnels de l'industrie pour trouver la solution au problème de la solitude et construire un métaverse de projets de socialisation sur la blockchain NEAR. Aujourd'hui, waka compte plus de 70 000 utilisateurs enregistrés, 180 000 $ de financement de six investisseurs providentiels et une subvention de 40 000 $ de Near Protocol et Human Guild.

"Nous aidons les gens à trouver des amis en fonction de leurs intérêts et de leurs préférences - balayages de mèmes, horoscopes, tests de personnalité, mécanismes de chat anonyme, etc. Le produit se compose d'une application Web (où toute la gamification a lieu) et d'un bot de messagerie (pour l'autorisation et la Nous avons plus de 50 000 utilisateurs (aujourd'hui plus de 70 000) et vous pouvez essayer waka dans Telegram maintenant », a écrit Leukavets dans son article sur waka, ajoutant des statistiques et expliquant pourquoi les rencontres gamifiées sont cool et deviennent rapidement populaires.

Même avant la guerre, les employés de waka travaillaient à distance, mais la plupart de l'équipe et une partie importante des utilisateurs de l'application se trouvaient à Kiev, la capitale ukrainienne. La guerre est devenue un énorme défi pour le projet et ses créateurs.

"Nous avons dû déménager de toute urgence, avons perdu une grande partie de nos investissements et nos utilisateurs n'avaient pas le temps de sortir ensemble. waka a dû réduire les coûts pour rester à flot, réviser la feuille de route pour se concentrer sur les fonctionnalités essentielles et apprendre rapidement à faire du marketing produit. Cependant, toutes les étapes stressantes se sont avérées importantes : nous avons réussi à augmenter considérablement les métriques et à arriver à la monétisation du produit bien plus tôt que prévu », a déclaré Dzmitry.

En ce qui concerne le marché baissier, Leukavets dit que "par rapport à la guerre, cela ne semble pas être quelque chose d'extraordinaire. Ayant travaillé avec des projets de blockchain depuis 2016, je comprends qu'il (marché baissier) est nécessaire pour éliminer tout le battage médiatique. du marché. La principale réalisation de waka pendant cette période a été le test de monétisation avec un achat CPA (coût par acquisition) de 2,07 USD, soit cinquante fois moins que la moyenne du marché. Cette expérience réussie prouve que le modèle de waka peut se maintenir. Cela nous met est en passe de trouver la PMF (Probability Mass Function) et valide notre stratégie à long terme. Notre modèle est similaire à Roblox, dans lequel les créateurs créent des salles de contenu payantes, et nous partageons les bénéfices.

Anton Vaisburd, Head at Near UA, Co-fondateur de Datrics, GP chez SID Ventures, GP chez tnx.ventures

Anton Vaisburd a une formation en analyse, en apprentissage automatique, en gestion et en conseil aux entreprises. Il a travaillé chez Barclays, une banque d'affaires britannique. Son département de banque d'investissement chez Barclays Capital a décidé de localiser son troisième ODC mondial (centre de développement offshore) à Kyiv et l'a ouvert avec EPAM Systems comme partenaire. Anton a cofondé Datrics , a levé plus de 2,5 millions de dollars d'investissements et a rejoint YCombinator.

Plus tard, Anton et son équipe ont commencé la création du hub communautaire ukrainien NEAR UA en partenariat avec la Fondation NEAR.

NEAR UA est un hub régional, une communauté, une fondation, un accélérateur de projets, un laboratoire de produits et un agrégateur d'emplois pour les développeurs de l'écosystème NEAR. La division venture de NEAR UA comprend un laboratoire de produits qui finance des projets construits sur NEAR. L'équipe du hub met en œuvre des projets sur le protocole NEAR et organise des événements pour la communauté. Hackathon For Ukraine, par exemple, a attiré l'attention sur des problèmes à grande échelle et s'est concentré sur le secteur culturel de l'Ukraine dans le contexte de la guerre. L'un des cas mondiaux pertinents était NEAR Space avec le soutien de NEAR Ukraine. Cet événement faisait partie de la Ethereum Community Conference (EthCC) et a attiré plus de 1500 experts et passionnés.

"Nous avons réalisé que nous devions faire ce que nous faisons le mieux, à savoir créer des produits", a expliqué Anton Vaisburd. "Nous essayons de travailler plus dur parce que mieux nous travaillons, plus nous pouvons payer des impôts et soutenir l'Ukraine."

Une partie de l'équipe de NEAR UA travaille en Ukraine et d'autres dans les pays de l'UE. En lien avec la guerre, l'entreprise a lancé une activité florissante au Portugal pour permettre aux Ukrainiens de rester dans la communauté, d'obtenir la communication nécessaire et de trouver de nouvelles opportunités de travail.

"D'une part, nous sommes une organisation indépendante et commerciale", déclare Vaisburd. "D'autre part, nous sommes un centre régional et une communauté de personnes qui s'appuient sur le protocole NEAR. Nous aidons nos employés à fuir l'Ukraine, construisons un laboratoire de produits et sommes profondément connectés au cœur de l'écosystème dans son ensemble."

La haute direction de l'entreprise a dû relocaliser des personnes au Portugal de manière efficace et rapide et prendre des décisions difficiles. "Bien sûr, nous espérions qu'il serait possible de retourner rapidement en Ukraine", ajoute-t-il. "En conséquence, nous avons réussi à rassembler autour de nous une communauté de personnes et d'autres fondateurs et à poursuivre notre travail. En général, je pense que nous parvenons à traverser tout cela avec honneur."

En ce qui concerne le marché baissier, Anton pense qu'"il est plus difficile d'intéresser et d'attirer les gens, mais tout marché baissier élimine toute la "cosse". Seuls les produits qui en valent la peine restent sur le marché, lèvent de l'argent quoi qu'il arrive, et résoudre des problèmes."

Olesya Solomina, co-fondatrice de New Climate

Olesya Solomina possède une vaste expérience dans le marketing crypto, le développement commercial et la collecte de fonds. Elle a travaillé dans le domaine de la restauration de la biodiversité des forêts et des marchés du carbone pendant plus de quatre ans. Olesya est co-fondatrice de New Climate - le tout premier projet de métaforestation plant-2-earn.

New Climate a été fondée en janvier 2022. L'équipe de neuf personnes s'est heurtée à l'incapacité des petites entreprises forestières à produire des crédits carbone sur le marché volontaire qui était initialement, en fait, destiné aux petites entreprises mais qui n'est devenu abordable qu'aux grands propriétaires fonciers en raison d'un taux d'enregistrement élevé. frais. L'idée était donc de créer un marché alternatif du carbone en chaîne dans le métaverse. Plus de deux cents lieux de travail ont été créés et plus de quarante types de plantes plantées.

"Notre équipe est principalement ukrainienne. Tout le monde était à la maison lorsque l'invasion à grande échelle a commencé. Une partie de l'équipe s'est immédiatement rassemblée et a quitté Kyiv en caravane. Le travail a été interrompu pendant les deux premiers mois. Nous avons évacué nos enfants, géré nos vies dans de nouvelles circonstances, et aidé des volontaires. Certains membres de l'équipe sont déjà revenus en Ukraine, et certains ne sont jamais partis. Toute l'équipe technique et le département artistique sont en Ukraine en ce moment. Je suis au Portugal pour la sécurité de mes deux petits enfants ", a déclaré Olesya.

Olesya a partagé que dans leur entreprise, tout est divisé en hors ligne et en chaîne. Alors que la chaîne de New Climate est largement auto-organisée, établir un travail en ligne avec les forestiers est l'un des plus difficiles.

"Une partie de notre travail est pédagogique - nous enseignons aux forestiers la biodiversité et son importance. Beaucoup d'entre eux n'avaient d'expérience qu'avec les forêts techniques artificielles, ce qui est différent. Travailler via les appels Zoom était un défi au début ! Le plus important pour nous maintenant est d'attirer partenaires, et nous nous concentrons sur la coopération avec eux et le développement de produits. Nous utiliserons les revenus des NFT et des arbres métavers vendus pour planter une nouvelle forêt. De plus, nous créons de nouvelles sources de revenus », a partagé Solomina. "La faiblesse du marché nous donne l'occasion de bien nous préparer. Notre objectif est de créer un produit prêt pour le marché avec une infrastructure fonctionnelle avant la date d'émission, et il reste encore beaucoup de travail à faire."

Dmitriy Kotliarov, co-fondateur de DeXe Network

Dmitriy Kotliarov vit à Kiev depuis 2008. Il a toujours été passionné par le trading et s'est lancé dans la crypto en 2016, en commençant par le minage comme beaucoup à cette époque. Fort de son expérience dans la construction de la plateforme de trading social institutionnel privé Bill Trade, Kotliarov a rapidement remarqué des inefficacités importantes dans le trading DeFi qu'il pourrait résoudre en créant une plateforme décentralisée accessible à tous. Avec son co-fondateur, ils ont construit DeXe Network .

Essentiellement, l'objectif était d'apporter les outils professionnels au trading DeFi auparavant uniquement disponibles pour les traders CeFi. Dmitriy et son équipe ont élargi la vision originale en un écosystème complet de produits intégrés. Ceux-ci incluent des outils de trading social gratuits tels que Wallet Info et Wallet-to-Wallet Copying, le service anti-bot 111PG, le terminal de trading Kattana, qui a déjà traité des millions de transactions, et plus encore.

Au cours des six derniers mois, le jeton DEXE a été ajouté à Coinbase Custody, où les investisseurs institutionnels peuvent y accéder. Il a également été répertorié sur Huobi . L'équipe a collaboré plusieurs fois avec Binance Exchange et a même sponsorisé une rencontre Binance à Kyiv avant la guerre.

"DEXE est le premier projet ukrainien à être listé sur Binance, et nous sommes très fiers de représenter l'Ukraine sur ce plus grand échange crypto", a déclaré Dmitriy. "Notre quartier général est à Kyiv, qui était un endroit terrifiant dans les premières semaines de la guerre. Les gens s'attendaient à ce que les troupes russes le bombardent massivement et tentent de l'envahir."

Kotliarov a partagé que l'équipe devait contourner les couvre-feux et les sirènes à la bombe des abris. "Mon co-fondateur et moi avons ressenti une grande responsabilité envers nos employés, nous les avons donc aidés à déménager dans des régions ukrainiennes plus sûres. Étant donné que de nombreux membres de notre équipe sont des hommes et qu'il y avait une loi martiale interdisant aux hommes de quitter le pays, l'objectif était de garder eux et leurs familles aussi en sécurité que possible en Ukraine. Nous avons également fourni un soutien financier. Chacun de nous était et est toujours impliqué dans des activités bénévoles pour aider les réfugiés, les blessés et les autres dévastés par la guerre.

Dmitriy est convaincu que montrer au monde la résilience de la nation ukrainienne dans tous les aspects de la vie, y compris le développement de la blockchain, est essentiel pour aider le monde à comprendre l'esprit des Ukrainiens et leurs contributions au monde, même face à un danger mortel.

Igor Stadnyk, fondateur et PDG d'INC4, PembRock Finance, Minerall.io

Igor Stadnyk travaille dans le développement de logiciels depuis plus de quinze ans et s'est lancé dans la cryptographie en 2016 en exploitant principalement Bitcoin et Ethereum. Il est maintenant fondateur et PDG d' INC4 , PembRock Finance et Minerall.io . Igor est un expert de domaine de premier plan dans le développement de systèmes de blockchain et de charges élevées. En outre, il possède une vaste expérience dans la gestion d'équipe avec une feuille de route réussie et a passé plus de quatorze ans à créer des projets pour des clients dans différentes industries, y compris la publicité, le commerce, les télécommunications, le secteur IoT et autres.

"Compte tenu de l'énorme croissance de DeFi, des NFT et des systèmes décentralisés dans leur ensemble, notre équipe de développeurs de chaînes de blocs d'INC4 a commencé à créer de nouvelles applications sur Ethereum. J'ai ensuite découvert le protocole NEAR et j'ai été vraiment impressionné par ses prouesses techniques et sa rapidité. C'était la base du développement de PembRock, la première plate-forme d'agriculture de rendement à effet de levier de l'écosystème NEAR ", a déclaré Stadnyk Crypto News Daily dans son interview .

L'équipe INC4 d'Igor compte plus de 70 employés. Avant, c'était une entreprise d'externalisation, mais maintenant ils se concentrent sur le développement de leurs propres produits.

"Nous avons des bureaux à Kyiv. Au début de la guerre, nous avons soutenu nos employés autant que possible et aidé les déplacés à trouver et à payer un logement. Pendant les trois premiers mois, nous avons aidé les employés à louer. Auparavant, l'équipe était concentrés à Kyiv, et maintenant nous sommes dispersés à travers l'Ukraine et l'Europe (Allemagne, Pologne, Portugal, Espagne, Italie et autres pays) », a déclaré Igor. "De nombreux employés sont partis pour des régions ukrainiennes plus sûres, mais maintenant la plupart sont retournés à Kyiv. Au travail, tout est stable pour le moment. Nous n'avons jamais cessé de travailler après l'invasion et les projets ont continué à se développer. Mais la première semaine a été difficile - pas tout le monde pourrait travailler dans de telles conditions."

Igor Stadnyk a ajouté qu'ils « aidaient constamment physiquement et financièrement » en tant qu'équipe. En avril 2022, lors de la conférence Bitcoin, il a collecté des dons pour les médecins de Mykolaïv au lieu de vendre les produits de son entreprise.

"Le marché baissier affecte certainement l'industrie, mais il a commencé après la guerre, et nous y étions prêts. Par exemple, nous avons réussi à mener une IDO pour PembRock Finance juste au cours d'une chute difficile. Maintenant, nous accordons beaucoup d'attention à la développement du projet parce que les marchés changent et qu'il est essentiel de réussir à la fois pendant les marchés baissiers et haussiers », a ajouté Igor.

Elena Krykun, fondatrice de Hot Killers

Elena Krykun est la fondatrice de Hot Killers, une agence de marketing spécialisée dans le marché de la cryptographie. Auparavant, Elena était copropriétaire d'une agence de conseil social, Paragraph, et a été présidente de JCI Ukraine en 2012.

Hot Killers , une agence de crypto-marketing, a été créée en 2017. Elle fournit des services de marketing communautaire et de développement commercial : de la genèse du projet à l'accumulation des fonds IDO. Avec l'aide de l'équipe Hot Killers, leurs clients ont accumulé un total de 50 millions de dollars. L'équipe principale compte plus de vingt membres répartis dans sept pays. Hot Killers a développé plus de dix-huit projets, dont Envelop , LocalTrade , PureFi , Artwallet et autres.

"Quand la guerre a commencé, une partie de l'équipe était en Ukraine - à Kyiv et à Dnipro en particulier. Le premier jour de l'invasion russe, nous nous sommes réunis dans un abri anti-aérien à Kyiv et y avons passé une semaine : dix adultes, deux petits enfants. , deux chiens et trois chats. Nous nous occupions de nos enfants et les divertissions tout en continuant le travail, en organisant des financements et des cyberattaques sur les sites Web russes », a déclaré Elena. "Nous avons marqué les endroits les plus populaires de Moscou avec plus de deux mille photos d'Ukrainiens tués sur Google Maps et laissé plus de 100 000 commentaires et messages sur la guerre."

Elena a partagé que certains clients de Hot Killers sont des étrangers, ils n'ont donc jamais interrompu leurs opérations. En raison de la gouvernance décentralisée, ils n'ont pas arrêté le processus de travail lorsqu'un ou plusieurs membres de l'équipe sont devenus temporairement indisponibles. En jonglant entre les tâches de travail entre les départements, chaque employé pourrait résoudre toutes les difficultés de relocalisation. Certains membres de l'équipe ont décidé de rester en Ukraine pour des raisons personnelles.

"Le marché baissier change complètement le marketing. Toutes ces années, nous avons proposé uniquement un marketing communautaire. Dans les nouvelles conditions, nous avons approfondi cette technique en maîtrisant chaque étape du processus, du conditionnement du produit à la mise en marché. stratégie de marché. Les entreprises doivent vérifier les réactions de leurs communautés à chaque mouvement. Nous avons créé plusieurs solutions robustes et établi de nouveaux partenariats », a ajouté Krykun.

Valentin Sotov, Fondateur et Product Owner d'AMBER

Valentin Sotov est un entrepreneur avec une carrière dans le marketing et l'art. L'histoire d'AMBER a commencé le moment où Valentin a rencontré Andreas Kobal , son directeur technique actuel, au café de Moukatchevo, en Ukraine, le 3 décembre 2021. Ce soir-là, Andreas tenait une présentation de son projet de blockchain e-Zakarpattya. La présentation a impressionné Sotov - elle coïncidait tellement avec sa vision du produit que c'était difficile à croire. Inspirés par une idée commune, ils ont pu réunir une équipe solide et démarrer le développement.

Le métaverse AMBER est un jeu et une plate-forme blockchain gratuits pour les mondes virtuels avec différents modes de jeu et une économie de jeu. La mission de l'équipe est l'adoption massive de la blockchain et la création d'une transition transparente vers Web3 pour les utilisateurs de Web2. Toute l'économie repose sur l'utilisation d'un jeton AMBER pour acheter un pass de jeu, ce qui permet à l'utilisateur de gagner des récompenses sous forme de propriété virtuelle.

Le projet n'a que six mois. L'équipe a dû faire croître l'entreprise pendant la guerre, la délocalisation et tout le stress que cela impliquait. Mais malgré toute l'horreur et les turbulences émotionnelles, ils ont déjà obtenu d'excellents résultats. Amber a construit MVP et créé plus de cinquante partenariats au sein de l'écosystème blockchain ; développé une technologie d'avatar Smart NFT unique et un module qui permet d'intégrer des NFT dans n'importe quel espace visuel ; a lancé la menthe de la collection d'avatars Smart NFT. L'équipe compte quinze professionnels solides que la haute direction est fière d'avoir à son bord.

"Nous avons senti le danger approcher; vous pouviez le sentir dans l'air. Je ne voulais pas croire que l'invasion se produirait, mais nous avons tous intuitivement fait nos sacs à dos le soir du 23 février et avons mentalement dit au revoir à notre ville natale. jour, nous nous sommes réveillés avec des informations sur le début de la guerre, nous nous sommes préparés, avons pris un café et sommes montés dans la voiture. Plus tard, notre pneu a cassé, nous avons donc dû trouver une autre voiture rapidement », a déclaré Valentin. "Nous sommes partis pour la Roumanie. Comme il s'est avéré plus tard, c'était la seule frontière sans files d'attente d'un kilomètre. Nous avons eu la chance de passer deux heures avant la fermeture de la frontière et de nous enfuir en Hongrie."

Plus tard, Valentin et son équipe ont découvert le rassemblement de la communauté crypto ukrainienne à Lisbonne, au Portugal, alors ils se sont retrouvés dans cet endroit ensoleillé au bord de l'Europe. L'équipe principale d'Amber réside à Lisbonne et les autres membres de l'équipe sont dispersés dans le monde.

"Bien sûr, le marché baissier est un gros problème pour tous les projets de blockchain, mais nous ne perdons pas courage car, comme le montre l'histoire, c'est sur de tels marchés que naissent les projets les plus excitants et les plus prometteurs. Nous sommes convaincus que nous sommes un de ces projets parce que si nous parvenons à traverser les épreuves de la guerre, le projet fleurira après la fin du marché baissier. AMBRE sur la Lune !" a déclaré Sotov.

Yehor Havrylenko, co-fondateur et PDG d'EvaCodes

Yehor Havrylenko est un entrepreneur Web3 en série. Il a acheté son premier bitcoin en 2016, s'est imprégné de tout ce qu'il pouvait sur la technologie blockchain et les crypto-monnaies, et a lancé EvaCodes.

EvaCodes est une agence de développement de blockchain complète qui fournit des services de développement de blockchain et crée des produits Web3. Les services de la société comprennent le développement de crypto-monnaie, de contrats intelligents, de jetons et de tokenomics, de dApps, de produits DeFi et fintech, de produits bancaires numériques, de marchés NFT, de plateformes de blockchain immobilières, de robots de trading crypto et d'autres produits liés à l'industrie de la blockchain.

EvaCodes a son siège social aux États-Unis et possède des centres de développement en Pologne, en Estonie, en Ukraine et en Arménie. En 2021, l'entreprise a développé et lancé plus d'une cinquantaine de projets.

"La guerre n'a généralement pas affecté nos activités, car nos clients et nos produits se concentrent sur les marchés européens et américains. C'était un défi émotionnel pour l'équipe et moi, en particulier dans les premiers jours de l'invasion. Nous avons fait un don à l'armée ukrainienne, soutenu ces employés fuyant financièrement l'Ukraine, les ont aidés à déménager en toute sécurité et ont essayé d'aider les autres qui sont restés dans le pays de toutes les manières possibles. Actuellement, notre équipe travaille principalement à distance depuis l'Ukraine, l'UE, les États-Unis et l'Asie », a déclaré Yehor.

Au cours des six premiers mois de la guerre, "EvaCodes, une agence de développement de chaînes de blocs complètes axée sur la fourniture de services de développement de chaînes de blocs et la création de produits Web3, lève une ronde de 500 000 $ auprès du fonds hypra orienté Web3", comme l'a rapporté AIN.Capital .

Havrylenko dit: "Le marché baissier ou" hiver crypto "est cette fois beaucoup plus chaud que le précédent. Malgré la chute du marché de la cryptographie, les fonds de capital-risque sont devenus encore plus actifs dans l'investissement dans des projets Web3 malgré la chute du marché. Comme en conséquence, au contraire, plus de clients sont devenus dans notre entreprise, et nous espérons que la tendance actuelle se poursuivra en 2023."