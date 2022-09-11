10 位乌克兰创始人关于战争和熊市期间领先 Web3 企业的故事

* 由于其针对乌克兰和乌克兰人的国家恐怖主义行动，用小写字母写“俄罗斯”（“俄罗斯”和“莫斯科”）是一种新趋势，作者支持。 2 月，俄罗斯入侵乌克兰，数千人丧生。 的致命罪行使数百万人逃离该国。在所有可怕的事件和环境中，Web3 创始人不得不帮助他们的员工重新安置并在如此情绪化和压力大的时期保持企业的运转。在做出艰难的决定并挽救他们和员工的生命的同时，一些人还在业务发展中断了腿。我与十位勇敢的乌克兰创始人讨论了他们在战争和熊市期间领导 Web3 公司的方式。 仓促 Hacken 创始人兼首席执行官 Dyma Budorin 是一位网络安全专家和加密经济影响者，在会计业务（四大）和网络安全方面拥有 14 年以上的管理专业知识。他是特许公认会计师公会 (ACCA) 的认证会员。在他的专业审计生涯中，Dyma 有条不紊地攀登四大行列，成为德勤的高级经理。他曾担任 Ukrspetsexport 的审计顾问和 Ukrinmash 的战略与发展副首席执行官。 Dyma Budorin 2017 年，Dyma 决定将他在审计和业务开发方面的丰富经验引入 Web3，这是当时日益增长的全球现象。 Dyma 建立了 - 一家网络安全审计师，其愿景是将 Web3 转变为更道德的行业。作为公司的创始人兼首席执行官，Dyma 负责领导由 88 多名才华横溢的专家组成的团队，并提供对未来的展望。 Dyma 对 Web3 的贡献被广泛认可。 2021年，他加入了乌克兰IT企业家50强名单。 Dyma 就虚拟经济的采用向乌克兰政府咨询。作为特邀演讲者，他经常参加主要的 Web3 网络安全活动。 Hacken “毫无疑问，对我们公司来说，现实世界中最重要的变化是俄罗斯对我们的祖国乌克兰主权国家的无理无端侵略。在全面入侵前两周，我们帮助 70 名团队成员安全撤离到西欧。我们 向离开该国的工人提供 4,000 美元，向在乌克兰境内搬迁并帮助寻找住处的工人提供 2,000 美元，”Dyma 说。“作为专家，我们向乌克兰数字化转型部和国家安全与国防委员会提供网络安全援助。此外，我们还推出了 ——Hacken 的应用程序，下载量超过 10 万次，允许用户将计算能力用于针对俄罗斯宣传网站的分布式拒绝服务攻击。” Liberator 《华尔街日报》 ，“乌克兰网络安全初创公司 Hacken 的数十名员工逃离了饱受战争蹂躏的国家，在大约 2000 英里外的葡萄牙找到了避难所。从那时起，他们一直设法维持业务，现在正在支持针对俄罗斯的网络行动. 该公司将其主要办公室从基辅搬到了里斯本，中间停了下来。” 报道称 Hacken 的办事处现在位于葡萄牙的里斯本和爱沙尼亚的塔林。 Dyma 说：“毫无疑问，乌克兰在这场战争中获胜后，Hacken 将非常强大。关于加密领域的熊市，行业领导者认识到，无论市场状况如何，我们的产品都至关重要。熊市对网络安全领域？项目通常会进行较少的审计，并启动较少的漏洞赏金计划，发现漏洞的奖励较低。 “尽管如此，大型且信誉良好的 Web3 项目、那些拥有大量资本的项目以及那些关心其安全性的项目继续进行定期审计、渗透测试和漏洞赏金。所以需求仍然存在，”Budorin 补充道。 “我们的安全覆盖范围正在扩大，我们不断发展核心产品，同时专注于我们的主要目标——将 Web3 转变为更道德的行业。” Trustee Plus 首席执行官兼联合创始人 Vadym Hrusha 是一位拥有 16 年专业经验的企业家和 IT 专家。自 2013 年以来，作为加密社区的积极参与者，他参加了乌克兰和全球的许多活动。 Vadym 是乌克兰最著名的互联网离线会议 - IForum 的区块链部门负责人。 Hrusha 还是国际会议 - Money of the Future - 的组织者，展示了金融技术的创新。 Vadym 现在的主要关注点是 Trustee Plus。这是他作为 的一部分共同创立的加密新银行，这是一个与加密货币合作的生态系统，其中包括自 2019 年 5 月推出以来下载量达 50 万次的金库 Trustee Wallet。该公司拥有 20 多名员工。 Vadym Hrusha Trustee Global 是一家加密新银行，提供全方位的服务和加密资产管理工具。它结合了银行和平台，用户可以使用该卡买卖加密货币。使用 Trustee Plus，任何人都可以使用电话号码转移他们的资产，即使收款人尚未安装该应用程序。该产品于 2022 年 7 月 15 日发布，一个月内获得了近 4K 用户。通过智能手机轻松管理其帐户，此外，它具有零费用和出色的传输速度。 Trustee Plus “在战争的第一周，团队杂乱无章。我们每天都打电话，检查每个人的安全。我们的一些员工就在战区，所以我们不得不把他们转移到文尼察作为尽快，”瓦迪姆说。 “我们做的第一件事是关闭所有使用俄罗斯卢布的业务。我们开发了一种用于加密捐赠的工具，开始帮助被占领土上的人们通过交易加密货币来赚钱，将我们的部分收入转移到支持军队，以及自愿参加。战争开始后大约两周，我们完全恢复了工作，”Hrusha 补充道。 “乌克兰的局势让我们深感悲痛，但我们正在尽我们所能。我们的目标是帮助乌克兰恢复和平，通过保护货币价值让我们的人民保持健康，支持经济并使我们的胜利更加接近。” Waka 创始人兼首席执行官 Dzmitry Leukavets 是 waka（一个绑定应用程序）的创始人兼首席执行官，他在 2020 年白俄罗斯骚乱后将乌克兰作为自己的家。他在区块链行业拥有六年的经验，领导区块链初创公司的营销活动，并发表了被雅虎引用的研究、币安和 Investing.com。 Dzmitry Leukavets “2020年的抗议活动刚结束，我就因为受到报复的威胁不得不动身前往基辅。我的大多数朋友也搬到了不同的国家，我不得不在新的地方建立社交关系。没有找朋友的申请然后，所以我决定自己制作并创建 waka。基辅和乌克兰成为我的第二故乡，在那里我创立了我的第一家创业公司，找到了我生命中的挚爱，并建立了许多新的联系，“Dzmitry 说。 是一个用于寻找朋友和约会对象的数字沙盒。一年前，由于孤独感增加和数字世界缺乏社交机会，它诞生于基辅。它结合了游戏化技术，以消除打破僵局和寻找朋友和约会的负担。该团队汇集了来自 7 个项目和 150 名研究人员和行业专业人士的 Bonding DAO，以找到解决孤独问题的方法，并在 NEAR 区块链上构建社交项目的元宇宙。如今，waka 拥有 7 万以上的注册用户，来自 6 位天使投资人的 18 万美元资金，以及来自 Near Protocol 和 Human Guild 的 4 万美元赠款。 waka “我们帮助人们根据兴趣和偏好找到朋友——meme 滑动、星座运势、性格测试、匿名聊天机制等。该产品由一个 Web 应用程序（所有游戏化发生的地方）和一个信使机器人（用于授权和推送）组成通知）。我们有 50K+（现在是 70+K）用户， ，”Leukavets 在他关于 waka 的 中写道，添加了统计数据并解释了为什么游戏化约会很酷并且迅速流行起来。 你现在可以在 Telegram 中尝试 waka 文章 甚至在战前，waka 的员工就在远程工作，但大多数团队和该应用程序的很大一部分用户都在乌克兰首都基辅。战争成为该项目及其创建者的巨大挑战。 “我们不得不紧急搬迁，损失了一大笔投资，我们的用户没有时间约会。waka 不得不削减成本以维持生计，修改路线图以专注于基本功能，并快速学习如何进行产品营销在欧洲。然而，所有紧张的步骤都变得很重要：我们设法显着提高了指标，并比计划更早地实现了产品的货币化，”Dzmitry 说。 就熊市而言，Leukavets 表示，“与战争相比，这似乎并没有什么特别之处。自 2016 年以来一直在与区块链项目合作，我理解（熊市）有必要消除所有炒作来自市场。waka 在这段时间的主要成就是货币化测试，以 2.07 美元的 CPA（Cost Per Acquisition）购买，比市场平均水平低 50 倍。这个成功的实验证明了 waka 的模型可以自我维持。在寻找 PMF（概率质量函数）并验证我们的长期战略的路上。我们的模式类似于 Roblox，创作者创建付费内容房间，我们分享利润。 Anton Vaisburd，Near UA 负责人，Datrics 联合创始人，SID Ventures GP，tnx.ventures GP 拥有分析、机器学习、管理和商业咨询方面的背景。他曾在英国公司银行巴克莱银行工作。他在巴克莱资本的投资银行部门决定将其第三个全球 ODC（离岸开发中心）设在基辅，并与 EPAM Systems 作为合作伙伴开设它。 Anton 共同创立了 ，筹集了超过 250 万美元的投资，并加入了 YCombinator。 Anton Vaisburd Datrics 后来，Anton 和他的团队开始与 NEAR 基金会合作创建乌克兰社区中心 NEAR UA。 是 NEAR 生态系统中开发人员的区域中心、社区、基金会、项目加速器、产品实验室和工作聚合器。 NEAR UA 的风险部门包括一个产品实验室，为 NEAR 上的项目提供资金。该中心的团队在 NEAR 协议上实施项目并为社区举办活动。例如，乌克兰黑客马拉松吸引了人们对大规模问题的关注，并专注于战争背景下的乌克兰文化部门。在 NEAR 乌克兰的支持下，相关的全球案例之一是 NEAR Space。该活动是以太坊社区会议（EthCC）的一部分，吸引了 1500 多名专家和爱好者。 NEAR UA “我们意识到我们应该做我们最擅长的事情，即创造产品，”Anton Vaisburd 分享道。 “我们努力工作，因为我们工作得越好，我们就能越多地纳税和支持乌克兰。” NEAR UA 的一些团队在乌克兰工作，其他团队在欧盟国家工作。与战争有关，该公司在葡萄牙开展了一项蓬勃发展的活动，使乌克兰人能够留在社区，获得必要的交流并找到新的工作机会。 “一方面，我们是一个独立的商业组织，”Vaisburd 说。 “另一方面，我们是建立在 NEAR 协议上的区域中心和人员社区。我们帮助我们的员工逃离乌克兰，建立产品实验室，并与整个生态系统的核心深度连接。” 公司的高层管理人员不得不高效、快速地将人员迁移到葡萄牙，并做出艰难的决定。 “当然，我们希望能够尽快返回乌克兰，”他补充道。 “因此，我们设法在自己周围聚集了一个由人和其他创始人组成的社区，并继续我们的工作。总的来说，我认为我们能够光荣地度过这一切。” 至于熊市，安东认为“更难引起兴趣和吸引人，但任何熊市都会剔除所有的‘外壳’。只有那些值得的产品留在市场上，无论如何筹集资金，并解决问题。” Olesya Solomina，新气候联合创始人 在加密营销、业务发展和筹款方面拥有丰富的经验。她在生物多样性森林恢复和碳市场工作了四年多。 Olesya 是 New Climate 的联合创始人，这是有史以来第一个植物 - 2 - 赚取 Metaforestation 项目。 Olesya Solomina 成立于 2022 年 1 月。九人团队遇到了小型林业企业无法在自愿市场上产生碳信用额的问题，该自愿市场最初实际上是为小公司准备的，但由于注册率高，只有大土地所有者才能负担得起费用。所以这个想法是在 Metaverse 中创建一个替代的链上碳市场。创造了 200 多个工作场所，种植了 40 多种植物。 New Climate “我们的团队主要是乌克兰人。当全面入侵开始时，每个人都在家。团队中的一部分人立即聚集起来，作为大篷车一起离开基辅。头两个月工作停止了。我们疏散了我们的孩子，管理我们在新的环境中生活，并帮助了志愿者。一些团队成员已经返回乌克兰，有些人从未离开过。整个技术团队和艺术部门现在都在乌克兰。我在葡萄牙是为了我的两个小孩的安全”奥莱西亚说。 Olesya 分享说，在他们的业务中，一切都分为线下和链上。虽然 New Climate 的链上是高度自组织的，但与林务员建立在线工作是最难的工作之一。 “我们的部分工作是教育性的——我们教林业人员生物多样性及其重要性。他们中的许多人只有人工技术森林的经验，这是不同的。通过 Zoom 电话工作一开始是一个挑战！现在对我们来说最重要的是吸引合作伙伴，我们专注于与他们合作和产品开发。我们将利用出售的 NFT 和元界树的收入来种植新的森林。此外，我们正在创造新的收入来源，”Solomina 分享道。 “低迷的市场给了我们做好准备的机会。我们的目标是在铸币日期之前创建一个具有功能基础设施的市场就绪产品，还有很多工作要做。” DeXe Network 联合创始人 Dmitriy Kotliarov 自 2008 年以来一直居住在基辅。他一直对交易充满热情，并于 2016 年开始涉足加密货币，当时和许多人一样开始从事采矿业。凭借建立私人机构社交交易平台 Bill Trade 的经验，Kotliarov 很快注意到 DeFi 交易效率低下，他可以通过创建一个所有人都可以访问的去中心化平台来解决这些问题。他们与他的联合创始人一起建立了 。 Dmitriy Kotliarov DeXe Network 从本质上讲，其目标是将专业工具带到 DeFi 交易中，以前只有 CeFi 交易者可以使用。 Dmitriy 和他的团队将最初的愿景扩展到了一个完整的集成产品生态系统。其中包括免费的社交交易工具，例如 Wallet Info 和 Wallet-to-Wallet Copying、衍生出的 111PG 反机器人服务、已经处理了数百万笔交易的 Kattana 交易终端等等。 在过去的六个月里，DEXE 代币已经 添加到 Coinbase Custody，机构投资者可以访问它。它也在 。该团队多次与币安交易所合作，甚至在战前赞助了在基辅举行的币安聚会。 火币上上市 “DEXE 是第一个在币安上市的乌克兰项目，我们非常自豪能够代表乌克兰参与这个最大的加密货币交易所，”Dmitriy 说。 “我们的总部设在基辅，在战争的最初几周，这是一个可怕的地方。人们预计俄罗斯军队会猛烈轰炸它并试图入侵。” Kotliarov 分享说，团队必须解决宵禁和避难所的炸弹警报。 “我和我的联合创始人对我们的员工负有很大责任，所以我们帮助他们搬到更安全的乌克兰地区。由于我们的许多团队成员都是男性，而且戒严令禁止男性离开该国，我们的目标是保持“他们和他们的家人在乌克兰尽可能安全。我们还提供了财政支持。我们每个人都曾经并且仍然参与志愿活动，以帮助难民、伤员和其他受战争蹂躏的人。” 德米特里确信，即使面对致命的危险，向世界展示乌克兰民族在生活的各个方面（包括区块链开发）的复原力对于帮助世界了解乌克兰人的精神及其对世界的贡献至关重要。 Igor Stadnyk，INC4 创始人兼首席执行官，PembRock Finance，Mineral.io 从事软件开发已超过 15 年，并于 2016 年通过主要挖掘比特币和以太坊进入加密领域。他现在是 、 和 的创始人兼首席执行官。 Igor 是开发区块链和高负载系统的顶级领域专家。此外，他在团队管理方面拥有丰富的经验和成功的业绩记录，并花了十四年的时间为不同行业的客户创建项目，包括广告、贸易、电信、物联网行业等。 Igor Stadnyk INC4 PembRock Finance Minerall.io “鉴于 DeFi、NFT 和去中心化系统作为一个整体的巨大增长，我们在 INC4 的优秀区块链开发人员团队开始在以太坊上创建新的 dapp。我后来被介绍到 NEAR 协议，并对其技术实力和速度印象深刻- 成长中的社区。这是 PembRock 开发的基础，这是 NEAR 生态系统的第一个杠杆收益农业平台，”Stadnyk Crypto News Daily 在 。 接受采访时说 Igor 的 INC4 团队拥有 70 多名员工。以前是外包公司，现在专注于自己的产品开发。 “我们在基辅设有办事处。战争开始时，我们尽可能地支持我们的员工，并帮助流离失所者找到并支付住房费用。前三个月，我们帮助员工租房。此前，团队是集中在基辅，现在我们分散在乌克兰和欧洲（德国、波兰、葡萄牙、西班牙、意大利和其他国家），”伊戈尔说。 “许多员工去了更安全的乌克兰地区，但现在大多数人回到了基辅。在工作中，目前一切都很稳定。入侵后我们从未停止过工作，项目还在继续发展。但第一周很艰难——不是每个人可以在这样的条件下工作。” Igor Stadnyk 补充说，他们作为一个团队“不断地在身体和经济上提供帮助”。 2022 年 4 月，在比特币会议上，他为 Mykolaiv 的医生募集捐款，而不是出售他公司的产品。 “熊市当然会影响行业，但它是在战后开始的，我们已经做好了准备。例如，我们在重挫期间设法为 PembRock Finance 进行了 IDO。现在我们非常关注项目的发展，因为市场正在发生变化，在熊市和牛市期间取得成功至关重要，”Igor 补充道。 Hot Killers 创始人 Elena Krykun 是 Hot Killers 的创始人，Hot Killers 是一家专门从事加密市场的营销机构。此前，Elena 与人共同拥有一家社会咨询机构 Paragraph，并于 2012 年担任 JCI 乌克兰总裁。 Elena Krykun 是一家加密营销机构，成立于 2017 年。它提供基于社区的营销和业务开发服务：从项目起源到 IDO 资金积累。在 Hot Killers 团队的帮助下，他们的客户总共积累了 5000 万美元。核心团队有二十多名成员，分布在七个国家。 Hot Killers 开发了超过 18 个项目，包括 、 、 、 等。 Hot Killers Envelop LocalTrade PureFi Artwallet “战争开始时，团队的一部分人在乌克兰——特别是在基辅和第聂伯罗。在俄罗斯入侵的第一天，我们聚集在基辅的一个防空洞里，在那里度过了一周：十个成年人，两个小孩，两只狗和三只猫。我们一边照顾孩子，一边娱乐他们，同时继续工作，组织资金和对俄罗斯网站的网络攻击，”埃琳娜说。 “我们在谷歌地图上用两千多张遇难乌克兰人的照片标记了莫斯科最受欢迎的地方，并留下了超过 10 万条关于战争的评论和信息。” Elena 分享说，一些 Hot Killers 的客户是外国人，因此他们从未停止过运营。由于分散治理，当一名或多名团队成员暂时不可用时，他们并没有停止工作流程。通过部门间的工作任务，每个员工都可以解决所有的搬迁困难。一些团队成员出于个人原因决定留在乌克兰。 “熊市彻底改变了营销方式。这些年来，我们一直只提供基于社区的营销方式。在新的条件下，我们通过控制从产品包装到进入的每一个过程步骤，更深入地使用了这种技术。市场战略。公司必须检查社区对一举一动的反应。我们已经创建了几个强大的解决方案并建立了新的合作伙伴关系，”Krykun 补充道。 Valentin Sotov，AMBER 创始人兼产品负责人 是一位从事营销和艺术事业的企业家。 AMBER 的故事始于 2021 年 12 月 3 日，Valentin 在乌克兰穆卡切沃的咖啡馆会见了他的现任首席技术官 。那天晚上，Andreas 正在举行他的 e-Zakarpattya 区块链项目的演示。演讲给 Sotov 留下了深刻的印象——它与他的产品愿景如此吻合，以至于难以置信。受一个共同想法的启发，他们能够组建一支稳固的团队并开始开发。 Valentin Sotov Andreas Kobal AMBER metaverse 是一款免费的区块链游戏和平台，适用于具有各种游戏模式和自玩经济的虚拟世界。该团队的使命是大规模采用区块链并为 Web2 用户创建到 Web3 的无缝过渡。整个经济基于使用 AMBER 代币购买游戏通行证，允许用户以虚拟财产的形式获得奖励。 该项目只有六个月的时间。团队不得不在战争、搬迁和所涉及的所有压力期间发展业务。但尽管经历了所有的恐怖和情绪动荡，他们已经取得了优异的成绩。 Amber 打造了 ，并在区块链生态系统内建立了 50 多个合作伙伴关系；开发了独特的 Smart NFT avatar 技术和允许在任何视觉空间中嵌入 NFT 的模块；推出 Smart NFT 头像 的薄荷糖。该团队拥有 15 名强大的专业人士，高层管理人员对此感到自豪。 MVP 系列 “我们感受到了迫近的危险，空气中都能感受到。我不想相信入侵会发生，但我们都本能地在2月23日晚上收拾好背包，在精神上告别了家乡。以下是那天，我们醒来得知战争开始的信息，做好准备，喝咖啡，然后上车。后来我们的轮胎坏了，所以我们不得不快速找到另一辆车，”瓦伦丁说。 “我们动身前往罗马尼亚。后来发现，这是唯一一个没有排长队的边境。我们有幸在边境关闭前两个小时通过并逃往匈牙利。” 后来 Valentin 和他的团队发现了在葡萄牙里斯本举行的乌克兰加密社区聚会，所以他们最终来到了欧洲边缘这个阳光明媚的地方。 Amber 的核心团队位于里斯本，其他团队成员分散在全球各地。 “当然，熊市对所有区块链项目来说都是一个大问题，但我们不会灰心，因为正如历史所表明的那样，正是在这样的市场中诞生了最令人兴奋和有前途的项目。我们有信心成为其中的一员。那些项目，因为如果我们能够度过战争的艰辛，该项目将在熊市结束后开花。AMBER to the Moon！”索托夫说。 EvaCodes 联合创始人兼首席执行官 Yehor Havrylenko 是一位连续的 Web3 企业家。他在 2016 年购买了他的第一个比特币，在区块链技术和加密货币方面尽其所能，并推出了 EvaCodes。 Yehor Havrylenko 是一家提供区块链开发服务和构建 Web3 产品的全栈区块链开发机构。该公司的服务包括提供加密货币、智能合约、代币和代币经济学、dApp、DeFi 和金融科技产品、数字银行产品、NFT 市场、房地产区块链平台、加密交易机器人以及其他与区块链行业相关的产品的开发。 EvaCodes EvaCodes 总部位于美国，在波兰、爱沙尼亚、乌克兰和亚美尼亚设有开发中心。到2021年，公司已开发并启动了五十多个项目。 “战争一般不会影响我们的业务，因为我们的客户和产品主要集中在欧洲和美国市场。这对团队和我来说都是一种情感挑战，尤其是在入侵的第一天。我们向乌克兰军队捐款，支持“这些员工在经济上逃离乌克兰，帮助他们安全迁移，并尽一切可能帮助留在该国的其他人。目前，我们的团队主要在乌克兰、欧盟、美国和亚洲远程工作，”叶霍尔说。 据 AIN.Capital 报道，在战争的前六个月，“专注于提供区块链开发服务和构建 Web3 产品的全栈区块链开发机构 EvaCodes 从面向 Web3 的 基金筹集了 50 万美元”。 hypra Havrylenko 表示，“这一次的熊市或‘加密冬天’比上一次要暖和得多。尽管加密市场下跌，但 VC 风险基金在市场下跌的情况下投资 Web3 项目的活动更加积极。作为结果恰恰相反，更多的客户加入了我们的业务，我们希望目前的趋势能在 2023 年继续下去。”