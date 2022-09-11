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    10 位乌克兰创始人关于战争和熊市期间领先 Web3 企业的故事经过@vicloskutova
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    10 位乌克兰创始人关于战争和熊市期间领先 Web3 企业的故事

    2022/09/11NaN
    经过 @vicloskutova 2,497 讀數
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    太長; 讀書

    自俄罗斯入侵开始以来，乌克兰 Web3 的创始人不得不帮助他们的员工重新安置并在如此情绪化和压力大的时期维持企业的运转。在做出艰难的决定并挽救他们和员工的生命的同时，一些人还在业务发展中断了腿。我与十位勇敢的乌克兰创始人讨论了他们在战争和熊市期间领导 Web3 公司的方式。

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    #crypto#web3#ukraine#business
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    Victoria Loskutova

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