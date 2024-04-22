Yöneticilikten Liderliğe Nasıl Geçilir?





Yöneticiler genellikle rollerinin gereklerini yerine getirmekle o kadar meşgul olurlar ki herhangi bir liderlik becerisi geliştirmede başarısız olurlar. Daha çok çalışmanın ve paydaşları mutlu etmenin kendilerini bir gün liderlik konumuna getireceğini düşünüyorlar.





Ve bu tür yöneticilerin bazıları liderlik pozisyonlarına yükseliyor. Ancak önce gerekli becerileri geliştirmeden işlerinde korkunç derecede başarısız olurlar. Unvanı alıyorlar ama halklarının güvenini ve saygısını alamıyorlar.





Yöneticilikten liderliğe giden yol çoğu zaman net değildir. Bu durum, liderlik potansiyeli yüksek birçok yöneticinin işlerine takılıp kalmasına neden oluyor.





Yöneticilikten liderliğe yükselmek için yöneticilerin birkaç temel beceriyi uygulamaya kararlı olmaları gerekir. Düşünme becerilerini geliştirmeleri, ekiplerinin ötesine katkıda bulunmaları ve farklı disiplinlerden ve alanlardan fikirleri birleştirmeyi öğrenmeleri gerekiyor.





Liderlik unvanını kazanmaya çalışmak yerine, öncelikle lider olarak görülmeye odaklanmaları gerekiyor.





Yöneticilerin bir sonraki aşamaya geçmelerine yardımcı olabilecek birkaç temel uygulama şunlardır:





Taktik planlamadan stratejik düşünmeye geçiş

Taktik planlama - bir şeyin nasıl yapılması gerektiğini belirlemek, hedefe ulaşmak için ayrıntılı bir plan oluşturmak ve bunu beklenen teslimat zaman çizelgeleri içinde uygulamak - yöneticinin işinin büyük bir parçasıdır.





Yöneticiler verimlilikten, yani işlerin minimum zaman, maliyet ve kaynakla yapılmasını sağlamaktan sorumludur. Bir şeyin “nasıl” ve “ne zaman” yapılması gerektiğini belirleyerek organizasyonun stratejisine hayat verirler.





Ancak bir liderin rolü çok farklıdır. Zamanlarının büyük bir kısmı stratejik düşünmeye harcandığından günlük uygulamalara katılmazlar.





Stratejik düşünme şunları içerir:

Geleceğe uzun vadeli bir bakış açısı kazandırmak. Açık olanın ötesine bakmak ve belirsiz geleceği teşvik etmek ve şekillendirmek. Hangi yolu seçeceğinizi ve hangisinden vazgeçeceğinizi belirleyerek zor seçimler yapmak. Maliyeti değerlendirmek ve takas yapmak. Küçük, önemsiz bir sorunla yaşamak ve enerji harcamak ve uzun vadeli planlama ve uygulama gerektiren diğer önemli fikir ve faaliyetlere odaklanmak.



Yöneticilikten liderliğe yükselmek için taktiksel planlamadan stratejik düşünmeye, yani ne yapılması gerektiğini ve bunun neden yapılması gereken doğru şey olduğunu tanımlamaya geçmeniz gerekir. Etkinliğe odaklanmak, yani doğru şeyi yapmak, önce gelir ve ardından verimlilik, yani işi doğru yapmak gelir.





Stratejik düşünme, kısa vadeliyi uzun vadeli planlarla uyumlu hale getirirken uzun vadeliyi görselleştirme yeteneği kritik bir liderlik becerisidir.





Zeka, hayal gücü ve bilgi temel kaynaklardır, ancak yalnızca etkililik bunları sonuçlara dönüştürür. Kendi başlarına, yalnızca elde edilebilecek olanın sınırlarını belirlerler. Makul derecede etkili olmak için bireyin zeki olması, çok çalışması veya bilgili olması yeterli değildir. Etkililik ayrı bir şeydir, farklı bir şeydir. Ancak etkili olmak aynı zamanda özel yeteneklere, özel yeteneğe veya özel eğitime de ihtiyaç duymaz. Bir alışkanlık haline gelinceye kadar etkililiği uygulayın. Etkililik öğrenilebilir ve aynı zamanda öğrenilmesi de gerekir. - Peter Drucker





Stratejik düşünmek, lider olduğunuzda edineceğiniz bir beceri değil, liderlik pozisyonuna ulaşmak için geliştireceğiniz bir beceridir. Hayattaki diğer şeyler gibi bu da tekrar ve pratikle daha iyi hale gelen bir kastır.





Stratejik düşünme yolculuğunuza başlamak için şunu yapın:

Zorlayıcı ve sorgulayıcı varsayımlarla başlayın. İşyerinde küçük şeyleri yapmanın yeni yollarını belirleyin. Beyninizin yeni bağlantılar kurmasına izin vermek için zaman ve alan yaratın. Düşüncenizi mevcut çalışma kapsamınızın ötesine taşımak için sektörünüz, işiniz ve organizasyondaki diğer işlevler hakkında bilgi edinin. Düşüncelerinizde katı olmayın. Başkalarının fikirlerini araştırarak ve onları varsayımlarınıza meydan okumaya teşvik ederek beyninizi yeni olasılıklara açın.





Stratejik düşünme devam eden bir süreçtir. Geçmişten öğrendiklerinize göre stratejinizi denetleyin, sorgulayın ve ayarlayın.

Kuruluşunuzun büyümesine ekibinizin ötesinde katkıda bulunun

Bir yönetici ekibinin büyümesi ve performansıyla görevlendirilir. Sağlıklarından ödün vermeden mükemmelliğe ulaşmalarına yardımcı olurlar.





Ancak ekiplerinin sınırlarının ötesine bakmadıkları için etkileri hala sınırlıdır.





Liderler bir ekiple veya birkaç çalışanla sınırlı değildir. Organizasyon düzeyindeki girişimlere ve programlara katkıda bulunurlar.





Bu, aşağıdaki alanlarda strateji oluşturmayı, uygulamayı ve sürekli yatırım yapmayı içerir:

Kurumun işe alım stratejisi ne olmalı? Maksimum işbirliği ve operasyonel verimlilik için kuruluş nasıl yapılandırılmalıdır? Ne tür öğrenme ve gelişim programları çalışanların becerilerini geliştirecek? En iyi yetenekleri nasıl elde tutabilirsiniz? Adil bir performans değerlendirme süreci nasıl olmalıdır? Geribildirim açısından zengin bir ortam nasıl yaratılır? Ne tür takdir ve ödül programları çalışanların motivasyonunu artırabilir? Hackathon'lar, teknoloji konuşmaları ve buna benzer diğer etkinlikler aracılığıyla kuruluşları için görünürlük nasıl yaratılabilir? Ne tür çalışan sağlığı girişimleri tasarlanmalıdır? Psikolojik olarak daha güvenli bir ortam yaratmak için ne gibi değişiklikler gerekiyor?





İyi bir lider, iyi bir yaşamı neyin iyi kıldığını ve insanların bunu bulmasına nasıl yardımcı olabileceğini anlamalıdır. Bir liderin görevi maaş çeki ve yan haklar sağlamak değildir: Bu, insanların gerçekten mutlu olmalarına ve işlerinde ve yaşamlarında anlam bulmalarına yardımcı olmakla ilgilidir. Bir lider bunu başardığında gerçek performansın kilidini açar. — Rasmus Hougaard





Yöneticilikten liderliğe yükselmek için bu programlara katkıda bulunmanın yollarını proaktif olarak belirleyin.

Yöneticinizle ve organizasyonun diğer liderleriyle konuşun.

Onlardan bir şeyler öğrenmek için merak ve ilgi gösterin.

Küçük şekillerde katkıda bulunma fırsatı isteyin.

Size verilen her şeyi ciddiye alın. Tamamlandığından emin olun.

Tamamlama sonrasında geri bildirimlerini alın. Onlara başka ne yapabileceğinizi sorun.





Onların güvenini kazandıktan sonra size daha büyük ve daha iyi fırsatlar vermeye istekli olacaklardır. Organizasyon düzeyindeki girişimlere katkıda bulunarak yalnızca güvenilirlik oluşturmakla kalmayacak, aynı zamanda rolünüzde bir adım öne geçmek için gereken görünürlüğü de elde edeceksiniz.





Bağlantılarınızı diğer alan adlarına ve işlevlere genişletin

Yöneticiler birden fazla ekip ve fonksiyon arasında iletişim kurarken ve işbirliği yaparken, organizasyonlarındaki iş, operasyonlar, tasarım, müşteri desteği ve buna benzer diğer fonksiyonların uçtan uca bir görünümünü geliştirmek için neredeyse hiç zaman harcamazlar.





Uygulama mükemmelliğine çok fazla odaklanmak, farklı işlevlerin nasıl çalıştığını veya karşılaştıkları zorlukları anlamak için duraklamalarını ve zaman ayırmalarını engeller. Bu onların kendi işlevlerinin ötesinde fikirlere katkıda bulunmalarını veya diğer alanlardaki çözümlerden yararlanarak sorunları çözmelerini engeller. Farklı olasılıklar hakkında bilgi sahibi olmadıkları için kısıtlamalar altında çalışmaya zorlanıyorlar.





Düşüncemizin kalitesi büyük ölçüde kafamızdaki zihinsel modellerden etkilenir. Doğru modeller isterken, aynı zamanda gerçekte ne olduğunu ortaya çıkaracak çok çeşitli modellerin de olmasını istiyoruz. Burada önemli olan çeşitliliktir. Çoğumuz belirli bir konu üzerinde çalışıyoruz ve diğer disiplinlerin büyük fikirlerine maruz kalmıyoruz. Bir sorunu doğru bir şekilde görmek için ihtiyaç duyduğumuz multidisipliner zihniyeti geliştirmiyoruz. Ve durumu anlayacak doğru modellere sahip olmadığımız için elimizdeki modelleri gereğinden fazla kullanıyoruz ve ait olmadıklarında bile kullanıyoruz. — Shane Parrish





Liderler, kuruluşlarının uçtan uca bir görünümünü oluşturur. Belirli bir alanla sınırlı kalmadan, farklı ekipler ve işlevler genelinde bilgi ve deneyimlerini geliştirmek için çok disiplinli düşünceye katılırlar.





Yöneticilikten liderliğe yükselmek için farklı ekipler ve işlevler hakkında bilgi edinmeye bilinçli olarak zaman ayırın:

Onlar ne yapar? Hangi zorluklarla karşılaşıyorlar? Ne gibi bağımlılıkları var? Nasıl çalışıyorlar?





Araç kutunuzda ne kadar çok zihinsel model varsa, sorunu anlamak ve gerçekleştirebileceğiniz potansiyel eylemleri belirlemek için o kadar iyi donanıma sahip olursunuz. Çok disiplinli bir düşünür olmaya bilinçli olarak zaman ayırdığınızda liderlik becerileriniz parlayacak.

En iyilerden öğrenerek liderlik becerilerinizi geliştirin

Jim Rohan'ın meşhur sözü: "Siz, en çok vakit geçirdiğiniz beş kişinin ortalamasısınız."





Zamanınızın çoğunu diğer yöneticilerle geçirirseniz yalnızca yönetim becerilerinizi geliştirirsiniz. Liderlik becerileri geliştirmek için en iyilerden öğrenmeniz gerekir.





Etrafına bak. En çok hangi liderlere hayransınız ve saygı duyuyorsunuz? Kuruluşunuzda bu türden çok fazla lider yoksa, bu tür insanları bulmak için ağınızı kullanın.

\Kahve sohbetleri için onlarla tanışın ve aşağıdakileri anlamak için merakınızı gösterin:

Onları öne çıkaran şey nedir? Parlamalarına yardımcı olacak neyi farklı yapıyorlar? Nasıl düşünüyor, planlıyor ve uyguluyorlar? Rollerinde ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar, bu görevi nasıl yürütüyorlar ve endişeleri neler?





Diğer liderlerle bilinçli olarak zaman geçirerek, gerçekten büyük liderlerin davranışları ve uygulamaları hakkında fikir sahibi olacaksınız. Hangi davranışların büyüyüp kuruluşu ileriye taşıdığını ve hangi davranışların onları geri çektiğini ayırt etmeyi öğreneceksiniz.

\Bunu yapmanın bir başka harika yolu da kitap okumak, podcast dinlemek ve bu tür insanları sosyal medyada takip etmektir. Tavsiyelerini ve yaşam deneyimlerini paylaşarak düşüncelerinizi derinden şekillendirebilirler. Bu tutumu işteki günlük uygulamalara entegre edebilir, neyin işe yaradığını görebilir ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz.





En iyi liderler yaşam boyu öğrenenlerdir; öğrenmeyi teşvik eden ve ilham veren organizasyonlar yaratmak için önlemler alırlar. En etkili liderler, en önemli şeyin, öğrendikten sonra öğrendikleriniz olduğunu fark edenlerdir. — John Wooden





Lider olmak bir günlük bir şey değil, aşamalı bir süreçtir. Bu, doğru zihniyet değişimiyle başlar ve sonunda yaptığınız her şeyde ortaya çıkar.

Güvenilir bir danışman olun

Yöneticiler ekiplerine mentorluk yapar ve koçluk yapar. Ekiplerinin ihtiyaç duyduğu beceriler ile ekipteki kişilerin becerileri arasındaki boşluğu doldurmaya sürekli olarak katılıyorlar.





Geri bildirimleri, ekip üyelerinin nasıl performans gösterdiğine ve daha iyi olmak için neler yapabileceklerine odaklanır. Ancak bu tür geri bildirimler oldukça etkileşimseldir; yöneticiler çalışanların ekibe fayda sağlayacak alanlarda daha iyi olmalarına yardımcı olur. Bir bireyin arzusu veya potansiyeli nadiren dikkate alınır.





Yöneticilerin geri bildirimleri de ekip sınırlarıyla sınırlıdır. Diğer ekipler veya işlevler onlara rehberlik ve tavsiye için yaklaşmaz.





Bu, çalışanlara şunları bırakır:

Kariyerleri konusunda kafası karışık olanlar. Günlük işlerin ötesinde mentorluğa ihtiyaç duyanlar. Memnun olmayan ve ekibinin sağlayamayacağı daha büyük ve daha iyi fırsatlar arayan insanlar. Kariyerleri veya büyümelerinin gittiği yön konusunda endişe duyan yüksek performans gösterenler.





İşte bu noktada liderler devreye giriyor. Onlar, insanların kariyerlerine açıklık getirme ve ışık tutma yetenekleri nedeniyle aranan, güvenilir kariyer danışmanlarıdır. Kişisel çıkar peşinde koşmazlar veya birine tavsiyede bulunmadan önce kurumun çıkarlarını düşünmezler. Tek bir hedefleri vardır; diğer kişinin ne istediğini netleştirmek ve onun gerçek potansiyelini fark etmesine yardımcı olmak.





Jack Welch'in meşhur sözü: "Lider olmadan önce başarı, kendinizi geliştirmenizle ilgilidir. Lider olduğunuzda başarı tamamen başkalarını büyütmekle ilgilidir.”





Yöneticilikten liderliğe yükselmek için güvenilir bir danışman olun. Bunu yapmak için takviminizi açarak diğer ekiplerden ve işlevlerden çalışanlara mentorluk yapın. Karşılığında hiçbir şey beklemeden büyümesine yatırım yapan biri olarak görünün.





Ekibinizin sınırlarının dışına çıkmak ve başkalarını oluşturmaya yatırım yapmak gözden kaçmayacaktır. Başkalarının güvendiği bir kişi olmak, liderlik becerilerinize görünürlük kazandırmada uzun bir yol kat edecektir.





Organizasyonunuzu oluşturmak ve bir sonraki aşamaya geçmek için yapabileceğiniz en önemli şey İNSAN YARATMAKTIR. Sizin Halkınız. -Benjamin Suulola









Özet

Organizasyonlarda liderlik eksikliği vardır çünkü büyük liderlik potansiyeline sahip yöneticiler çoğu zaman rollerinin gereklerini yerine getirmekte takılıp kalırlar. Yöneticiler, öncelikle temel becerileri geliştirmeden terfi ettirilmemeli ve onlara liderlik unvanı verilmemelidir. Liderler için temel becerilerden biri stratejik düşünmedir; yani ne yapılması gerektiğini ve neden yapılması gerektiğini belirlemek. Bu beceriyi uygulamak isteyen yöneticiler, varsayımlara meydan okuyarak, farklı görüşler arayarak ve beynin yeni bağlantılar kurması için alan yaratarak stratejik düşünme becerilerini kullanmanın küçük yollarını belirlemelidir. Etkilerini artırmak ve lider olarak görülmek için yöneticilerin tüm organizasyona fayda sağlayacak girişimlere katkıda bulunması gerekir. Kuruluşun diğer liderleriyle konuşmak ve anlamlı katkılar eklemenin küçük yollarını belirlemek, onların etki çemberini genişletmenin harika bir yoludur. Liderlik becerilerini geliştirmek, bir alana bağlı kalmak yerine farklı disiplinlerden ve alanlardan fikir almayı gerektirir. Yöneticiler bunu, farklı işlevlerle bağlantı kurmak ve onlardan bir şeyler öğrenmek için kendi konfor alanlarının dışına çıkarak yapabilirler. Bu, daha önce mümkün görünmeyen sorunları çözmenin benzersiz yollarını mümkün kılacaktır. Halihazırda bu pozisyonlarda olan insanlardan büyük miktarda öğrenme gelebilir. Yöneticiler, organizasyonları içinde veya dışında liderlerle tanışabilir, rollerinin zorluklarını anlamak için merak gösterebilir ve önlerine çıkabilecek potansiyel engelleri ve zorlukları nasıl aşacaklarını öğrenebilirler. Güvenilir ve saygı duyulan bir lider olduğunuzda, diğerleri tavsiyenizi arar. Yöneticiler, çalışanların potansiyellerinin farkına varmalarını ve işlerinde mükemmelliğe ulaşmalarını sağlayarak, yavaş yavaş güvenilir bir danışman olarak görülme inandırıcılığını geliştirebilirler.





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