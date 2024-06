Como passar de gerente a líder

Os gerentes muitas vezes ficam tão ocupados atendendo às demandas de sua função que não conseguem desenvolver nenhuma habilidade de liderança. Eles acham que trabalhar mais e manter as partes interessadas satisfeitas os levará algum dia a uma posição de liderança.





E alguns desses gestores chegam a posições de liderança. Mas sem desenvolver primeiro as competências necessárias, eles falham terrivelmente no seu trabalho. Eles recebem o título, mas não a confiança e o respeito do seu povo.





O caminho da gestão à liderança muitas vezes não é claro. Isso faz com que muitos gestores com grande potencial de liderança fiquem presos em seus empregos.





Para passar da gestão à liderança, os gestores precisam se comprometer a praticar algumas habilidades essenciais. Eles precisam expandir suas habilidades de raciocínio, contribuir além da equipe e aprender a conectar ideias de diferentes disciplinas e domínios.





Em vez de tentar conquistar o título de liderança, eles precisam primeiro se concentrar em serem vistos como líderes.





Aqui estão algumas práticas importantes que podem ajudar os gerentes a dar o salto para o próximo nível:





Mudança do planejamento tático para o pensamento estratégico

O planejamento tático – determinar como algo deve ser feito, criar um plano detalhado para atingir a meta e executá-lo dentro dos prazos de entrega esperados – é uma grande parte do trabalho de um gerente.





Os gerentes são responsáveis pela eficiência – fazer as coisas com o mínimo de tempo, custo e recursos. Eles dão vida à estratégia da organização, determinando “como” e “quando” algo deve ser feito.





Mas o papel de um líder é muito diferente. Eles não estão envolvidos na execução diária, pois grande parte do seu tempo é gasto no pensamento estratégico.





O pensamento estratégico envolve:

Tendo uma visão de longo prazo para o futuro. Olhando além do óbvio e agora para estimular e moldar o futuro incerto. Fazer escolhas difíceis, determinando qual caminho seguir e qual abandonar. Avaliar o custo e fazer as compensações. Viver com um problema pequeno e sem importância e colocar energia e foco em outras ideias e atividades importantes que exigem planejamento e execução de longo prazo.



Para passar da gestão à liderança, é necessário passar do planeamento táctico para o pensamento estratégico – identificando o que deve ser feito e por que é a coisa certa a fazer. O foco na eficácia – fazer a coisa certa – vem primeiro e depois vem a eficiência – fazer a coisa certa.





O pensamento estratégico, a capacidade de visualizar o longo prazo enquanto planeja o curto prazo para se alinhar com o longo prazo, é uma habilidade crítica de liderança.





Inteligência, imaginação e conhecimento são recursos essenciais, mas só a eficácia os converte em resultados. Por si só, eles apenas estabelecem limites para o que pode ser alcançado. Para ser razoavelmente eficaz não basta que o indivíduo seja inteligente, trabalhe arduamente ou tenha conhecimento. A eficácia é algo separado, algo diferente. Mas para ser eficaz também não são necessários dons especiais, aptidões especiais ou treinamento especial. Pratique a eficácia até que se torne um hábito. A eficácia pode ser aprendida – e também tem de ser aprendida. - Peter Drucker





Pensar estrategicamente não é uma habilidade que você adquire quando se torna um líder, é uma habilidade que você desenvolve para chegar à posição de liderança. Assim como outras coisas na vida, é um músculo que melhora com a repetição e a prática.





Para começar sua jornada de pensamento estratégico, faça o seguinte:

Comece com suposições desafiadoras e questionadoras. Identifique novas maneiras de fazer pequenas coisas no trabalho. Reserve tempo e espaço para permitir que seu cérebro forme novas conexões. Aprenda sobre seu setor, negócios e outras funções na organização para expandir seu pensamento além do seu escopo atual de trabalho. Não seja rígido em seu pensamento. Abra seu cérebro para novas possibilidades buscando a opinião de outras pessoas e incentivando-as a desafiar suas suposições.





O pensamento estratégico é um processo contínuo. Audite, pergunte e ajuste sua estratégia com base no aprendizado do passado.

Contribua além da sua equipe para o crescimento da organização

Um gerente tem a tarefa de monitorar o crescimento e o desempenho de sua equipe. Eles os ajudam a alcançar a excelência sem comprometer seu bem-estar.





Mas o seu impacto ainda é limitado porque não olham para além dos limites da sua equipa.





Os líderes não estão restritos a uma equipe ou a alguns funcionários. Eles contribuem para iniciativas e programas no nível organizacional.





Isso envolve a elaboração de estratégias, implementação e investimento contínuo nestas áreas:

Qual deve ser a estratégia de contratação da organização? Como a organização deve ser estruturada para máxima colaboração e eficiência operacional? Que tipo de programas de aprendizagem e desenvolvimento irão melhorar as competências dos funcionários? Como reter seus melhores talentos? O que deve ser um processo justo de avaliação de desempenho? Como criar um ambiente rico em feedback? Que tipo de programas de reconhecimento e recompensa podem aumentar a motivação dos funcionários? Como criar visibilidade para sua organização por meio de hackathons, palestras técnicas e outros eventos semelhantes? Que tipo de iniciativas de bem-estar dos funcionários devem ser concebidas? Que mudanças são necessárias para criar um ambiente psicologicamente mais seguro?





Um bom líder deve compreender o que constitui uma vida boa e como ajudar as pessoas a encontrar isso. O trabalho de um líder não é fornecer salário e benefícios: trata-se de ajudar as pessoas a serem verdadeiramente felizes e a encontrarem sentido em seu trabalho e em sua vida. Quando um líder consegue isso, ele desbloqueia o desempenho real. - Rasmus Hougaard





Para passar da gestão à liderança, identifique proativamente maneiras de contribuir para esses programas.

Fale com seu gerente e outros líderes da organização.

Mostre curiosidade e interesse em aprender com eles.

Solicite uma oportunidade de contribuir de pequenas maneiras.

Leve a sério tudo o que for atribuído a você. Certifique-se de que isso seja feito.

Busque o feedback deles após a conclusão. Pergunte a eles o que mais você poderia ter feito.





Depois de conquistar a confiança deles, eles estarão dispostos a lhe oferecer oportunidades maiores e melhores. Ao contribuir para iniciativas no nível da organização, você não apenas construirá credibilidade, mas também obterá a visibilidade necessária para dar um passo à frente em sua função.





Expanda suas conexões para outros domínios e funções

Embora os gerentes se comuniquem e colaborem entre diversas equipes e funções, eles dificilmente perdem tempo desenvolvendo uma visão completa dos negócios, operações, design, suporte ao cliente e outras funções semelhantes em sua organização.





O foco excessivo na excelência da execução os impede de fazer uma pausa e dedicar algum tempo para entender como funcionam as diferentes funções ou os desafios que enfrentam. Isso os impede de contribuir com ideias além de sua função ou de resolver problemas aproveitando soluções de outros domínios. Sem conhecimento das diferentes possibilidades, são forçados a trabalhar sob restrições.





A qualidade do nosso pensamento é largamente influenciada pelos modelos mentais nas nossas cabeças. Embora desejemos modelos precisos, também queremos uma ampla variedade de modelos para descobrir o que realmente está acontecendo. A chave aqui é a variedade. A maioria de nós estuda algo específico e não é exposto às grandes ideias de outras disciplinas. Não desenvolvemos a mentalidade multidisciplinar necessária para ver um problema com precisão. E porque não temos os modelos certos para compreender a situação, usamos excessivamente os modelos que temos e os usamos mesmo quando não nos pertencem. -Shane Parrish





Os líderes estabelecem uma visão ponta a ponta de sua organização. Eles se envolvem em um pensamento multidisciplinar para alavancar seu conhecimento e experiência em diferentes equipes e funções, sem ficarem limitados por um domínio específico.





Para passar da gestão à liderança, gaste tempo conscientemente aprendendo sobre as diferentes equipes e funções:

O que eles fazem? Que desafios eles enfrentam? Que dependências eles têm? Como eles funcionam?





Quanto mais modelos mentais você tiver em sua caixa de ferramentas, melhor estará equipado para compreender o problema e determinar as ações potenciais que pode tomar. Suas habilidades de liderança brilharão quando você dedicar tempo conscientemente para se tornar um pensador multidisciplinar.

Desenvolva suas habilidades de liderança aprendendo com os melhores

Jim Rohan disse a famosa frase “Você é a média das cinco pessoas com quem passa mais tempo”.





Se você passar a maior parte do tempo com outros gerentes, apenas expandirá suas habilidades de gerenciamento. Para desenvolver habilidades de liderança, você precisa aprender com os melhores.





Olhe a sua volta. Quais líderes você mais admira e respeita? Se você não tiver muitos líderes desse tipo na organização, use sua rede para encontrar essas pessoas.

\Conheça-os para bate-papos no café e demonstre curiosidade para entender:

O que os faz se destacar? O que eles fazem de diferente que os ajuda a brilhar? Como eles pensam, planejam e executam? Que desafios enfrentam no seu papel, como o navegam e quais são as suas preocupações?





Ao passar tempo conscientemente com outros líderes, você obterá insights sobre os comportamentos e práticas de líderes verdadeiramente excelentes. Você aprenderá a diferenciar quais comportamentos crescem e impulsionam a organização e quais comportamentos os puxam para trás.

\Outra ótima maneira de fazer isso é ler livros, ouvir podcasts e seguir essas pessoas nas redes sociais. Eles podem moldar profundamente o seu pensamento, compartilhando seus conselhos e experiências de vida. Você pode integrar essa atitude nas práticas diárias de trabalho, ver o que funciona e ajustá-la para se adaptar às suas necessidades.





Os melhores líderes aprendem ao longo da vida; eles tomam medidas para criar organizações que promovam e inspirem a aprendizagem por toda parte. Os líderes mais eficazes são aqueles que percebem que o que mais conta é o que você aprende depois de saber tudo. - John Madeira





Tornar-se um líder é um processo gradual, não algo que dura um dia. Tudo começa com a mudança certa de mentalidade e eventualmente aparece em tudo que você faz.

Torne-se um consultor confiável

Os gerentes orientam e treinam suas equipes. Eles estão constantemente envolvidos em preencher a lacuna entre as habilidades de que sua equipe precisa e as habilidades das pessoas de sua equipe.





O feedback deles se concentra em como os membros da equipe estão se saindo e no que podem fazer para melhorar. Mas esse tipo de feedback é muito transacional – os gerentes ajudam os funcionários a melhorar em áreas que beneficiarão a equipe. A aspiração ou potencial de um indivíduo raramente é levado em consideração.





O feedback dos gestores também está restrito aos limites da equipe. Eles não são abordados por outras equipes ou funções para orientação e aconselhamento.





Isso deixa os funcionários:

Que estão confusos sobre sua carreira. Aqueles que precisam de orientação além do trabalho diário. Pessoas que não estão satisfeitas e buscam oportunidades maiores e melhores que sua equipe não consegue oferecer. Profissionais de alto desempenho que estão preocupados com sua carreira ou com a direção que seu crescimento está tomando.





É aqui que os líderes entram em cena. Eles são consultores de carreira confiáveis, procurados por sua capacidade de trazer clareza e lançar luz sobre a carreira das pessoas. Eles não são movidos por ganhos pessoais nem consideram o benefício da organização antes de aconselhar alguém. Eles têm apenas um objetivo: buscar clareza sobre o que a outra pessoa deseja e ajudá-la a realizar seu verdadeiro potencial.





Jack Welch disse a famosa frase “Antes de você ser um líder, o sucesso tem tudo a ver com o seu crescimento. Quando você se torna um líder, o sucesso tem tudo a ver com o crescimento dos outros.”





Para passar da gestão à liderança, torne-se um consultor de confiança. Para fazer isso, abra seu calendário para orientar funcionários de outras equipes e funções. Seja visto como alguém que investiu no seu crescimento sem esperar nada em troca.





Sair dos limites da sua equipe e investir na construção de outras pessoas não passará despercebido. Tornar-se uma pessoa em quem os outros confiam contribuirá muito para trazer visibilidade às suas habilidades de liderança.





A coisa mais importante que você pode fazer para construir sua organização e levá-la ao próximo nível é CONSTRUIR PESSOAS. Seu povo. - Benjamim Suulola









Resumo

Há uma falta de liderança nas organizações porque os gestores com grande potencial de liderança muitas vezes ficam presos no cumprimento das exigências da sua função. Os gerentes não devem ser promovidos e receber um título de liderança sem primeiro desenvolver habilidades essenciais. Uma habilidade fundamental para os líderes é o pensamento estratégico – determinar o que deve ser feito e por quê. Os gestores que procuram praticar esta habilidade devem identificar pequenas maneiras de empregar habilidades de pensamento estratégico, desafiando suposições, buscando opiniões diversas e criando espaço para o cérebro formar novas conexões. Para aumentar o seu impacto e serem vistos como líderes, os gestores devem contribuir para iniciativas que beneficiem toda a organização. Conversar com outros líderes da organização e identificar pequenas maneiras de agregar contribuições significativas é uma ótima maneira de aumentar seu círculo de influência. Em vez de estar vinculado a um domínio, a construção de habilidades de liderança exige a retirada de ideias de diferentes disciplinas e domínios. Os gestores podem fazer isso saindo da sua zona de conforto para se conectar com diferentes funções e aprender com elas. Isso permitirá maneiras únicas de resolver problemas que antes não pareciam possíveis. Muito aprendizado pode vir de pessoas que já ocupam essas posições. Os gestores podem conhecer líderes dentro ou fora da sua organização, mostrar curiosidade para compreender os desafios da sua função e aprender como navegar por potenciais obstáculos e desafios que possam surgir no seu caminho. Quando você é um líder confiável e respeitado, os outros procuram seu conselho. Ao permitir que os funcionários realizem o seu potencial e alcancem a excelência no seu trabalho, os gestores podem construir lentamente a credibilidade para serem vistos como conselheiros de confiança.





Siga-me no LinkedIn ou HackerNoon para mais histórias.