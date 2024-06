Comment passer de manager à leader

Les managers sont souvent tellement occupés à répondre aux exigences de leur rôle qu’ils ne parviennent pas à développer des compétences en leadership. Ils pensent que travailler plus dur et satisfaire les parties prenantes leur permettra un jour d’accéder à une position de leadership.





Et certains de ces managers accèdent à des postes de direction. Mais sans acquérir au préalable les compétences nécessaires, ils échouent terriblement dans leur travail. Ils obtiennent le titre mais pas la confiance et le respect de leur peuple.





Le chemin qui mène de la gestion au leadership n’est souvent pas clair. Cela oblige de nombreux managers dotés d’un grand potentiel de leadership à se retrouver coincés dans leur travail.





Pour passer de la gestion au leadership, les managers doivent s'engager à mettre en pratique quelques compétences essentielles. Ils doivent développer leurs capacités de réflexion, contribuer au-delà de leur équipe et apprendre à relier les idées de différentes disciplines et domaines.





Au lieu d’essayer de remporter le titre de leader, ils doivent d’abord se concentrer sur le fait d’être perçus comme un leader.





Voici quelques pratiques clés qui peuvent aider les managers à passer au niveau supérieur :





Passer de la planification tactique à la réflexion stratégique

La planification tactique – déterminer comment quelque chose doit être fait, créer un plan détaillé pour atteindre l'objectif et l'exécuter dans les délais de livraison prévus – constitue une grande partie du travail d'un manager.





Les managers sont responsables de l’efficacité : faire avancer les choses avec un minimum de temps, de coûts et de ressources. Ils donnent vie à la stratégie de l’organisation en déterminant « comment » et « quand » quelque chose doit être fait.





Mais le rôle d’un leader est très différent. Ils ne sont pas impliqués dans l'exécution quotidienne car une grande partie de leur temps est consacrée à la réflexion stratégique.





La réflexion stratégique implique :

Avoir une vision à long terme vers l’avenir. Regarder au-delà de l’évidence et maintenant inciter et façonner l’avenir incertain. Faire des choix difficiles en déterminant quel chemin prendre et lequel abandonner. Évaluer le coût et faire les compromis. Vivre avec un petit problème sans importance et consacrer de l’énergie et se concentrer sur d’autres idées et activités importantes qui nécessitent une planification et une exécution à long terme.



Pour passer de la gestion au leadership, vous devez passer de la planification tactique à la réflexion stratégique, en identifiant ce qui doit être fait et pourquoi c'est la bonne chose à faire. Se concentrer sur l’efficacité – faire ce qu’il faut – vient en premier, puis vient l’efficacité – bien faire les choses.





La réflexion stratégique, la capacité de visualiser le long terme tout en planifiant le court terme pour s'aligner sur le long terme, est une compétence essentielle en leadership.





L'intelligence, l'imagination et la connaissance sont des ressources essentielles, mais seule l'efficacité les convertit en résultats. Par eux-mêmes, ils ne font que fixer des limites à ce qui peut être atteint. Pour être raisonnablement efficace, il ne suffit pas que l’individu soit intelligent, travaille dur ou soit bien informé. L’efficacité est quelque chose de distinct, de différent. Mais pour être efficace, il ne faut pas non plus de dons particuliers, d’aptitudes particulières ou de formation particulière. Pratiquez l’efficacité jusqu’à ce que cela devienne une habitude. L’efficacité peut s’apprendre – et elle doit aussi s’apprendre. - Peter Drucker





Penser stratégiquement n’est pas une compétence que l’on acquiert lorsque l’on devient leader, c’est une compétence que l’on développe pour accéder au poste de leader. Tout comme d’autres choses dans la vie, c’est un muscle qui s’améliore avec la répétition et la pratique.





Pour commencer votre parcours de réflexion stratégique, procédez comme suit :

Commencez par des hypothèses stimulantes et remettant en question. Identifiez de nouvelles façons de faire de petites choses au travail. Réservez du temps et de l'espace pour permettre à votre cerveau d'établir de nouvelles connexions. Découvrez votre secteur d’activité, votre entreprise et d’autres fonctions au sein de l’organisation pour élargir votre réflexion au-delà de votre champ de travail actuel. Ne soyez pas rigide dans votre réflexion. Ouvrez votre cerveau à de nouvelles possibilités en recherchant l’opinion des autres et en les encourageant à remettre en question vos hypothèses.





La réflexion stratégique est un processus continu. Auditez, renseignez-vous et ajustez votre stratégie en fonction de ce que vous avez appris du passé.

Contribuez au-delà de votre équipe à la croissance de l'organisation

Un manager est chargé de la croissance et des performances de son équipe. Ils les aident à atteindre l’excellence sans compromettre leur bien-être.





Mais leur impact reste encore limité car ils ne regardent pas au-delà des limites de leur équipe.





Les dirigeants ne se limitent pas à une équipe ou à quelques employés. Ils contribuent aux initiatives et aux programmes au niveau organisationnel.





Cela implique l’élaboration de stratégies, la mise en œuvre et un investissement continu dans ces domaines :

Quelle devrait être la stratégie de recrutement de l’organisation ? Comment l’organisation doit-elle être structurée pour une collaboration et une efficacité opérationnelle maximales ? Quels types de programmes d'apprentissage et de développement amélioreront les compétences des employés ? Comment retenir leurs meilleurs talents ? Que devrait être un processus équitable d’évaluation des performances ? Comment créer un environnement riche en feedback ? Quels types de programmes de reconnaissance et de récompense peuvent accroître la motivation des employés ? Comment créer de la visibilité pour leur organisation à travers des hackathons, des conférences techniques et d'autres événements similaires ? Quels types d’initiatives de bien-être des employés faut-il concevoir ? Quels changements sont nécessaires pour créer un environnement plus sûr sur le plan psychologique ?





Un bon leader doit comprendre ce qui fait une bonne vie et comment aider les gens à y parvenir. Le travail d'un leader ne consiste pas à fournir un salaire et des avantages sociaux : il s'agit d'aider les gens à être vraiment heureux et à trouver un sens à leur travail et à leur vie. Lorsqu’un leader y parvient, cela débloque de réelles performances. —Rasmus Hougaard





Pour passer de la gestion au leadership, identifiez de manière proactive les moyens de contribuer à ces programmes.

Parlez à votre responsable et aux autres dirigeants de l’organisation.

Faites preuve de curiosité et d’intérêt pour apprendre d’eux.

Demandez l’opportunité de contribuer de petites manières.

Prenez au sérieux tout ce qui vous est confié. Assurez-vous que cela soit fait.

Sollicitez leurs commentaires après la fin. Demandez-leur ce que vous auriez pu faire d'autre.





Une fois que vous aurez gagné leur confiance, ils seront prêts à vous offrir des opportunités plus grandes et meilleures. En contribuant aux initiatives au niveau de l'organisation, vous renforcerez non seulement votre crédibilité, mais vous obtiendrez également la visibilité nécessaire pour progresser dans votre rôle.





Étendez vos connexions à d'autres domaines et fonctions

Alors que les managers communiquent et collaborent entre plusieurs équipes et fonctions, ils consacrent peu de temps à développer une vue de bout en bout de l'activité, des opérations, de la conception, du support client et d'autres fonctions similaires au sein de leur organisation.





Trop se concentrer sur l’excellence de l’exécution les empêche de prendre le temps de comprendre le fonctionnement des différentes fonctions ou les défis auxquels elles sont confrontées. Cela les empêche de contribuer à des idées au-delà de leur fonction ou de résoudre des problèmes en tirant parti de solutions provenant d’autres domaines. Sans connaissance des différentes possibilités, ils sont obligés de travailler sous contraintes.





La qualité de notre réflexion est largement influencée par les modèles mentaux que nous avons en tête. Même si nous voulons des modèles précis, nous voulons également une grande variété de modèles pour découvrir ce qui se passe réellement. La clé ici est la variété. La plupart d’entre nous étudient quelque chose de spécifique et ne sont pas exposés aux grandes idées des autres disciplines. Nous ne développons pas l’état d’esprit multidisciplinaire dont nous avons besoin pour voir un problème avec précision. Et parce que nous ne disposons pas des bons modèles pour comprendre la situation, nous abusons des modèles dont nous disposons et les utilisons même lorsqu’ils ne nous conviennent pas. — Shane Parrish





Les dirigeants établissent une vision de bout en bout de leur organisation. Ils s'engagent dans une réflexion multidisciplinaire pour mettre à profit leurs connaissances et leur expérience au sein de différentes équipes et fonctions sans être limités par un domaine particulier.





Pour passer de la gestion au leadership, consacrez consciemment du temps à vous renseigner sur les différentes équipes et fonctions :

Que font-ils? À quels défis sont-ils confrontés ? Quelles dépendances ont-ils ? Comment fonctionnent-ils ?





Plus vous avez de modèles mentaux dans votre boîte à outils, mieux vous serez équipé pour comprendre le problème et déterminer les actions potentielles que vous pouvez entreprendre. Vos compétences en leadership brilleront lorsque vous consacrerez consciemment du temps à devenir un penseur multidisciplinaire.

Développez vos compétences en leadership en apprenant des meilleurs

Jim Rohan a dit : « Vous êtes la moyenne des cinq personnes avec qui vous passez le plus de temps. »





Si vous passez la plupart de votre temps avec d'autres managers, vous ne ferez que développer vos compétences en gestion. Pour développer vos compétences en leadership, vous devez apprendre des meilleurs.





Regarde autour de toi. Quels dirigeants admirez-vous et respectez-vous le plus ? Si vous n'avez pas beaucoup de ces dirigeants dans l'organisation, utilisez votre réseau pour trouver de telles personnes.

\Rencontrez-les pour des discussions autour d'un café et faites preuve de curiosité pour comprendre :

Qu’est-ce qui les distingue ? Que font-ils différemment qui les aide à briller ? Comment pensent-ils, planifient-ils et exécutent-ils ? À quels défis sont-ils confrontés dans leur rôle, comment y font-ils face et quelles sont leurs préoccupations ?





En passant consciemment du temps avec d’autres dirigeants, vous obtiendrez un aperçu des comportements et des pratiques de véritables grands leaders. Vous apprendrez à faire la différence entre les comportements qui se développent et font avancer l'organisation et ceux qui la font reculer.

\Une autre excellente façon d’y parvenir est de lire des livres, d’écouter des podcasts et de suivre ces personnes sur les réseaux sociaux. Ils peuvent profondément façonner votre réflexion en partageant leurs conseils et leurs expériences de vie. Vous pouvez intégrer cette attitude dans vos pratiques quotidiennes au travail, voir ce qui fonctionne et l'ajuster pour l'adapter à vos besoins.





Les meilleurs leaders apprennent tout au long de leur vie ; ils prennent des mesures pour créer des organisations qui favorisent et inspirent l’apprentissage partout. Les leaders les plus efficaces sont ceux qui réalisent que c'est ce que l'on apprend après avoir tout compris qui compte le plus. — John en bois





Devenir un leader est un processus graduel et non une affaire d’un jour. Cela commence par un bon changement de mentalité et finit par se manifester dans tout ce que vous faites.

Devenez un conseiller de confiance

Les managers encadrent et coachent leurs équipes. Ils s'efforcent constamment de combler le fossé entre les compétences dont leur équipe a besoin et les compétences des membres de leur équipe.





Leurs commentaires se concentrent sur les performances des membres de leur équipe et sur ce qu’ils peuvent faire pour s’améliorer. Mais ce type de feedback est très transactionnel : les managers aident les employés à s'améliorer dans des domaines qui profiteront à l'équipe. Les aspirations ou le potentiel d'un individu sont rarement pris en compte.





Les commentaires des managers se limitent également aux limites des équipes. Ils ne sont pas contactés par d'autres équipes ou fonctions pour obtenir leurs orientations et conseils.





Cela laisse aux salariés :

Qui sont confus quant à leur carrière. Ceux qui ont besoin de mentorat au-delà du travail quotidien. Les personnes qui ne sont pas satisfaites et qui recherchent des opportunités plus grandes et meilleures que leur équipe ne peut pas offrir. Des employés très performants qui s'inquiètent de leur carrière ou de la direction dans laquelle va leur croissance.





C’est là que les dirigeants entrent en scène. Ce sont des conseillers de carrière de confiance, recherchés pour leur capacité à apporter de la clarté et à éclairer la carrière des gens. Ils ne sont pas motivés par le gain personnel et ne considèrent pas les avantages de l'organisation avant de conseiller quelqu'un. Ils n’ont qu’un seul objectif : chercher à clarifier ce que veut l’autre personne et l’aider à réaliser son véritable potentiel.





Jack Welch a dit : « Avant d'être un leader, le succès consiste avant tout à vous développer. Lorsque vous devenez un leader, le succès dépend avant tout de la croissance des autres.





Pour passer de la gestion au leadership, devenez un conseiller de confiance. Pour ce faire, ouvrez votre calendrier pour encadrer les employés d'autres équipes et fonctions. Soyez perçu comme quelqu'un qui a investi dans sa croissance sans rien attendre en retour.





Sortir des limites de votre équipe et investir dans la construction des autres ne passera pas inaperçu. Devenir une personne à qui les autres font confiance contribuera grandement à donner de la visibilité à vos compétences en leadership.





La chose la plus importante que vous puissiez faire pour bâtir votre organisation et passer au niveau supérieur est de CONSTRUIRE DES GENS. Votre peuple. —Benjamin Suulola









Résumé

Il existe un manque de leadership dans les organisations, car les managers dotés d'un grand potentiel de leadership se retrouvent souvent incapables de remplir les exigences de leur rôle. Les managers ne devraient pas être promus ni se voir attribuer un titre de leadership sans d'abord acquérir des compétences essentielles. Une compétence clé pour les dirigeants est la réflexion stratégique : déterminer ce qui doit être fait et pourquoi. Les managers qui cherchent à mettre en pratique cette compétence doivent identifier de petits moyens d’utiliser leurs compétences de réflexion stratégique en remettant en question les hypothèses, en recherchant des opinions diverses et en créant un espace permettant au cerveau d’établir de nouvelles connexions. Pour accroître leur impact et être perçu comme un leader, les managers doivent contribuer à des initiatives qui profitent à l’ensemble de l’organisation. Parler à d'autres dirigeants de l'organisation et identifier de petites façons d'ajouter des contributions significatives est un excellent moyen d'élargir leur cercle d'influence. Au lieu d’être lié à un domaine, le développement des compétences en leadership nécessite de puiser des idées dans différentes disciplines et domaines. Les managers peuvent y parvenir en sortant de leur zone de confort pour se connecter avec différentes fonctions et apprendre d’elles. Cela permettra de trouver des moyens uniques de résoudre des problèmes qui ne semblaient pas possibles auparavant. Une grande quantité d’apprentissage peut provenir de personnes qui occupent déjà ces postes. Les managers peuvent rencontrer des dirigeants au sein de leur organisation ou à l'extérieur, faire preuve de curiosité pour comprendre les défis de leur rôle et apprendre à surmonter les obstacles et les défis potentiels qui pourraient se présenter sur leur chemin. Lorsque vous êtes un leader de confiance et respecté, les autres sollicitent votre avis. En permettant aux employés de réaliser leur potentiel et d’atteindre l’excellence dans leur travail, les managers peuvent lentement construire la crédibilité nécessaire pour être considérés comme des conseillers de confiance.





Suivez-moi sur LinkedIn ou HackerNoon pour plus d'histoires.