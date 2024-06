Cómo pasar de gerente a líder

Los gerentes a menudo están tan ocupados cumpliendo con las demandas de su función que no logran desarrollar ninguna habilidad de liderazgo. Piensan que trabajar más duro y mantener felices a las partes interesadas algún día les permitirá alcanzar una posición de liderazgo.

Y algunos de esos directivos llegan a puestos de liderazgo. Pero sin desarrollar primero las habilidades necesarias, fracasan terriblemente en su trabajo. Obtienen el título pero no la confianza y el respeto de su gente.

El camino desde la gestión hasta el liderazgo a menudo no está claro. Esto hace que muchos directivos con gran potencial de liderazgo se queden estancados en sus puestos de trabajo.

Para pasar de la gestión al liderazgo, los gerentes deben comprometerse a practicar algunas habilidades esenciales. Necesitan ampliar sus habilidades de pensamiento, contribuir más allá de su equipo y aprender a conectar ideas de diferentes disciplinas y dominios.

En lugar de intentar ganarse el título de liderazgo, primero deben centrarse en ser vistos como líderes.

A continuación se presentan algunas prácticas clave que pueden ayudar a los gerentes a dar el salto al siguiente nivel:

La planificación táctica (determinar cómo se debe hacer algo, crear un plan detallado para lograr el objetivo y ejecutarlo dentro de los plazos de entrega esperados) es una gran parte del trabajo de un gerente.

Los gerentes son responsables de la eficiencia: hacer las cosas con el mínimo de tiempo, costo y recursos. Dan vida a la estrategia de la organización al determinar “cómo” y “cuándo” se debe hacer algo.

Pero el papel de un líder es muy diferente. No participan en la ejecución diaria ya que dedican gran parte de su tiempo al pensamiento estratégico.

El pensamiento estratégico implica:

Para pasar de la gestión al liderazgo, es necesario pasar de la planificación táctica al pensamiento estratégico: identificar qué se debe hacer y por qué es lo correcto. Centrarse en la eficacia (hacer lo correcto) es lo primero y luego viene la eficiencia (hacerlo bien).

El pensamiento estratégico, la capacidad de visualizar el largo plazo mientras se planifica el corto plazo para alinearse con el largo plazo, es una habilidad de liderazgo fundamental.

Pensar estratégicamente no es una habilidad que se adquiere cuando se convierte en líder, es una habilidad que se desarrolla para llegar a la posición de liderazgo. Al igual que otras cosas en la vida, es un músculo que mejora con la repetición y la práctica.

Para comenzar su viaje de pensamiento estratégico, haga esto:

El pensamiento estratégico es un proceso continuo. Audite, investigue y ajuste su estrategia en función de lo aprendido del pasado.

Un gerente tiene la tarea del crecimiento y desempeño de su equipo. Les ayudan a alcanzar la excelencia sin comprometer su bienestar.

Pero su impacto sigue siendo limitado porque no miran más allá de los límites de su equipo.

Los líderes no se limitan a un equipo o a unos pocos empleados. Contribuyen a iniciativas y programas a nivel organizacional.

Esto implica diseñar estrategias, implementar e invertir continuamente en estas áreas:

Para pasar de la gestión al liderazgo, identifique de forma proactiva formas de contribuir a estos programas.

Una vez que se gane su confianza, estarán dispuestos a brindarle mayores y mejores oportunidades. Al contribuir a iniciativas a nivel de organización, no solo generará credibilidad sino que también obtendrá la visibilidad necesaria para dar un paso adelante en su función.

Si bien los gerentes se comunican y colaboran entre múltiples equipos y funciones, apenas dedican tiempo a desarrollar una visión integral del negocio, las operaciones, el diseño, la atención al cliente y otras funciones similares en su organización.

Demasiado enfoque en la excelencia en la ejecución les impide hacer una pausa y tomarse el tiempo para comprender cómo funcionan las diferentes funciones o los desafíos que enfrentan. Esto les impide contribuir a ideas más allá de su función o resolver problemas aprovechando soluciones de otros dominios. Sin conocimiento de las diferentes posibilidades, se ven obligados a trabajar bajo limitaciones.

La calidad de nuestro pensamiento está influenciada en gran medida por los modelos mentales que tenemos en la cabeza. Si bien queremos modelos precisos, también queremos una amplia variedad de modelos para descubrir lo que realmente está sucediendo. La clave aquí es la variedad. La mayoría de nosotros estudiamos algo específico y no nos exponemos a las grandes ideas de otras disciplinas. No desarrollamos la mentalidad multidisciplinaria que necesitamos para ver un problema con precisión. Y como no tenemos los modelos adecuados para comprender la situación, abusamos de los modelos que tenemos y los utilizamos incluso cuando no pertenecen.

-Shane Parrish