Как пройти путь от менеджера до лидера





Менеджеры часто настолько заняты выполнением своих должностных обязанностей, что не могут развить какие-либо лидерские качества. Они думают, что работая усерднее и обеспечивая удовлетворенность заинтересованных сторон, они когда-нибудь смогут занять лидерскую позицию.





И некоторые такие менеджеры действительно достигают руководящих должностей. Но, не приобретя сначала необходимых навыков, они ужасно терпят неудачу в своей работе. Они получают титул, но не доверие и уважение своего народа.





Путь от менеджмента к лидерству часто не ясен. Из-за этого многие менеджеры с большим лидерским потенциалом застревают на своей работе.





Чтобы подняться от менеджмента до лидера, менеджеры должны взять на себя обязательство практиковать несколько важных навыков. Им необходимо расширять свои мыслительные навыки, вносить вклад за пределы своей команды и учиться объединять идеи из разных дисциплин и областей.





Вместо того, чтобы пытаться заработать звание лидера, им нужно в первую очередь сосредоточиться на том, чтобы их считали лидерами.





Вот несколько ключевых практик, которые могут помочь менеджерам перейти на новый уровень:





Переход от тактического планирования к стратегическому мышлению

Тактическое планирование — определение того, как что-то должно быть сделано, создание подробного плана для достижения цели и его выполнение в ожидаемые сроки — является важной частью работы менеджера.





Менеджеры несут ответственность за эффективность — выполнение задач с минимальными затратами времени, затрат и ресурсов. Они дают жизнь стратегии организации, определяя, «как» и «когда» что-то должно быть сделано.





Но роль лидера совсем другая. Они не участвуют в повседневной работе, поскольку большую часть своего времени тратят на стратегическое мышление.





Стратегическое мышление включает в себя:

Взгляд на долгосрочное будущее. Взгляд за рамки очевидного и теперь к подталкиванию и формированию неопределенного будущего. Делать трудный выбор, определяя, какой путь выбрать, а какой отказаться. Оценка стоимости и принятие компромиссных решений. Жить с маленькой, неважной проблемой и направлять энергию и внимание на другие важные идеи и действия, которые требуют долгосрочного планирования и реализации.



Чтобы подняться от менеджмента к лидерству, вам необходимо перейти от тактического планирования к стратегическому мышлению — определению того, что необходимо сделать и почему это правильно. Сосредоточение внимания на эффективности — на правильном поступке — стоит на первом месте, а затем на эффективности — на правильном поступке.





Стратегическое мышление, способность визуализировать долгосрочную перспективу, одновременно планируя краткосрочную перспективу в соответствии с долгосрочной перспективой, являются важнейшими лидерскими навыками.





Интеллект, воображение и знания — важные ресурсы, но только эффективность превращает их в результаты. Сами по себе они лишь устанавливают границы того, чего можно достичь. Чтобы быть достаточно эффективным, человеку недостаточно быть умным, усердно работать или обладать знаниями. Эффективность – это нечто отдельное, нечто иное. Но для того, чтобы быть эффективным, не требуются особые дарования, особые способности или специальная подготовка. Практикуйте эффективность, пока это не станет привычкой. Эффективности можно научиться – и ей также нужно научиться. — Питер Друкер





Стратегическое мышление — это не навык, который вы приобретаете, становясь лидером, это навык, который вы развиваете, чтобы достичь лидерской позиции. Как и другие вещи в жизни, эта мышца становится лучше с повторением и практикой.





Чтобы начать свой путь стратегического мышления, сделайте следующее:

Начните со сложных и сомнительных предположений. Определите новые способы выполнения мелких задач на работе. Найдите время и пространство, чтобы позволить вашему мозгу формировать новые связи. Узнайте о своей отрасли, бизнесе и других функциях в организации, чтобы расширить свое мышление за пределы текущей сферы работы. Не будьте жесткими в своем мышлении. Откройте свой мозг новым возможностям, узнавая мнения других и побуждая их оспаривать ваши предположения.





Стратегическое мышление — это непрерывный процесс. Проверяйте, изучайте и корректируйте свою стратегию на основе уроков прошлого.

Вносите вклад за пределы своей команды в рост организации

Перед менеджером стоит задача роста и производительности своей команды. Они помогают им достичь совершенства без ущерба для здоровья.





Но их влияние по-прежнему ограничено, поскольку они не выходят за пределы своей команды.





Лидеры не ограничиваются командой или несколькими сотрудниками. Они вносят вклад в инициативы и программы на организационном уровне.





Это предполагает разработку стратегии, реализацию и постоянные инвестиции в следующих областях:

Какой должна быть стратегия найма в организации? Как должна быть структурирована организация для максимального сотрудничества и операционной эффективности? Какие программы обучения и развития повысят навыки сотрудников? Как сохранить свои лучшие таланты? Каким должен быть справедливый процесс оценки эффективности? Как создать среду, богатую обратной связью? Какие программы признания и вознаграждения могут повысить мотивацию сотрудников? Как привлечь внимание к своей организации с помощью хакатонов, технических переговоров и других подобных мероприятий? Какие инициативы по оздоровлению сотрудников необходимо разработать? Какие изменения необходимы для создания более психологически безопасной среды?





Хороший лидер должен понимать, что делает жизнь хорошей и как помочь людям найти ее. Задача лидера заключается не в том, чтобы обеспечивать зарплату и льготы, а в том, чтобы помочь людям стать по-настоящему счастливыми и найти смысл в своей работе и жизни. Когда лидер преуспевает в этом, он открывает реальную производительность. — Расмус Хугард





Чтобы подняться от руководства до лидера, заранее определите способы внести свой вклад в эти программы.

Поговорите со своим руководителем и другими руководителями организации.

Проявите любопытство и интерес, чтобы учиться у них.

Попросите возможность внести небольшой вклад.

Относитесь серьезно ко всему, что вам поручено. Убедитесь, что это будет сделано.

Поинтересуйтесь их отзывами после завершения. Спросите их, что еще вы могли бы сделать.





Как только вы заслужите их доверие, они захотят предоставить вам больше и лучшие возможности. Внося свой вклад в инициативы на уровне организации, вы не только завоевываете доверие, но и получаете известность, необходимую для повышения своей роли.





Расширьте свои связи с другими доменами и функциями

Хотя менеджеры общаются и сотрудничают между несколькими командами и функциями, они почти не тратят время на разработку комплексного представления о бизнесе, операциях, дизайне, поддержке клиентов и других подобных функциях в своей организации.





Слишком большое внимание к совершенству исполнения не позволяет им сделать паузу и потратить время на то, чтобы понять, как работают различные функции или с какими проблемами они сталкиваются. Это не позволяет им вносить вклад в идеи, выходящие за рамки их функций, или решать проблемы, используя решения из других областей. Не зная о различных возможностях, они вынуждены работать в условиях ограничений.





На качество нашего мышления во многом влияют ментальные модели в нашей голове. Хотя нам нужны точные модели, мы также хотим, чтобы широкий спектр моделей раскрывал то, что происходит на самом деле. Ключевым моментом здесь является разнообразие. Большинство из нас изучают что-то конкретное и не знакомятся с великими идеями других дисциплин. Мы не развиваем междисциплинарное мышление, необходимое для точного понимания проблемы. А поскольку у нас нет подходящих моделей для понимания ситуации, мы злоупотребляем теми моделями, которые у нас есть, и используем их, даже когда они нам не нужны. — Шейн Пэрриш





Лидеры создают комплексное представление о своей организации. Они используют междисциплинарное мышление, чтобы использовать свои знания и опыт в различных командах и функциях, не ограничиваясь конкретной областью.





Чтобы подняться от менеджера до лидера, сознательно тратьте время на изучение различных команд и функций:

Что они делают? С какими проблемами они сталкиваются? Какие у них зависимости? Как они работают?





Чем больше мысленных моделей у вас в наборе инструментов, тем лучше вы сможете понять проблему и определить потенциальные действия, которые вы можете предпринять. Ваши лидерские качества проявятся, когда вы сознательно потратите время на то, чтобы стать междисциплинарным мыслителем.

Развивайте свои лидерские качества, учась у лучших

Джим Рохан сказал знаменитую фразу: «Вы — среднее арифметическое пяти человек, с которыми проводите больше всего времени».





Если вы проводите большую часть своего времени с другими менеджерами, вы только расширите свои управленческие навыки. Чтобы развить лидерские качества, вам нужно учиться у лучших.





Оглянись. Какими лидерами вы восхищаетесь и уважаете больше всего? Если в вашей организации не так много таких лидеров, используйте свою сеть контактов, чтобы найти таких людей.

\Встретьтесь с ними за чашечкой кофе и проявите любопытство, чтобы понять:

Что отличает их? Что они делают по-другому, что помогает им сиять? Как они думают, планируют и выполняют? С какими проблемами они сталкиваются на своей должности, как они ее решают и что их беспокоит?





Сознательно проводя время с другими лидерами, вы получите представление о поведении и практиках действительно великих лидеров. Вы научитесь различать, какие модели поведения развивают и толкают организацию вперед, а какие тянут ее назад.

\Еще один отличный способ сделать это — читать книги, слушать подкасты и следить за такими людьми в социальных сетях. Они могут глубоко сформировать ваше мышление, поделившись своими советами и жизненным опытом. Вы можете интегрировать это отношение в повседневную практику на работе, посмотреть, что работает, и настроить его под свои нужды.





Лучшие лидеры учатся всю жизнь; они принимают меры по созданию организаций, которые способствуют и вдохновляют обучение во всем. Самые эффективные лидеры — это те, кто понимает, что самое важное — это то, чему вы учитесь после того, как уже все это знаете. — Джон Вуден





Становление лидера – это постепенный процесс, а не однодневный процесс. Все начинается с правильного изменения мышления и в конечном итоге проявляется во всем, что вы делаете.

Станьте надежным консультантом

Менеджеры наставляют и тренируют свои команды. Они постоянно участвуют в устранении разрыва между навыками, необходимыми их команде, и навыками людей в их команде.





Их отзывы сосредоточены на том, как работают члены их команды и что они могут сделать, чтобы стать лучше. Но такого рода обратная связь очень транзакционна: менеджеры помогают сотрудникам стать лучше в тех областях, которые принесут пользу команде. Стремления и потенциал человека редко принимаются во внимание.





Обратная связь менеджеров также ограничена пределами команды. Другие команды или подразделения не обращаются к ним за советом и советом.





Это оставляет сотрудникам:

Кто запутался в своей карьере. Те, кому нужно наставничество помимо повседневной работы. Люди, которые недовольны и ищут больших и лучших возможностей, которые их команда не может предоставить. Высокоэффективные люди, которые беспокоятся о своей карьере или направлении своего роста.





Именно здесь на сцену выходят лидеры. Это надежные карьерные консультанты, которых ценят за их способность внести ясность и пролить свет на карьеру людей. Они не руководствуются личной выгодой и не учитывают выгоду организации, прежде чем дать кому-то совет. У них только одна цель — добиться ясности в том, чего хочет другой человек, и помочь ему реализовать свой истинный потенциал.





Джек Уэлч как-то сказал: «Прежде чем стать лидером, успех зависит от вашего развития. Когда вы становитесь лидером, успех заключается в развитии других».





Чтобы подняться от менеджера до лидера, станьте доверенным советником. Для этого откройте свой календарь, чтобы наставлять сотрудников из других команд и функций. Пусть вас воспринимают как человека, который инвестировал в свой рост, не ожидая ничего взамен.





Выход за пределы вашей команды и инвестирование в развитие других не останется незамеченным. Если вы станете человеком, которому доверяют другие, это во многом поможет вам проявить свои лидерские качества.





Самое важное, что вы можете сделать для построения своей организации и перехода на следующий уровень, — это СОЗДАТЬ ЛЮДЕЙ. Ваши люди. — Бенджамин Суулола









Краткое содержание

В организациях не хватает лидерства, поскольку менеджеры с большим лидерским потенциалом часто застревают в выполнении требований своей должности. Менеджеров не следует повышать по службе и присваивать им лидерские звания без предварительного развития необходимых навыков. Ключевым навыком для лидеров является стратегическое мышление – определение того, что необходимо сделать и почему. Менеджеры, желающие практиковать этот навык, должны определить небольшие способы применения навыков стратегического мышления, оспаривая предположения, ища различные мнения и создавая пространство для мозга для формирования новых связей. Чтобы повысить свое влияние и стать лидером, менеджеры должны вносить вклад в инициативы, которые приносят пользу всей организации. Общение с другими руководителями организации и определение небольших способов внести значимый вклад — отличный способ расширить круг их влияния. Вместо привязки к определенной области развитие лидерских навыков требует черпания идей из разных дисциплин и областей. Менеджеры могут сделать это, выйдя за пределы своей зоны комфорта, чтобы подключиться к различным функциям и учиться у них. Это позволит найти уникальные способы решения проблем, которые раньше казались невозможными. Большой объем знаний может быть получен от людей, которые уже занимают эти должности. Менеджеры могут встречаться с лидерами внутри своей организации или за ее пределами, проявлять любопытство, чтобы понять трудности своей роли, и учиться преодолевать потенциальные препятствия и проблемы, которые могут возникнуть на их пути. Когда вы являетесь надежным и уважаемым лидером, другие обращаются к вам за советом. Предоставляя сотрудникам возможность реализовать свой потенциал и добиться совершенства в своей работе, менеджеры могут постепенно завоевать доверие, чтобы их считали надежными консультантами.





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