So werden Sie vom Manager zur Führungskraft

Manager sind oft so sehr damit beschäftigt, die Anforderungen ihrer Rolle zu erfüllen, dass sie es versäumen, Führungsqualitäten zu entwickeln. Sie glauben, dass sie eines Tages eine Führungsposition erreichen werden, wenn sie härter arbeiten und die Stakeholder zufriedenstellen.





Und einige dieser Manager schaffen es tatsächlich in Führungspositionen. Aber ohne sich vorher die nötigen Fähigkeiten anzueignen, versagen sie kläglich bei ihrer Aufgabe. Sie bekommen zwar den Titel, aber nicht das Vertrauen und den Respekt ihrer Mitarbeiter.





Der Weg vom Management zur Führungskraft ist oft nicht klar. Dies führt dazu, dass viele Manager mit großem Führungspotenzial in ihrem Job stecken bleiben.





Um vom Management zur Führungskraft aufzusteigen, müssen sich Manager einige grundlegende Fähigkeiten aneignen. Sie müssen ihre Denkfähigkeiten erweitern, über ihr Team hinaus beitragen und lernen, Ideen aus verschiedenen Disziplinen und Bereichen miteinander zu verknüpfen.





Anstatt zu versuchen, den Führungstitel zu erlangen, müssen sie sich zunächst darauf konzentrieren, als Führungskraft wahrgenommen zu werden.





Hier sind einige wichtige Praktiken, die Managern dabei helfen können, den Sprung auf die nächste Ebene zu schaffen:





Von der taktischen Planung zum strategischen Denken übergehen

Ein großer Teil der Arbeit eines Managers besteht in der taktischen Planung – dem Festlegen, wie etwas getan werden muss, dem Erstellen eines detaillierten Plans zur Zielerreichung und dessen Umsetzung innerhalb des erwarteten Zeitrahmens.





Manager sind für die Effizienz verantwortlich – sie müssen Dinge mit minimalem Zeit-, Kosten- und Ressourcenaufwand erledigen. Sie erwecken die Strategie der Organisation mit Leben, indem sie bestimmen, „wie“ und „wann“ etwas getan werden muss.





Die Rolle einer Führungskraft ist jedoch eine ganz andere. Sie ist nicht an der täglichen Umsetzung beteiligt, da sie einen Großteil ihrer Zeit mit strategischem Denken verbringt.





Strategisches Denken beinhaltet:

Langfristig in die Zukunft blicken. Über das Offensichtliche hinausblicken und nun die ungewisse Zukunft anstoßen und gestalten. Treffen Sie schwierige Entscheidungen, indem Sie feststellen, welchen Weg Sie einschlagen und welchen Sie aufgeben. Bewerten Sie die Kosten und treffen Sie Kompromisse. Mit einem kleinen, unwichtigen Problem leben und Energie und Konzentration auf andere wichtige Ideen und Aktivitäten richten, die eine langfristige Planung und Umsetzung erfordern.



Um vom Management zur Führungskraft aufzusteigen, müssen Sie von der taktischen Planung zum strategischen Denken übergehen – also erkennen, was getan werden muss und warum es das Richtige ist. Zuerst steht die Konzentration auf Effektivität – das Richtige tun – und dann kommt die Effizienz – es richtig zu tun.





Strategisches Denken, die Fähigkeit, langfristige Ziele zu visualisieren und gleichzeitig die kurzfristige Planung an den langfristigen Zielen auszurichten, ist eine entscheidende Führungskompetenz.





Intelligenz, Vorstellungskraft und Wissen sind unverzichtbare Ressourcen, aber nur Effektivität setzt sie in Ergebnisse um. Für sich genommen setzen sie nur Grenzen für das, was erreicht werden kann. Um einigermaßen effektiv zu sein, reicht es nicht aus, dass der Einzelne intelligent ist, hart arbeitet oder über Kenntnisse verfügt. Effektivität ist etwas Eigenständiges, etwas Anderes. Aber um effektiv zu sein, sind auch keine besonderen Gaben, Fähigkeiten oder spezielle Ausbildung erforderlich. Üben Sie Effektivität, bis sie zur Gewohnheit wird. Effektivität kann erlernt werden – und sie muss auch erlernt werden. — Peter Drucker





Strategisches Denken ist keine Fähigkeit, die man erwirbt, wenn man eine Führungsposition annimmt, sondern eine Fähigkeit, die man sich aneignet, um in eine Führungsposition zu gelangen. Wie bei vielen anderen Dingen im Leben ist es ein Muskel, der durch Wiederholung und Übung besser wird.





Gehen Sie wie folgt vor, um mit Ihrer Reise zum strategischen Denken zu beginnen:

Beginnen Sie damit, Annahmen in Frage zu stellen und infrage zu stellen. Finden Sie neue Möglichkeiten, kleine Dinge bei der Arbeit zu erledigen. Nehmen Sie sich Zeit und Raum, damit Ihr Gehirn neue Verbindungen herstellen kann. Informieren Sie sich über Ihre Branche, Ihr Geschäft und andere Funktionen in der Organisation, um Ihren Horizont über Ihren aktuellen Arbeitsbereich hinaus zu erweitern. Bleiben Sie in Ihrem Denken nicht starr. Öffnen Sie Ihren Geist für neue Möglichkeiten, indem Sie die Meinung anderer einholen und sie ermutigen, Ihre Annahmen in Frage zu stellen.





Strategisches Denken ist ein fortlaufender Prozess. Überprüfen, hinterfragen und passen Sie Ihre Strategie auf der Grundlage Ihrer Erkenntnisse aus der Vergangenheit an.

Tragen Sie über Ihr Team hinaus zum Wachstum des Unternehmens bei

Ein Manager ist für die Entwicklung und Leistung seines Teams verantwortlich. Er hilft ihnen, Spitzenleistungen zu erzielen, ohne Kompromisse bei ihrem Wohlbefinden einzugehen.





Aber ihr Einfluss ist immer noch begrenzt, weil sie nicht über die Grenzen ihres Teams hinausblicken.





Führungskräfte sind nicht auf ein Team oder wenige Mitarbeiter beschränkt. Sie tragen zu Initiativen und Programmen auf organisatorischer Ebene bei.





Dazu gehören die Entwicklung von Strategien, die Umsetzung und kontinuierliche Investitionen in diesen Bereichen:

Wie sollte die Einstellungsstrategie der Organisation aussehen? Wie sollte die Organisation strukturiert sein, um maximale Zusammenarbeit und betriebliche Effizienz zu erreichen? Welche Art von Lern- und Entwicklungsprogrammen verbessern die Fähigkeiten der Mitarbeiter? Wie können sie ihre Top-Talente halten? Wie sollte ein fairer Leistungsbeurteilungsprozess aussehen? Wie schafft man eine Umgebung, in der Feedback reich ist? Welche Anerkennungs- und Belohnungsprogramme können die Motivation der Mitarbeiter steigern? Wie können Sie durch Hackathons, Tech-Talks und andere derartige Veranstaltungen die Sichtbarkeit Ihrer Organisation steigern? Welche Initiativen zur Förderung des Wohlbefindens der Mitarbeiter müssen entwickelt werden? Welche Änderungen sind erforderlich, um eine psychologisch sicherere Umgebung zu schaffen?





Eine gute Führungskraft muss verstehen, was ein gutes Leben ausmacht und wie sie Menschen dabei helfen kann, dieses zu finden. Die Aufgabe einer Führungskraft besteht nicht darin, Gehalt und Sozialleistungen bereitzustellen: Es geht darum, Menschen dabei zu helfen, wirklich glücklich zu sein und in ihrer Arbeit und ihrem Leben einen Sinn zu finden. Wenn einer Führungskraft dies gelingt, setzt dies echte Leistung frei. — Rasmus Hougaard





Um vom Management in die Führungsebene aufzusteigen, müssen Sie proaktiv nach Möglichkeiten suchen, zu diesen Programmen beizutragen.

Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten und anderen Führungskräften der Organisation.

Zeigen Sie Neugier und Interesse, um von ihnen zu lernen.

Bitten Sie um die Möglichkeit, einen kleinen Beitrag zu leisten.

Nehmen Sie alles, was Ihnen zugewiesen wird, ernst. Stellen Sie sicher, dass es erledigt wird.

Bitten Sie sie nach Abschluss um Feedback. Fragen Sie sie, was Sie noch hätten tun können.





Sobald Sie ihr Vertrauen gewonnen haben, werden sie bereit sein, Ihnen größere und bessere Chancen zu geben. Indem Sie an Initiativen auf Organisationsebene mitwirken, bauen Sie nicht nur Glaubwürdigkeit auf, sondern erhalten auch die nötige Sichtbarkeit, um in Ihrer Rolle aufzusteigen.





Erweitern Sie Ihre Verbindungen auf andere Domänen und Funktionen

Während Manager über mehrere Teams und Funktionen hinweg kommunizieren und zusammenarbeiten, verbringen sie kaum Zeit damit, eine End-to-End-Ansicht des Geschäfts, der Betriebsabläufe, des Designs, des Kundensupports und anderer derartiger Funktionen in ihrer Organisation zu entwickeln.





Zu viel Fokus auf hervorragende Ausführung hindert sie daran, innezuhalten und sich die Zeit zu nehmen, um zu verstehen, wie verschiedene Funktionen funktionieren oder welche Herausforderungen sie zu bewältigen haben. Dies hindert sie daran, Ideen einzubringen, die über ihre Funktion hinausgehen, oder Probleme zu lösen, indem sie Lösungen aus anderen Bereichen nutzen. Ohne Kenntnis der verschiedenen Möglichkeiten sind sie gezwungen, unter Einschränkungen zu arbeiten.





Die Qualität unseres Denkens wird weitgehend von den mentalen Modellen in unserem Kopf beeinflusst. Wir wollen zwar genaue Modelle, aber auch eine große Vielfalt an Modellen, um herauszufinden, was wirklich passiert. Der Schlüssel liegt hier in der Vielfalt. Die meisten von uns studieren etwas Spezifisches und kommen nicht mit den großen Ideen anderer Disziplinen in Berührung. Wir entwickeln nicht die multidisziplinäre Denkweise, die wir brauchen, um ein Problem genau zu erkennen. Und weil uns die richtigen Modelle fehlen, um die Situation zu verstehen, überstrapazieren wir die vorhandenen Modelle und verwenden sie auch dann, wenn sie nicht dazugehören. — Shane Parrish





Führungskräfte entwickeln eine End-to-End-Sicht auf ihre Organisation. Sie denken fachübergreifend, um ihr Wissen und ihre Erfahrung team- und funktionsübergreifend einzusetzen, ohne sich auf eine bestimmte Domäne beschränken zu müssen.





Um vom Management in die Führungsebene aufzusteigen, sollten Sie bewusst Zeit damit verbringen, unterschiedliche Teams und Funktionen kennenzulernen:

Was machen Sie? Vor welchen Herausforderungen stehen sie? Welche Abhängigkeiten bestehen? Wie funktionieren sie?





Je mehr mentale Modelle Sie in Ihrem Werkzeugkasten haben, desto besser sind Sie in der Lage, das Problem zu verstehen und mögliche Maßnahmen zu bestimmen. Ihre Führungsqualitäten werden zum Vorschein kommen, wenn Sie bewusst Zeit darauf verwenden, ein multidisziplinärer Denker zu werden.

Bauen Sie Ihre Führungsqualitäten auf, indem Sie von den Besten lernen

Jim Rohan sagte einst: „Sie sind der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen Sie die meiste Zeit verbringen.“





Wenn Sie die meiste Zeit mit anderen Managern verbringen, erweitern Sie nur Ihre Managementfähigkeiten. Um Führungsqualitäten aufzubauen, müssen Sie von den Besten lernen.





Schauen Sie sich um. Welche Führungskräfte bewundern und respektieren Sie am meisten? Wenn es in Ihrer Organisation nicht viele solcher Führungskräfte gibt, nutzen Sie Ihr Netzwerk, um solche Leute zu finden.

\Treffen Sie sie zu einem Kaffeeklatsch und zeigen Sie Neugier, um zu verstehen:

Was zeichnet sie aus? Was machen sie anders, um zu glänzen? Wie denken, planen und führen sie aus? Welchen Herausforderungen sind sie in ihrer Rolle ausgesetzt, wie meistern sie diese und was sind ihre Anliegen?





Indem Sie bewusst Zeit mit anderen Führungskräften verbringen, erhalten Sie Einblicke in die Verhaltensweisen und Vorgehensweisen wirklich großartiger Führungskräfte. Sie lernen zu unterscheiden, welche Verhaltensweisen das Unternehmen voranbringen und welche es zurückhalten.

\Eine weitere großartige Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, Bücher zu lesen, Podcasts anzuhören und solchen Leuten in den sozialen Medien zu folgen. Sie können Ihr Denken tiefgreifend beeinflussen, indem sie ihre Ratschläge und Lebenserfahrungen mit Ihnen teilen. Sie können diese Einstellung in Ihre tägliche Arbeitspraxis integrieren, sehen, was funktioniert, und sie feinabstimmen, um sie an Ihre Bedürfnisse anzupassen.





Die besten Führungskräfte sind lebenslange Lernende; sie ergreifen Maßnahmen, um Organisationen zu schaffen, die das Lernen durchgängig fördern und inspirieren. Die effektivsten Führungskräfte sind diejenigen, die erkennen, dass es am wichtigsten ist, was man lernt, nachdem man alles weiß. — John Wooden





Eine Führungspersönlichkeit zu werden ist ein schrittweiser Prozess, keine Sache von heute auf morgen. Es beginnt mit der richtigen Einstellungsänderung und zeigt sich schließlich in allem, was Sie tun.

Werden Sie ein vertrauenswürdiger Berater

Manager betreuen und coachen ihre Teams. Sie sind ständig damit beschäftigt, die Lücke zwischen den Fähigkeiten, die ihr Team braucht, und den Fähigkeiten der Leute in ihrem Team zu schließen.





Ihr Feedback konzentriert sich darauf, wie sich ihre Teammitglieder schlagen und was sie tun können, um besser zu werden. Aber diese Art von Feedback ist sehr transaktional – Manager helfen Mitarbeitern, sich in Bereichen zu verbessern, die dem Team zugute kommen. Die Ambitionen oder das Potenzial eines Einzelnen werden selten berücksichtigt.





Darüber hinaus ist das Feedback der Manager auf die Grenzen des Teams beschränkt. Andere Teams oder Funktionen wenden sich nicht an sie, um Anleitung und Rat einzuholen.





Damit bleiben den Mitarbeitern:

Die sich hinsichtlich ihrer Karriere nicht sicher sind. Diejenigen, die über die tägliche Arbeit hinaus eine Betreuung durch einen Mentor benötigen. Menschen, die unzufrieden sind und nach größeren und besseren Möglichkeiten suchen, die ihr Team ihnen nicht bieten kann. Leistungsträger, die sich Sorgen um ihre Karriere oder die Richtung ihrer Entwicklung machen.





Hier kommen Führungskräfte ins Spiel. Sie sind vertrauenswürdige Karriereberater, die wegen ihrer Fähigkeit, Klarheit zu schaffen und Licht in die Karrieren anderer zu bringen, gefragt sind. Sie sind nicht von persönlichem Gewinn getrieben und berücksichtigen nicht den Nutzen für die Organisation, bevor sie jemandem Ratschläge erteilen. Sie haben nur ein Ziel: Klarheit darüber zu gewinnen, was die andere Person will, und ihr zu helfen, ihr wahres Potenzial auszuschöpfen.





Jack Welch sagte einst: „Bevor man ein Anführer ist, geht es beim Erfolg darum, sich selbst weiterzuentwickeln. Wenn man ein Anführer wird, geht es beim Erfolg darum, andere weiterzuentwickeln.“





Um vom Management in die Führungsebene aufzusteigen, werden Sie ein vertrauenswürdiger Berater. Nehmen Sie sich dafür Zeit, um Mitarbeiter aus anderen Teams und Funktionen zu betreuen. Werden Sie als jemand wahrgenommen, der in deren Entwicklung investiert, ohne etwas dafür zu erwarten.





Wenn Sie über die Grenzen Ihres Teams hinausgehen und in die Entwicklung anderer investieren, wird das nicht unbemerkt bleiben. Wenn Sie eine Person werden, der andere vertrauen, trägt dies wesentlich dazu bei, Ihre Führungsqualitäten sichtbar zu machen.





Das Wichtigste, was Sie tun können, um Ihre Organisation aufzubauen und auf die nächste Ebene zu bringen, ist, MENSCHEN AUFZUBAUEN. Ihre Leute. — Benjamin Suulola









Zusammenfassung

In Unternehmen mangelt es an Führungsqualitäten, weil Manager mit großem Führungspotenzial den Anforderungen ihrer Rolle oft nicht gerecht werden können. Manager sollten nicht befördert oder mit einem Führungstitel ausgestattet werden, ohne vorher die erforderlichen Fähigkeiten zu erwerben. Eine Schlüsselkompetenz für Führungskräfte ist strategisches Denken – das Bestimmen, was getan werden muss und warum. Manager, die diese Fähigkeit trainieren möchten, sollten kleine Möglichkeiten finden, strategisches Denken anzuwenden, indem sie Annahmen in Frage stellen, unterschiedliche Meinungen einholen und dem Gehirn Raum geben, neue Verbindungen herzustellen. Um ihre Wirkung zu steigern und als Führungskraft wahrgenommen zu werden, müssen Manager Initiativen unterstützen, die der gesamten Organisation zugute kommen. Gespräche mit anderen Führungskräften der Organisation und die Suche nach kleinen Möglichkeiten, sinnvolle Beiträge zu leisten, sind eine hervorragende Möglichkeit, ihren Einflussbereich zu erweitern. Anstatt an eine Domäne gebunden zu sein, erfordert der Aufbau von Führungsqualitäten das Einbeziehen von Ideen aus verschiedenen Disziplinen und Domänen. Manager können dies tun, indem sie aus ihrer Komfortzone heraustreten, um sich mit verschiedenen Funktionen zu verbinden und von ihnen zu lernen. Dies ermöglicht einzigartige Wege zur Lösung von Problemen, die zuvor nicht möglich erschienen. Von Menschen, die diese Positionen bereits innehaben, kann man viel lernen. Manager können Führungskräfte innerhalb oder außerhalb ihrer Organisation treffen, ihre Neugierde zeigen, um die Herausforderungen ihrer Rolle zu verstehen, und lernen, wie sie mit potenziellen Hindernissen und Herausforderungen umgehen, die ihnen im Weg stehen könnten. Wenn Sie ein vertrauenswürdiger und respektierter Vorgesetzter sind, suchen andere Ihren Rat. Indem sie es ihren Mitarbeitern ermöglichen, ihr Potenzial auszuschöpfen und Spitzenleistungen zu erbringen, können Manager langsam die Glaubwürdigkeit aufbauen, die sie brauchen, um als vertrauenswürdiger Berater angesehen zu werden.





