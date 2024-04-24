Rus-Ukrayna Savaşında Memler ve Anlatı Stratejileri: Kapsamlı Bir Çalışma

Yazarlar: (1) Yelena Mejova, ISI Vakfı, İtalya; (2) Arthur Capozzi, Università degli Studi di Torino, İtalya; (3) Corrado Monti, CENTAI, İtalya; (4) Gianmarco De Francisci Morales, CENTAI, İtalya.

Bağlantı Tablosu

giriiş

Arka Plan ve İlgili Çalışmalar

Yöntemler

Sonuçlar

Tartışma ve Referanslar

2 ARKA PLAN VE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgali, internet altyapısının gelişmesinin dünya çapında bir izleyici kitlesine gerçek zamanlı yüksek çözünürlüklü medya paylaşımına olanak tanıdığı, sosyal medyanın geniş çapta benimsendiği bir dönemde gerçekleşti. Böylelikle savaş alanındaki eylemler ve Ukrayna içindeki ve dışındakilerin tepkileri Facebook, Twitter, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında yayınlanıyor. Bu sürekli akış aynı zamanda ana akım medya kaynakları için “tehlikeli bir olayın gerçek zamanlı olarak yerinde rapor edilmesinde önemli bir mekanizma olduğunu kanıtlıyor” [61]. 2010'ların başındaki Arap Baharı'ndan farklı olarak, Ukrayna sosyal medyayı engellemiyor, bunun yerine hem resmi hükümet hesapları [56] hem de gayri resmi bir “BT Ordusu” [59] aracılığıyla çeşitli web sitelerinde varlığını güçlendiriyor. İlk RQ'muz ürettikleri içeriği tanımlamayı amaçlamaktadır. Çeşitli teorik çerçeveler bu tür bir varlığın çerçevesini çizmemize yardımcı olabilir. Birincisi, Rus tarafının anlatısına alternatif bir anlatıyı teşvik etmeyi amaçlayan bir siber etki kampanyası olarak [33]. Rus-Ukrayna savaşı örneğinde, bu tür bir siber savaş, Kırım'ın 2014'te ilhak edilmesinden önce bile başlamıştı ve devam eden olayların, örneğin II. ve dünya ekonomisi [5]. Bağlamsallaştırmanın ötesinde, her iki taraf da doğrudan diğerinin mesajlarına hitap eder ve algılanan gerçek dışı veya "sahte" şeylere yanıt verir.[7] Bu çalışmada, önde gelen Ukraynalı hesapların oluşturduğu içeriği incelemek için anlatı çerçevesini kullanıyoruz [18]. İkinci çerçeve, ulus inşası veya ulus markalaşmasıdır: başlangıçta hükümetin (eski) ve halkla ilişkiler kampanya yöneticilerinin (ikincisi) etki alanlarında ayrılan iki süreç. Artık kültürel eserlerin çeşitli medya kanalları aracılığıyla yayılmasını kullanan tek bir süreç halinde birleştiler. Bolin ve Ståhlberg [4], Ukrayna'nın son kampanyalarının "AB üyeliğine, silah teslimatına desteği artırmayı amaçladığını" ve "Ukrayna'nın kararlılık, cesaret ve sorumluluk açısından kapasitesini" teşvik etmeye çalıştığını, aynı zamanda hem uluslararası hem de uluslararası hedefleri hedef aldığını gözlemlemektedir. yerli izleyiciler. Bu tür bir kendini tanıtma aynı zamanda yumuşak güç (veya selfie diplomasisi [45]) kullanımı olarak da düşünülebilir; burada ülke, olumlu sonuçlara ulaşmak için kültür, değerler ve politikalar dahil olmak üzere kaynak stokuna güvenir [48]. Böyle bir yumuşak gücün etkili olup olmadığı, çalışmamızın ikinci RQ'su olan ulus iletişiminin başarısı ile belirlenmektedir. Üçüncü çerçeve, kriz sırasında "paydaş desteğini kolaylaştıran ve ilişki kuran" topluluk oluşturma çerçevesidir [11, 20]. Jiang ve Luo'ya göre [32] başarılı kriz müdahalesi, zamanında ve doğru bilgi sağlamaya, halkla empatik bir şekilde etkileşim kurmaya ve içerik iletme ve sürekli multimedya ile zenginleştirilmiş konuşmalar yoluyla izleyiciye ulaşmaya bağlıdır. Aslında Bolin ve Ståhlberg, Ukrayna'nın iletişim kampanyasının amaçları konusunda haklıysa, bu iletişimin hedef kitlesi yalnızca yerel medya kullanıcılarını değil aynı zamanda potansiyel müttefikleri ve destekçileri de kapsamaktadır. Çalışmamızın üçüncü RQ'su, Ukrayna Twitter hesapları tarafından üretilen içeriğin uluslararası erişimini dikkate alıyor ve bu içeriğin bir ülkedeki popülerliğini o ülkenin hükümetinin aldığı önlemlerle ilişkilendiriyor.





2014 yılında Kırım'ın ilhakından bu yana hem Ukrayna hem de Rusya'nın sosyal medyadaki varlığı iletişim, medya çalışmaları ve insan-bilgisayar etkileşimi araştırmacıları tarafından yakından inceleniyor. Donbass bölgesindeki ayrılıkçı hareket, anlatı savaşını yoğunlaştırdı. #SaveDonbassPeople ile Twitter mesajları üzerine yapılan bir araştırma, hem Ukrayna yanlısı hem de Rusya yanlısı tarafların beş bağlamsal çerçeve kullandığını gösteriyor: tarihi, coğrafi, dini, etnik ve politik [43]. Makhortykh ve Sydorova'ya göre, yazarlar, "duygusal görseller kullanarak potansiyel izleyicilerde şefkat uyandırmak" amacıyla Rus yanlısı taraftakilerin çocuk fotoğraflarından yoğun şekilde yararlanma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyor. Benzer şekilde, bağlamsal çerçeveleme 2014 yılında Rus sosyal medya sitesi VKontakte'de incelenmiştir [44]. Ukrayna yanlısı kullanıcılar çatışmayı yerel isyancılara karşı sınırlı bir askeri eylem olarak çerçevelerken, Rus ayrılıkçıları destekleyenler bunu "Doğu Ukrayna'daki Rus nüfusuna karşı topyekün bir savaş" olarak çerçevelediler. Yazarlar, bu tür farklı çerçevelerin kullanımının “Ukrayna ve Rusya'da Donbass'taki savaşın sonucuna ilişkin farklı beklentilerin oluşmasına yol açtığını” öne sürüyorlar [44]. Tam ölçekli Rus işgalinden bu yana, araştırma camiasının kullanımına çeşitli veri setleri sunuldu. Örneğin, Chen ve Ferrara [10] çeşitli Rus-Ukraynaca, savaşla ilgili anahtar kelimeler içeren Twitter gönderilerini topladılar. Bu anahtar kelimelerle etkileşim hacmi istiladan kısa bir süre sonra zirveye çıkıyor ve Mart 2022'den sonra giderek azalıyor, bu da platformdaki kullanıcıların bu konuya olan ilgi aralığının sınırlı olduğuna işaret ediyor.





Bu çevrimiçi sohbetlere katılan hesaplara odaklanan Hare ve Jones [29], Şubat 2022'nin sonlarında Twitter'da Ukrayna bayrağının bir destek işareti olarak kullanımını takip ediyor. Bu tür gösterilere kimlik aktivizmi adı verilebilir; kendini tanımlamak için ayrılmış bir alan içinde bir toplumsal hareket simgesinin varlığı” [29]. Bu tür hesaplar homofiliktir (bayrağı taşıyan diğerlerini takip etme olasılıkları daha yüksektir) ve ABD Demokrat eğilimli mesajları paylaşma olasılıkları daha yüksektir. Ne yazık ki, otomatik hesaplar veya botlar genellikle bir iletişim işleminin parçasıdır. Shen ve ark. [57], Rusya işgalinin başladığı 2022 yılı civarında bot hesaplarının payını tahmin ediyor. Botometer [64] aracını kullanarak, tweet'lerin yaklaşık %13,4'ünün botlar tarafından oluşturulduğunu tespit ediyorlar. Bu tweetlerin çoğu Ukrayna yanlısı bir tutumu benimsiyordu; O zamana kadar Rusya'nın vatandaşlarının Twitter'a erişimini askıya aldığını belirtmekte fayda var. Rusya'nın bu senaryodaki benzersiz konumu nedeniyle, Rusya'yı Ukraynalı tweetlerin potansiyel hedef kitlesi olarak hariç tutuyoruz.





Mem terimi ilk olarak 1976'da evrimci biyolog Richard Dawkins tarafından [17], kültürel eserler ve inançlar da dahil olmak üzere bilgi iletme yeteneği açısından bir gene benzeyen bir kopyalayıcı olarak tanımlandı. Terimin tanımının belirsiz doğası ve memlerin doğasının “sürekli bir mutasyon” olması gerçeği nedeniyle, mem veya Memetik çalışması, kültürel bilgi aktarımı çalışmalarına geniş ölçüde uygulanır [34]. Sosyal medya çağında, "İnternet meme'i" kavramı Dawkin'in benzetmesinden koparak soyut fikirler yerine eserlere (metinler, resimler veya videolar) odaklanır [39]. Gerçekten de Reese ve ark. [52], görsel ortamın, sözdizimsel örtüklük ve ikoniklik dahil olmak üzere, onu özellikle “ideolojik mesajların çerçevelenmesi ve ifade edilmesi” için uygun kılan özelliklerine işaret etmektedir. Memler değiştirilme ve yeniden paylaşılma yetenekleriyle tanımlandığından, tüm görsel medyayı potansiyel memler olarak görüyoruz [67].





Metne göre algılanmasının kolaylığı [54] ve belirli bir belirsizlik [28], memlerin iletişim kanallarına kolayca nüfuz etmesine olanak tanır. Böylece memler, sosyal medyadaki anlatıların aktarımı ve evrimi için paha biçilmez bir araç haline gelmiş ve bu nedenle siyasal iletişim bağlamında kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Görsel iletişim ve özellikle memler, 2016 ABD Başkanlık seçimleri [63], 2019 Ukrayna seçimleri [51], Brezilya'da [13] ve Hong Kong'da [21], Almanya'da [3] ve ABD'de [14] incelenmiştir. , 26] en sağda. Geçtiğimiz on yıldaki askeri eylemlere ABD birliklerinin [58], İslam Devleti karşıtı aktivistlerin [47] ve Kırım çevresindeki Rus-Ukrayna çatışmasının ilk günlerinde [62] mem destekli kültürel ifadeleri eşlik etti. Son olarak, memlerin devlet ordusu tarafından kullanılmasında dikkate değer bir örnek İsrail Savunma Kuvvetleri'ninkidir [46].





Kahraman (hayırsever, güçlü); Kurban (iyi niyetli, zayıf); Kötü adam (kötü niyetli, güçlü); ve Aptal (kötü niyetli, zayıf). Son olarak memlerin popülaritesi, örneğin ölçek, metnin dahil edilmesi ve konularının nitelikleri gibi görsel özellikler kullanılarak da incelenmiştir [41]; bu özellikleri analizimizde kontrol olarak kullanırız.





İnsan-Bilgisayar Etkileşimi (CHI) topluluğu uzun süredir daha fazla küresel dayanışmayı teşvik etmek ve araştırmacıların ve araştırma konularının çeşitliliğini arttırmak için yatırım yapıyor [6]. CHI topluluğunun savaş ve barışa odaklanması yönündeki ilk çağrılar eğitim, karşıt grupları birbirine bağlamak için yeni teknolojilerin kullanılması ve savaşın dehşetinin ortaya çıkarılması etrafında dönüyordu [31]. Sosyal medya platformları aracılığıyla travmanın işlenmesine daha fazla önem verilmiştir [55]. Çoğu çalışma bireysel veya grup travma deneyimine odaklanmış olsa da, devam eden savaş travmasını işleyen bir ulus için de benzer bir bakış açısı benimsenebilir. Ukrayna hükümeti ve halkı deneyimlerini sosyal medya aracılığıyla aktarmaya çalışırken, aynı tasarım ilkeleri önemlidir: şeffaflık [19], yetkilendirme [30] ve akran desteği [1]. Bu çalışmada özellikle platform kullanıcılarının desteğinin vücut bulmuş hali olan retweet eylemine odaklanıyoruz. Ayrıca CHI, dünya çapında sosyal medya ile siyasi söylem arasındaki ilişkinin aydınlatılmasında önemli bir role sahiptir. Son çalışmalar, Reddit'teki sivil katılımda demagojinin rolünü [49], bağış kampanyalarında çevrimiçi aktivizme (“slacktivizm”) katılmayı [40] ve Facebook'ta göç karşıtı reklam hedeflemenin erişimini [7] ortaya çıkarmıştır. Her ne kadar sosyal medya platformlarının kullanıcı tabanlarının toplumun genelini temsil etmediği bilinse de, artan sayıları siyasal iletişimin etkililiğini ve bunun gerçek dünyadaki olası sonuçlarını incelemeyi giderek daha önemli hale getiriyor.









[7] Kendini doğrulamacı olarak tanımlayan önde gelen web sitelerine örnek olarak Ukrayna'da https://www.stopfake.org ve Rusya'da https://waronfakes.com gösterilebilir.







