Memes và chiến lược kể chuyện trong Chiến tranh Nga-Ukraina: Một nghiên cứu toàn diện

tác giả: (1) Yelena Mejova, Quỹ ISI, Ý; (2) Arthur Capozzi, Università degli Studi di Torino, Ý; (3) Corrado Monti, CENTAI, Ý; (4) Gianmarco De Francisci Morales, CENTAI, Ý.

Cuộc xâm lược Ukraine năm 2022 của Nga xảy ra vào thời điểm phương tiện truyền thông xã hội được sử dụng rộng rãi, khi sự tiến bộ của cơ sở hạ tầng Internet cho phép chia sẻ phương tiện truyền thông có độ phân giải cao theo thời gian thực tới khán giả trên toàn thế giới. Do đó, các hành động trên chiến trường và phản ứng của những người trong và ngoài Ukraine đều được phát trực tuyến trên Facebook, Twitter, Instagram và các nền tảng truyền thông xã hội khác. Luồng liên tục này cũng “chứng tỏ là một cơ chế thiết yếu trong việc đưa tin tức thời về một sự kiện nguy hiểm trên thực tế” cho các nguồn truyền thông chính thống [61]. Không giống như Mùa xuân Ả Rập vào đầu những năm 2010, Ukraine không chặn phương tiện truyền thông xã hội mà thay vào đó thúc đẩy sự hiện diện trên nhiều trang web khác nhau thông qua các tài khoản chính thức của chính phủ [56] và thông qua “Đội quân CNTT” không chính thức [59]. RQ đầu tiên của chúng tôi nhằm mục đích mô tả nội dung họ sản xuất. Một số khuôn khổ lý thuyết có thể giúp chúng ta xác định sự hiện diện như vậy. Đầu tiên, như một chiến dịch gây ảnh hưởng trên mạng, nhằm tìm cách thúc đẩy một câu chuyện thay thế cho câu chuyện của phía Nga [33]. Trong trường hợp chiến tranh Nga-Ukraina, chiến tranh mạng như vậy đã bắt đầu ngay cả trước khi sáp nhập Crimea vào năm 2014 và liên quan đến việc bối cảnh hóa các sự kiện đang diễn ra trong các câu chuyện bao gồm, ví dụ, các sự kiện lịch sử trong Thế chiến II, khủng bố, NATO, và nền kinh tế thế giới [5] Ngoài bối cảnh hóa, cả hai bên đều trực tiếp giải quyết các thông điệp của bên kia và phản hồi những thông tin sai sự thật hoặc “giả mạo” được nhận thấy.[7] Trong công việc này, chúng tôi sử dụng khung tường thuật để nghiên cứu nội dung được tạo ra bởi các tài khoản nổi tiếng của Ukraine [18]. Khuôn khổ thứ hai là xây dựng quốc gia hoặc xây dựng thương hiệu quốc gia: hai quá trình ban đầu được tách biệt trong các lĩnh vực của chính phủ (cũ) và các nhà quản lý chiến dịch PR (sau). Giờ đây, họ đã hợp nhất thành một quy trình duy nhất sử dụng việc phổ biến các hiện vật văn hóa thông qua các kênh truyền thông khác nhau. Bolin và Ståhlberg [4] nhận xét rằng các chiến dịch gần đây của Ukraine là "nhằm nâng cao sự ủng hộ đối với tư cách thành viên EU, chuyển giao vũ khí" và cố gắng thúc đẩy "khả năng của Ukraine về tính quyết đoán, dũng cảm và trách nhiệm", đồng thời nhắm mục tiêu cả quốc tế và quốc tế. khán giả trong nước. Việc tự quảng bá như vậy cũng có thể được coi là việc sử dụng quyền lực mềm (hoặc ngoại giao tự thân [45]), trong đó đất nước dựa vào nguồn tài nguyên bao gồm văn hóa, giá trị và chính sách để đạt được kết quả thuận lợi [48]. Liệu quyền lực mềm như vậy có hiệu quả hay không được quyết định bởi sự thành công của hoạt động truyền thông quốc gia, đây là RQ thứ hai trong nghiên cứu của chúng tôi. Khuôn khổ thứ ba là xây dựng cộng đồng trong thời kỳ khủng hoảng nhằm “tạo điều kiện hỗ trợ các bên liên quan và xây dựng mối quan hệ” [11, 20]. Theo Jiang và Luo [32], việc tham gia khủng hoảng thành công phụ thuộc vào việc cung cấp thông tin kịp thời và chính xác, tương tác với công chúng một cách đồng cảm và tiếp cận khán giả thông qua chuyển tiếp nội dung và các cuộc trò chuyện được tăng cường đa phương tiện liên tục. Thật vậy, nếu Bolin và Ståhlberg đúng về mục tiêu của chiến dịch truyền thông của Ukraine, thì đối tượng mục tiêu của hoạt động truyền thông này không chỉ bao gồm những người sử dụng phương tiện truyền thông trong nước mà còn cả các đồng minh và người ủng hộ tiềm năng. RQ thứ ba trong nghiên cứu của chúng tôi xem xét phạm vi tiếp cận quốc tế của nội dung do tài khoản Twitter của Ukraina tạo ra và mối tương quan giữa mức độ phổ biến của nội dung đó ở một quốc gia với các hành động do chính phủ quốc gia đó thực hiện.





Kể từ khi sáp nhập Crimea vào năm 2014, sự hiện diện trên mạng xã hội của cả Ukraine và Nga đã được các nhà nghiên cứu về truyền thông, nghiên cứu truyền thông và tương tác giữa người với máy tính xem xét kỹ lưỡng. Phong trào ly khai ở vùng Donbass đã làm gia tăng một cuộc chiến kể chuyện. Một nghiên cứu về các tin nhắn Twitter với #SaveDonbassPeople cho thấy cả hai bên thân Ukraine và thân Nga đều sử dụng năm khung bối cảnh: lịch sử, địa lý, tôn giáo, sắc tộc và chính trị [43]. Theo Makhortykh và Sydorova, các tác giả suy đoán rằng những người ở phe thân Nga cũng có nhiều khả năng sử dụng rộng rãi ảnh trẻ em để “khơi dậy lòng trắc ẩn từ khán giả tiềm năng bằng cách sử dụng những hình ảnh giàu cảm xúc”. Tương tự, việc đóng khung theo ngữ cảnh đã được nghiên cứu trên trang web truyền thông xã hội VKontakte của Nga vào năm 2014 [44]. Trong khi những người ủng hộ Ukraine coi cuộc xung đột là một hành động quân sự hạn chế chống lại quân nổi dậy địa phương, thì những người ủng hộ phe ly khai Nga lại coi đây là một “cuộc chiến tổng lực chống lại người dân Nga ở Đông Ukraine”. Các tác giả suy đoán rằng việc sử dụng các khuôn khổ khác nhau như vậy “dẫn đến việc hình thành những kỳ vọng khác nhau ở Ukraine và Nga về kết quả của cuộc chiến ở Donbass” [44]. Kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga, một số bộ dữ liệu đã được cung cấp cho cộng đồng nghiên cứu. Ví dụ, Chen và Ferrara [10] đã thu thập các bài đăng trên Twitter có nhiều từ khóa liên quan đến chiến tranh, Nga-Ukraina. Lượng tương tác với các từ khóa này đạt đỉnh ngay sau cuộc xâm lược và giảm dần sau tháng 3 năm 2022, do đó cho thấy mức độ chú ý của người dùng trên nền tảng liên quan đến chủ đề này còn hạn chế.





Tập trung vào các tài khoản tham gia vào các cuộc trò chuyện trực tuyến này, Hare và Jones [29] theo dõi việc sử dụng cờ Ukraina làm điểm đánh dấu sự ủng hộ trên Twitter vào cuối tháng 2 năm 2022. Những màn thể hiện như vậy có thể được gọi là hoạt động nhận dạng, bao gồm “sự thể hiện nổi bật”. của một biểu tượng phong trào xã hội trong một không gian dành riêng cho việc mô tả bản thân” [29]. Những tài khoản như vậy có tính chất đồng tính (có nhiều khả năng theo dõi những người khác cũng treo cờ) và có nhiều khả năng chia sẻ các thông điệp nghiêng về Đảng Dân chủ Hoa Kỳ hơn. Thật không may, các tài khoản tự động hoặc bot thường là một phần của hoạt động liên lạc. Thần và cộng sự. [57] ước tính tỷ lệ tài khoản bot vào thời điểm bắt đầu cuộc xâm lược của Nga vào năm 2022. Sử dụng công cụ Botometer [64], họ xác định khoảng 13,4% số tweet có khả năng được tạo ra bởi bot. Hầu hết các dòng tweet này đều tán thành quan điểm thân Ukraine; Điều đáng chú ý là vào thời điểm đó Nga đã đình chỉ quyền truy cập vào Twitter đối với công dân của mình. Do vị trí độc nhất của Nga trong kịch bản này, chúng tôi loại trừ nước này khỏi danh sách đối tượng tiềm năng của các dòng tweet bằng tiếng Ukraine.





Thuật ngữ meme ban đầu được định nghĩa bởi nhà sinh vật học tiến hóa Richard Dawkins vào năm 1976 [17] như một cơ chế sao chép tương tự như gen ở khả năng truyền tải thông tin, bao gồm các hiện vật văn hóa và tín ngưỡng. Do tính chất mơ hồ trong định nghĩa của thuật ngữ này và thực tế rằng bản chất của meme là một “đột biến liên tục”, việc nghiên cứu meme hay Memetics được áp dụng rộng rãi vào nghiên cứu về chuyển giao thông tin văn hóa [34]. Trong thời đại truyền thông xã hội, khái niệm “meme Internet” thoát khỏi sự tương tự của Dawkin để tập trung vào các tạo tác—văn bản, hình ảnh hoặc video—thay vì các ý tưởng trừu tượng [39]. Thật vậy, Reese và cộng sự. [52] chỉ ra các đặc tính của phương tiện hình ảnh, bao gồm tính tiềm ẩn về mặt cú pháp và tính biểu tượng, khiến nó đặc biệt phù hợp với việc “đóng khung và diễn đạt các thông điệp ý thức hệ”. Vì các meme được xác định bởi khả năng sửa đổi và chia sẻ lại của chúng, nên chúng tôi coi tất cả các phương tiện trực quan đều là các meme tiềm năng [67].





Sự dễ nhận biết của nó so với văn bản [54], cũng như sự mơ hồ nhất định [28] cho phép các meme thâm nhập vào các kênh truyền thông một cách dễ dàng. Do đó, meme đã trở thành một công cụ vô giá để truyền tải và phát triển các câu chuyện trên mạng xã hội và do đó, chúng đã được nghiên cứu rộng rãi trong bối cảnh giao tiếp chính trị. Giao tiếp bằng hình ảnh và cụ thể là meme đã được nghiên cứu trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 [63], cuộc bầu cử Ukraine năm 2019 [51], ở Brazil [13] và Hồng Kông [21], ở Đức [3] và Hoa Kỳ' [14] , 26] ngoài cùng bên phải. Các hành động quân sự trong thập kỷ qua đã đi kèm với sự thể hiện văn hóa được meme hỗ trợ bởi quân đội Hoa Kỳ [58], bởi các nhà hoạt động chống Nhà nước Hồi giáo [47], và trong những ngày đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraina xung quanh Crimea [62]. Cuối cùng, một tiền lệ đáng chú ý trong việc quân đội nhà nước sử dụng meme là của Lực lượng Phòng vệ Israel [46].





Anh hùng (nhân từ, mạnh mẽ); Nạn nhân (nhân từ, yếu đuối); Nhân vật phản diện (ác độc, mạnh mẽ); và Ngu ngốc (ác độc, yếu đuối). Cuối cùng, mức độ phổ biến của meme cũng đã được nghiên cứu bằng cách sử dụng các đặc điểm hình ảnh, ví dụ như tỷ lệ, mức độ bao gồm văn bản và các thuộc tính của chủ đề của nó [41]; chúng tôi sử dụng các tính năng này làm biện pháp kiểm soát trong phân tích của mình.





Cộng đồng Tương tác Con người-Máy tính (CHI) từ lâu đã được đầu tư vào việc thúc đẩy sự đoàn kết toàn cầu lớn hơn và tăng cường sự đa dạng của các nhà nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu [6]. Những lời kêu gọi ban đầu của cộng đồng CHI tập trung vào chiến tranh và hòa bình đã xoay quanh giáo dục, sử dụng công nghệ mới để kết nối các phe phái đối lập và vạch trần sự khủng khiếp của chiến tranh [31]. Sự chú ý bổ sung đã được trả cho việc xử lý chấn thương, bao gồm cả thông qua các nền tảng truyền thông xã hội [55]. Mặc dù hầu hết các nghiên cứu đều tập trung vào trải nghiệm của cá nhân hoặc nhóm về chấn thương, nhưng có thể có một quan điểm tương tự về một quốc gia đang phải xử lý chấn thương đang diễn ra do chiến tranh. Khi chính phủ và người dân Ukraine cố gắng truyền đạt kinh nghiệm của họ thông qua phương tiện truyền thông xã hội, các nguyên tắc thiết kế tương tự đều quan trọng: tính minh bạch [19], trao quyền [30] và hỗ trợ ngang hàng [1]. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đặc biệt tập trung vào hành động tweet lại như một cách thể hiện sự hỗ trợ của người dùng nền tảng. Hơn nữa, CHI có vai trò quan trọng trong việc làm sáng tỏ mối quan hệ giữa mạng xã hội và diễn ngôn chính trị trên toàn cầu. Các nghiên cứu gần đây đã tiết lộ vai trò của chính sách mị dân trong sự tham gia của công dân trên Reddit [49], tham gia hoạt động trực tuyến (“chủ nghĩa lười biếng”) trong các chiến dịch quyên góp [40] và phạm vi tiếp cận của nhắm mục tiêu quảng cáo chống di cư trên Facebook [7]. Mặc dù cơ sở người dùng của các nền tảng truyền thông xã hội được biết đến là không đại diện cho xã hội lớn hơn, nhưng số lượng ngày càng tăng của họ khiến việc kiểm tra tính hiệu quả của truyền thông chính trị và những tác động có thể có trong thế giới thực của nó ngày càng trở nên quan trọng.









