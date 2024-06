Mèmes et stratégies narratives dans la guerre russo-ukrainienne : une étude approfondie

Auteurs: (1) Yelena Mejova, Fondation ISI, Italie ; (2) Arthur Capozzi, Université des Études de Turin, Italie ; (3) Corrado Monti, CENTAI, Italie ; (4) Gianmarco De Francisci Morales, CENTAI, Italie.

Tableau des liens

Introduction

Contexte et travaux connexes

Méthodes

Résultats

Discussion et références

2 CONTEXTE ET TRAVAUX CONNEXES

L’invasion russe de l’Ukraine en 2022 s’est produite à une époque de large adoption des médias sociaux, où les progrès de l’infrastructure Internet permettent le partage de médias haute résolution en temps réel avec un public mondial. Ainsi, les actions sur le champ de bataille et les réactions de ceux qui se trouvent à l’intérieur et à l’extérieur de l’Ukraine sont diffusées sur Facebook, Twitter, Instagram et d’autres plateformes de médias sociaux. Ce flux constant « s’avère également être un mécanisme essentiel pour obtenir des reportages sur le terrain en temps réel d’un événement dangereux » pour les sources médiatiques grand public [61]. Contrairement au Printemps arabe du début des années 2010, l’Ukraine ne bloque pas les médias sociaux, mais favorise plutôt une présence sur divers sites Web à la fois par le biais de comptes gouvernementaux officiels [56] et via une « armée informatique » informelle [59]. Notre premier RQ vise à décrire le contenu qu’ils produisent. Plusieurs cadres théoriques peuvent nous aider à cadrer une telle présence. Premièrement, en tant que campagne de cyber-influence, qui cherche à promouvoir un récit alternatif à celui de la partie russe [33]. Dans le cas de la guerre russo-ukrainienne, une telle cyber-guerre a commencé avant même l'annexion de la Crimée en 2014 et a impliqué la contextualisation des événements en cours dans des récits incluant, par exemple, des événements historiques de la Seconde Guerre mondiale, le terrorisme, l'OTAN, et l'économie mondiale [5]. Au-delà de la contextualisation, les deux côtés s’adressent directement aux messages de l’autre et réagissent aux contre-vérités perçues, ou « contrefaçons ».[7] Dans ce travail, nous utilisons le cadre narratif pour étudier le contenu généré par d'éminents comptes ukrainiens [18]. Le deuxième cadre est celui de la construction de la nation ou de l’image de marque nationale : deux processus qui étaient à l’origine séparés dans les domaines du gouvernement (ancien) et des gestionnaires de campagnes de relations publiques (ce dernier). Ils se sont désormais regroupés en un seul processus qui utilise la diffusion d’objets culturels via divers canaux médiatiques. Bolin et Ståhlberg [4] observent que les récentes campagnes menées par l’Ukraine « visent à accroître le soutien à l’adhésion à l’UE et aux livraisons d’armes » et tentent de promouvoir « la capacité ukrainienne en termes d’esprit de décision, de courage et de responsabilité », tout en ciblant à la fois les acteurs internationaux et internationaux. publics nationaux. Une telle auto-promotion peut également être considérée comme un recours au soft power (ou diplomatie du selfie [45]), dans lequel le pays s’appuie sur son stock de ressources, notamment la culture, les valeurs et les politiques, pour obtenir des résultats favorables [48]. L’efficacité d’un tel soft power est déterminée par le succès de la communication nationale, qui constitue le deuxième QR de notre étude. Le troisième cadre est celui du renforcement de la communauté pendant une crise qui « facilite le soutien des parties prenantes et construit des relations » [11, 20]. Selon Jiang et Luo [32], un engagement réussi en cas de crise dépend de la fourniture d'informations précises et opportunes, d'un engagement avec le public avec empathie et de l'atteinte du public via la transmission de contenu et des conversations constantes améliorées par le multimédia. En effet, si Bolin et Ståhlberg ont raison quant aux objectifs de la campagne de communication ukrainienne, le public visé par cette communication comprend non seulement les utilisateurs des médias nationaux, mais également les alliés et partisans potentiels. Le troisième QR de notre étude considère la portée internationale du contenu produit par les comptes Twitter ukrainiens et met en corrélation sa popularité dans un pays avec les mesures prises par le gouvernement de ce pays.





Depuis l’annexion de la Crimée en 2014, la présence de l’Ukraine et de la Russie sur les réseaux sociaux a été scrutée de près par des chercheurs en communication, en études médiatiques et en interaction homme-machine. Le mouvement séparatiste dans la région du Donbass a intensifié la bataille des discours. Une étude des messages Twitter avec #SaveDonbassPeople montre que les côtés pro-ukrainiens et pro-russes ont utilisé cinq cadres contextuels : historique, géographique, religieux, ethnique et politique [43]. Selon Makhortykh et Sydorova, les partisans de la Russie étaient également plus susceptibles d'utiliser largement des photos d'enfants, spéculent les auteurs, afin de « susciter la compassion du public potentiel en utilisant des images sentimentales ». De même, le cadrage contextuel a été étudié sur le site de médias sociaux russe VKontakte en 2014 [44]. Alors que les utilisateurs pro-ukrainiens ont présenté le conflit comme une action militaire limitée contre les insurgés locaux, ceux qui soutiennent les séparatistes russes l’ont présenté comme une « guerre totale contre la population russe de l’est de l’Ukraine ». Les auteurs spéculent que l’utilisation de cadres aussi divergents « a conduit à la formation d’attentes divergentes en Ukraine et en Russie concernant l’issue de la guerre dans le Donbass » [44]. Depuis l’invasion russe à grande échelle, plusieurs ensembles de données ont été mis à la disposition de la communauté des chercheurs. Par exemple, Chen et Ferrara [10] ont collecté des publications sur Twitter comportant divers mots-clés russo-ukrainiens liés à la guerre. Le volume d’engagement avec ces mots-clés culmine peu de temps après l’invasion, et diminue progressivement après mars 2022, indiquant ainsi une durée d’attention limitée des utilisateurs de la plateforme concernant ce sujet.





En se concentrant sur les comptes participant à ces conversations en ligne, Hare et Jones [29] retracent l’utilisation du drapeau ukrainien comme marqueur de soutien sur Twitter fin février 2022. De telles manifestations peuvent être qualifiées d’activisme identitaire, qui consiste en « l’affichage bien visible » d’un symbole de mouvement social au sein d’un espace réservé à la description de soi » [29]. De tels comptes sont homophiles (plus susceptibles de suivre d’autres personnes qui arborent également le drapeau) et plus susceptibles de partager des messages à tendance démocrate américaine. Malheureusement, les comptes automatisés, ou bots, font souvent partie d’une opération de communication. Shen et coll. [57] estiment la part des comptes de robots au début de l'invasion russe en 2022. À l'aide de l'outil Botometer [64], ils identifient environ 13,4 % des tweets comme susceptibles d'être générés par des robots. La plupart de ces tweets épousaient une position pro-ukrainienne ; il convient de noter qu’à cette époque, la Russie avait suspendu l’accès de ses citoyens à Twitter. En raison de la position unique de la Russie dans ce scénario, nous l’excluons en tant qu’audience potentielle des tweets ukrainiens.





Le terme mème a été initialement défini par le biologiste évolutionniste Richard Dawkins en 1976 [17] comme un réplicateur analogue à un gène dans sa capacité à transmettre des informations, y compris des artefacts culturels et des croyances. En raison de la nature vague de la définition du terme et du fait que la nature même des mèmes est une « mutation continue », l'étude des mèmes, ou mémétique, est largement appliquée à l'étude du transfert d'informations culturelles [34]. À l'ère des médias sociaux, le concept de « mème Internet » s'écarte de l'analogie de Dawkin pour se concentrer sur les artefacts – textes, images ou vidéos – plutôt que sur les idées abstraites [39]. En effet, Reese et al. [52] soulignent les propriétés du médium visuel, notamment l’implicite syntaxique et l’iconicité, qui le rendent particulièrement adapté au « cadrage et à l’articulation de messages idéologiques ». Les mèmes étant définis par leur capacité à être modifiés et repartagés, nous considérons tous les médias visuels comme des mèmes potentiels [67].





La facilité de sa perception par rapport au texte [54], ainsi qu'une certaine ambiguïté [28] permettent aux mèmes d'imprégner facilement les canaux de communication. Ainsi, les mèmes sont devenus un outil précieux pour la transmission et l’évolution des récits sur les réseaux sociaux et, à ce titre, ont été largement étudiés dans le contexte de la communication politique. La communication visuelle, et les mèmes en particulier, ont été étudiés lors de l'élection présidentielle américaine de 2016 [63], de l'élection ukrainienne de 2019 [51], au Brésil [13] et à Hong Kong [21], en Allemagne [3] et aux États-Unis [14]. , 26] à l'extrême droite. Les actions militaires de la dernière décennie ont été accompagnées d’une expression culturelle soutenue par les troupes américaines [58], par des militants anti-État islamique [47] et dans les premiers jours du conflit russo-ukrainien autour de la Crimée [62]. Enfin, un précédent notable dans l’utilisation des mèmes par l’armée d’État est celui des Forces de défense israéliennes [46].





Héros (bienveillant, fort) ; Victime (bienveillante, faible) ; Méchant (malveillant, fort) ; et Fool (malveillant, faible). Enfin, la popularité des mèmes a également été étudiée en utilisant des caractéristiques visuelles, par exemple l'échelle, l'inclusion de texte et les attributs de ses sujets [41] ; nous utilisons ces fonctionnalités comme contrôles dans notre analyse.





La communauté de l’interaction homme-machine (CHI) s’investit depuis longtemps dans la promotion d’une plus grande solidarité mondiale et dans l’augmentation de la diversité des chercheurs et des sujets de recherche [6]. Les premiers appels à la communauté CHI pour qu’elle se concentre sur la guerre et la paix tournaient autour de l’éducation, de l’utilisation des nouvelles technologies pour relier les factions opposées et de la révélation des horreurs de la guerre [31]. Une attention particulière a été accordée au traitement des traumatismes, notamment via les plateformes de médias sociaux [55]. Bien que la plupart des études se soient concentrées sur l’expérience individuelle ou collective du traumatisme, une vision similaire pourrait être adoptée à propos d’une nation confrontée au traumatisme continu de la guerre. Alors que le gouvernement et le peuple ukrainiens tentent de transmettre leurs expériences via les médias sociaux, les mêmes principes de conception sont importants : transparence [19], autonomisation [30] et soutien par les pairs [1]. Dans cette étude, nous nous concentrons particulièrement sur l’action de retweet comme incarnation du soutien des utilisateurs de la plateforme. De plus, CHI a joué un rôle important dans l’élucidation de la relation entre les médias sociaux et le discours politique dans le monde entier. Des études récentes ont révélé le rôle de la démagogie dans l'engagement civique sur Reddit [49], la participation à l'activisme en ligne (« slacktivisme ») dans les campagnes de dons [40] et la portée du ciblage publicitaire anti-migration sur Facebook [7]. Bien que l’on sache que les utilisateurs des plateformes de médias sociaux ne sont pas représentatifs de la société dans son ensemble, leur nombre croissant rend de plus en plus important l’examen de l’efficacité de la communication politique et de ses éventuelles implications dans le monde réel.









[7] Des exemples de sites Web importants s'identifiant comme vérificateurs de faits sont https://www.stopfake.org en Ukraine et https://waronfakes.com en Russie.





