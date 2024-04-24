俄乌战争中的模因与叙事策略：综合研究

作者： （1）意大利ISI基金会叶莲娜·梅约娃（Yelena Mejova） （2） Arthur Capozzi，意大利都灵大学； （3） 意大利 CENTAI 公司的 Corrado Monti； （4）Gianmarco De Francisci Morales，意大利CENTAI公司

链接表

介绍

背景和相关工作

方法

结果

讨论和参考文献

2 背景和相关工作

2022 年俄罗斯入侵乌克兰时，社交媒体正被广泛采用，互联网基础设施的进步使得全球观众能够实时共享高分辨率媒体。因此，战场上的行动以及乌克兰国内外的反应都在 Facebook、Twitter、Instagram 和其他社交媒体平台上直播。对于主流媒体来源来说，这种持续不断的流媒体也“被证明是获取危险事件现场实时报道的重要机制” [61]。与 2010 年代初的阿拉伯之春不同，乌克兰并没有封锁社交媒体，而是通过官方政府账户 [56] 和非正式的“IT 军队” [59] 在各种网站上建立存在感。我们的第一个 RQ 旨在描述他们制作的内容。几个理论框架可以帮助我们构建这种存在感。首先，作为一场网络影响力运动，旨在宣传一种与俄罗斯方面不同的叙事 [33]。就俄乌战争而言，这种网络战甚至在 2014 年吞并克里米亚之前就已开始，并将正在发生的事件置于各种叙事背景中，例如二战期间的历史事件、恐怖主义、北约和世界经济 [5]。除了背景化之外，双方还直接回应对方的信息，并对他们认为的不实之词或“假货”作出回应。[7] 在本文中，我们使用叙事框架来研究著名乌克兰账户生成的内容 [18]。第二个框架是国家建设或国家品牌打造：这两个过程最初分别由政府（前者）和公关活动经理（后者）负责。现在，它们已经合并为一个单一的过程，即通过各种媒体渠道传播文化遗产。 Bolin 和 Ståhlberg [4] 观察到，乌克兰最近的活动“旨在提高对欧盟成员国和武器交付的支持”，并试图宣传“乌克兰在果断、勇敢和负责任方面的能力”，同时针对国际和国内受众。这种自我推销也可以看作是软实力（或自拍外交 [45]）的一种运用，其中国家依靠其资源储备（包括文化、价值观和政策）来实现有利的结果 [48]。这种软实力是否有效取决于国家沟通的成功，这是我们研究的第二个 RQ。第三个框架是危机期间的社区建设，“促进利益相关者的支持并建立关系” [11，20]。根据 Jiang 和 Luo [32] 的说法，成功的危机应对取决于提供及时准确的信息、与公众同理心地接触以及通过内容转发和持续的多媒体增强对话与受众接触。事实上，如果 Bolin 和 Ståhlberg 对乌克兰宣传活动目标的判断是正确的，那么此次宣传的目标受众不仅包括国内媒体用户，还包括潜在的盟友和支持者。我们研究的第三个 RQ 考虑了乌克兰 Twitter 账户所发布内容的国际影响力，并将其在一个国家的受欢迎程度与该国政府采取的行动联系起来。





自 2014 年乌克兰吞并克里米亚以来，传播学、媒体研究和人机交互领域的研究人员一直在密切关注乌克兰和俄罗斯在社交媒体上的存在。顿巴斯地区的分离主义运动加剧了叙事之争。一项对带有#SaveDonbassPeople 标签的 Twitter 信息的研究表明，亲乌方和亲俄方都使用了五个语境框架：历史、地理、宗教、种族和政治 [43]。Makhortykh 和 Sydorova 推测，亲俄方也更有可能大量使用儿童照片，目的是“通过使用感性图像唤起潜在受众的同情”。同样，2014 年，俄罗斯社交媒体网站 VKontakte 上的语境框架也得到了研究 [44]。亲乌克兰的用户将这场冲突描述为针对当地叛乱分子的有限军事行动，而支持俄罗斯分离主义分子的用户则将其描述为“针对乌克兰东部俄罗斯人口的全面战争”。作者推测，使用这种不同的框架“导致乌克兰和俄罗斯对顿巴斯战争结果形成了不同的预期” [44]。自俄罗斯全面入侵以来，研究界已经获得了一些数据集。例如，陈和费拉拉 [10] 收集了包含各种俄乌战争相关关键词的 Twitter 帖子。这些关键词的参与度在入侵后不久达到峰值，并在 2022 年 3 月后逐渐下降，这表明该平台用户对这一主题的关注度有限。





Hare 和 Jones [29] 关注参与这些在线对话的账户，追踪了 2022 年 2 月下旬在 Twitter 上使用乌克兰国旗作为支持标志的情况。这种展示可以称为身份激进主义，包括“在保留用于描述自己的空间内突出展示社会运动符号” [29]。这样的账户是同性恋（更有可能关注其他也展示国旗的人），更有可能分享倾向于美国民主党的信息。不幸的是，自动账户或机器人通常是通信操作的一部分。Shen 等人 [57] 估计了 2022 年俄罗斯入侵开始时机器人账户的份额。使用工具 Botometer [64]，他们识别出大约 13.4% 的推文可能是由机器人生成的。这些推文中的大多数都支持亲乌克兰的立场；值得注意的是，到那时俄罗斯已经暂停了其公民对 Twitter 的访问。由于俄罗斯在这种情况下的独特地位，我们将其排除在乌克兰推文的潜在受众之外。





1976 年，进化生物学家理查德·道金斯（Richard Dawkins）最初对“模因”一词进行了定义 [17]，认为它是一种与基因类似的复制因子，能够传递信息，包括文化产物和信仰。由于该术语定义的模糊性，以及模因的本质就是“持续突变”，因此对模因的研究，或称模因学，被广泛应用于文化信息传递的研究 [34]。在社交媒体时代，“网络模因”的概念打破了道金斯的类比，关注的是文本、图像或视频等产物，而不是抽象的概念 [39]。事实上，里斯等人 [52] 指出，视觉媒介的特性，包括句法隐含性和象似性，使其特别适合“构建和表达意识形态信息”。由于模因的定义是其可被修改和重新分享的能力，因此我们将所有视觉媒体都视为潜在的模因 [67]。





与文本 [54] 相比，模因更容易被感知，而且具有一定的模糊性 [28]，因此很容易渗透到传播渠道中。因此，模因已经成为社交媒体上叙事传播和演变的宝贵工具，因此在政治传播的背景下，人们对其进行了广泛的研究。在 2016 年美国总统大选 [63]、2019 年乌克兰大选 [51]、巴西 [13] 和香港 [21]、德国 [3] 和美国 [14, 26] 极右翼，人们都对视觉传播，尤其是模因进行了研究。在过去十年的军事行动中，美军 [58]、反伊斯兰国活动人士 [47] 以及俄乌围绕克里米亚冲突初期 [62] 都伴随着由模因支持的文化表达。最后，以色列国防军 [46] 是国家军队使用模因的一个显著先例。





英雄（仁慈，强大）；受害者（仁慈，弱小）；恶棍（恶毒，强大）；愚人（恶毒，弱小）。最后，模因的流行度也已通过使用视觉特征（例如尺度、文本包含及其主题的属性）进行了研究 [41]；我们在分析中使用这些特征作为控制。





人机交互 (CHI) 社区长期以来一直致力于促进全球团结，增加研究人员和研究对象的多样性 [6]。早期呼吁 CHI 社区关注战争与和平的呼声主要集中在教育、使用新技术连接对立派系以及揭露战争的恐怖 [31]。人们还关注创伤的处理，包括通过社交媒体平台 [55]。虽然大多数研究都集中在个人或群体的创伤经历上，但一个国家处理持续的战争创伤也可以采取类似的观点。当乌克兰政府和人民试图通过社交媒体传达他们的经历时，同样的设计原则也很重要：透明度 [19]、赋权 [30] 和同伴支持 [1]。在本研究中，我们特别关注转发行为，将其作为平台用户支持的体现。此外，CHI 在阐明社交媒体与全球政治话语之间的关系方面发挥了重要作用。最近的研究揭示了煽动性言论在 Reddit 上的公民参与 [49]、参与捐赠活动中的在线激进主义（“懒人行动主义”）[40] 以及 Facebook 上反移民广告的传播范围 [7] 中的作用。尽管众所周知，社交媒体平台的用户群并不代表整个社会，但随着用户数量的不断增长，研究政治传播的有效性及其可能对现实世界产生的影响变得越来越重要。









[7] 自称是事实核查机构的知名网站有乌克兰的 https://www.stopfake.org 和俄罗斯的 https://waronfakes.com。







