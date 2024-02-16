E-posta Geri Bildirimi Ararken Yaygın Hatalar

Gelen kutunuzda açılmamış kaç e-posta bırakıyorsunuz? Veya başka bir deyişle, gelen kutunuzdaki tüm e-postaları açıyor, okuyor ve yanıtlıyor musunuz? Bir e-postayı açtıktan sonra bile hepsine yanıt veriyor musunuz? Çoğu insan bunu yapmaz!
Araştırmalar, müşterilerin %40'ının herhangi bir zamanda gelen kutularında 50'ye yakın okunmamış e-posta bulunduğunu söylediğini gösteriyor. Özellikle E-posta Anketleri hakkında konuştuğumuzda, herkesin gelen kutusu spam e-postalar, pazarlama ve anket e-postalarıyla doluyken, müşterileri bir anket e-postası açmaya ve ankete yanıt vermeye teşvik etmek, günümüzde anketörler için zorlu bir görev haline geldi.
Müşteri Geri Bildirimi işinizin kaçınılmaz bir parçasıdır. Geri bildirim toplamak için müşterilerinize anket yapmanız gerekir ve anketin başarısı yanıt oranına bağlıdır. Anketlerinizde iyi bir yanıt oranı alamıyorsanız, anketleriniz değerli değildir ve anket sonuçları küçük bir yanıtlayıcı grubu nedeniyle hatalı bile olabilir.
Anketlerinizi başarılı kılmak için E-posta Anketlerinizi göndermek için en iyi uygulamaları izlemelisiniz. Ancak yalnızca bu ipuçlarını takip etmek yeterli değildir. E-posta adreslerini onlara ulaşmadan önce doğrulamamak, müşteriyi doğru sorularla hedeflememek ve daha fazlası gibi anketinizin başarısız olmasına yol açabilecek bazı şeylerden kaçınmanız gerekir. Bu makalede, anketörlerin E-posta Geri Bildirimi ararken en sık yaptığı bazı hataları tartışacağız. Öncelikle e-posta geri bildiriminin ne olduğunu öğrenelim.
E-posta Geri Bildirimi, E-posta Anketi kullanılarak Müşteri veya Çalışan Geri Bildirimi toplama işlemidir. E-posta Anketinde, müşterilere e-postanın gövdesinde, anketi açmaları ve yanıtlamaları için bir bağlantı içeren bir anket davetiyesi gönderilir. Bağlantıya tıklamak, müşterilerin soruları yanıtlayıp gönderebilecekleri anket sayfasına yönlendirir.
Alternatif olarak, Gömülü Anket E-postaları, anketin ilk sorusunun, soruyu yanıtlamak için tıklanabilir bağlantılarla birlikte e-posta gövdesine yerleştirildiği müşterilere de gönderilir. Müşteri ilk soruyu yanıtlamak için yanıt seçeneğini tıkladığında anketin tamamı açılır ve müşteriler aşağıdaki soruları yanıtlayıp yanıtlarını gönderebilir.
Geri bildirim almak için e-posta anketleri gönderirken yapmamanız gereken bazı şeyler vardır. E-posta geri bildirimi ararken yapmaktan kaçınmanız gereken en yaygın hataları inceleyelim.
Bu hataların E-posta Anketlerinizin kalitesini nasıl bozduğunu ve anket sonuçlarınızı nasıl mahvettiğini öğrenelim. Ayrıca size bu yaygın hatalardan nasıl kaçınacağınızı da anlatacağız.
Anket e-postasının konu satırına hak ettiği önemi vermiyorsanız, e-posta anketi gönderirken yapabileceğiniz en büyük hatalardan biridir. Bildiğiniz gibi 'İlk izlenim son izlenimdir' ve konu satırı bir okuyucunun e-posta aldığında gördüğü ilk şeydir, konu satırınızı müşterileri ankete katılmaya motive edecek kadar ilgi çekici hale getirmek gerekli hale gelir .
Sadece 'Müşteri Geri Bildirim Anketi' yazmanın bir faydası olmayacaktır. Bu, müşterilerin e-postayı atlamasına neden olabilir. Müşteriler genellikle bırakın yanıtlamayı, pazarlama ve anket e-postalarını bile açmıyorlar. Bu hatadan kaçınmak için yapabileceklerinizi burada bulabilirsiniz.
Malısın:
Yukarıda belirtilen tüm ipuçlarını içeren ilgi çekici bir konu satırı örneğini burada bulabilirsiniz.
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Markalaşma herhangi bir işletmenin önemli bir parçasıdır. Anketlerde de durum aynı. Çoğu anket, anketlerine bir marka veya logo eklemeyi atlıyor; bu da, bazen müşterilerin nereden geldiğini bilmemeleri nedeniyle anketin kafa karıştırıcı olmasına neden oluyor.
Üstelik markanız sizin kimliğinizdir ve marka hatırlanırlığı yaratmak için bunları da anketlerinize eklemeniz önemlidir. Markanızı eklememek yalnızca müşteriler için kafa karışıklığı ve hayal kırıklığı yaratarak ankete katılmamalarına neden olabilir.
Uzun vadede bu, e-posta pazarlama itibarınıza zarar verecektir ki bu, ne pahasına olursa olsun kaçınmak isteyeceğiniz bir şeydir.
Malısın:
Günümüzde insanların %81'i e-postalarını kontrol etmek için akıllı telefonları tercih ediyor. Böyle bir senaryoda, e-posta anketlerini cep telefonlarına optimize etmemek, bazı anketörlerin yaptığı en büyük hatalardan biridir ve sonuçta zayıf yanıt oranına neden olur.
İnsanlar sırf bir ankete yanıt vermek için masaüstü bilgisayarlarındaki posta kutularını tekrar açmayacaklar. Saniyeler içinde tek dokunuşla açılabilecek bir link göndermenizi bekliyorlar ve ankete yanıt veriyorlar. Ancak cep telefonlarında link açılmadığında anketi yanıtsız bırakıyorlar.
Malısın:
Şirketlerin %50'si kişiselleştirmenin e-posta içindeki etkileşimi artırabileceğini düşünüyor ve müşterilerin %72'si yalnızca kişiselleştirilmiş mesajlarla etkileşimde bulunduklarını kabul ediyor. Oysa bazı anketörler, müşterilerin kendilerini rahatsız hissedebilecekleri ve daha az önemli hissedebilecekleri kişiselleştirilmemiş bir e-posta anketi gönderme hatasına düşüyor ve anketi atlama eğiliminde oluyorlar.
Malısın:
Anketörlerin yaptığı bir diğer hata da Anket Sorularını e-postaya eklememeleridir. Bununla birlikte, ayrı olarak açılan e-postada bir bağlantının sağlandığı E-posta Anketlerini göndermenin yolları da vardır. Ancak anket sorularını, özellikle de anketin ilk sorusunu e-posta gövdesine eklemek her zaman daha iyidir.
Bu, müşterilerin e-postayı açıp okudukları anda ankete katılımını artırır. E-posta gövdesinde bir anket sorusu görüntülendiğinde, müşterilerden bu soruyu yanıtlamaları istenir ve anketin tamamına veya sonraki sorulara yönlendirilir.
Bu şekilde müşteriler ankete akışla yanıt verme eğilimindedir. Öte yandan, e-postanızın gövdesinde bir anket sorusu görüntülemezseniz ve müşterilerden bir hiper bağlantı açmalarını istemezseniz, bu bir şekilde akışı bozar ve müşteriler anketi açma ve ankete yanıt verme zahmetine girmez.
Malısın:
Gerçekten ayrıntılı müşteri bilgileri toplamak iyidir, ancak müşterilerinizin her bir hissini öğrenmek için uzun anketler göndermek, sizi müşterilerinizden ihtiyaç duyduğunuz önemli yanıtlardan mahrum bırakabilir.
Anketiniz müşterilerinizin beklediğinden daha uzun sürerse, bu onları hayal kırıklığına uğratabilir ve anketi yarıda bırakmalarına neden olabilir. Herkesin kendi işiyle meşgul olduğunu ve kimsenin uzun bir anketi yanıtlayacak kadar vakti olmadığını unutmamalısınız.
Malısın:
Anketörlerin yaptığı bir diğer hata da çift namlulu sorular gibi yanlış sorular sormaktır. Çift namlulu soru, tek bir soruda farklı yanıtlara sahip olabilecek iki şeyi sormanızdır. Örneğin - Yemek ve personel konusundaki deneyiminiz nasıldı?
Müşterilerinizin veya misafirlerinizin yemeğin lezzetli olduğunu ancak personelin misafirperver olmadığını düşündüğü veya tam tersi bir durum olabilir. Böyle bir durumda cevap vermeleri zordur. Bu hata, yanlış cevap vermek istemedikleri veya yanlış cevap verecekleri için anketi yarıda bırakmalarına neden olabilir.
Malısın:
Bazı anketler isim, telefon numarası, e-posta kimliği ve satın alma işlemleriyle ilgili ayrıntılar gibi sorular soracak şekilde tasarlanmıştır. Buradaki hata, müşterilerinizin tüm detaylarına zaten sahip olduğunuz ve bu nedenle onlara anket gönderebildiğiniz zaman, bu soruları tekrar sormanın bir anlamı yoktur.
Üstelik tekrarlayan sorular sormak da bazı anketörlerin yaptığı bir hatadır. Örneğin, anketin hem başında hem de sonunda müşterilere genel deneyimlerini sormak, müşterileri rahatsız edebilir.
Malısın:
Bir diğer hata ise anket sorularında karmaşık bir dil kullanılmasıdır. Anket soruları oluştururken müşterilerinizin farklı kökenlerden olabileceğini aklınızda bulundurmalısınız. Haritacılar bazen kendileri veya aynı işte çalışanlar için ortak olan ancak müşterileriniz için kolayca anlaşılamayan bazı belirli kelimeleri veya jargonu kullanırlar. Bu tür kelimeler kullanırsanız müşteriler bunları anlamayabilir ve anketi yarıda bırakabilir, hatta kelimeyi yanlış yorumlayarak yanlış yanıtlar verebilir.
İkinci olarak, anketlerde yapılan yaygın hatalardan biri, farklı soruları yanıtlamak için seçeneklerde karmaşık ve birden fazla yol kullanmaktır. Bu, yanıt verenlerin birden fazla ve karmaşık yolları keşfetmesi ve ardından uygun yanıt seçeneklerini seçmesi açısından kafa karıştırıcı ve zaman alıcı hale gelir.
Malısın:
Bazı anketörlerin yaptığı bir diğer hata da belirli bir soruyu yanıtlamak için yönlendirici seçenekler sunmaktır. Örneğin şu soruyu sorabilirsiniz: Ürünümüzle ilgili deneyiminiz nasıldı?
Artık seçenekler Mükemmel, İyi, Ortalama, Kötü, Kötü şeklinde olmalıdır. Ancak yönlendirici bir soru, Harika, Çok İyi, İyi, Ortalama, Ortalamanın Altında gibi seçenekler sunarak güçlü bir şekilde iyi bir sonuca varmaya çalışacaktır.
Bu tür sorular müşterilerin yanıtlarını ve doğru yanıt verme yeteneklerini sınırlar. Zaten kötü bir deneyim yaşamaları durumunda bu durum onları hayal kırıklığına uğratabilir ve anketin terk edilmesine ve hatta müşteri kaybına yol açabilir.
Malısın:
E-posta Anketleri geri bildirim toplamanın harika bir yoludur. Diyelim ki bir satın alma işlemi yaptınız, bir anket e-postası aldınız ve ankete yanıt verdiniz. Bu oldukça normal, ancak her hafta veya her ay bir ürün satın aldığınızı ve her geri bildirim amaçlı e-posta aldığınızı düşünün. Her e-posta anketine yanıt verir misiniz? Tabii ki hayır, çünkü anket yorgunluğuna neden olacak ve eninde sonunda bu anket e-postalarını ciddiye almayı bırakacaksınız.
Müşterileriniz için de aynı şey geçerli. Aynı müşterilere birden fazla anket e-postası gönderirseniz, bunu ciddiye almayı bırakırlar ve anketlerinize yanıt vermezler. Bu şekilde, daha fazla Geri Bildirim Anketi gönderdiğiniz için Müşteri Geri Bildirimindeki önemli bilgileri kaçıracaksınız.
Bunu önlemek için şunları yapmalısınız:
Son olarak, herhangi bir Müşteri Geri Bildirim Anketi ile yapabileceğiniz en büyük hata, bu konuda herhangi bir işlem yapmamaktır. Herhangi bir geri bildirim anketinin amacı müşterilerinizin ne hissettiğini bilmek ve buna göre uygun önlemleri almaktır. Ancak bazı şirketler, geri bildirim isteme formalitesini yerine getirmek adına geri bildirimleri alıyor ancak Müşteri Geri Bildirimlerine aslında yanıt vermiyor.
Bu, markanın güvenilirliğini kaybetmenize ve müşterilerin önemsenmediğini hissetmesine neden olur. Sonunda geri bildirim vermeyi bırakırlar ve sonunda başka bir markaya geçerler.
Malısın: