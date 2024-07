Não abra este artigo

Realmente? Então você vai abrir mesmo assim?





Eu realmente queria que você pulasse essa. Eu estava ocupado viajando e não tinha nada para escrever.





Voltei de um vôo de 18 horas e fiquei pensando no que escrever, mas não consegui.





Então pensei em pedir um favor e fazer com que você passasse nessa. No entanto, aqui estamos..





Então, obrigado por isso. O que devo fazer agora?





Deixe-me pensar. Ah... quer saber? Tenho uma história rápida para contar.





Eu estava visitando meu irmão em uma pequena e (muito) remota ilha da Polinésia Francesa chamada Nuku Hiva.





Tão pequeno, na verdade, que nem aparece no mapa, a menos que você aumente o zoom.





Não acredite em mim?





A questão é que é um aeroporto pequeno e você precisa caminhar até o terminal.





Eles têm cones que indicam por onde caminhar, mas o mais importante, por onde eles não querem que você passe.





No caminho, eu estava cansado da longa viagem até lá. Eu apenas segui a linha.





Na saída, eu estava me sentindo um pouco mais eu mesmo. Eu vi esses cones novamente.





E eles me viram.





Eles estavam alinhados como soldados, orgulhosamente vestindo uma cor laranja brilhante. Provavelmente para se exibir e também contrastar com o asfalto.





Os cones pareciam olhar para mim com um desafio.





Tenho quase certeza de que eles estavam sussurrando “Vá em frente, dê um passo para frente. Nós desafiamos você."





Espere. O que?





Eu olhei para eles. Meu pulso acelerou imediatamente. Eu estava sendo desafiado.





“O que você quer dizer com você me desafia a passar por cima? Você ao menos me conhece? Eu posso fazer o que eu quiser."





Olho ao redor. Todos os outros estão traçando obedientemente o caminho até o avião.





Eu não.





O impulso assume o controle. Passo por cima da barreira do cone e meu pé pousa do outro lado. De repente, me sinto como um moonwalker reivindicando um território desconhecido.





O ar quente da Polinésia estalava de tensão. Eu podia sentir a indignação silenciosa dos cones diante da minha audácia.





A emoção do proibido surge através de mim. Meu coração bate de alegria.





Estou eufórico.





Mas então, como se fosse uma deixa, “Com licença, senhor, por favor, volte para o caminho”, uma voz cortou meu devaneio. Um membro da equipe acenou com as mãos com uma mistura de medo e raiva.





E simplesmente assim, fui pego. Minha busca acabou. Tive que agitar minha bandeira branca e recuar.





Embora tenham recuperado meu território recém-adquirido, não tiraram minha vitória.





Voltei para a fila, mas tinha um sorriso malicioso nos lábios. A emoção do desafio enviou uma onda de excitação em minhas veias.





Foi uma mistura potente de satisfação e adrenalina. Um simples ato de rebelião que pareceu desproporcionalmente estimulante.





De qualquer forma... vou até meu lugar no avião. E então eu começo a pensar..





Por que esses sentimentos emergem tão fortemente quando ultrapassamos os limites?





Veja bem, não se tratava dos cones ou do aeroporto – era um instantâneo de um impulso mais profundo, quase instintivo, dentro de todos nós.





Esse desejo de desafiar a norma. O desejo de resistir às restrições. Ele explora algo fundamental sobre a natureza humana.





O desejo intrínseco de autonomia e liberdade.





Este instinto inspirou a carta de hoje. É sobre o fascínio do proibido e a resistência em ouvir o que não fazer.





Acontece que isso afeta várias facetas de nossas vidas.





Os pequenos atos de rebelião quando escolhemos o caminho menos percorrido

As decisões significativas que definem nossa individualidade

A maneira como tomamos decisões em geral

Como somos influenciados por pessoas, empresas e marketing





1. Por que perseguimos o proibido





Refletindo sobre aquele momento de rebelião no aeroporto. É claro que isso não é apenas pessoal. É universal.





Este instinto de desafiar os limites está profundamente enraizado em todos nós.





Veja como a Apple usou essa característica com sua campanha “Think Different”.





A Apple não vendia produtos – ela vendia uma ideia.





Você sabe como? Eles alinharam sua marca com Einstein, Dylan e MLK.





A Apple celebrou aqueles que desafiam as normas. Eles se juntaram àqueles que aproveitam nosso desejo de fazer parte de algo diferente.





O gênio de “pensar diferente”





A estratégia da Apple foi mais uma declaração cultural do que puro marketing. Esses ícones não eram apenas talentosos; eles eram revolucionários.





Sua mensagem simples? É legal ser diferente; e é poderoso pensar fora da caixa.





Essa estratégia não era vender; tratava-se de iniciar uma mudança cultural.





Pense nisso: com que frequência gravitamos em torno das coisas só porque elas nos oferecem um gostinho de desafio?





Isso é o que a Apple dominou. É quase como se eles comercializassem uma rebelião.





2. A neurociência por trás da tentação





Quando nos dizem para não fazer algo, o instinto do nosso cérebro não é apenas ouvir – muitas vezes é rebelar-se. Esta rebelião é alimentada pelo sistema de recompensa do nosso cérebro. Os neurotransmissores, como a dopamina, desempenham um papel crucial nisso.





Freqüentemente combinamos dopamina com prazer. Mas também se trata de motivação, aprendizado e busca de recompensas.





Diante de uma proibição, nosso cérebro a percebe como um desafio.





Envolver-se no ato proibido e ter sucesso desencadeia uma liberação de dopamina, o que é gratificante.





Depois, há o córtex pré-frontal – a parte racional do nosso cérebro que tenta nos manter sob controle.





A dopamina sinaliza prazer e recompensa potencial. O córtex pré-frontal calcula as consequências.





Tenta aplicar os travões, ponderando os resultados a longo prazo e a gratificação imediata.





Fato engraçado. Esta parte do cérebro ainda está em desenvolvimento em adultos jovens. Isto explica por que os adolescentes muitas vezes correm mais riscos. E cara, eu ainda estava em desenvolvimento durante minha adolescência.





Quando você e eu mal andávamos sobre dois pés e tínhamos cabelos de deixar Chewbacca com ciúmes, nossa sobrevivência dependia da curiosidade e da exploração.





A sobrevivência dependia de explorar o desconhecido e superar obstáculos. Isso exigia questionar e testar o ambiente o tempo todo.





Não se tratava de gostar de experimentar coisas novas; trata-se dos sistemas de recompensa neurológica que encorajaram essas características.





Era necessário para a sobrevivência e também era neural.





Eu era necessário para coisas como descobrir o que comer.





Imagine nossos ancestrais se aventurando em novos territórios em busca de algo para comer.





Eles se deparam com um cogumelo, vermelho brilhante com manchas brancas - praticamente gritando: "Não me toque, mano".





Mas, curiosidade e desafio? Está integrado.





Então, alguém tinha que dar a primeira mordida, certo?





E você pode apostar que eles se arrependeram logo depois. Esse é o tipo de tentativa e erro que ensinou todo mundo a evitar os fungos sofisticados.





Mas nem todas as explorações terminaram mal. Às vezes, eles encontravam alimentos novos e nutritivos. Esses alimentos tornaram-se básicos em sua dieta.





Isso me faz pensar sobre a primeira pessoa que descobriu o fogo – que momento intenso deve ter sido. De qualquer forma, apenas um pouco de reflexão em seus próprios termos.





Avanço rápido para hoje. Este sistema ainda nos incentiva a ultrapassar limites e explorar novas possibilidades. Isto é verdade mesmo quando estamos a salvo dos tigres dente-de-sabre.





Esse legado influencia tudo. Afeta a forma como abordamos os desafios. Isso explica por que um simples botão “Não apertar” se torna quase irresistível.





Isso explica por que você se sentiu compelido a abrir esta carta, mesmo quando lhe foi explicitamente dito para não fazê-lo.





Compreender esses impulsos nos permite canalizá-los bem. Podemos usá-los para nos motivar, gerenciar outras pessoas e criar mensagens que ressoem instintivamente.





Ao reconhecer e abraçar esta curiosidade inata, podemos transformar um simples desejo numa poderosa ferramenta de envolvimento.





3. Desafiando as Convenções: Meu Caminho para a Independência

Pensando onde estou hoje, muito disso veio simplesmente de não me encaixar no molde.





Eu queria ir para uma escola de arquitetura, mas nunca consegui. Por que? Bem, eu simplesmente não vibrei com toda a cena escolar.





Minhas notas não eram ótimas – não porque eu não conseguisse lidar com o trabalho por causa de uma inteligência abaixo da média. Foi porque eu não suportava a maneira como eles ensinavam as coisas. Então, eu acabaria rabiscando e distraindo os outros em vez de prestar atenção.





Meus trabalhos? Sempre tive dificuldades com autoridade.





Começar minha empresa foi minha saída.





Eu não gostava de ter que obedecer aos meus superiores no trabalho simplesmente porque eles eram meus superiores. Quando eles estavam errados, eu me certificava de que eles soubessem.





Eles não gostaram e raramente mantive um emprego por mais de 6 meses.





Olhando para trás, cada um desses passos desafiadores me levou até aqui, para fazer minhas próprias coisas do meu jeito.





Essa jornada não é só minha. É uma prova do poder de questionar as normas. Este poder pode redefinir os caminhos pessoais e a forma como abordamos o marketing e o envolvimento social.





Falando em Marketing..





4. Impacto no Marketing e no Comportamento Social

Minha jornada para longe das funções tradicionais reflete as táticas que as empresas usam para cativar os consumidores.





O marketing é o seguinte: ele prospera com base em nosso desejo natural de alcançar o proibido.





Aceite produtos de “edição limitada” ou vendas “somente para membros”. Trata-se de escassez, mas não só. Faz-nos sentir que fazemos parte de um clube exclusivo, ultrapassando a corda onde outros não conseguem.





Nos videogames, eles escondem ovos de Páscoa que você só encontra se não seguir os caminhos habituais. Transforma os jogadores em insiders, compartilhando segredos que parecem quase rebeldes.





A moda também brinca com isso. Veja essas quedas não anunciadas - elas criam um burburinho por serem evasivas, provocando uma corrida louca para pegar algo único antes que desapareça.





Esse conhecimento de marketing explora diretamente nosso amor pelo indescritível e exclusivo, transformando simples decisões de compra em momentos de triunfo pessoal contra a norma.





Depois de voltar à fila do aeroporto, sorrindo com o meu pequeno ato de rebelião, percebi algo crucial: a mesma emoção de desafio que alimenta as nossas escolhas pessoais pode impulsionar poderosamente as nossas estratégias de negócios.





Essa constatação não diz respeito apenas a mim – trata-se de como qualquer empresa pode aproveitar esses instintos universais para elaborar estratégias de marketing atraentes e criar experiências inesquecíveis para o cliente.





Vamos explorar como esse instinto de desafio pode ser aproveitado estrategicamente em seu negócio para cativar e envolver seu público.





5. Como usar isso em seu negócio – estrutura e ideias

Compreendendo a reatância em marketing

Vamos falar sobre o uso da reatância de uma forma que realmente ressoe nas pessoas.





Que tal tornarmos nosso marketing um pouco rebelde?





Imagine que você possui uma cafeteria boutique que se orgulha de seus grãos exclusivos e de origem ética.





Para usar a reatância, você poderia lançar uma campanha chamada “Não é o Bustelo da sua avó”. Diria que o seu café é para quem se atreve a provar o que é único e ousado.





Isto ressoa com o desejo de rebelião dos consumidores. Cada compra é um ato de desafio.





Escassez e Exclusividade





Já percebeu como uma ‘oferta por tempo limitado’ nos faz querer comprar algo agora mesmo? Isso é escassez no trabalho. É como dizer às pessoas: “Ei, essas joias não vão durar”. Isso faz com que tudo o que você está vendendo pareça mais valioso. Faz com que todos corram para garantir que não perderão.





Imagina isto. Você é um treinador de negócios. Você está oferecendo um retiro de elite chamado " Descobrir ou Morrer " para seus clientes de primeira linha.





Tudo começa com uma difícil caminhada na selva de três dias. A jornada leva os clientes aos seus limites físicos e mentais.





Esta aventura prepara o cenário para o clímax. É uma sessão de treinamento na escuridão total, nas profundezas de uma cabana isolada na selva. Não há distrações. Isso obriga os clientes a confiar apenas em seus instintos aguçados e percepções introspectivas.





Limite-o a apenas três clientes por ano. Esta configuração exclusiva não só garante uma experiência transformadora, mas também aproveita o efeito da escassez. Quanto um CEO em busca de emoção pagaria por um desafio tão único se fosse comercializado da maneira certa?





Oferecemos produtos por tempo limitado. Isso explora o desejo do consumidor de desafiar o medo de perder. Transforma a compra numa rebelião contra a escassez do mercado.





Técnicas de contar histórias

Crie a história da sua marca para ressoar com o espírito de independência. Narrativas que destacam a superação das adversidades ou o desafio às probabilidades podem inspirar os clientes a se alinharem à sua marca como uma declaração de seus valores.





Você é o fundador e não consegue encontrar uma história? Ligue para o coach de negócios acima e participe de seu retiro. Você terá um 🙂





Essas histórias podem inspirar os clientes. Eles mostram como se alinhar à sua marca como uma declaração de seus valores.





Conteúdo contrário :

Envolva seu público com conteúdo que desafia as ideias convencionais. Isso poderia ser por meio de peças de liderança inovadora. Eles assumem uma nova postura em questões comuns. Isso atrai aqueles que apreciam uma nova perspectiva.





Você dirige uma empresa de consultoria financeira? Você quer desafiar o planejamento normal da aposentadoria? Você pode criar uma série de postagens de blog ou vídeos intituladas “ Você pode perder tudo, mas seus netos ficarão orgulhosos ”.





Ok, isso pode ser um pouco ousado. Mas você entendeu. E você certamente chamará a atenção deles.





Nosso conteúdo desafia os pensamentos dominantes. Apela àqueles que se orgulham de questionar a norma e de valorizar o pensamento independente.









No final, seja ultrapassando uma fila de cones num aeroporto polinésio ou desafiando as tácticas convencionais de marketing, o fascínio do proibido está profundamente enraizado em nós.





Temos instintos primários de sobrevivência.





Eles orientam nossas decisões e ações. Desde eles até às estratégias das empresas modernas, o desejo de desafiar os limites molda-nos.

Ao refletir sobre este boletim informativo (que lhe foi gentilmente solicitado a não abrir), lembre-se disso. As aventuras mais intrigantes começam com um simples ato de desafio.





Abraçar o espírito de rebelião pode levar a descobertas inesperadas e experiências transformadoras.





Ao navegar em sua própria jornada, você poderá encontrar alegria em ultrapassar limites.





Até a próxima vez, continue desafiando as expectativas e abraçando a emoção do proibido.





Estrategicamente seu,





Bem