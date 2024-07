No abra este artículo

¿En realidad? ¿Entonces vas a abrir de todos modos?





Realmente quería que te saltaras este. Estaba ocupado viajando y no tenía nada que escribir.





Regresé de un vuelo de 18 horas y seguí pensando qué escribir, pero no pude.





Así que pensé en pedirte un favor y que pasaras este. Sin embargo, aquí estamos...





Así que gracias por eso... ¿Qué se supone que debo hacer ahora?





Déjame pensar. Oh... ¿Sabes qué? Tengo una historia rápida que contar.





Estaba visitando a mi hermano en una pequeña y (muy) remota isla de la Polinesia Francesa llamada Nuku Hiva.





De hecho, es tan pequeño que ni siquiera aparece en el mapa a menos que lo acerques mucho.





¿No me crees?





El caso es que es un aeropuerto pequeño y tienes que caminar hasta la terminal.





Tienen conos que te indican por dónde caminar, pero lo más importante, por dónde no quieren que pases.





Al entrar, estaba cansado del largo viaje hasta allí. Simplemente seguí la línea.





Al salir me sentí un poco más como yo mismo. Vi estos conos otra vez.





Y me vieron.





Estaban alineados como soldados, vestidos con orgullo de color naranja brillante. Probablemente para lucirse y también para contrastar con el asfalto.





Los conos parecían mirarme con desafío.





Estoy bastante seguro de que estaban susurrando: “Adelante, da un paso al costado. Nosotros te desafiamos."





Esperar. ¿Qué?





Los miré. Mi pulso se aceleró de inmediato. Me estaban desafiando.





“¿Qué quieres decir con que me retas a dar un paso al frente? ¿Me conoces siquiera? Puedo hacer lo que yo quiera."





Miro a mi alrededor. Todos los demás siguen obedientemente el camino hacia el avión.





Yo no.





El impulso se hace cargo. Paso por encima de la barrera del cono y mi pie aterriza en el otro lado. De repente me siento como un caminante lunar reclamando un territorio inexplorado.





El aire cálido de la Polinesia crepitaba de tensión. Podía sentir la silenciosa indignación de los conos ante mi audacia.





La emoción de lo prohibido me invade. Mi corazón late de alegría.





Estoy eufórico.





Pero entonces, como si fuera una señal, "Disculpe, señor, por favor regrese al camino", una voz interrumpió mi ensueño. Un miembro del personal agitó las manos con una mezcla de miedo e ira.





Y así fue como me atraparon. Mi búsqueda había terminado. Tuve que agitar mi bandera blanca y dar un paso atrás.





Aunque recuperaron mi territorio recién adquirido, no me quitaron la victoria.





Volví a la fila, pero tenía una sonrisa en mis labios. La emoción del desafío había enviado una sacudida de excitación por mis venas.





Fue una potente mezcla de satisfacción y adrenalina. Un simple acto de rebelión que resultó desproporcionadamente estimulante.





De todos modos... me dirijo a mi asiento en el avión. Y entonces empiezo a pensar...





¿Por qué estos sentimientos emergen con tanta fuerza cuando traspasamos los límites?





Verá, no se trataba de los conos o del aeropuerto; era una instantánea de un impulso más profundo, casi instintivo, dentro de todos nosotros.





Este impulso de desafiar la norma. La necesidad de resistir las restricciones. Aprovecha algo fundamental sobre la naturaleza humana.





El deseo intrínseco de autonomía y libertad.





Este instinto inspiró la carta de hoy. Se trata del atractivo de lo prohibido y de la resistencia a que nos digan lo que no debemos hacer.





Resulta que juega en varias facetas de nuestras vidas.





Los pequeños actos de rebelión cuando elegimos el camino menos transitado

Las decisiones significativas que definen nuestra individualidad

La forma en que tomamos decisiones en general.

Cómo nos influyen las personas, las empresas y el marketing





1. Por qué perseguimos lo prohibido





Reflexionando sobre ese momento de rebelión en el aeropuerto. Está claro que esto no es sólo personal. Es universal.





Este instinto de desafiar los límites está profundamente arraigado en todos nosotros.





Basta con mirar cómo Apple utilizó este rasgo con su campaña "Think Different".





Apple no vendió productos: vendió una idea.





¿Sabes como? Alinearon su marca con Einstein, Dylan y MLK.





Apple celebró a quienes desafían las normas. Se sumaron a quienes aprovechan nuestro deseo de ser parte de algo diferente.





El genio del "pensar diferente"





La estrategia de Apple fue más una declaración cultural que puro marketing. Estos íconos no sólo eran talentosos; eran revolucionarios.





¿Su sencillo mensaje? Es genial ser diferente; y es poderoso pensar fuera de lo común.





Esta estrategia no se trataba de vender; se trataba de iniciar un cambio cultural.





Piénselo: ¿con qué frecuencia gravitamos hacia las cosas sólo porque nos ofrecen una muestra de desafío?





Eso es lo que Apple dominó. Es casi como si promocionaran una rebelión.





2. La neurociencia detrás de la tentación





Cuando nos dicen que no hagamos algo, el instinto de nuestro cerebro no es sólo escuchar, sino que a menudo es rebelarse. Esta rebelión está impulsada por el sistema de recompensa de nuestro cerebro. Los neurotransmisores, como la dopamina, desempeñan un papel crucial en ello.





A menudo combinamos la dopamina con el placer. Pero también se trata de motivación, aprendizaje y búsqueda de recompensas.





Ante una prohibición, nuestro cerebro la percibe como un desafío.





Participar en el acto prohibido y tener éxito desencadena una liberación de dopamina, que resulta gratificante.





Luego está la corteza prefrontal, la parte racional de nuestro cerebro que intenta mantenernos bajo control.





La dopamina indica placer y recompensa potencial. La corteza prefrontal calcula las consecuencias.





Intenta aplicar los frenos, sopesando los resultados a largo plazo con la gratificación inmediata.





Hecho de la diversión. Esta parte del cerebro todavía se está desarrollando en los adultos jóvenes. Esto explica por qué los adolescentes suelen correr más riesgos. Y el muchacho era mío y todavía se estaba desarrollando durante mi adolescencia.





Cuando tú y yo apenas caminábamos sobre dos pies y teníamos pelo que ponía celoso a Chewbacca, nuestra supervivencia dependía de la curiosidad y la exploración.





La supervivencia dependía de explorar lo desconocido y superar obstáculos. Esto requería cuestionar y probar el entorno todo el tiempo.





No se trataba de que me gustara probar cosas nuevas; se trata de los sistemas de recompensa neurológicos que fomentaron esos rasgos.





Era necesario para la supervivencia y también neural.





Era necesario para cosas como descubrir qué comer.





Imaginemos a nuestros antepasados aventurándose en nuevos territorios en busca de algo para comer.





Se encuentran con un hongo, de color rojo brillante con manchas blancas, y prácticamente gritan: "No me toques, hermano".





Pero, ¿curiosidad y desafío? Está incorporado.





Entonces alguien tenía que dar el primer bocado, ¿no?





Y puedes apostar que se arrepintieron inmediatamente después. Ese es el tipo de prueba y error que enseñó a todos los demás a mantenerse alejados de los hongos sofisticados.





Pero no todas las exploraciones terminaron mal. A veces encontraban alimentos nuevos y nutritivos. Estos alimentos se convirtieron en elementos básicos de su dieta.





Me hace pensar en la primera persona que descubrió el fuego: qué momento tan intenso debe haber sido. De todos modos, sólo algo para reflexionar en sus propios términos.





Avance rápido hasta el día de hoy. Este sistema todavía nos insta a superar los límites y explorar nuevas posibilidades. Esto es cierto incluso cuando estamos a salvo de los tigres dientes de sable.





Este legado influye en todo. Afecta la forma en que abordamos los desafíos. Esto explica por qué un simple botón de "No presionar" se vuelve casi irresistible.





Explica por qué se sintió obligado a abrir esta carta incluso cuando se le dijo explícitamente que no lo hiciera.





Comprender estos impulsos nos permite canalizarlos bien. Podemos usarlos para motivarnos a nosotros mismos, gestionar a los demás y elaborar mensajes que resuenen a nivel visceral.





Al reconocer y aceptar esta curiosidad innata, podemos convertir un simple impulso en una poderosa herramienta para el compromiso.





3. Desafiar las convenciones: mi camino hacia la independencia

Pensando en dónde estoy hoy, mucho de eso se debió simplemente a que no encajaba en el molde.





Quería ir a una escuela de arquitectura, pero nunca pude. ¿Por qué? Bueno, simplemente no me gustaba toda la escena escolar.





Mis calificaciones no fueron excelentes, no porque no pudiera manejar el trabajo o porque tuviera una inteligencia por debajo del promedio. Fue porque no podía soportar la forma en que enseñaban las cosas. Entonces terminaría garabateando y distrayendo a los demás en lugar de prestar atención.





¿Mis trabajos? Siempre me ha costado un poco la autoridad.





Iniciar mi empresa fue mi salida.





No me gustaba tener que obedecer a mis superiores en el trabajo simplemente porque eran mis superiores. Cuando se equivocaban, me aseguraba de que lo supieran.





No les gustó y rara vez mantuve un trabajo por más de 6 meses.





Mirando hacia atrás, cada uno de esos pasos desafiantes me llevó aquí mismo, a hacer lo mío a mi manera.





Este viaje no es sólo mío. Es un testimonio del poder de cuestionar las normas. Este poder puede redefinir los caminos personales y la forma en que abordamos el marketing y el compromiso social.





Hablando de Mercadotecnia..





4. Impacto en el marketing y el comportamiento social

Mi alejamiento de los roles tradicionales refleja las tácticas que utilizan las empresas para cautivar a los consumidores.





Esto es lo que pasa con el marketing: se nutre de nuestro impulso natural de alcanzar lo prohibido.





Tome productos de "edición limitada" o ventas "solo para miembros". Se trata de escasez, pero no sólo. Nos hace sentir como parte de un club exclusivo, pasando la cuerda donde otros no pueden pasar.





En los videojuegos esconden huevos de Pascua que solo puedes encontrar si no sigues los caminos habituales. Convierte a los jugadores en expertos que comparten secretos que parecen casi rebeldes.





La moda también juega con esto. Mire esos lanzamientos no anunciados: crean revuelo al ser esquivos, provocando una carrera loca para agarrar algo único antes de que desaparezca.





Este conocimiento del marketing aprovecha directamente nuestro amor por lo esquivo y exclusivo, convirtiendo simples decisiones de compra en momentos de triunfo personal contra la norma.





Después de volver a hacer fila en el aeropuerto, sonriendo con satisfacción por mi pequeño acto de rebelión, me di cuenta de algo crucial: la misma emoción de desafío que alimenta nuestras decisiones personales puede impulsar poderosamente nuestras estrategias comerciales.





Darme cuenta no se trata sólo de mí, sino de cómo cualquier empresa puede aprovechar estos instintos universales para diseñar estrategias de marketing convincentes y crear experiencias inolvidables para los clientes.





Exploremos cómo este instinto de desafío puede aprovecharse estratégicamente en su negocio para cautivar e involucrar a su audiencia.





5. Cómo utilizar esto en su negocio: marco e ideas

Comprender la reactancia en marketing

Hablemos de usar la reactancia de una manera que realmente resuene en la gente.





¿Qué tal si hacemos que nuestro marketing sea un poco rebelde?





Imagine que es dueño de una cafetería boutique que se enorgullece de ofrecer granos únicos y de origen ético.





Para utilizar la reactancia, podrías lanzar una campaña llamada "El Bustelo de tu abuela no". Se diría que su café es para quienes se atreven a probar lo único y atrevido.





Esto resuena con el deseo de los consumidores de rebelarse. Cada compra es un acto de desafío.





Escasez y exclusividad





¿Alguna vez has notado cómo una "oferta por tiempo limitado" nos hace querer comprar algo ahora mismo? Eso es escasez en el trabajo. Es como decirle a la gente: "Oye, estas joyas no durarán". Hace que todo lo que vendes parezca más valioso. Todo el mundo se apresura para asegurarse de no perderse nada.





Imagina esto. Eres un coach empresarial. Estás ofreciendo un retiro de élite llamado " Descúbrelo o muere " a tus clientes de primer nivel.





Comienza con una dura caminata de tres días por la jungla. La caminata lleva a los clientes a sus límites físicos y mentales.





Esta aventura prepara el escenario para el clímax. Es una sesión de entrenamiento en total oscuridad, en lo profundo de una cabaña aislada en la jungla. No hay distracciones. Esto obliga a los clientes a confiar únicamente en sus agudos instintos y sus conocimientos introspectivos.





Limítelo a solo tres clientes al año. Esta configuración exclusiva no sólo garantiza una experiencia transformadora sino que también juega con el efecto de escasez. ¿Cuánto pagaría un CEO en busca de emociones por un desafío tan singular si se comercializara correctamente?





Ofrecemos productos por tiempo limitado. Esto aprovecha la necesidad del consumidor de desafiar el miedo a perderse algo. Convierte la compra en una rebelión contra la escasez del mercado.





Técnicas de narración

Crea la historia de tu marca para que resuene con el espíritu de independencia. Las narrativas que destacan la superación de la adversidad o el desafío a las probabilidades pueden inspirar a los clientes a alinearse con su marca como una declaración de sus valores.





¿Eres el fundador y no encuentras una historia? Llame al asesor de negocios mencionado anteriormente y asista a su retiro. Tendrás uno 🙂





Historias como esta pueden inspirar a los clientes. Les muestran cómo alinearse con su marca como declaración de sus valores.





Contenido contrario :

Involucre a su audiencia con contenido que desafíe las ideas convencionales. Esto podría lograrse a través de piezas de liderazgo intelectual. Adoptan una nueva postura sobre cuestiones comunes. Esto atrae a quienes aprecian una nueva perspectiva.





¿Dirige una empresa de asesoramiento financiero? ¿Quiere desafiar la planificación normal de la jubilación? Podrías crear una serie de publicaciones de blog o vídeos titulados “ Puedes perderlo todo, pero tus nietos estarán orgullosos ”.





Ok, eso podría ser un poco atrevido. Pero se entiende la idea. Y seguramente llamarás su atención.





Nuestro contenido desafía los pensamientos dominantes. Atrae a quienes se enorgullecen de cuestionar la norma y valorar el pensamiento independiente.









Al final, ya sea cruzando una fila de conos en un aeropuerto de la Polinesia o desafiando las tácticas de marketing convencionales, el encanto de lo prohibido está profundamente dentro de nosotros.





Tenemos instintos primarios de supervivencia.





Impulsan nuestras decisiones y acciones. Desde ellos hasta las estrategias de las empresas modernas, la necesidad de desafiar los límites nos moldea.

Mientras reflexiona sobre este boletín (que amablemente se le pidió que no abriera), recuerde esto. Las aventuras más intrigantes comienzan con un simple acto de desafío.





Abrazar el espíritu de rebelión puede conducir a descubrimientos inesperados y experiencias transformadoras.





Mientras navegas en tu propio viaje, que encuentres alegría al superar los límites.





Hasta la próxima, sigue desafiando las expectativas y abrazando la emoción de lo prohibido.





Estratégicamente tuyo,





ben