7 maneiras de usar o Llama-3 gratuitamente

Laboratórios de Perplexidade

Perplexity Labs , parte do Perplexity AI, fornece uma plataforma amigável para os desenvolvedores explorarem e experimentarem grandes modelos de linguagem, incluindo Llama 3. Com uma interface simples e intuitiva, você pode selecionar facilmente o llama-3-70b-instruct ou modelo llama-3-8b-instruct e comece a interagir imediatamente. Uma das vantagens notáveis do Perplexity Labs são seus generosos limites de tokens, permitindo testar extensivamente os recursos do Llama 3 sem restrições.









Para o modelo llama-3–70b-instruct, você pode fazer até 20 solicitações por 5 segundos, 60 solicitações por minuto e 600 solicitações por hora, com um limite de taxa de token de 40.000 tokens por minuto e 160.000 tokens por 10 minutos. O modelo llama-3–8b-instruct tem limites semelhantes, com um limite de taxa de token de 16.000 tokens por 10 segundos, 160.000 tokens por minuto e 512.000 tokens por 10 minutos. O Perplexity Labs faz parte do Perplexity AI, um mecanismo de busca desenvolvido com modelos GPT da OpenAI, e definitivamente vale a pena explorar por seus recursos impressionantes e interface amigável.