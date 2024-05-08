Bu Makaleyi Açmayın





Gerçekten mi? Yani yine de açacak mısın?





Bunu atlamanızı gerçekten istedim. Seyahat etmekle meşguldüm ve yazacak hiçbir şeyim yoktu.





18 saatlik uçuştan döndüm ve ne yazacağımı düşündüm ama yapamadım.





Ben de bir iyilik isteyeceğimi ve bunu sana ileteceğimi düşündüm. Yine de buradayız..





Bunun için teşekkürler.. Şimdi ne yapmam gerekiyor?





Bir düşüneyim. Ah... Biliyor musun? Anlatacak kısa bir hikayem var.





Fransız Polinezyası'nın küçük ve (çok) uzak bir adası olan Nuku Hiva'da kardeşimi ziyaret ediyordum.





Aslında o kadar küçük ki, yakınlaştırmadığınız sürece haritada bile görünmüyor.





Bana inanmıyor musun?





Mesele şu ki, burası küçük bir havaalanı ve terminale kendiniz yürümek zorundasınız.





Size nereye yürümeniz gerektiğini söyleyen konileri var ama en önemlisi, oradan geçmenizi istemedikleri yer.





İçeri girerken, oradaki uzun yolculuğumdan dolayı yorulmuştum. Sadece çizgiyi takip ettim.





Çıkarken kendimi biraz daha kendim gibi hissediyordum. Bu konileri tekrar gördüm.





Ve beni gördüler.





Gururla parlak turuncu giyen askerler gibi sıraya dizilmişlerdi. Muhtemelen gösteriş yapmak ve aynı zamanda asfaltla kontrast oluşturmak için.





Koniler bana meydan okuyormuş gibi bakıyorlardı.





Fısıldadıklarından eminim: “Devam et, kenara çekil. Size meydan okuruz."





Beklemek. Ne?





Onlara baktım. Nabzım anında hızlandı. Bana meydan okunuyordu.





"Ne demek beni kenara çekmeye cesaret ediyorsun? Beni tanıyor musun? Ne istersem onu yapabilirim.”





Etrafıma bakıyorum. Herkes itaatkar bir şekilde uçağa giden yolu izliyor.





Ben değilim.





Dürtü kontrolü ele alır. Koni bariyerini aşıyorum ve ayağım diğer tarafa basıyor. Bir anda kendimi keşfedilmemiş bir bölgeyi ele geçiren bir ay yürüyüşçüsü gibi hissediyorum.





Sıcak Polinezya havası gerginlikle çıtırdıyordu. Cesaretime karşı konilerin sessiz öfkesini hissedebiliyordum.





Yasak olanın heyecanı içimde dalgalanıyor. Kalbim heyecandan küt küt atıyor.





Çok mutluyum.





Ama sonra, sanki "Affedersiniz efendim, lütfen yola geri dönün" sinyalini almış gibi bir ses hayalimi böldü. Bir personel korku ve öfke karışımı bir ifadeyle ellerini salladı.





Ve aynen böyle - yakalandım. Görevim bitmişti. Beyaz bayrağımı sallayıp geri adım atmak zorunda kaldım.





Yeni ele geçirilen topraklarımı geri almalarına rağmen zaferimi elimden almadılar.





Sıraya geri adım attım ama dudaklarımda bir sırıtış vardı. Meydan okumanın heyecanı damarlarıma bir heyecan dalgası göndermişti.





Memnuniyet ve adrenalinin güçlü bir karışımıydı. Orantısız derecede canlandırıcı hissettiren basit bir isyan eylemi.





Neyse.. Uçaktaki koltuğuma doğru ilerliyorum. Ve sonra düşünmeye başlıyorum..





Sınırları zorladığımızda bu duygular neden bu kadar güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor?





Görüyorsunuz, konu konilerle ya da havaalanıyla ilgili değildi; bu, hepimizin içindeki daha derin, neredeyse içgüdüsel bir dürtünün anlık görüntüsüydü.





Bu normlara meydan okuma dürtüsü. Kısıtlamalara direnme dürtüsü. İnsan doğasıyla ilgili temel bir şeye değiniyor.





Özerklik ve özgürlük için içsel arzu.





Bu içgüdü bugünkü mektuba ilham kaynağı oldu. Yasak olanın cazibesi ve ne yapılmaması gerektiği söylenmesine karşı dirençle ilgili.





Görünüşe göre hayatımızın çeşitli yönlerinde oynuyor.





Daha az gidilen yolu seçtiğimizde küçük isyan eylemleri

Bireyselliğimizi tanımlayan önemli kararlar

Genel olarak karar verme şeklimiz

İnsanlardan, şirketlerden ve pazarlamadan nasıl etkileniyoruz?





1. Neden Yasak Olanın Peşindeyiz





Havaalanındaki o isyan anını yansıtıyorum. Bunun sadece kişisel olmadığı açık. Bu evrenseldir.





Sınırlara meydan okuma içgüdüsü hepimizin derinliklerine yerleşmiş durumda.





Apple'ın bu özelliği "Farklı Düşün" kampanyasında nasıl kullandığına bir bakın.





Apple ürün satmadı; bir fikir sattı.





Nasıl biliyorsun? Markalarını Einstein, Dylan ve MLK ile uyumlu hale getirdiler.





Apple normlara meydan okuyanları kutladı. Farklı bir şeyin parçası olma arzumuzu harekete geçirenlerin arasına katıldılar.





"Farklı Düşün" Dehası





Apple'ın stratejisi saf pazarlamadan ziyade kültürel bir ifadeydi. Bu ikonlar sadece yetenekli değildi; onlar devrimciydi.





Basit mesajları mı? Farklı olmak güzel; ve kalıpların dışında düşünmek güçlüdür.





Bu strateji satışla ilgili değildi; kültürel bir değişimi ateşlemekle ilgiliydi.





Bir düşünün; bize meydan okumanın tadını sundukları için ne kadar sıklıkla şeylere yöneliyoruz?





Apple'ın uzmanlaştığı şey budur. Sanki bir isyanı pazarlamışlar gibi.





2. Ayartmanın Arkasındaki Sinirbilim





Bize bir şey yapmamamız söylendiğinde beynimizin içgüdüsü sadece dinlemek değil, çoğunlukla isyan etmektir. Bu isyan beynimizin ödül sistemi tarafından desteklenmektedir. Dopamin gibi nörotransmiterler bunda çok önemli bir rol oynar.





Çoğunlukla dopamini zevkle eşleştiririz. Ama aynı zamanda motivasyon, öğrenme ve ödül arayışıyla da ilgilidir.





Bir yasakla karşılaştığımızda beynimiz bunu bir meydan okuma olarak algılar.





Yasak eylemi gerçekleştirmek ve bunu başarmak, ödüllendirici bir duygu olan dopamin salınımını tetikler.





Bir de beynimizin bizi kontrol altında tutmaya çalışan rasyonel kısmı olan prefrontal korteks var.





Dopamin hazza ve potansiyel ödüle işaret eder. Prefrontal korteks sonuçları hesaplar.





Uzun vadeli sonuçları anlık memnuniyetle karşılaştırarak frenleri uygulamaya çalışır.





Eğlenceli bir gerçek. Beynin bu kısmı genç yetişkinlerde hala gelişmektedir. Bu, gençlerin neden sıklıkla daha fazla risk aldıklarını açıklıyor. Ve oğlan benim ergenlik yıllarımda hala gelişmekteydi.





Sen ve ben zar zor iki ayak üzerinde yürüyebildiğimiz ve Chewbacca'yı kıskandıracak saçlarımız olduğu zaman, hayatta kalmamız merak ve keşfetmeye bağlıydı.





Hayatta kalmak, bilinmeyeni keşfetmeye ve engelleri aşmaya bağlıydı. Bu da ortamın sürekli sorgulanmasını ve test edilmesini gerektiriyordu.





Bu, yeni şeyler denemeyi sevmekle ilgili değildi; bu özellikleri teşvik eden nörolojik ödül sistemleriyle ilgilidir.





Hayatta kalmak için gerekliydi ve aynı zamanda sinirseldi.





Ne yiyeceğimi keşfetmek gibi şeyler için bana ihtiyaç vardı.





Atalarımızın yiyecek bir şeyler bulmak için yeni bölgelere gittiklerini hayal edin.





Karşılarına beyaz benekli parlak kırmızı bir mantar çıkıyor; adeta "Dokunma bana kardeşim" diye bağırıyorlar.





Ama merak ve meydan okuma? Yerleşiktir.





Yani birisinin ilk ısırığı alması gerekiyordu, değil mi?





Ve eminim ki hemen sonrasında pişman olmuşlardır. Bu, herkese süslü mantarlardan uzak durmayı öğreten türden bir deneme yanılma yöntemidir.





Ancak tüm keşifler kötü sonuçlanmadı. Bazen yeni, besleyici yiyecekler buluyorlardı. Bu yiyecekler diyetlerinin temelini oluşturdu.





Ateşi keşfeden ilk kişiyi merak etmemi sağlıyor; bu ne kadar yoğun bir an olsa gerek. Neyse, kendi şartlarınıza göre düşünmeniz için biraz yiyecek.





Bugün hızla ilerleyin. Bu sistem bizi hâlâ sınırları zorlamaya ve yeni olasılıkları keşfetmeye teşvik ediyor. Bu, kılıç dişli kaplanlara karşı güvende olduğumuzda bile geçerlidir.





Bu miras her şeyi etkiliyor. Zorluklara nasıl yaklaştığımızı etkiler. Basit bir "Basmayın" düğmesinin neden neredeyse karşı konulmaz hale geldiğini açıklıyor.





Bu, açıkça yapmamanız söylenmesine rağmen neden bu mektubu açmaya mecbur hissettiğinizi açıklıyor.





Bu dürtüleri anlamak, onları iyi bir şekilde kanalize etmemizi sağlar. Bunları kendimizi motive etmek, başkalarını yönetmek ve içgüdüsel düzeyde yankı uyandıran mesajlar oluşturmak için kullanabiliriz.





Bu doğuştan gelen merakı kabul edip benimseyerek, basit bir dürtüyü katılım için güçlü bir araca dönüştürebiliriz.





3. Geleneklere meydan okumak: Bağımsızlığa Giden Yolum

Bugün nerede olduğumu düşündüğümde bunların çoğunun kalıba uymamaktan kaynaklandığını görüyorum.





Mimarlık fakültesine gitmek istedim ama gidemedim. Neden? Bütün okul sahnesinden pek hoşlanmıyordum.





Notlarım çok iyi değildi; bu, ortalamanın altında veya ortalamanın altında zekanın işini kaldıramadığım için değildi. Çünkü onların bir şeyleri öğretme şekline dayanamıyordum. Böylece, dikkat etmek yerine karalamalar yapıp başkalarının dikkatini dağıtırdım.





Benim işlerim? Otoriteye karşı her zaman biraz zor zamanlar geçirdim.





Kendi şirketimi kurmak benim çıkış yolumdu.





İşyerinde üstlerime sırf üstlerim oldukları için itaat etmek zorunda kalmaktan hoşlanmıyordum. Hatalı olduklarında, bilmelerini sağladım.





Hoşlarına gitmedi ve nadiren 6 aydan fazla bir işte çalıştım.





Geriye dönüp baktığımda, bu meydan okuyan adımların her biri beni tam buraya, kendi işimi kendi yöntemimle yapmaya yönlendirdi.





Bu yolculuk sadece benim değil. Bu, normları sorgulama gücünün bir kanıtıdır. Bu güç, kişisel yollarımızı ve pazarlama ile sosyal etkileşime nasıl yaklaştığımızı yeniden tanımlayabilir.





Pazarlama demişken..





4. Pazarlama ve Sosyal Davranış Üzerindeki Etki

Geleneksel rollerden uzaklaşma yolculuğum, işletmelerin tüketicileri cezbetmek için kullandığı taktikleri yansıtıyor.





Pazarlamanın şöyle bir özelliği var; pazarlama, yasak olana ulaşma yönündeki doğal dürtümüzle gelişir.





"Sınırlı sürüm" ürünleri veya "üyelere özel" indirimleri alın. Bu kıtlıkla ilgili ama sadece bununla ilgili değil. Bu bize, başkalarının gidemediği ipin üzerinden adım atarak ayrıcalıklı bir kulübün parçası olduğumuzu hissettiriyor.





Video oyunlarında, ancak alışılagelmiş yolları izlemeyerek bulabileceğiniz Paskalya yumurtalarını saklıyorlar. Oyuncuları neredeyse isyankar hissettiren sırları paylaşan içeriden kişilere dönüştürüyor.





Moda da bununla oynuyor. Şu habersiz düşüşlere bakın; yakalanması zor oldukları için heyecan yaratıyorlar, benzersiz bir şeyi kaybolmadan önce kapmak için çılgın bir hamleyi ateşliyorlar.





Bu pazarlama anlayışı, yakalanması zor ve ayrıcalıklı olana olan sevgimizden doğrudan yararlanıyor ve basit satın alma kararlarını normlara karşı kişisel zafer anlarına dönüştürüyor.





Küçük isyan eylemim yüzünden sırıtarak havaalanında sıraya girdikten sonra çok önemli bir şeyin farkına vardım: Kişisel seçimlerimizi ateşleyen aynı meydan okuma heyecanı, iş stratejilerimizi güçlü bir şekilde yönlendirebilir.





Bu farkındalık sadece benimle ilgili değil; bu, herhangi bir işletmenin ilgi çekici pazarlama stratejileri oluşturmak ve unutulmaz müşteri deneyimleri yaratmak için bu evrensel içgüdülerden nasıl yararlanabileceğiyle ilgili.





Hedef kitlenizi cezbetmek ve meşgul etmek için bu meydan okuma içgüdüsünün işletmenizde stratejik olarak nasıl kullanılabileceğini keşfedelim.





5. Bunu İşinizde Nasıl Kullanabilirsiniz - Çerçeve ve fikirler

Pazarlamada Reaktansı Anlamak

Reaktansı gerçekten insanlarda yankı uyandıracak şekilde kullanmaktan bahsedelim.





Pazarlamamızı biraz asi hale getirsek nasıl olur?





Benzersiz, etik kaynaklardan elde edilen fasulyelerle övünen bir butik kahve dükkanınız olduğunu hayal edin.





Reaktansı kullanmak için "Büyükannenizin Bustelo'su değil" adlı bir kampanya başlatabilirsiniz. Kahveniz eşsiz ve cesur olanı tatmaya cesaret edenler için demektir.





Bu, tüketicilerin isyan etme arzusuyla yankılanıyor. Her satın alma bir meydan okuma eylemidir.





Kıtlık ve Ayrıcalık





'Sınırlı süreli bir teklifin' bizde şu anda bir şey satın alma isteği uyandırdığını hiç fark ettiniz mi? İşte bu kıtlıktır. Bu, insanlara "Hey, bu mücevherler uzun sürmeyecek" demek gibi bir şey. Sattığınız her şeyin daha değerli görünmesini sağlar. Herkes bu fırsatı kaçırmamak için acele ediyor.





Bunu hayal edin. Siz bir iş koçusunuz. Üst düzey müşterilerinize " Çöz ya da Öl " adında elit bir dinlenme fırsatı sunuyorsunuz.





Üç günlük zorlu bir orman yürüyüşüyle başlıyor. Trek, müşterileri fiziksel ve zihinsel sınırlarına zorluyor.





Bu macera doruğa zemin hazırlıyor. Bu, zifiri karanlıkta, tenha bir orman kulübesinin derinliklerinde yapılan bir antrenörlük seansıdır. Dikkat dağıtıcı hiçbir şey yok. Bu, müşterileri yalnızca keskin içgüdülerine ve iç gözlemsel içgörülerine güvenmeye zorlar.





Bunu yılda yalnızca üç müşteriyle sınırlayın. Bu özel kurulum yalnızca dönüştürücü bir deneyim sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kıtlık etkisinden de yararlanıyor. Heyecan arayan bir CEO, doğru şekilde pazarlanırsa böylesine eşsiz bir mücadele için ne kadar öder?





Sınırlı bir süre için ürünler sunuyoruz. Bu, tüketicinin fırsatları kaçırma korkusuna karşı koyma dürtüsüne hitap ediyor. Satın almayı piyasanın kıtlığına karşı bir isyana dönüştürür.





Hikaye Anlatma Teknikleri

Markanızın öyküsünü bağımsızlık ruhuna uygun olacak şekilde tasarlayın. Zorlukların üstesinden gelmeyi veya zorluklara meydan okumayı vurgulayan anlatılar, müşterilerinize, değerlerinin bir ifadesi olarak markanıza uyum sağlama konusunda ilham verebilir.





Kurucususunuz ve bir hikaye bulamıyor musunuz? Yukarıdaki işletme koçunu arayın ve onun inzivasına katılın. Bir tane alacaksın 🙂





Bu tür hikayeler müşterilere ilham verebilir. Değerlerinin bir ifadesi olarak onlara markanıza nasıl uyum sağlayacaklarını gösterirler.





Aykırı İçerik :

Ana akım fikirlere meydan okuyan içeriklerle hedef kitlenizin ilgisini çekin. Bu, düşünce liderliği parçaları aracılığıyla olabilir. Ortak konularda yeni bir duruş sergiliyorlar. Bu, yeni bir bakış açısını takdir edenleri cezbeder.





Finansal danışmanlık şirketiniz mi var? Normal emeklilik planlamasına meydan okumak ister misiniz? “ Her Şeyi Kaybedebilirsiniz Ama Torunlarınız Gurur Duyacak ” başlıklı bir dizi blog yazısı veya video oluşturabilirsiniz.





Tamam, bu biraz cesur olabilir. Ama fikri anladınız. Ve kesinlikle onların dikkatini çekeceksiniz.





İçeriğimiz ana akım düşüncelere meydan okuyor. Normu sorgulamakla ve bağımsız düşünceye değer vermekle gurur duyanlara hitap ediyor.









Sonuçta, ister Polinezya'daki bir havaalanında konilerin üzerinden geçmek olsun, ister geleneksel pazarlama taktiklerine meydan okumak olsun, yasağın cazibesi içimizin derinliklerindedir.





Hayatta kalmak için temel içgüdülerimiz var.





Kararlarımızı ve eylemlerimizi yönlendiriyorlar. Onlardan modern işletmelerin stratejilerine kadar, sınırları zorlama dürtüsü bizi şekillendiriyor.

Bu haber bülteni (sizden açmamanızın rica edildiği) üzerinde düşünürken şunu unutmayın. En ilgi çekici maceralar basit bir meydan okuma eylemiyle başlar.





İsyan ruhunu benimsemek beklenmedik keşiflere ve dönüştürücü deneyimlere yol açabilir.





Kendi yolculuğunuzda ilerlerken, sınırları zorlamanın mutluluğunu bulmanızı dilerim.





Bir dahaki sefere kadar beklentilere meydan okumaya ve yasağın heyecanını kucaklamaya devam edin.





Stratejik olarak sizin,





Ben