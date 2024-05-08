



真的吗？所以你还是要开门？





我真心希望你跳过这一篇。我忙着旅行，没什么可写的。





经过 18 小时的飞行回来后，我一直在想该写些什么，但我写不出来。





所以我想我会请求你帮个忙，让你通过这个。但我们还是在这里……





所以谢谢你..我现在该怎么办？





让我想想。哦——你知道吗？我有一个简短的故事要讲。





我当时正在法属波利尼西亚一个非常偏远的小岛上看望我的兄弟，这个小岛名叫努库希瓦岛。





事实上，它非常小，除非你放大它，否则它甚至不会出现在地图上。





不相信我？





问题是，这是一个很小的机场，您必须自己步行才能到达航站楼。





他们用锥体告诉你应该往哪走，但最重要的是，告诉你不应该往哪走。





在路上，长途跋涉让我感到很疲惫，所以我只是沿着线路走。





在出去的路上，我感觉好了一些。我又看到了这些锥体。





他们看见了我。





他们像士兵一样排成一排，骄傲地穿着鲜艳的橙色衣服。可能是为了炫耀，也是为了与停机坪形成对比。





这些锥体似乎正以挑战的眼光看着我。





我确信他们正在低声说：“来吧，跨过去。我们向你挑战。”





等一下。什么？





我看着他们。我的脉搏立刻加快了。我受到了挑战。





“你敢让我跨过去干什么？你认识我吗？我想干什么都可以。”





我环顾四周。其他人都乖乖地沿着通往飞机的路径走去。





不是我。





冲动占据了上风。我跨过锥形护栏，脚落在了护栏的另一侧……我突然觉得自己像一个在探索未知领域的月球漫步者。





炎热的波利尼西亚空气中弥漫着紧张的气氛。我能感觉到松果对我的大胆行为无声的愤慨。





禁忌的刺激感涌上心头，我的心兴奋得怦怦乱跳。





我欣喜若狂。





但就在这时，仿佛是应了上级的命令，“先生，请回到小路上”，一个声音打断了我的白日梦。一名工作人员挥舞着双手，脸上既有恐惧，又有愤怒。





就这样——我被抓住了。我的任务结束了。我不得不挥舞白旗，退了回去。





他们虽然夺回了我新获得的领土，但却没有夺走我的胜利。





我回到队伍里，嘴角挂着一丝笑意。反抗的刺激让我的血管里涌动着兴奋。





这是一种强烈的满足感和肾上腺素的混合。一种简单的反叛行为却让人感到异常兴奋。





不管怎样……我走向飞机上的座位。然后我开始思考……





为什么当我们突破界限时这些感觉就会如此强烈地出现？





你瞧，这与锥体或机场无关——它是我们内心深处、几乎是本能的驱动力的快照。





这种挑战常规的冲动，这种抵制限制的冲动，它触及了人性中的一些基本本质。





对自主和自由的内在渴望。





这种本能激发了我们今天写这封信。这封信是关于禁忌的诱惑，以及对被告知不该做什么的抵抗。





事实证明，它影响着我们生活的各个方面。





当我们选择一条人迹罕至的道路时，小小的反叛行为

定义我们个性的重大决定

我们通常做决定的方式

我们如何受到人们、公司和营销的影响





1. 我们为何追逐禁忌





回想机场的叛逆时刻。很明显，这不仅仅是个人问题。这是普遍问题。





这种挑战界限的本能深深植根于我们每个人的心中。





看看苹果公司如何在“非同凡想”活动中运用这一特点。





苹果卖的不是产品，而是创意。





你知道怎么做到的吗？他们将自己的品牌与爱因斯坦、迪伦和马丁·路德·金联系起来。





苹果公司赞扬那些打破常规的人。他们与那些激发我们渴望成为与众不同的人站在一起。





“非同凡想”的妙处





苹果的策略更多的是一种文化宣言，而非纯粹的营销。这些偶像不仅才华横溢，他们还是革命者。





他们想要传达的信息很简单：与众不同很酷；打破常规思考很有力量。





这一策略并不是为了销售，而是为了引发文化转变。





想想看——我们多久会被某些事物吸引，仅仅是因为它们让我们尝到了反抗的滋味？





这正是苹果所擅长的。他们几乎就像在推销一场叛乱。





2. 诱惑背后的神经科学





当我们被告知不要做某事时，我们的大脑本能不仅仅是听从，往往还会反抗。这种反抗是由我们大脑的奖励系统驱动的。多巴胺等神经递质在其中起着至关重要的作用。





我们经常将多巴胺与快乐联系在一起。但它也与动机、学习和寻求奖励有关。





当面临禁止时，我们的大脑会将其视为一种挑战。





从事被禁止的行为并成功会引发多巴胺的释放，让人感到满足。





然后是前额叶皮层——我们大脑的理性部分，它试图控制我们。





多巴胺传递快乐和潜在奖励的信号。前额叶皮层计算后果。





它试图踩刹车，权衡长期结果和短期满足。





有趣的是，年轻人的大脑中这部分还在发育。这解释了为什么青少年往往会冒更多的风险。而我的大脑在我十几岁的时候还在发育。





当你和我刚刚用双脚行走，并且有着让丘巴卡嫉妒的头发时，我们的生存依赖于好奇心和探索。





生存取决于探索未知和克服障碍。这需要不断质疑和测试环境。





这并不是喜欢尝试新事物的问题，而是鼓励这些特征的神经奖励系统的问题。





这是生存所必需的，也是神经性的。





我对诸如发现吃什么之类的事情很有必要。





想象一下我们的祖先为了寻找食物而冒险进入新的领土。





他们发现了一种蘑菇，鲜红色，上面有白色的斑点——几乎是在尖叫，“兄弟，别碰我”。





但好奇心和反抗精神呢？它们是与生俱来的。





所以，总得有人先咬一口，对吧？





可以肯定的是，他们之后会立即后悔。正是这种反复试验让其他人意识到，要远离这些奇特的真菌。





但并非所有的探索都以失败告终。有时，他们会发现新的营养食品。这些食物成为他们日常饮食中的主要食物。





这让我想知道第一个发现火的人——那一定是一个多么激动人心的时刻。无论如何，这只是一些以你自己的方式提供的思考材料。





快进到今天。这个系统仍然促使我们突破界限，探索新的可能性。即使我们远离剑齿虎，情况也是如此。





这一传统影响着一切。它影响着我们应对挑战的方式。它解释了为什么一个简单的“不要按”按钮变得几乎令人无法抗拒。





它解释了为什么即使被明确告知不要打开这封信，你仍然觉得必须打开它。





了解这些冲动可以让我们更好地引导它们。我们可以利用它们来激励自己、管理他人，以及编造出能引起内心共鸣的信息。





通过承认和接受这种天生的好奇心，我们可以将简单的冲动转变为强大的参与工具。





3. 打破常规：我的独立之路

回想我现在的处境，很多问题都是因为我不适合这个模式。





我想上建筑学校，但一直没能如愿。为什么？因为我对学校的氛围不太适应。





我的成绩并不好——不是因为我无法应付作业，也不是因为我智力低于平均水平。而是因为我受不了他们教书的方式。所以，我最终会乱涂乱画，分散别人的注意力，而不是专心听课。





我的工作？我总是与权威相处有些困难。





创办自己的公司就是我的出路。





我不喜欢在工作中仅仅因为他们是我的上司而服从他们。当他们犯错时，我会确保他们知道。





他们不喜欢这样，而且我很少能保住一份工作超过 6 个月。





回首往事，每一个挑战的脚步都引领我走到这里，以我自己的方式做我自己的事情。





这段旅程不只属于我。它证明了质疑规范的力量。这种力量可以重新定义个人道路以及我们对待营销和社会参与的方式。





说到营销......





4. 对营销和社会行为的影响

我脱离传统角色的经历反映了企业吸引消费者所采用的策略。





这就是营销的意义所在——它利用我们追求禁忌的本能冲动而蓬勃发展。





以“限量版”产品或“会员专享”销售为例。这关乎稀缺性，但不仅仅如此。它让我们感觉自己是一个专属俱乐部的一部分，跨过了别人无法逾越的界限。





在电子游戏中，他们会隐藏复活节彩蛋，只有不按常规路径才能找到。它让玩家成为内部人员，分享几乎让人感觉叛逆的秘密。





时尚界也玩弄了这一点。看看那些未经宣布的新品——它们以难以捉摸的方式制造了轰动，引发了人们的疯狂抢购，以防它们消失。





这种营销技巧直接利用了我们对难以捉摸和独特事物的热爱，将简单的购买决策转变为打破常规的个人胜利时刻。





当我回到机场排队，为自己小小的反叛行为而窃笑时，我意识到了一件至关重要的事情：推动我们做出个人选择的反抗快感，也能强有力地推动我们的商业战略。





这种认识不仅仅关乎我个人——它关乎任何企业如何利用这些普遍的本能来制定引人注目的营销策略并创造令人难忘的客户体验。





让我们来探讨一下如何在您的业务中策略性地利用这种反抗的本能来吸引和吸引您的受众。





5. 如何在你的业务中运用这一点——框架和想法

了解营销中的阻抗

让我们来谈谈如何以一种真正引起人们共鸣的方式运用电抗。





我们的营销若能有点叛逆精神如何？





想象一下，您拥有一家精品咖啡店，以独特、符合道德标准的咖啡豆而自豪。





要利用抵抗力，你可以发起一场名为“不是你奶奶的 Bustelo”的活动。它会说你的咖啡是为那些敢于品尝独特和大胆的人准备的。





这与消费者的反抗欲望产生了共鸣。每一次购买都是一次反抗行为。





稀缺性和排他性





有没有注意到“限时优惠”会让我们想立即购买某样东西？这就是稀缺性在起作用。这就像告诉人们，“嘿，这些宝石很快就会卖光。”它会让你卖的东西看起来更有价值。它让每个人都争先恐后，确保自己不会错过。





想象一下。你是一名商业教练。你正在为你的顶级客户提供一场名为“想出办法，否则死亡”的精英静修会。





首先是三天艰苦的丛林跋涉。这次跋涉挑战了客户的身体和精神极限。





这次冒险为高潮做好了准备。这是一次在完全黑暗的环境中，在僻静的丛林小屋深处进行的辅导课程。没有任何干扰。这迫使客户只能依靠他们敏锐的直觉和内省的洞察力。





每年只限三位客户。这种独家设置不仅能确保变革性的体验，还能发挥稀缺效应。如果营销得当，追求刺激的 CEO 愿意为如此独特的挑战付出多少钱？





我们提供限时产品。这激发了消费者克服错失恐惧的冲动。它将购买行为变成了对市场稀缺性的反抗。





讲故事的技巧

精心打造品牌故事，与独立精神产生共鸣。强调克服逆境或战胜困难的故事可以激励客户与您的品牌保持一致，以表达他们的价值观。





您是创始人，找不到故事？请致电上述商业教练并参加他的静修会。您将会有一个故事 🙂





这样的故事可以激励顾客。它们向顾客展示了如何与你的品牌保持一致，从而体现了他们的价值观。





反向内容：

用挑战主流思想的内容吸引观众。这可以通过思想领导力文章来实现。他们对常见问题采取新的立场。这吸引了那些欣赏新观点的人。





您经营金融咨询公司吗？您想挑战正常的退休计划吗？您可以创建一系列博客文章或视频，标题为“您可能会失去一切，但您的孙子孙女会感到自豪”。





好吧，这可能有点大胆。但你明白了。你肯定会引起他们的注意。





我们的内容挑战主流思想。它吸引了那些以质疑常规和重视独立思想为荣的人。









最终，无论是跨过波利尼西亚机场的一排锥形物，还是挑战传统的营销策略，禁忌的诱惑都深深地扎根在我们内心。





我们有生存的原始本能。





它们驱动着我们的决策和行动。从它们到现代企业的战略，挑战界限的渴望塑造着我们。

当你回想这封简报时（我恳请你不要打开它），请记住这一点。最有趣的冒险始于简单的反抗行为。





拥抱反叛精神可以带来意想不到的发现和变革性的经历。





在您踏上自己的旅程时，希望您在突破界限的过程中找到快乐。





直到下一次，请继续超越期望，拥抱禁忌的刺激。





战略上，





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