Не открывайте эту статью





Действительно? Так ты все равно собираешься открыться?





Я очень хотел, чтобы ты пропустил это. Я был занят путешествием, и мне нечего было написать.





Вернулся из 18-часового перелета и все думал, что написать, но не мог.





Поэтому я решил попросить об одолжении и попросить вас передать это. И все же мы здесь..





Так что спасибо за это... Что мне теперь делать?





Дай мне подумать. Ох… Знаешь что? У меня есть короткая история, которую я хочу рассказать.





Я был в гостях у своего брата на маленьком и (очень) отдаленном острове Французской Полинезии под названием Нуку-Хива.





На самом деле он настолько мал, что даже не отображается на карте, если не увеличить масштаб.





Не верите мне?





Дело в том, что это небольшой аэропорт, и до терминала вам придется дойти самостоятельно.





У них есть конусы, которые говорят вам, куда идти, но, самое главное, где они не хотят, чтобы вы проходили мимо.





По дороге я устал от долгого путешествия туда. Я просто следовал за линией.





На выходе я чувствовал себя немного более похожим на себя. Я снова увидел эти конусы.





И они увидели меня.





Они выстроились в ряд, как солдаты, гордо одетые в ярко-оранжевую одежду. Вероятно, чтобы покрасоваться, а также создать контраст с асфальтом.





Шишки, казалось, смотрели на меня с вызовом.





Я почти уверен, что они шептались: «Давай, перешагни. Мы бросаем тебе вызов».





Ждать. Что?





Я посмотрел на них. Мой пульс сразу ускорился. Мне бросили вызов.





— Что ты имеешь в виду, говоря, что ты смеешь меня переступать? Ты меня вообще знаешь? Я могу делать все, что я хочу."





Я оглядываюсь вокруг. Все остальные послушно прослеживают путь к самолету.





Не я.





Импульс берет верх. Я перешагиваю конусный барьер, и моя нога приземляется на другой стороне... Я внезапно чувствую себя луноходом, претендующим на неизведанную территорию.





Горячий полинезийский воздух потрескивал от напряжения. Я чувствовал молчаливое возмущение шишек моей смелостью.





Меня охватывает трепет запретного. Моё сердце колотится от восторга.





Я в эйфории.





Но затем, как по команде: «Простите, сэр, пожалуйста, вернитесь на тропу», — мой сон прервал голос. Сотрудница замахала руками со смесью страха и гнева.





И вот так — меня поймали. Мои поиски закончились. Мне пришлось помахать белым флагом и отступить назад.





Хотя они и вернули мне недавно приобретенную территорию, они не отняли у меня победу.





Я отступил в очередь, но на моих губах заиграла ухмылка. Ощущение неповиновения пронзило мои вены.





Это была мощная смесь удовлетворения и адреналина. Простой акт бунта, который казался непропорционально воодушевляющим.





В любом случае... Я иду на свое место в самолете. И тут я начинаю думать..





Почему эти чувства возникают так сильно, когда мы нарушаем границы?





Видите ли, речь шла не о конусах или аэропорту — это был снимок более глубокого, почти инстинктивного стремления внутри каждого из нас.





Это стремление бросить вызов нормам. Стремление противостоять ограничениям. Это затрагивает что-то фундаментальное в человеческой природе.





Внутреннее стремление к автономии и свободе.





Этот инстинкт вдохновил меня на сегодняшнее письмо. Речь идет о привлекательности запретного и сопротивлении тому, чтобы вам говорили, чего не следует делать.





Как оказалось, оно играет важную роль в различных аспектах нашей жизни.





Маленькие акты бунта, когда мы выбираем менее проходимую дорогу

Важные решения, которые определяют нашу индивидуальность

Как мы принимаем решения в целом

Как на нас влияют люди, компании и маркетинг





1. Почему мы гонимся за запретным





Вспоминая тот момент бунта в аэропорту. Понятно, что это не только личное. Это универсально.





Этот инстинкт бросать вызов границам глубоко укоренился в каждом из нас.





Просто посмотрите, как Apple использовала эту черту в своей кампании «Думай иначе».





Apple продавала не продукты — они продавали идеи.





Ты знаешь как? Они объединили свой бренд с Эйнштейном, Диланом и МЛК.





Apple чествовала тех, кто бросает вызов нормам. Они присоединились к тем, кто использует наше желание быть частью чего-то другого.





Гений «Думай иначе»





Стратегия Apple была скорее культурным заявлением, чем чистым маркетингом. Эти значки были не просто талантливы; они были революционерами.





Их простое послание? Круто быть другим; и мыслить нестандартно — это мощно.





Эта стратегия заключалась не в продажах; речь шла о том, чтобы инициировать культурный сдвиг.





Подумайте об этом: как часто мы тяготеем к вещам только потому, что они предлагают нам вкус неповиновения?





Это то, что Apple освоила. Это почти как будто они разрекламировали бунт.





2. Нейронаука, стоящая за искушением





Когда нам говорят не делать чего-то, наш мозг инстинктивно не просто слушает — он часто восстает. Этот бунт питается системой вознаграждения нашего мозга. Нейромедиаторы, такие как дофамин, играют в этом решающую роль.





Мы часто сочетаем дофамин с удовольствием. Но речь также идет о мотивации, обучении и поиске вознаграждений.





Столкнувшись с запретом, наш мозг воспринимает это как вызов.





Участие в запрещенном действии и его успех вызывают выброс дофамина, что приносит удовлетворение.





Еще есть префронтальная кора — рациональная часть нашего мозга, которая пытается держать нас под контролем.





Дофамин сигнализирует об удовольствии и потенциальном вознаграждении. Префронтальная кора просчитывает последствия.





Он пытается нажать на тормоза, сопоставляя долгосрочные результаты с немедленным удовлетворением.





Забавный факт. Эта часть мозга у молодых людей все еще развивается. Это объясняет, почему подростки часто идут на больший риск. И мальчик был моим, все еще развивавшимся в подростковом возрасте.





Когда мы с тобой едва ходили на двух ногах, а волосы у Чубакки вызывали зависть, наше выживание зависело от любопытства и исследования.





Выживание зависело от исследования неизведанного и преодоления препятствий. Это требовало постоянного опроса и тестирования окружающей среды.





Речь шла не о любви пробовать что-то новое; речь идет о неврологических системах вознаграждения, которые поощряют эти черты.





Это было необходимо для выживания, и к тому же это было нейронным явлением.





Я был необходим для таких вещей, как поиск того, что есть.





Представьте себе, что наши предки отправлялись на новые территории в поисках еды.





Они натыкаются на гриб, ярко-красный с белыми пятнами, который почти кричит: «Не трогай меня, братан».





Но любопытство и неповиновение? Он встроен.





Значит, кто-то должен был откусить первый кусок, верно?





И можно быть уверенным, что они сразу же пожалели об этом. Это своего рода метод проб и ошибок, который научил всех остальных избегать причудливых грибов.





Но не все исследования заканчивались плохо. Иногда они находили новую питательную пищу. Эти продукты стали основными в их рационе.





Это заставляет меня задуматься о первом человеке, который открыл огонь – каким, должно быть, это был напряженный момент. В любом случае, просто немного пищи для размышлений на ваших собственных условиях.





Перенесемся в сегодняшний день. Эта система по-прежнему побуждает нас расширять границы и исследовать новые возможности. Это верно даже тогда, когда мы в безопасности от саблезубых тигров.





Это наследие влияет на все. Это влияет на то, как мы подходим к решению проблем. Это объясняет, почему простая кнопка «Не нажимать» становится почти неотразимой.





Это объясняет, почему вы почувствовали себя обязанным открыть это письмо, даже если вам прямо сказали не делать этого.





Понимание этих импульсов позволяет нам правильно их направлять. Мы можем использовать их, чтобы мотивировать себя, управлять другими и создавать сообщения, которые находят отклик на внутреннем уровне.





Признавая и принимая это врожденное любопытство, мы можем превратить простое побуждение в мощный инструмент взаимодействия.





3. Вопреки условностям: мой путь к независимости

Если вспомнить, где я нахожусь сегодня, то понимаю, что во многом это произошло из-за того, что я не соответствовал шаблону.





Я хотел поступить в архитектурную школу, но так и не смог. Почему? Ну, мне просто не нравилась вся эта школьная сцена.





Мои оценки были не очень хорошими — не потому, что я не мог справиться с работой из-за интеллекта или ниже среднего. Это было потому, что я терпеть не мог то, как они учили. В итоге я рисовал и отвлекал других вместо того, чтобы обращать внимание.





Моя работа? У меня всегда были некоторые трудности с властью.





Открытие собственной компании было для меня выходом.





Мне не нравилось подчиняться начальству на работе только потому, что оно было моим начальством. Когда они ошибались, я старался, чтобы они знали.





Им это не нравилось, и я редко оставался на работе дольше 6 месяцев.





Оглядываясь назад, каждый из этих дерзких шагов привел меня прямо сюда, к тому, чтобы делать свое дело по-своему.





Это путешествие не только мое. Это свидетельство силы подвергать сомнению нормы. Эта сила может переопределить личный путь и то, как мы подходим к маркетингу и социальному взаимодействию.





Кстати о маркетинге..





4. Влияние на маркетинг и социальное поведение

Мой путь отхода от традиционных ролей отражает тактику, которую используют компании для привлечения потребителей.





Вот в чем особенность маркетинга: он процветает благодаря нашему естественному стремлению достичь запретного.





Возьмите продукты «ограниченного выпуска» или продажи «только для членов». Речь идет о дефиците, но не только. Это заставляет нас чувствовать себя частью эксклюзивного клуба, переступая через канат, куда другие не могут пройти.





В видеоиграх прячут пасхалки, которые можно найти, только не следуя обычными путями. Это превращает игроков в инсайдеров, делящихся секретами, которые кажутся почти бунтарскими.





Мода тоже играет с этим. Посмотрите на эти необъявленные выпуски — они создают ажиотаж своей неуловимостью и вызывают безумное стремление схватить что-то уникальное, прежде чем оно исчезнет.





Эта маркетинговая смекалка напрямую связана с нашей любовью к неуловимому и эксклюзивному, превращая простые решения о покупке в моменты личного триумфа над нормой.





Вернувшись в очередь в аэропорту и ухмыляясь от своего маленького акта бунта, я понял кое-что важное: тот же самый трепет неповиновения, который подпитывает наш личный выбор, может мощно стимулировать наши бизнес-стратегии.





Это осознание касается не только меня — оно касается того, как любой бизнес может использовать эти универсальные инстинкты для разработки убедительных маркетинговых стратегий и создания незабываемых впечатлений от клиентов.





Давайте рассмотрим, как этот инстинкт неповиновения можно стратегически использовать в вашем бизнесе, чтобы увлечь и привлечь вашу аудиторию.





5. Как использовать это в своем бизнесе — структура и идеи

Понимание реактивного сопротивления в маркетинге

Давайте поговорим об использовании реактивного сопротивления таким образом, чтобы это действительно нашло отклик у людей.





Как насчет того, чтобы сделать наш маркетинг немного бунтарским?





Представьте, что у вас есть бутик-кофейня, которая гордится уникальными зернами, полученными из этических источников.





Чтобы использовать реактивное сопротивление, вы можете запустить кампанию под названием «Не бустело твоей бабушки». Можно было бы сказать, что ваш кофе для тех, кто осмелится попробовать уникальное и смелое.





Это перекликается с желанием потребителей восстать. Каждая покупка – это акт неповиновения.





Дефицит и эксклюзивность





Вы когда-нибудь замечали, как «предложение, ограниченное по времени» вызывает у нас желание купить что-то прямо сейчас? Это дефицит на работе. Это все равно, что сказать людям: «Эй, эти драгоценности недолговечны». Благодаря этому все, что вы продаете, кажется более ценным. Все спешат, чтобы не пропустить.





Представьте себе это. Вы бизнес-тренер. Вы предлагаете своим высокопоставленным клиентам элитный ретрит под названием « Разберись или умри ».





Все начинается с тяжелого трехдневного похода по джунглям. Этот поход доводит клиентов до предела их физических и умственных способностей.





Это приключение готовит почву для кульминации. Это тренировка в полной темноте, глубоко в уединенной хижине в джунглях. Никаких отвлекающих факторов. Это вынуждает клиентов полагаться только на свое острое чутье и интроспективную проницательность.





Ограничьте его тремя клиентами в год. Эта эксклюзивная установка не только обеспечивает преобразующий опыт, но и играет на эффекте дефицита. Сколько бы заплатил генеральный директор, ищущий острых ощущений, за такую уникальную задачу, если ее правильно продать?





Мы предлагаем товары в течение ограниченного времени. Это отвечает на желание потребителя бросить вызов страху упустить выгоду. Это превращает покупку в бунт против дефицита рынка.





Техники рассказывания историй

Создайте историю своего бренда, которая будет резонировать с духом независимости. Рассказы, подчеркивающие преодоление невзгод или преодоление трудностей, могут вдохновить клиентов присоединиться к вашему бренду как к заявлению их ценностей.





Вы основатель и не можете найти историю? Позвоните бизнес-тренеру, указанному выше, и посетите его ретрит. Он у тебя будет 🙂





Такие истории могут вдохновить клиентов. Они показывают им, как соответствовать вашему бренду как заявлению их ценностей.





Противоречивый контент :

Привлекайте свою аудиторию контентом, который бросает вызов господствующим идеям. Это может быть сделано с помощью идейного лидерства. Они занимают новую позицию по общим вопросам. Это привлекает тех, кто ценит свежий взгляд.





Вы управляете финансовой консалтинговой фирмой? Вы хотите бросить вызов нормальному пенсионному планированию? Вы можете создать серию постов в блоге или видео под названием « Вы можете потерять все, но ваши внуки будут гордиться ».





Хорошо, это может быть немного смело. Но Вы получаете идею. И вы обязательно привлечете их внимание.





Наш контент бросает вызов господствующему мышлению. Он обращается к тем, кто гордится тем, что ставит под сомнение нормы и ценит независимое мышление.









В конце концов, перешагиваем ли мы линию конусов в полинезийском аэропорту или бросаем вызов традиционной маркетинговой тактике, очарование запретного глубоко внутри нас.





У нас есть первобытные инстинкты выживания.





Они определяют наши решения и действия. От них до стратегий современного бизнеса — стремление бросить вызов границам формирует нас.

Размышляя об этом информационном бюллетене (который вас любезно попросили не открывать), помните об этом. Самые интригующие приключения начинаются с простого акта неповиновения.





Принятие духа бунта может привести к неожиданным открытиям и преобразующему опыту.





Путешествуя по своему собственному пути, пусть вы находите радость в раздвижении границ.





До следующего раза продолжайте бросать вызов ожиданиям и наслаждаться острыми ощущениями запретного.





Стратегически ваш,





Бен