Comente como se fosse HOT e outras atualizações de produtos HackerNoon

Olá, Hackers. O tempo voa quando você está trabalhando duro! 😜 É hora de nossas atualizações regulares sobre os novos recursos divertidos que implantamos no mês passado. Como sempre: Um grande obrigado à nossa equipe de desenvolvedores supertalentosos que usam suas habilidades superBrain para tornar o HackerNoon um lugar melhor.

1. Comente seus artigos favoritos!





Você é um digitador suave? Ótimo, agora você pode exibi-lo na nova seção de comentários!





É isso mesmo, os comentários estão disponíveis em todo o site ! Agora, você pode dar sua opinião sobre todos os artigos que lê, elogiar seu escritor favorito e apenas compartilhar seus pensamentos gerais com o grande mundo verde.





Para os escritores, facilitamos a visualização de todos os comentários deixados em seus artigos. Eles aparecerão no menu do seu painel ou por meio deste link: https://app.hackernoon.com/dashboard/comments















Observe que os editores podem editar esses comentários se você decidir soltar muitos 'F-bombs'. Eles também serão examinados antes da aprovação, portanto, diga não a ser um spammer.





2. Uma melhoria nas estatísticas da história





Em um universo orientado por dados, as estatísticas são um bloco de construção essencial. Infelizmente, às vezes as estatísticas podem ser mais honestas do que suas interpretações.





No HackerNoon , nossos escritores e leitores querem uma reflexão legítima sobre o desempenho de seu trabalho.





Anteriormente, usávamos o Google Analytics, mas agora Cloudflare Analytics é rei. Com este novo sistema de rastreamento, as estatísticas são mais precisas do que nunca. Menos bloqueios, visões mais honestas.





Acontece que muitas pessoas bloqueiam totalmente o Google Analytics. Mas agora, os escritores podem sentar, tomar seu café e relaxar sabendo que as estatísticas de suas histórias estão corretas.

















3. Relatórios de tendências de empresas de tecnologia





Sejamos realistas Hacker, há muitas novidades tecnológicas para acompanhar. Mas qual é o mais importante do lote?





Agora você pode estar na primeira fila, simplesmente verificando o resumo da empresa de tecnologia do HackerNoon , um boletim informativo semanal no estilo Bloomberg, onde fornecemos a essência do que está acontecendo com as maiores empresas de tecnologia nos últimos 7 dias.





Veja os primeiros relatórios aqui: https://hackernoon.com/tagged/tech-company-brief





Descubra as empresas que estão fazendo as maiores ondas, leia o que todo mundo está falando e aprenda mais sobre o mundo da tecnologia ao seu redor, assinando o Trending Tech Company Brief aqui: https://hackernoon.com/companies





Clique aqui e clique em se inscrever.













4. Notificações para o Homem Inteligente





Você clicou no pequeno ícone de sino ultimamente?





Lançamos esse recurso no mês passado e, desde então, iteramos bastante no UX do recurso para torná-lo mais suave para leitores e escritores.





Também atualizamos várias notificações valiosas que você recebe quando se trata de seus artigos, bem como o que está acontecendo com a comunidade HackerNoon.

Como este recurso “Neste dia” para escritores:





Além do mais, toda semana você também pode rolar até a parte inferior do seu centro de notícias para ver o que há de novo no universo HackerNoon!













5.Noonie ganha refletida em sua página sobre





Para aqueles que ganharam o direito de se vangloriar, eis o nosso reconhecimento.

nós implantamos meio-dia crachás para todos os perfis dos vencedores.





Agora, todos poderão ver como você é incrível quando clicarem na página Sobre e verem o glorioso distintivo da Noonie. Ou insígnias, sua estrela do mar.





Não ganhou nos últimos Noonies? Não se preocupe, implantamos insígnias para todos os vencedores do Noonie, mesmo de anos anteriores. Porque quando você é um vencedor do Noonies, você é um vencedor para toda a vida.





Falando em Noonies, enviamos o primeiro conjunto Emblemas NFT para os vencedores do Noonies.











Outras atualizações





concursos





O sistema foi aprimorado para melhor rastreamento dos participantes do concurso, além de capacitar a equipe do HackerNoon com uma maneira mais fácil de criar novos concursos.



Inserir uma história em vários concursos não é permitido. O sistema sabe seguir isso também.







Outro





Barra de navegação : navegue com estilo com um design aprimorado da barra de navegação.









Rodapés : agora é possível para nossa equipe adicionar vídeos do YouTube aos rodapés da história.





Database Wins: listas, listas e mais listas. Temos mais facilidade em encontrar informações sobre tags específicas, sejam escritores, histórias ou informações de contato.





Obrigado a todos por fazerem parte da comunidade HackerNoon!





Post escrito e compilado por Linh, Jose e Ellen!