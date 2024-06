Como Jonas Simanavicius passou do J.P. Morgan para revolucionar a Web3 com a Synternet

Junte-se a nós para uma conversa esclarecedora com Jonas Simanavicius, cofundador e CTO da Synternet, enquanto ele compartilha sua jornada desde o trabalho no JP Morgan até o estabelecimento de uma empresa líder em tecnologia blockchain.





Ishan Pandey: Olá Jonas, é ótimo ter você conosco. Você pode compartilhar um pouco sobre sua jornada do JP Morgan até o cofundador da Synternet?





Jonas Simanavicius: Olá Ishan, obrigado por me receber aqui no Hackernoon! Absolutamente! Minha transição do JP Morgan para o cofundador da Synternet foi impulsionada por uma combinação de profundo conhecimento financeiro e um grande interesse em tecnologia. Durante meus três anos no JP Morgan como desenvolvedor associado de aplicativos, desenvolvi uma base sólida em ambos os domínios, o que me preparou para minha função como CTO.





A Synternet teve origem na Lituânia como uma startup que visava resolver as ineficiências da infraestrutura de Internet existente, que limitava as experiências dos utilizadores. Juntamente com amigos, idealizamos uma nova estrutura que seria mais segura, programável e centrada no usuário.





Em meados de 2023, mudamos o nosso foco para os ecossistemas blockchain e Web3, especialmente para melhorar o acesso aos dados, aproveitando a nossa experiência tecnológica para satisfazer as crescentes exigências do mercado. Nosso trabalho no ecossistema Cosmos e em IA, DePIN e DeFi nos posicionou como atores-chave. À medida que nos preparamos para o lançamento da nossa mainnet, há um interesse significativo de várias empresas ansiosas por aderir à Synternet.





Ishan Pandey: A Synternet recentemente fez a transição para uma nova identidade de marca. O que motivou essa mudança e como ela se alinha aos seus objetivos estratégicos?





Jonas Simanavicius : A decisão de fazer a transição para uma nova identidade de marca como Synternet foi motivada pela necessidade de refletir melhor nossa visão e objetivos estratégicos em evolução. Nossa missão principal se expandiu além do nosso foco inicial, evoluindo para enfrentar desafios mais amplos e impactantes nos cenários Web3 e blockchain.





Reconhecemos que o futuro da Internet e da Web3 depende de dados interoperáveis e sem permissão. Esta constatação levou-nos a redefinir a nossa marca para nos alinharmos mais estreitamente com o papel que aspiramos desempenhar neste futuro. Synternet não é apenas um nome, mas uma declaração do nosso compromisso em fornecer uma infraestrutura de dados modular e interoperável que abrange todas as principais redes blockchain.





Esta nova identidade de marca alinha-se perfeitamente com os nossos objetivos estratégicos, enfatizando o nosso compromisso com a abertura, acessibilidade e inovação. Serve de base para os nossos esforços para permitir interações de dados mais robustas e versáteis em todo o ecossistema, promovendo assim um mundo digital mais conectado e eficiente. Ao fazer isso, pretendemos capacitar desenvolvedores, empresas e usuários finais com as ferramentas necessárias para criar soluções inovadoras que aproveitem todo o potencial dos dados descentralizados.





Ishan Pandey: Como o primeiro Oracle de streaming on-chain para Web3, você poderia explicar como a tecnologia da Synternet está transformando o acesso a dados blockchain?





Jonas Simanavicius: Na Synternet, somos movidos pela convicção de que dados interoperáveis e sem permissão servirão como blocos de construção fundamentais não apenas para a Web3, mas para o futuro da própria Internet. É nossa missão transformar esta visão em realidade.





Ao fornecer soluções de infraestrutura de dados modulares e interoperáveis que permitem acesso universal a dados em tempo real a partir de qualquer blockchain, estamos tornando obsoletos os serviços de dados centralizados. Com a introdução de AEAs (Agentes Econômicos Autônomos) que capacitam os desenvolvedores a criar aplicativos combináveis e específicos para casos de uso, a Synternet está preparada para desbloquear oportunidades sem precedentes de inovação e estabelecer novos padrões de interoperabilidade.





Ishan Pandey: O ecossistema da Synternet é bastante dinâmico. Você pode discutir as funções dos editores, assinantes e corretores neste ecossistema?





Jonas Simanavicius: O ecossistema Synternet opera através de uma rede dinâmica orquestrada pela nossa camada de dados, projetada para garantir acesso eficiente aos dados do blockchain. Esta rede compreende editores, assinantes, corretores e observadores, cada um desempenhando um papel crucial na funcionalidade e segurança do ecossistema.





Os editores são a base da nossa rede, responsáveis por gerar e transmitir dados para a rede de corretores. Cada fluxo que publicam é identificado por um assunto, o que permite que uma ampla gama de dados seja contribuída e acessada gratuitamente.





Os assinantes constituem o lado da procura do mercado, pagando para aceder aos dados fornecidos pelos editores. Eles negociam o preço dos dados por meio de acordos on-chain facilitados pelo nosso portal de desenvolvedores, garantindo transparência e justiça nas transações.





Os corretores são fundamentais para o processo de entrega de dados, agindo como intermediários que facilitam o fluxo de dados dos editores para os assinantes. Para participar, os corretores devem registrar e depositar tokens NOIA, o que ajuda a garantir seu compromisso com a rede e a dissuadir aproveitadores.





Os observadores também desempenham um papel vital ao supervisionar a precisão das provas apresentadas pelos corretores, acrescentando uma camada adicional de integridade e confiança ao ecossistema. Eles também devem registar e depositar tokens NOIA como um compromisso com as suas responsabilidades.





Em conjunto, esta estrutura estruturada não só aumenta a fiabilidade da nossa infraestrutura de dados blockchain, mas também apoia o nosso objetivo de democratizar o acesso aos dados blockchain, promovendo assim um ecossistema rico e inovador para todos os participantes.





Ishan Pandey: Segurança e confiança são cruciais nos serviços de dados. Como a Synternet garante a confiabilidade e segurança de seus fluxos de dados on-chain?





Jonas Simanavicius: Excelente pergunta! Segurança é um tema pelo qual sou particularmente apaixonado. Na Synternet, garantir a segurança e a confiabilidade de nossos fluxos de dados on-chain é fundamental, e implementamos vários mecanismos importantes para manter esses padrões.





Nossa camada de dados opera em uma estrutura descentralizada de publicação e assinatura, o que minimiza significativamente os riscos de centralização. Isso permite o streaming direto de dados para aplicativos e contratos inteligentes, contornando os gargalos computacionais e as vulnerabilidades de segurança normalmente associadas aos sistemas oracle tradicionais.





No centro de nossas medidas de segurança está o blockchain Synternet, uma solução escalável de Camada 1 otimizada para entrega eficiente de dados entre cadeias. Reforçamos a segurança deste sistema através de tokens NOIA, que os participantes devem apostar para operar os nós da rede. Este mecanismo de piquetagem garante que todas as partes envolvidas tenham interesse em manter a integridade e segurança da rede.





Além disso, monitoramos continuamente nossa rede em busca de quaisquer vulnerabilidades e implementamos rapidamente atualizações e patches. Esta abordagem é crucial para garantir que a nossa infraestrutura permanece resiliente contra ameaças emergentes.





Através destas medidas abrangentes, garantimos que os nossos fluxos de dados não são apenas seguros e fiáveis, mas também mantêm os elevados padrões de confiança necessários para serviços de dados blockchain eficazes.





Ishan Pandey: Dadas as iniciativas recentes da Synternet, quais marcos importantes você pretende alcançar no futuro próximo?





Jonas Simanavicius: À medida que a Synternet se aproxima de uma série de marcos cruciais, nosso foco permanece nítido no avanço de nossa tecnologia e na ampliação de nosso impacto no ecossistema. Num futuro próximo, estamos preparados para alcançar vários objetivos significativos.





Um grande desenvolvimento em nosso horizonte é o lançamento da blockchain Synternet na rede principal. Este movimento fundamental ativará a nossa infraestrutura para suportar totalmente fluxos de dados entre cadeias em tempo real, melhorando significativamente a robustez e as capacidades dos nossos serviços de dados. Paralelamente, estamos nos preparando para introduzir uma ponte de tokens totalmente operacional que conectará os ecossistemas Ethereum e Cosmos. Esta ponte foi projetada para facilitar transferências contínuas de valor entre essas redes, expandindo nosso alcance e melhorando a integração com as infraestruturas blockchain existentes.





Além disso, estamos comprometidos em melhorar a experiência tanto para editores quanto para desenvolvedores que interagem com nossas plataformas. As próximas melhorias simplificarão os processos, melhorarão o acesso aos fluxos de dados e atualizarão as interações gerais do usuário. Ao mesmo tempo, estamos focados em aumentar a liquidez do token NOIA através de listagens adicionais em bolsas, um movimento que é vital para melhorar a acessibilidade do token em mercados mais amplos.





Além disso, estamos a fortalecer o nosso ecossistema através de parcerias estratégicas, que são cruciais para escalar as nossas soluções e ampliar a nossa presença no mercado. Olhando para o futuro, estamos finalizando os detalhes do nosso roteiro para o restante do ano e além. Estamos entusiasmados em compartilhar em breve mais atualizações e insights que irão delinear a trajetória futura de nossas iniciativas.





Ishan Pandey: Por último, como você vê a Synternet influenciando o cenário mais amplo da Web3 e da tecnologia descentralizada?





Jonas Simanavicius: Como CTO da Synternet, vejo o protocolo Data Layer como uma força transformadora no cenário Web3. Estamos empenhados em melhorar a interoperabilidade entre redes blockchain, garantindo acesso a dados em tempo real e melhorando as ferramentas de desenvolvimento para facilitar a integração e a inovação. Nosso objetivo é estabelecer a Synternet como um ecossistema líder de infraestrutura de dados amplamente utilizado para várias aplicações em DeFi, AI, DePIN, NFTs e governança. Os casos de uso potenciais são vastos e impactantes, e incentivo todos a irem lá e começarem a construir!





