Commentez comme si c'était chaud et autres mises à jour de produits HackerNoon

Les mises à jour ci-dessous sont valables jusqu'au 3 mai 2022.





Salut les hackers.





Le temps passe vite quand vous travaillez dur ! 😜





Il est temps pour nos mises à jour régulières sur les nouvelles fonctionnalités amusantes que nous avons déployées au cours du mois dernier.





Comme toujours:





Un grand merci à notre équipe de développeurs ultra-talentueux qui utilisent leurs compétences superBrain pour faire de HackerNoon un meilleur endroit.





1. Commentez vos articles préférés !





Êtes-vous un dactylographe lisse? Génial, vous pouvez maintenant le montrer dans la toute nouvelle section des commentaires !





C'est vrai, les commentaires sont disponibles sur tout le site ! Maintenant, vous pouvez donner votre avis sur tous les articles que vous lisez, complimenter votre écrivain préféré et simplement partager vos réflexions générales avec le grand monde vert.





Pour les rédacteurs, nous avons facilité la visualisation de tous les commentaires laissés sur vos articles. Ils apparaîtront dans le menu de votre tableau de bord, ou via ce lien : https://app.hackernoon.com/dashboard/comments















Veuillez noter que les éditeurs peuvent modifier ces commentaires si vous décidez de larguer trop de « bombes F ». Ils seront également examinés avant approbation, alors s'il vous plaît dites non à être un spammeur.





2. Une amélioration des statistiques de l'histoire





Dans un univers axé sur les données, les statistiques sont un élément essentiel. Hélas, parfois les statistiques peuvent être plus honnêtes que leurs interprétations.





Chez HackerNoon , nos écrivains et lecteurs veulent un reflet légitime de la qualité de leur travail.





Auparavant, nous utilisions Google Analytics, mais maintenant Cloudflare Analytics est roi. Avec ce nouveau système de suivi, les statistiques sont plus précises que jamais. Moins de blocages, des vues plus honnêtes.





Il s'avère que beaucoup de gens bloquent complètement Google Analytics. Mais maintenant, les écrivains peuvent s'asseoir, boire leur café et se détendre en sachant que les statistiques de leur histoire sont correctes.

















3. Rapports des entreprises technologiques sur les tendances





Avouons-le Hacker, il y a beaucoup de nouvelles techniques à suivre. Mais quel est le plus important du lot ?





Maintenant, vous pouvez être au premier rang, simplement en consultant le dossier de l'entreprise technologique de HackerNoon , un bulletin hebdomadaire Bloomberg-esque où nous vous donnons l'essentiel de ce qui s'est passé avec les plus grandes entreprises technologiques au cours des 7 derniers jours.





Voir les premiers rapports ici : https://hackernoon.com/tagged/tech-company-brief





Découvrez les entreprises qui font les plus grosses vagues, lisez ce dont tout le monde parle et apprenez-en plus sur le monde technologique qui vous entoure en vous inscrivant au Trending Tech Company Brief ici : https://hackernoon.com/companies





Cliquez ici et appuyez sur s'abonner.













4. Notifications pour l'humain intelligent





Avez-vous cliqué sur l'icône de la petite cloche dernièrement ?





Nous avons lancé cette fonctionnalité le mois dernier, et depuis lors, nous avons beaucoup réitéré l'UX de la fonctionnalité pour la rendre plus fluide pour les lecteurs et les rédacteurs.





Nous avons également mis à jour un certain nombre de notifications utiles que vous recevez concernant vos articles ainsi que ce qui se passe avec la communauté HackerNoon.

Comme cette fonctionnalité "En ce jour" pour les écrivains :





De plus, chaque semaine, vous pouvez également faire défiler vers le bas de votre centre de notis pour voir les nouveautés de l'univers HackerNoon !













5. Noonie gagne reflété sur votre page À propos





Pour ceux qui ont gagné le droit de se réjouir, voyez notre reconnaissance.

Nous avons déployé Noonie badges à tous les profils des gagnants.





Désormais, tout le monde pourra voir à quel point vous êtes incroyable en cliquant sur votre page À propos et en voyant ce glorieux badge Noonie. Ou des badges, espèce d'étoile de mer.





Vous n'avez pas gagné lors des derniers Noonies ? Ne vous inquiétez pas, nous avons déployé des badges pour tous les gagnants Noonie, même des années précédentes. Parce que lorsque vous êtes un gagnant Noonies, vous êtes un gagnant pour la vie.





En parlant de Noonies, nous avons expédié le premier ensemble Badges NFT aux gagnants de Noonies.











Autres mises à jour





Concours





Le système a été amélioré pour un meilleur suivi des participants au concours ainsi que pour donner à l'équipe HackerNoon un moyen plus simple de créer de nouveaux concours.



La participation d'une histoire à plusieurs concours n'est pas autorisée. Le système sait également suivre cela.







Autre





Barre de navigation : naviguez avec style grâce à une conception de barre de navigation améliorée.









Pieds de page : Il est maintenant possible pour notre équipe d'ajouter des vidéos YouTube aux pieds de page des histoires.





La base de données gagne : des listes, des listes et encore plus de listes. Nous avons plus de facilité à trouver des informations sur des balises spécifiques, qu'il s'agisse d'écrivains, d'histoires ou d'informations de contact.





Merci à tous de faire partie de la communauté HackerNoon !





Message écrit et compilé par Linh, Jose et Ellen !