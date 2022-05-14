评论 Like it is HOT，以及其他 HackerNoon 产品更新

以下更新反映截至 2022 年 5 月 3 日。
嘿，黑客们。
努力的时候时光飞逝！😜
是时候定期更新我们在过去一个月中部署的有趣新功能了。
一如既往：
非常感谢我们才华横溢的开发人员团队，他们利用他们的 superBrain 技能使 HackerNoon 成为一个更好的地方。
1.评论您最喜欢的文章！
你是一个流畅的打字员吗？太好了，现在您可以在全新的评论部分展示它了！
没错，评论是全站可用的！现在，您可以对您阅读的所有文章发表自己的看法，赞美您最喜欢的作家，并与绿色大世界分享您的整体想法。
对于作家，我们可以轻松查看您文章中留下的所有评论。它们将出现在您的仪表板菜单中，或通过此链接： https ://app.hackernoon.com/dashboard/comments
请注意，如果您决定投放过多的“F 炸弹”，编辑可以编辑这些评论。他们也将在批准之前进行筛选，所以请拒绝成为垃圾邮件发送者。
2. 故事统计的改进
在数据驱动的世界中，统计数据是必不可少的组成部分。唉，有时统计数据可能比他们的解释更诚实。
在HackerNoon ，我们的作者和读者希望合理地反映他们的工作做得如何。
以前，我们使用 Google Analytics，但现在
事实证明，很多人完全屏蔽了 Google Analytics。但现在，作家可以坐下来，喝咖啡，放松，知道他们的故事数据是正确的。
3. 趋势科技公司报告
让我们面对现实吧，黑客，有很多科技新闻要跟上。但最重要的是什么？
现在您可以站在前排，只需查看HackerNoon的科技公司简报，这是一份类似于彭博社的每周通讯，我们会在其中为您提供过去 7 天内最大的科技公司发生的事情的要点。
在此处查看前几份报告： https ://hackernoon.com/tagged/tech-company-brief
通过在此处订阅 Trending Tech Company Brief，了解引起最大波澜的公司，阅读每个人都在谈论的内容，并了解更多关于您周围的科技世界的信息： https ://hackernoon.com/companies
4. 给聪明人的通知
你最近有没有点击小铃铛图标？
我们上个月推出了这个功能，从那时起，我们对该功能的用户体验进行了很好的迭代，以使其对读者和作家都更流畅。
我们还更新了您收到的关于您的文章以及 HackerNoon 社区正在发生的事情的一些有价值的通知。
就像作家的这个“在这一天”功能：
更重要的是，每周您还可以向下滚动到通知中心的底部，查看 HackerNoon 世界中的新内容！
5.Noonie Wins 反映在您的 About 页面上
对于那些有权幸灾乐祸的人，请看我们的承认。
我们已经部署
现在，当每个人点击您的“关于”页面并看到那个光荣的 Noonie 徽章时，他们都会看到您是多么了不起。或者徽章，你这个海星。
在最近的 Noonies 中没有获胜？别担心，我们已经为所有 Noonie 获奖者配备了徽章，即使是前几年的获奖者。因为当你是 Noonies 的赢家时，你就是终生的赢家。
说到Noonies，我们已经发货了第一套
其他更新
该系统已经过改进，可以更好地跟踪比赛参与者，并让HackerNoon团队能够以更简单的方式创建新的比赛。
不允许在多个比赛中输入一个故事。系统也知道要遵循这一点。
其他
导航栏：通过改进的导航栏设计进行风格导航。
页脚：我们的团队现在可以将 YouTube 视频添加到故事页脚。
数据库获胜：列表、列表和更多列表。我们可以更轻松地查找有关特定标签的信息，无论是作者、故事还是联系信息。
感谢大家成为 HackerNoon 社区的一员！
帖子由 Linh、Jose 和 Ellen 编写和编译！