I-QuickSwap ibandakanya i-Perpetual Hub Ultra ye-Orbs, ukuthatha ukuhweba kwe-perps ye-institutional-grade ku-base

Tel Aviv, Israel, Oct. 28, 2025/Chainwire/--I-Orbs, umphakeli wokufakelwa kwe-Layer-3 infrastructure, wabhalisela namhlanje ukuthi i-QuickSwap, omunye isixazululo se-decentralized eside eside e-DeFi, i-Perpetual Hub Ultra, eyenziwe nge-Orbs. Isixazululo ivumela i-Institutional-grade perpetual futures trading ku-Base, okungenani isixazululo esikhulu se-Orbs' modular Layer-3 infrastructure phakathi kwe-DEX ezidlulayo. Ngokusebenzisa lokhu ukuhlanganiswa, abasebenzisi we-QuickSwap akwazi ukufinyelela ku-liquidity enhle, ukuguqulwa kwe-leverage, kanye nokuthuthukiswa okusheshayo ku-perps-stack eyenziwe ngokuphelele, e-modular. Ukusebenza nge-network ye-validator e-Orbs, uhlelo inikeza ukuhweba okuzenzakalelayo okuhlanganise ukucaciswa kwe-onchain ne-CeFi-level performance. I-Perpetual Hub Ultra, eyakhelwe ngokubambisana ne-Symm.io, i-bootstrap ye-liquidity ye-desentralized exchanges, okuvumela ukuqala ngokushesha futhi nge-experience ye-user optima kusukela ngosuku lokuqala. I-Ultra inikeza konke okudingeka i-DEX yokusungula isixazululo se-perps ephezulu, kuhlanganise i-heading, i-liquidation, i-oracles, kanye ne-interface ye-professional-grade. Uma ifakwe, i-Ultra inikeza i-liquidity routing kusuka kumadivayisi e-onchain ne-offchain, kuhlanganise ama-exchanges amakhulu e-centralized njenge-Binance, enikeza i-protocols ukufinyelela ku-deep execution ngaphandle kokuphumula kwe-backend. Ngokupakisha isakhiwo se-perps ephelele ku-integration layer ye-modular, i-Ultra ivumela i-exchanges, i-aggregators, ne-frontends ukunikela imikhiqizo ye-trading ye-institutional-level nge-engineering overhead eningi kanye nexesha elula yokuthengisa. I-integration ivumela futhi i-Orbs's idokhumenti ye-Layer-3 eyenziwe ngempumelelo emva kokufakwa kwezicelo zokuqala ze-Perpetual Hub emhlabeni wonke i-DeFi ecosystem. I-Perpetual Hub Ultra inikeza i-intention-based trading ku-perpetual futures, okuvumela izindawo ezintsha zokuhweba ukuhlangabezana nokusebenza nokugqoka kwezinhlelo zokusebenza zokusekelwa kwama-platform kanye nokuphathwa kwe-decentralization kanye ne-security. mayelana QuickSwap I-QuickSwap yenzelwe ukuhlangabezana nezimali eziphezulu ze-gas kanye nezimali ezincinane ezivamile ezivamile ezivela ezivela kwebhizinisi, ikakhulukazi ku-Ethereum. I-QuickSwap yasungulwa ngo-October 2021, ikhiqiza izixazululo ze-Layer 2 ze-scaling ezivela ku-Polygon yebhizinisi ukuze inikeze abasebenzisi i-transactions engcono futhi engabizi. https://quickswap.exchange/ mayelana Orbs I-Orbs iyinhlanganisela ye-Layer-3 (L3) blockchain eyakhelwe ikakhulukazi ukuthengiswa kwe-onchain. Ukusetshenziswa kwe-Proof-of-Stake consensus, i-Orbs isebenza njenge-execution layer eyongezelelweyo, okuvumela isakhiwo se-logic enhle kanye ne-scripts ezingaphezu kwama-functionalities e-smart contracts. I-Orbs-powered protocols ezifana ne-dLIMIT, i-dTWAP, i-Liquidity Hub, ne-Perpetual Hub zithintela izinga ze-DeFi ne-smart contract technology, ukunikeza ukuqhuma kwe-CeFi ku-onchain trading. Funda kabanzi: https://www.orbs.com/ Lesi sihloko lithunyelwe njenge-press release ka-Btcwire ngaphansi kwe-Business Blogging Program ye-HackerNoon. Yenza i-Research yakho ngaphambi kokwenza isixazululo se-financial.