I-Ozak AI ibhizinisi ne-Pyth Network ukunikela idatha yokuthengisa ngokushesha ku-100+ Blockchains

Dubai, UAE, 16 September, 2025/Chainwire/--I-Ozak AI ($OZ) uqhubeke ukucubungula indawo ye-AI-powered crypto innovation ngokuxhumana ne-artificial intelligence ne-DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network). Lokhu ukuhlanganiswa inikeza isisekelo esilinganiselwe futhi enhle sokubambisana kwe-blockchain. Ngaphezu kwalokho, nge-Pyth Network, i-Ozak AI ikhiqiza i-ecosystem yayo ngokusebenzisa ukufinyelela kwamahhala, i-tamper-proof, i-real-time data yokuthengisa emakethe, okukhuthaza umthamo yayo yokuthumela imibuzo. https://x.com/OzakAGI/status/1962519070609437159 I-Presale Spike Ukukhuthaza Ukukhuthaza Izinzuzo Ukuhlaziywa okuhlobisa isitimela esikhulu esizayo se-Ozak AI. Kwangoku, i-$OZ ibonise isitimela esikhulu sokukhula, nge-price yayo ebandayo kusuka ku-$0.001 ku-Phase 1 kuya ku-$0.01 ku-Phase 5, ukwanda kwe-900%. Ngaphezulu kwe-856 million ama-token eyenziwe, okwandisa i-$2,769,077 kuze kube manje. I-Data Yenza I-Intelligence: Ukukhuthaza Imibuzo ye-AI emangalisayo Ukusetshenziswa kwe-Ozak AI, isakhiwo se-Ozak AI inikeza ukusebenza okuzenzakalelayo kanye nezinsizakalo ze-intelligent ezahlukile ezahlukile ze-blockchains. Nge-integration ye-Pyth Network, izinhlelo ziye zitholela ngezinga eliphezulu zebhizinisi, zibonakalayo zebhizinisi, ukuqinisekisa ukuchofoza okuphakeme. Nge-dePIN ubuchwepheshe ye-decentralized, i-cross-chain functionality kanye ne-$OZ yokusebenza okuphakeme ku-stacking, ukulawula, kanye nokukhula kwama-ecosystem, le nkqubo ibeka ngokuvamile ngokuvumelana ne-reliability, i-security, ne-transparency. Ukukhula ngokusebenzisa i-Alliances Strategic Ukuhlanganiswa okuqhubekayo ku-SINT, i-Intel ye-Hive ne-Weblume inikeza ngesivinini sokusebenza, ukufinyelela kwedatha ye-multi-chain kanye nokuxhumana kwe-Web3. Ngaphezu kwalokho, ukuhlanganiswa kwe-Pyth Network inikeza ukubukeka okuzenzakalelayo okuzenzakalelayo okuzenzakalelayo okuzenzakalelayo, okwenza isakhiwo se-protective esekelwe ukusetshenziswa kwe-long-term kanye nokusetshenziswa kwe-inter-industry. Ukuhamba kusuka ku-Roadshows kuya ku-Global Conferences Ngemuva kwe-GM Vietnam meetups kanye ne-community brunchs, iqembu isakhelwe isakhelo esikhulu ku-Coinfest Asia 2025 e-Bali. Ngokuba izivakashi ezingenalutho, izivakashi zokuhlobisa, kanye nezinhlangano eziphezulu zihlanganisa, iziganeko zihlanganisa i-Ozak AI nabasunguli abaziwayo, abasunguli, nezihlabathi - ukuhlinzeka ukubuyekeza yayo njenge-ecosystem eyenza ngokushesha eyenza isitimela ngokufanelekileyo. Ukukhanyisa futha ye-intelligent decentralized Ukubambisana kwe-Ozak AI × Pyth Network, i-Ozak AI ithatha izixhobo, ama-bots, kanye nama-applications zokusebenza ezingu-100 blockchains. Ngokuvimbela idatha e-real-time ne-AI-driven infrastructure. Ukuze abathengisi kanye nabenzi, lokhu iyiphi isinyathelo esikhulu ukuthi i-Ozak AI ikakhulukazi ukwakha isisekelo esilandelayo se-big leap ye-industry. mayelana Ozak AI I-Ozak AI iveza i-blockchain ne-artificial intelligence ukunikezela abathengisi nabasebenza idatha yokuthengisa kwimarike e-real-time kanye nezixhobo ezinzima zokuhweba kwe-crypto, i-stock, ne-forex. Nge-partners ezifana ne-Pyth Network, i-Spheron, i-SINT, i-Weblume, ne-Dex3, inikeza i-ecosystem enhle futhi enhle kakhulu. I-$OZ i-token ikhiqizwa ngokushesha, inikeza abathandekayo abavela ngempumelelo ukufinyelela ngentengo elincane njengoba kusebenza ekukhiqizeni izixazululo ezisebenzayo yokukhula kwe-AI kanye ne-blockchain space. Ukuze uthole ulwazi oluthile mayelana ne-Ozak AI, abasebenzisi angakwazi ukufinyelela ngezansi: Iwebhusayithi: https://ozak.ai/ Twitter/X: https://x.com/OzakAGI Imininingwane: https://t.me/OzakAGI Ngena ngemvume U-Andres Brinc Media@ozak.ai Lesi sihloko lithunyelwe njenge-press release ka-Cybernewswire ngaphansi kwe-Business Blogging Program ye-HackerNoon. Yenza i-Research yakho ngaphambi kokwenza isixazululo se-financial.