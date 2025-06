I-Ethereum ye-New Privacy Layer isebenza njenge-zCash - Kodwa Ngaphandle Kwe-Chain

Ngithole isihloko esifundayo esifundisaIndlela Tornado Cash ukusebenzaiminyaka embalwa. Le nkqubo yinkonzo yami yokuqala esiyingqayizivele nge-zero-knowledge-proof ubuchwepheshe, futhi lithunyelwe ekutholeni ukusebenza yayo yayo. Kulesi nqaku entsha, ngithunyelwe inkqubo eyakhelwe ku-Tornado Cash - ngokuvamile i-zCash-like "embedded blockchain." It is a real Layer 2 isixazululo, njengoba yonke umsebenzi ivela ngokuphelele kwi-chain. Kodwa ngaphambi kokufunda imichiza, sicela uchofoze inkinobho ukubuyekeza isisekelo.

Indlela Tornado Cash Umsebenzi?

Njengoba ngiye ngithole isihloko esifanele ku-theme, ngithole isifinyezo lapha. Uma unemibuzo ku-technical deep diving, ngitholela ukubuyekeza imibhalo yami edlule:





I-Magic ye-Zero-Knowledge Proof Through the Source Code ye-Tornado Cash

I-JavaScript Tutorial for Zero-Knowledge Proofs Usebenzisa i-snarkjs ne-circom

Indlela I Yakhelwe I-Anonymous Voting System kwi-Ethereum Blockchain Usebenzisa I-Zero-Knowledge Proof





Ngokuvamile, i-Tornado Cash isebenza ngokuvumelana ne-ETH ye-user deposit noma enye i-token e-Tornado Cash smart i-contract.commitmentYonke imibuzo inesibophonullifierI-smart contract ibhalisele isivumelwano ku-Merkel Tree. Ngemuva kwalokho, umsebenzisi angakwazi ukuthatha imali kusuka ku-address eyahlukile ngokuvumela i-nulllifier.





Njengoba kuphela umsebenzisi uyazi i-nulllifier, akukho umuntu angakwazi ukuxhumanisa ukubheja lokuqala. Kodwa-ke, i-smart contract akudingeka ukuhlola ukuthi i-nulllifier ikhambisana ne-engxaki esiyimfihlo. Ukubonisa lokhu, umsebenzisi ibonise azero-knowledge proofUkubonisa ukuthi:





I-commitment yindawo ye-Merkel Tree (i-user eyenziwe ngokwenene ku-contract), futhi I-nulllifier iye asekelwe kulesi ibhizinisi.





Konke nulllifier kungenziwa kusetshenziselwa kuphela, ukuqinisekisa ukuthi imali kungenziwa engathintela ngaphezulu kwexesha elinye.





Ngo-Tornado Cash, ama-hashes ye-commitment ne-nulllifier zihlanganiswe ngezansi:





commitment_hash = HASH(nullifier, secret) nullifier_hash = HASH(nullifier)





Njengoba i-hashes ye-cryptographic iyinhlangano eyodwa (hhayi ungenza ukufinyelela kokuqala kusuka ku-hash ngaphandle kwe-brute force), akwazi ukuxhumana i-hash. commitment_hash Ngiya nullifier_hash Nokho, uhambisana kwabo kungenziwa ngokuvumelana ne-Zero Knowledge Proof.





I-limit ye-system yayo ikakhulukazi ukuthi inani elithunyelwe ingasiza ulwazi. Ngokwesibonelo, uma ushiye i-ETH ye-12.34 bese ushiye i-ETH ye-12.34 ngokushesha, umuntu angathanda ngokushesha ukuthi ezimbili zihlanganisa. Ngakho-ke i-Tornado Cash inikeza kuphela ama-denominations ezinsizakalo njenge-0.001 ETH - uma wonke umuntu isebenzisa inani elifanayo, i-unlinkability iyatholakala.





I-concept ngithole ku-section elandelayo isixazululo le-limitation, ukujabulela kanjani i-zCash isixazululo.

Ukuphendula inkinga ye-Denomination Fixed

I-limit ye-deposit ye-fixed amayunithi ingashintshwe ngokuvumela izindlela ezimbili ezingaphezu kwe-deposit kanye ne-revocation:splitWazemerge.





WazesplitI-function isebenza efana ne-pull-out, kodwa ngaphandle kokufaka i-Ethereum address, umsebenzisi ibonise amabhizinisi amabili amasha. I-split inikeza umsebenzisi ukwahlukanisa inani elihlaziywa kumahhala amabili - futhi okungenani, lokhu kusebenza ngaphandle kokuvumela amabhizinisi amasha abantu abacwaningi we-blockchain. Ukuze kusebenze lokhu, ibhizinisi kufanele kuhlanganise inani njengezinhlelo zebhizinisi yayo.





Kwi-system eyakhiwe, isivumelwano eyakhelwe kulandelayo:





commitment_hash = HASH(amount, nullifier, secret)





Lokhu isakhiwo kuyimfuneko ngenxa yokuba, ngesikhathi se-sharing, abasebenzisi kufanele ibonise ukuthi izindleko ezintsha ezimbili zihlanganisa izindleko eziningana ngokufanelekileyo nezimali yokuqala. Kulula ukubona indlela le mekanism isixazululo kwamanani esiyingqayizivele e-Tornado Cash. Ngokwesibonelo, umsebenzisi angakwazi ukhokhe imali esivamile efana ne-100 ETH, zihlanganisa izingxenye (isib. 60 ETH no-40 ETH), futhi ngokushesha ukuchithwa ku amahlathi ezahlukene. Njengoba ama-values zihlanganisa ngaphakathi kwezimali, akukho umuntu angakwazi ukuxhumanisa ukuchithwa ku-deposit yokuqala ngokuvumelana nezimali kuphela.





Ngaphezu kwalokho, akufanele ukuthatha imali ngokushesha. Abasebenzisi angakwazistore value in the smart contract itself, isebenza njengama-wallet virtual. Lokhu kubhalwe ngu-mergeUkusebenza, okuvumela izivumelwano ezimbili ezihlaziywa (okuthunyelwe nge-nullifiers zabo) ezihlaziywe ku-one new commitment.





Ukuze usebenza i-fusion, abasebenzisi kufanele ibonise ukuthi inani elikhulu kunazo zonke amabhizinisi amaphuzu amaphuzu amaphuzu amaphuzu amaphuzu amaphuzu amaphuzu.





Oku kuholela uhloboembedded ledger, lapho wonke abasebenzisi unayo isilinganiso se-private futhi ingathumela imali ngempumelelo nabanye. Izimali ezidingekayo kuphela lapho umuntu ufuna ukufinyelela ku-system kanye nokuthumela izakhiwo zabo ngaphandle kwesi-private layer.

I-Privacy-Preserving Layer ku-Ethereum

Sishayele nge-example ukuze ubone indlela le-privacy layer isebenza ekusebenzeni:





I-Alice ivela i-100 ETH pool ku-smart contract ngokubethelwa i-100 ETH kanye nenkinga.

U-Bob usebenza okufanayo, ukwakha i-ETH pool ye-10 nge-commitment yayo.

Alice ufuna ukunikeza 10 ETH ku-Bob. It isebenzisa isicelo esihlukile, okuyinto ivimbele i-nulllifier yayo futhi ivimbele i-100 ETH yokuqala ezimbini ezintsha: eyodwa ku-10 ETH futhi eyodwa ku-90 ETH. Manje, Alice inesibopho amabili - eyodwa esibonakalayo i-10 ETH, eyinye i-90 ETH.

I-Alice inikeza i-Nullifier ye-10 ETH usebenzisa i-Public Key yeBob futhi ibhalwe ku-blockchain.

I-Bob isixazululo idivayisi ngokusebenzisa isifinyezo se-private yenza i-nulllifier. Ngaphezu kwalokho, ungathola i-ETH ye-10 noma ukuxhumana ne-balance yayo.

U-Bob ukhethe ukugcina ama-funds ku-system, ngakho-ke usebenzisa i-fusion operation. Uyakunikeza i-nulllifier kusuka ku-ETH yayo ye-10 yayo kanye ne-Alice, bese ukwakha i-commitment entsha ye-20 ETH.





Ngemva kokuthengisa:

I-Alice inesibopho se-90 ETH,

Bob manje ukulawula 20 ETH ku-privacy layer.





Njengoba ama-nullifiers kanye nama-commitments akuyona ulwazi olulodwa ngokubanzi, futhi ama-messages phakathi kwabasebenzisi zihlanganisa, zonke lezi zokusebenza zihamba.completely anonymously.





Njengoba abasebenzisi angakwazi ukudlulisela impahla ngaphakathi kwekhwalithi ngaphandle kokubonisa inani noma idivayisi, kunokuba akufanele ukuthatha.Layer 2 blockchain, nge enye ingxenye ebalulekile:everything happens on-chain.

Conclusion

Ngokuvumela izicelo ezimbili ezivamile -splitWazemerge— singakwazi ukwandisa kakhulu i-Tornado Cash yokuqala nokuguqulwa ku-full-fledgedprivacy-preserving transaction layerku-Ethereum. Ngokungafani ne-mixers ezivamile ezijwayelekile ezivamile ezivamile, le model eyakhelwe isekelwe isekelwearbitrary amounts, okuvumela abasebenzisi ukwahlukanisa, ukwahlukanisa kanye nokuthumela inani ngokufanelekileyo futhi anonymously.





Ngokusho, uhlelo lihlanganisazero-knowledge proofsNgena ngemvacommitments, futhinullifiersUkubandisa inani ngqo ku-engxaki, abasebenzisi angakwazi ukuhlola isebenzo se-value-preserving njenge-splitting kanye ne-fusion, ngaphandle kokubonisa inani efanayo noma abalandeli abalandeli.





Umphumela wokwenza uhloboembedded blockchainOkuzenzakalelayoon-chain, ngaphandle kokufuna Layer 2 eyahlukile. Abasebenzisi angakwazi ukugcina amabhizinisi ngokuzimela, ukunikela amabhizinisi ngamunye usebenzisa imiyalezo encrypted, futhi kuphela ukuthatha lapho kufanele ukuxhumana ne Ethereum layer. Le design ibandakanyaprivacy features of zCashNge Thesmart contract capabilities of Ethereum, ukwakha isakhiwo esinamandla ye-anonymous, i-programable value transfer.





Okuningi, le model iyahambisanaany EVM-based blockchain, okwenza isakhiwo esebenzayo futhi esilinganiselwe izicelo zokuphefumula ubumfihlo ku-Ethereum ecosystem eningi.