Ethereumov novi sloj privatnosti radi kao zCash – ali bez napuštanja lanca

Написао сам детаљан чланак који објашњаваKako funkcioniše Tornado CashПре неколико година. тај пројекат је био мој први прави сусрет са технологијом нултог знања, и то ми је помогло да разумем његов унутрашњи рад. У овом новом чланку, представићу концепт који се заснива на Торнадо Цасх-у - у суштини зЦасх-овом "уграђеном блоцкцхану". То није право решење за слој 2, јер се сва активност одвија у потпуности на ланцу.

Kako funkcioniše Tornado Cash?

Укратко, Торнадо Цасх ради тако што има кориснички депозит ЕТХ или други токен у паметном уговору Торнадо Цасх, заједно саcommitmentSvaka kompanija ima partneranullifier, што је познато само кориснику. Паметни уговор чува обавезу у дрвету Меркле. Касније, корисник може повући средства са друге адресе откривањем нулфиера.





Пошто само корисник познаје поништавача, нико не може повезати повлачење са оригиналним депозитом. Међутим, паметни уговор и даље треба да провери да је поништавач везан за важећу обавезу.zero-knowledge proofТо показује :





Obaveza je deo Merkle stabla (korisnik je stvarno uložen u ugovor), i Nulifier je nastao iz te obaveze.





Сваки рефлектор се може користити само једном, осигуравајући да се средства не могу повући више од једном.





У Торнадо Цасх-у, хаше за обавезу и нулфиере се израчунавају на следећи начин:





commitment_hash = HASH(nullifier, secret) nullifier_hash = HASH(nullifier)





Пошто су криптографски хашеви једносмерне функције (не можете одредити оригинални улаз из хаша без брутне силе), немогуће је повезати commitment_hash И о nullifier_hash Међутим, њихов однос се може доказати помоћу нултог доказа знања.





На пример, ако депонујете 12,34 ЕТХ и касније повучете тачно 12,34 ЕТХ, неко би могао разумно претпоставити да су два повезана.





Концепт који ћу описати у следећем одељку бави се овим ограничењем, инспиришући се начином на који зЦасх решава проблем.

Решавање проблема фиксне деноминације

Ограничење фиксних износа депозита може се превазићи увођењем два додатна начина поред депозита и повлачења:splitиmerge.





ТхеsplitФункција функционише слично повлачењу, али уместо да наведе Етхереум адресу, корисник даје две нове обавезе. Сплит омогућава кориснику да подели сачуван износ на било која два дела - и што је најважније, то се дешава без откривања нових износа свима који посматрају блоцкцхаин.





У ажурираном систему, обавеза је структурирана на следећи начин:





commitment_hash = HASH(amount, nullifier, secret)





Ова структура је неопходна зато што, током раздвајања, корисник мора доказати да две нове обавезе садрже износе који се додају тачно на износ оригиналне обавезе. Лако је видети како овај механизам бави проблемом фиксне деноминације у Торнадо Цасх. На пример, корисник може депоновати произвољан износ као што је 100 ЕТХ, поделити га на делове (нпр., 60 ЕТХ и 40 ЕТХ), а касније их повући на различите адресе.





Такође нема потребе да одмах повучете средства. корисници могу ефикасноstore value in the smart contract itself, функционише као врста виртуелног новчаника. Ово је омогућено од странеmergeоперација, која омогућава да се две складиштене обавезе (које се односе преко њихових поништавача) комбинују у једну нову обавезу.





Да би извршио спајање, корисник мора доказати да се укупан износ у два улазна обавеза поклапа са износом у новој обавези.





To stvara neku vrstuembedded ledger, где сваки корисник има приватну равнотежу и може слободно послати средства другима. Повлачење је неопходно само када неко жели да изађе из система и потроши своју имовину изван овог приватног слоја.

Приватност-одржавање слоја на Етхереум

Хајде да прођемо кроз пример да видимо како овај слој приватности функционише у пракси:





Алице ствара 100 ЕТХ пул на паметном уговору депозитом 100 ЕТХ заједно са обавезом.

Боб ради исто, стварајући 10 ЕТХ базен са сопственом посвећеношћу.

Алице жели да пошаље 10 ЕТХ Бобу. Она користи функцију подели, која конзумира њен нуллифиер и дели оригиналних 100 ЕТХ у две нове обавезе: један за 10 ЕТХ и један за 90 ЕТХ.

Алице шифрира 10 ЕТХ нулелифер користећи Боб'с јавни кључ и пише га у блоцкцхаин.

Bob dešifruje poruku pomoću svog privatnog ključa i dobija nullifier.On sada može ili da povuče 10 ETH ili da ga spoji sa svojim postojećim saldom.

Боб одлучује да задржи средства у систему, тако да користи операцију спајања. Он обезбеђује нулфиер из своје 10 ЕТХ обавезе и онога који је примио од Алице, а затим ствара нову обавезу за 20 ЕТХ.





Posle transakcije :

Алис има преосталу равнотежу од 90 ЕТХ,

Боб сада контролише 20 ЕТХ у слоју приватности.





Pošto nullifiers i obaveze ne nose javno vidljive informacije, a poruke između korisnika su šifrovane, sve ove transakcije se dešavaju.completely anonymously.





Пошто корисници могу слободно пренети вредност у систему без откривања износа или идентитета, често нема потребе за повлачењем.Layer 2 blockchainСа једном кључном разликом:everything happens on-chain.

Conclusion

Увођењем две једноставне операције -splitиmerge- можемо значајно побољшати оригинални концепт Торнадо Цасх и претворити га у пуноправниprivacy-preserving transaction layerна Етхереум. За разлику од традиционалних миксера ограничених на фиксне деноминације, овај надограђени модел подржаваarbitrary amounts, омогућавајући корисницима да деле, спајају и преносе вредност флексибилно и анонимно.





У својој основи, систем се ослања наzero-knowledge proofs,commitments, иnullifiersUključivanjem iznosa direktno u obavezu, korisnici mogu da dokažu ispravnost operacija čuvanja vrednosti kao što su deljenje i spajanje, a da nikad ne otkrivaju stvarne iznose ili učesnike.





Rezultat je neka vrstaembedded blockchainТо функционише у потпуностиon-chainKorisnici mogu da skladište sredstva privatno, da šalju sredstva jedni drugima koristeći šifrovane poruke, i da se povuku samo kada im je potrebno da interaguju sa javnim Ethereum slojem.privacy features of zCashСа онимsmart contract capabilities of Ethereum, стварајући моћан оквир за анонимни, програмски пренос вредности.





Најбоље од свега, овај модел је компатибилан саany EVM-based blockchain, чинећи га практичном и скалабилном основу за апликације за очување приватности у ширем Етхереум екосистему.