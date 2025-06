Новият слой за поверителност на Ethereum работи като zCash - но без да напуска веригата

Написах подробна статия, която обясняваКак работи Tornado Cashпреди няколко години. Този проект беше първата ми истинска среща с технологията с нулеви познания и ми помогна да разбера вътрешното й функциониране. В тази нова статия ще представя концепция, която се основава на Tornado Cash – по същество zCash-подобен „вграден блокчейн“. Това не е истинско решение Layer 2, тъй като цялата дейност се извършва изцяло на веригата.

Как работи Tornado Cash?

Накратко, Tornado Cash работи, като има потребителски депозит ETH или друг токен в интелигентния договор Tornado Cash, заедно сcommitmentВсяка организация има асоцииранnullifier, което е известно само на потребителя. Умният договор съхранява ангажимента в Merkle дърво. По-късно потребителят може да изтегли средствата от различен адрес, като разкрие нулиращия.





Тъй като само потребителят знае обезсилвателя, никой не може да свърже изтеглянето с първоначалния депозит. Въпреки това, интелигентният договор все още трябва да провери, че обезсилвателят е свързан с валиден ангажимент.zero-knowledge proofТова показва:





Ангажиментът е част от Merkle дървото (потребителят наистина е депозиран в договора), и Нивото на обезщетение произтича от този ангажимент.





Всеки анулиращ може да се използва само веднъж, като се гарантира, че средствата не могат да бъдат изтеглени повече от веднъж.





В Tornado Cash хашите за ангажимент и нулиране се изчисляват, както следва:





commitment_hash = HASH(nullifier, secret) nullifier_hash = HASH(nullifier)





Тъй като криптографските хаши са еднопосочни функции (не можете да определите първоначалния вход от хаша без брутна сила), е невъзможно да свържете commitment_hash и на nullifier_hash Въпреки това, връзката им може да бъде доказана с помощта на доказателство за нулево знание.





Основното ограничение на тази система е, че прехвърлената сума може да изтича информация. Например, ако депозирате 12.34 ETH и по-късно изтеглите точно 12.34 ETH, някой може разумно да предположи, че двете са свързани.





Концепцията, която ще опиша в следващия раздел, се занимава с това ограничение, като черпи вдъхновение от това как zCash решава проблема.

Решаване на проблема с фиксираното наименование

Ограничението на фиксираните суми за депозит може да бъде преодоляно чрез въвеждане на два допълнителни метода заедно с депозит и теглене:splitиmerge.





наsplitФункцията работи подобно на теглене, но вместо да посочи адрес на Ethereum, потребителят предоставя два нови ангажимента. разделянето позволява на потребителя да раздели съхранената сума на две части - и важното е, че това се случва, без да разкрива новите суми на всеки, който наблюдава блокчейна.





В актуализираната система ангажиментът е структуриран по следния начин:





commitment_hash = HASH(amount, nullifier, secret)





Тази структура е от съществено значение, защото по време на разделяне потребителят трябва да докаже, че двата нови ангажимента съдържат суми, които се добавят точно към сумата на първоначалния ангажимент. Лесно е да се види как този механизъм се справя с проблема с фиксираната деноминация в Tornado Cash. Например, потребителят може да депозира произволна сума като 100 ETH, да я раздели на части (например 60 ETH и 40 ETH) и по-късно да ги изтегли на различни адреси. Тъй като стойностите са скрити в ангажиментите, никой не може да свърже изтеглянето с първоначалния депозит въз основа само на сумата.





Също така не е необходимо незабавно да се изтеглят средства.store value in the smart contract itself, функционира като вид виртуален портфейл.mergeОперация, която позволява два съхранени ангажимента (препратени чрез техните нулификатори) да бъдат комбинирани в един нов ангажимент.





За да извърши сливане, потребителят трябва да докаже, че общата сума в двата входящи ангажимента съответства на сумата в новия ангажимент.





Това поражда един видembedded ledger, където всеки потребител има частен баланс и може свободно да изпраща средства на други. Изтеглянията са необходими само когато някой иска да излезе от системата и да похарчи активите си извън този частен слой.

Защита на неприкосновеността на личния живот в Ethereum

Нека да разгледаме един пример, за да видим как този слой за поверителност работи на практика:





Алис създава 100 ETH на интелигентния договор, като депозира 100 ETH заедно с ангажимент.

Боб прави същото, създавайки басейн от 10 ETH със собствен ангажимент.

Алис иска да изпрати 10 ETH на Боб. Тя използва функцията за разделяне, която консумира нейния нулифьор и разделя оригиналните 100 ETH на две нови ангажименти: едно за 10 ETH и едно за 90 ETH.

Алис криптира 10 ETH нулиращия с помощта на публичния ключ на Боб и го записва в блокчейна.

Боб дешифрира съобщението с помощта на своя частен ключ и получава нулевият ключ. Сега той може да изтегли 10 ETH или да го обедини със съществуващия си баланс.

Боб избира да запази средствата в системата, така че използва операцията за сливане. Той осигурява нулевият от собствения си ангажимент от 10 ETH и този, получен от Алис, след което създава нов ангажимент за 20 ETH.





След приключване на сделката:

Алис има остатъчен баланс от 90 ETH,

Боб сега контролира 20 ETH в слоя за поверителност.





Тъй като нулификаторите и ангажиментите не носят публично видима информация, а съобщенията между потребителите са криптирани, всички тези транзакции се случват.completely anonymously.





Тъй като потребителите могат свободно да прехвърлят стойност в системата, без да разкриват суми или идентичности, често няма нужда да се изтеглят.Layer 2 blockchainС една ключова разлика:everything happens on-chain.

Conclusion

С помощта на две прости процедури -splitиmerge— можем значително да подобрим оригиналната концепция Tornado Cash и да я превърнем в пълноценнаprivacy-preserving transaction layerЗа разлика от традиционните миксери, ограничени до фиксирани деноминации, този подобрен модел поддържаarbitrary amounts, което позволява на потребителите да разделят, сливат и прехвърлят стойност гъвкаво и анонимно.





В основата си системата разчита наzero-knowledge proofs,commitmentsиnullifiersЧрез вграждане на сумата директно в ангажимента, потребителите могат да докажат коректността на операциите за запазване на стойността като разделяне и сливане, без да разкриват действителните суми или участниците.





Резултатът е един видembedded blockchainТова функционира изцялоon-chainПотребителите могат да съхраняват средства частно, да изпращат активи един на друг с помощта на криптирани съобщения и да се оттеглят само когато трябва да си взаимодействат с обществения слой на Ethereum.privacy features of zCashС това наsmart contract capabilities of EthereumСъздаване на мощна рамка за анонимен, програмируем трансфер на стойност.





Най-важното е, че този модел е съвместим сany EVM-based blockchain, което го прави практична и мащабируема основа за приложения за защита на неприкосновеността на личния живот в по-широката екосистема на Ethereum.