ইথেরিয়ামের নতুন গোপনীয়তা স্তর zCash মত কাজ করে - কিন্তু চেইন ছাড়াই

আমি একটি বিস্তারিত নিবন্ধ লিখেছি যা ব্যাখ্যা করেকিভাবে Tornado Cash কাজ করেকয়েক বছর আগে এই প্রকল্পটি আমার প্রথম সত্যিকারের জ্ঞান-প্রমাণ প্রযুক্তি ছিল, এবং এটি আমাকে এর অভ্যন্তরীণ কাজগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই নতুন নিবন্ধে, আমি একটি ধারণা প্রবর্তন করব যা টরানডো ক্যাশের উপর নির্ভর করে - মূলত একটি zCash-যেমন "ভিত্তিক ব্লকচেইন"।

কিভাবে Tornado Cash কাজ করে?

যেহেতু আমি ইতিমধ্যে এই বিষয়ে একটি বিস্তারিত নিবন্ধ লিখেছি, আমি এখানে একটি সংক্ষিপ্ত দেব. আপনি যদি প্রযুক্তিগত গভীর ডাইভে আগ্রহী হন তবে আমি আমার পূর্ববর্তী নিবন্ধগুলি পড়ার পরামর্শ দিচ্ছি:





টর্নেডো ক্যাশের সূত্র কোডের মাধ্যমে ন্যূনতম জ্ঞানের প্রমাণ

জ্যোতিষ্ক্রিপ্ট টিউটোরিয়াল নূন্য জ্ঞান প্রমাণ ব্যবহার করে snarkjs এবং circom

কিভাবে আমি ইথেরিয়াম ব্লকচেইনের উপর একটি অ্যানিমাইজড ভোটাধিকার সিস্টেম তৈরি করেছি, শূন্য জ্ঞান প্রমাণ ব্যবহার করে





সংক্ষেপে, টর্নেডো ক্যাশ একটি ব্যবহারকারী আমানত ETH বা অন্য টোকেন টর্নডো ক্যাশ স্মার্ট চুক্তিতে থাকার সাথে সাথে কাজ করে।commitmentপ্রতিটি কোম্পানিরই একটি অঙ্গীকার আছে।nullifier, যা শুধুমাত্র ব্যবহারকারীর কাছে পরিচিত। স্মার্ট চুক্তিটি একটি Merkle গাছের মধ্যে প্রতিশ্রুতি সংরক্ষণ করে। পরে, ব্যবহারকারী নূন্যকরণকারী প্রকাশ করে অন্য ঠিকানা থেকে অর্থ প্রত্যাহার করতে পারে।





কারণ কেবলমাত্র ব্যবহারকারীই অমান্যকারীকে জানে, কেউই মূল ডিপোজিটের সাথে প্রত্যাহারকে সংযুক্ত করতে পারে না. যাইহোক, স্মার্ট চুক্তিটি এখনও নিশ্চিত করতে হবে যে অমান্যকারীটি একটি বৈধ প্রতিশ্রুতিতে সংযুক্ত।zero-knowledge proofযা দেখায়:





প্রতিশ্রুতি Merkle গাছের অংশ (ব্যবহারকারী প্রকৃতপক্ষে চুক্তিতে ডিপোজিট), এবং এই প্রতিশ্রুতি থেকে বেরিয়ে আসে ন্যূনতমতা।





প্রতিটি রিলিফার শুধুমাত্র একবার ব্যবহার করা যেতে পারে, যাতে অর্থ একবারের বেশি প্রত্যাহার করা যায় না।





Tornado ক্যাশে, প্রতিশ্রুতি এবং nullifier হ্যাশগুলি নিম্নলিখিতভাবে গণনা করা হয়:





commitment_hash = HASH(nullifier, secret) nullifier_hash = HASH(nullifier)





যেহেতু ক্রিপ্টোগ্রাফিক হ্যাশ একদিক ফাংশন (আপনি ব্রুড শক্তি ছাড়া হ্যাশ থেকে মূল ইনপুট নির্ধারণ করতে পারেন না), এটি সংযুক্ত করা অসম্ভব commitment_hash আর সেই nullifier_hash যাইহোক, তাদের সম্পর্ক শূন্য জ্ঞান প্রমাণ ব্যবহার করে প্রমাণ করা যেতে পারে।





এই সিস্টেমের প্রধান সীমাবদ্ধতা হল যে স্থানান্তরিত পরিমাণ তথ্য ছড়িয়ে দিতে পারে. উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি 12.34 ETH ডিপোজিট করেন এবং পরে ঠিক 12.34 ETH প্রত্যাহার করেন, কেউ যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করতে পারে যে দুটি সংযুক্ত।





পরবর্তী বিভাগে আমি যে ধারণাটি বর্ণনা করব সেটি এই সীমাবদ্ধতা মোকাবেলা করে এবং zCash কীভাবে সমস্যার সমাধান করে তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়।

স্থিতিশীল নাম সমস্যার সমাধান

স্থিতিশীল ডিপোজিট পরিমাণ সীমাবদ্ধতা ডিপোজিট এবং প্রত্যাহারের পাশাপাশি দুটি অতিরিক্ত পদ্ধতি প্রবর্তন দ্বারা অতিক্রম করা যেতে পারে:splitএবংmerge.





এরsplitফাংশনটি একটি প্রত্যাহারের মতো কাজ করে, কিন্তু একটি ইথেরিয়াম ঠিকানা নির্ধারণ করার পরিবর্তে, ব্যবহারকারী দুটি নতুন প্রতিশ্রুতি প্রদান করে. একটি ভাগ ব্যবহারকারীকে যে কোনও দুটি অংশে সংরক্ষিত পরিমাণ ভাগ করতে দেয় - এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে, এটি নতুন পরিমাণগুলি ব্লকচেইনটি পর্যবেক্ষণ করে কেউ প্রকাশ না করে।





আপডেট সিস্টেমে, প্রতিশ্রুতিটি নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হয়:





commitment_hash = HASH(amount, nullifier, secret)





এই কাঠামোটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, একটি ভাগের সময়, ব্যবহারকারীকে প্রমাণ করতে হবে যে দুটি নতুন প্রতিশ্রুতিগুলি মূল প্রতিশ্রুতিটির পরিমাণ হিসাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত করে। এটি দেখতে সহজ যে এই প্রক্রিয়া Tornado Cash এর মধ্যে স্থিতিশীল ডেনমোনেশন সমস্যাটি কীভাবে সমাধান করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যবহারকারী 100 ইথির মতো একটি স্বেচ্ছাসেবী পরিমাণ ডিপোজিট করতে পারে, এটি অংশে বিভক্ত করতে পারে (উদাহরণস্বরূপ, 60 ইথি এবং 40 ইথি), এবং পরে তাদের বিভিন্ন ঠিকানায় প্রত্যাহার করতে পারে।





এছাড়াও অবিলম্বে অর্থ প্রত্যাহার করার প্রয়োজন নেই. ব্যবহারকারীরা কার্যকরভাবেstore value in the smart contract itselfএটি একটি ভার্চুয়াল পকেট হিসাবে কাজ করে।mergeঅপারেশন, যা দুটি সংরক্ষিত প্রতিশ্রুতিগুলি (যা তাদের বাতিলকরণগুলির মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়) একটি একক নতুন প্রতিশ্রুতিতে একত্রিত করতে দেয়।





একটি ফিউচার চালানোর জন্য, ব্যবহারকারীকে প্রমাণ করতে হবে যে দুটি ইনপুট প্রতিশ্রুতিগুলির মোট পরিমাণ নতুন প্রতিশ্রুতিগুলির পরিমাণ সমান।





এর ফলে একটি ধরনেরembedded ledger, যেখানে প্রতিটি ব্যবহারকারী একটি ব্যক্তিগত ভারসাম্য আছে এবং অন্যদের কাছে বিনামূল্যে অর্থ পাঠাতে পারেন. প্রত্যাহার কেবলমাত্র যখন কেউ সিস্টেম থেকে বের হতে চায় এবং এই ব্যক্তিগত স্তরের বাইরে তাদের সম্পদ ব্যয় করতে চায়।

Ethereum এ গোপনীয়তা রক্ষা স্তর

এই গোপনীয়তা স্তরটি বাস্তবে কীভাবে কাজ করে তা দেখার জন্য একটি উদাহরণের মাধ্যমে হাঁটুন:





অ্যালিস একটি প্রতিশ্রুতি সঙ্গে 100 ETH ডিপোজিট করে স্মার্ট চুক্তি উপর 100 ETH পুল তৈরি করে।

বব একই কাজ করে, নিজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি 10 ইথি পুল তৈরি করে।

অ্যালিস ববকে 10 ইথি পাঠাতে চায়. তিনি split ফাংশন ব্যবহার করেন, যা তার nullifiers ব্যবহার করে এবং মূল 100 ইথি দুটি নতুন প্রতিশ্রুতিতে বিভক্ত করে: একটি 10 ইথি এবং একটি 90 ইথি. এখন, অ্যালিস দুটি nullifiers থাকে - একটি 10 ইথি, অন্য 90 ইথি প্রতিনিধিত্ব করে।

অ্যালিস ববের পাবলিক কী ব্যবহার করে 10 ইটিএইচ নিউলিফাইয়ারটি এনক্রিপ্ট করে এবং এটি ব্লকচেইনে লিখে দেয়।

বব তার ব্যক্তিগত চাবি ব্যবহার করে বার্তাটি ডিক্রিপ্ট করে এবং নূন্যকরণকারী পেতে পারেন. তিনি এখন 10 ইথি বা তার বিদ্যমান ভারসাম্য সঙ্গে একত্রিত করতে পারেন.

বব সিস্টেমে অর্থ বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নেয়, তাই তিনি সংমিশ্রণ অপারেশন ব্যবহার করেন. তিনি তার নিজের 10 ইটিএইচ প্রতিশ্রুতি এবং আলিসের কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি থেকে nullifier প্রদান করেন, তারপর 20 ইটিএইচের জন্য একটি নতুন প্রতিশ্রুতি তৈরি করে।





লেনদেনের পরে:

অ্যালিসের বাকি ভারসাম্য ৯০ ইথি।

বব এখন গোপনীয়তা স্তরের 20 ইথি নিয়ন্ত্রণ করে।





কারণ বাতিলকারী এবং প্রতিশ্রুতিগুলি কোনও পাবলিকভাবে দৃশ্যমান তথ্য বহন করে না এবং ব্যবহারকারীদের মধ্যে বার্তাগুলি এনক্রিপ্ট করা হয়, এই সব লেনদেন ঘটে।completely anonymously.





যেহেতু ব্যবহারকারীরা পরিমাণ বা পরিচিতি প্রকাশ না করে সিস্টেমের ভিতরে স্বাধীনভাবে মান স্থানান্তর করতে পারে, তাই প্রায়শই প্রত্যাহার করার প্রয়োজন নেই।Layer 2 blockchainএকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য সঙ্গে:everything happens on-chain.

Conclusion

দুটি সহজ অপারেশনের মাধ্যমে-splitএবংmerge— আমরা মূল Tornado Cash ধারণাটি উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারি এবং এটি সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত করতে পারিprivacy-preserving transaction layerEthereum. ঐতিহ্যবাহী মিশ্রণ সীমাবদ্ধ স্থিতিশীল নাম্বার, এই আপগ্রেড মডেল সমর্থন করেarbitrary amounts, ব্যবহারকারীদের আলাদা, সংমিশ্রণ এবং মান স্থানান্তর করতে সক্ষম করে flexibly এবং anonymously।





তার মৌলিক ভিত্তিতে, সিস্টেম নির্ভর করেzero-knowledge proofs,commitmentsএবংnullifiersডিপোজিট এবং প্রত্যাহারগুলির মধ্যে অসম্পূর্ণতা নিশ্চিত করার জন্য. সম্পদটি সরাসরি প্রতিশ্রুতিতে অন্তর্ভুক্ত করে, ব্যবহারকারীরা সত্যতা প্রমাণ করতে পারে মূল্য সংরক্ষণকারী অপারেশনগুলি যেমন বিভাজন এবং সংমিশ্রণ, প্রকৃত পরিমাণ বা অংশগ্রহণকারীদের প্রকাশ না করে।





ফলাফল এক ধরনেরembedded blockchainএটি সম্পূর্ণরূপে কাজ করেon-chainব্যবহারকারীরা ব্যক্তিগতভাবে অর্থ সংরক্ষণ করতে পারে, একে অপরের কাছে এনক্রিপ্ট মেসেজ ব্যবহার করে সম্পদ পাঠাতে পারে, এবং শুধুমাত্র যখন তাদের পাবলিক ইথেরিয়াম স্তরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে তখনই প্রত্যাহার করতে পারে।privacy features of zCashএর সঙ্গেsmart contract capabilities of Ethereum, একটি শক্তিশালী কাঠামো তৈরি করে অ্যানিমাইজড, প্রোগ্রামযোগ্য মান স্থানান্তর।





সবচেয়ে ভাল, এই মডেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণany EVM-based blockchain, এটি ব্যাপক Ethereum ইকোসিস্টেমে গোপনীয়তা রক্ষা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি বাস্তব এবং স্কেলযোগ্য ভিত্তি।