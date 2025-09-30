I-DeCard ne-Visa ibonise i-DeCard Luminaries, i-credit card premium ye-Web3 Visionaries

Umbhali we-Diners Club Singapore (DCS) wabhalisela i-DeCard Luminaries, ikhadi lokudluliselwa we-Visa, okuyinto inikeza i-stablecoins kumakhasimende emangalisayo emkhakheni emkhakheni emakethe ebonakalayo we-Visa, futhi inikeza abathengi ukufinyelela emhlabeni wonke kanye nezimali zokusebenza ezingenalutho. Ukubuyekezwa Ukubuyekezwa ![DeCard Luminaries ukuqala. (From L-R) Kerri Teo, Head of Sellers & Fintechs, Singapore futhi Brunei, Visa; Nischint Sanghavi, Head of Digital Currencies Asia Pacific, Visa; Karen Low, CEO, DCS; Joan Han, COO, DCS; Jia Hang, Chairman, DCS. ](https://cdn.hackernoon.com/images/FS1PiuQb1sWxoW2ESuJpZswu0xk2-791379r.jpeg)Le khulula kuleli kuleli khulula ikhadi lokuqala ye-DeCard Visa ngo-May 2025, okuvumela abasebenzisi ukuguqulwa ama-stablecoins efana ne-USDT ne-USDC ngezimali ezivamile. I-DeCard Luminaries inikeza isinyathelo esilandelayo kulesi isitimela - ukwandisa imikhiqizo yamafutha ukuze zihlobene nezidingo zamadivayisi we-premium, kuhlanganise ama-Web3 ama-visitors, abaphathi we-C-Suite, kanye namadivayisi we-community abanjalo engaphezu kwama-payments, kodwa futhi ukufinyelela kwama-style kanye nezinzuzo ezingenalutho. Ngokusho Umthengisi we-stablecoin jikelele uhanjiswa kakhulu eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminy I-Bank ye-International Settlements I-Bank ye-International Settlements Ukubuyekezwa kwe-regulatory e-U.S. neYurophu inikeza isakhiwo esifanele kakhulu kumadivayisi, okuvela indlela yokuthumela okwengeziwe. Ngaphandle kwalokho, ukubuyekezwa kwe-DeCard Luminaries iyatholakala ngokushesha, okukhuthaza ukubuyekezwa kwe-digital assets ku-real-world payment solutions. I-DeCard Luminaries inikeza ukulungiswa jikelele kumazwe angaphezu kwama-150 million e-Visa ehlabathini lonke, omunye izindleko zokusebenza kakhulu ze-Forex emakethe, kanye ne-10% cashback (okufinyelela ku-US $ 200 ngenyanga) nge-limit ephakeme yokuhlanza. Umbhali we-Card ujoyine izinzuzo kuhlanganise i-Visa Concierge inkonzo ye-24/7, izivakashi ze-airport lounge ezimbonini ngonyaka, kanye nesikhokelo sesitimela se-US$1 million. Ngaphandle kwezinzuzo ze-travel, ababhali we-Card angakwazi ukufinyelela izinzuzo ze-living ezingenalutho, njenge-previews ezizodwa, iziganeko eziholile, kanye nezinzuzo ezilinganiselwe. I-Card ikakhulukazi ifakwe ku-virtual format, nge-exclusive premium metal card kuqala ngokushesha. I-annual membership fee of USD388 isetshenziselwa. \n \n \n “Nge-DeCard Luminaries, sinikezela inani elikhulu le-Web3 abasebenzi kanye nabasebenzi abacwaningi abacwaningi indlela elula yokusebenzisa izinsiza zedijithali emzimbeni wezinsuku ngaphandle kokuphendula ukhuseleko noma ukuhlangabezana,” wathi Joan Han, COO, DCS. ” I-DeCard Luminaries ikakhulukazi inikeza inikeza ethu yokufinyelela izidingo zamadivayisi we-Web3 ne-community builders - ukunikela ukulayisha okuhlobene, ukufinyelela kwehlabathi, kanye nemikhiqizo esizayo e-premium. Ngokuvumelana nabasebenzi bethu ukukhuthaza imikhiqizo ye-stablecoin, sinikezela isixazululo se-consumer kanye nokwenza i-stablecoins ezisebenzayo emakethe yedlulile. Le nophuhliso inikeza ububanzi, ukufinyelela komhlaba Ukubuyekezwa ku-High Impact Activation ku-Token2049 Singapore 2025. Izixhumi ezidlulileyo ziye zine-optional ukhethe i-time welcome package ephakeme ku-S$1,700 kuya ku-DeCard booth ku-Token2049 Singapore ngo-1-2 Oktobha 2025. Funda kabanzi . Ngiya Ngiya About DeCard I-DeCard Luminaries isakhiwo esilandelayo yokudluliselwa kwe-stablecoin emkhakheni enhle. Imikhiqizo yethu yama-flagship, i-DeCard, inikeza i-transactions yosuku zonke ngokunembile futhi asebenzayo. I-DeCard Luminaries isakhiwo esilandelayo - kuyinto isivumelwano se-DeCard esekelwe kumadivayisi we-Web3, okuvumela izinzuzo ezizodwa, izinzuzo ezihlangene, nezimo ezinzima. Ukubuyekezwa Zonke imikhiqizo ye-DeCard inikeza i-credit limit ne-requirements ezinzima, eyenziwe nge-D-Vault, i-akhawunti yokuzonwabisa nge-innovative digital features. I-D-Vault inikeza ukuxhaswa okuhlobene nokulethwa, okuvumela ukuxhaswa nokulethwa ngokushesha ngokusebenzisa uhlelo elilodwa. Lokhu ukuxhaswa okuhlobene inikeza abasebenzisi ukulawula ngokuphelele kwezimali zabo. Ukusebenza nge-DCS futhi isekelwe nge-50 iminyaka ye-card-emitting heritage, i-DeCard isixazululo sokubambisana ne-Innovation ye-Web3. Evolving kusuka emzimbeni yayo njenge-Diners Club Singapore, i-DCS isixazululo se-new-gen global payment provider, enikeza izixazululo zokhuseleko, zokuxhumana kanye nezinhlangano ezintsha. Funda kabanzi at Ngena ngemvume . https://www.thedecard.com/ X https://www.thedecard.com/ About Visa I-Visa (NYSE: V) kuyinto umongameli wehlabathi ye-digital, enikeza i-transactions phakathi kwamakhasimende, abathengisi, izakhiwo zezimali kanye nezinhlangano zomphakathi ezingaphezu kuka-200 amazwe kanye nezindawo. Imininingwane yethu kuyinto ukuxhuma emhlabeni ngokusebenzisa inethiwekhi yokudlulisela enhle, enhle, enhle futhi ekhuselekileyo, okuvumela abantu, i-business kanye nezimali ukukhula. Sinikeza ukuthi izimali ezinikezele bonke emhlabeni wonke, zihlanganisa bonke emhlabeni wonke futhi zihlanganisa ukufinyelela njengesisekelo yokuqala yokuqala sokuhamba kwemali. Funda kabanzi ku Visa.com

Lesi sihloko lithunyelwe njenge-press release ka-Btcwire ngaphansi kwe-Business Blogging Program ye-HackerNoon. Yenza i-Research yakho ngaphambi kokwenza isixazululo se-financial.