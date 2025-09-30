DeCard y Visa lanzan DeCard Luminaries, una tarjeta de crédito premium para visionarios de Web3

DCS (antiguamente Diners Club Singapore), anunció hoy el lanzamiento de DeCard Luminaries, una tarjeta de crédito premium de Visa que trae stablecoins a los pagos en el mundo real en las ubicaciones de comerciantes que aceptan Visa, ofreciendo a los miembros acceso global y privilegios de estilo de vida exclusivos. Descargar Descargar (De L-R) Kerri Teo, Jefe de Vendedores y Fintechos, Singapur y Brunei, Visa; Nischint Sanghavi, Jefe de Monedas Digitales Asia Pacífico, Visa; Karen Low, CEO, DCS; Joan Han, COO, DCS; Jia Hang, Presidente, DCS. ](https://cdn.hackernoon.com/images/FS1PiuQb1sWxoW2ESuJpZswu0xk2-791379r.jpeg)Este lanzamiento sigue a la introducción de la tarjeta DeCard Visa original en mayo de 2025, que permite a los usuarios convertir stablecoins como USDT y USDC para gastos cotidianos. DeCard Luminaries representa el siguiente paso en este viaje: elevando el producto líder para satisfacer las necesidades de una audiencia premium, incluyendo visionarios de Web3, ejecutivos de C-Suite y líderes de la comunidad influyentes que buscan más que pagos, pero también acceso al estilo de vida y beneficios exclusivos. Según la El mercado global de Stablecoin se ha más que duplicado en tamaño en los últimos dos años, pasando de 125 mil millones de dólares a aproximadamente 255 mil millones de dólares en junio de 2025. Banco de Settlements Internacionales Banco de Settlements Internacionales Al mismo tiempo, la claridad regulatoria en Estados Unidos y Europa está creando un marco más definido para los emisores, abriendo el camino para una adopción más amplia.En este contexto, el lanzamiento de DeCard Luminaries está bien oportuno, ayudando a convertir los activos digitales en soluciones de pago en el mundo real. DeCard Luminaries ofrece aceptación global en más de 150 millones de ubicaciones de comerciantes que aceptan Visa en todo el mundo, una de las tasas de cambio más competitivas en el mercado, y hasta un 10% de reembolso (captado en US $ 200 por mes) con un alto límite de gasto. Los titulares de tarjetas también gozan de privilegios, incluidos los servicios 24/7 de Visa Concierge, dos visitas gratuitas al salón del aeropuerto anualmente, y cobertura de seguro de accidentes de viaje de hasta US$ 1 millón. Más allá de los beneficios de viaje, los titulares de tarjetas pueden obtener acceso a recompensas de estilo de vida exclusivas como previews especiales, eventos curados y ofertas personalizadas. \n \n \n “Con DeCard Luminaries, estamos apoyando al creciente número de profesionales y líderes de Web3 que desean una forma sencilla de usar activos digitales en la vida diaria sin comprometer la seguridad o el cumplimiento”, dijo Joan Han, COO, DCS. "Con DeCard Luminaries, estamos apoyando al creciente número de profesionales y líderes de Web3 que desean una forma sencilla de usar activos digitales en la vida diaria sin comprometer la seguridad o el cumplimiento", dijo Joan Han, COO, DCS. DeCard Luminaries mejora nuestra oferta líder para satisfacer las necesidades de los líderes de Web3 y los constructores de comunidades, ofreciendo pagos sin problemas, acceso global y privilegios exclusivos en un solo producto premium". "Estamos encantados de profundizar nuestra asociación con DeCard by DCS con el lanzamiento de DeCard Luminaries, una solución de stablecoin diseñada específicamente para personas de alto valor neto y fundadores visionarios de Web3. En Visa, estamos cerrando la brecha entre las finanzas tradicionales y las monedas digitales, reconociendo el papel central que juegan las stablecoins en este viaje. Al colaborar con nuestros socios para introducir más productos de stablecoin, estamos satisfechos con la demanda del consumidor y haciendo las stablecoins prácticas para el comercio diario. Esta innovación ofrece la escala, el alcance global y la confianza que distingue a Visa para la próxima ola de creación y innovación de riqueza digital", dijo Adeline Kim, Visa Country Manager para Singapur y Brunei. Al colaborar con nuestros socios para introducir más productos de stablecoin, estamos satisfechos con la demanda del consumidor y haciendo las stablecoins prácticas para el comercio diario. Esta innovación ofrece la escala, el alcance global y la confianza que distingue a Visa para la próxima ola de creación y innovación de riqueza digital”, dijo Adeline Kim, Visa Country Manager para Singapur y Brunei. El lanzamiento será marcado por una activación de alto impacto en Token2049 Singapur 2025.Los primeros miembros tendrán la opción de seleccionar un paquete de bienvenida de tiempo limitado valorado en hasta S$1,700, que se puede reservar en el stand de DeCard en Token2049 Singapur del 1 al 2 de octubre de 2025. . Aquí Aquí About DeCard es una marca de tarjetas de próxima generación construida para el gasto sin problemas de stablecoin en el mundo real. Nuestro producto líder, DeCard, hace que las transacciones diarias sean simples y accesibles. DeCard Luminaries se basa en esta fundación: es una evolución de DeCard diseñada para los visionarios de Web3, desbloqueando privilegios exclusivos, experiencias elevadas y posibilidades ilimitadas. Descargar Todos los productos de DeCard ofrecen un límite de crédito con requisitos flexibles, alimentado por D-Vault, una cuenta exclusiva con características digitales innovadoras. D-Vault soporta la reconciliación y el seguimiento de pagos sin problemas, lo que permite gestionar los gastos y los reembolsos de manera eficiente a través de un único sistema. Powered by DCS y respaldado por más de 50 años de legado en la emisión de tarjetas, DeCard combina confianza con la innovación de Web3. Evolucionando desde sus raíces como Diners Club Singapore, DCS es ahora un proveedor global de pagos de próxima generación, ofreciendo soluciones seguras, conformes e innovadoras. Aprende más en https://www.thedecard.com/ y nos sigue en X. About Visa Visa (NYSE: V) es líder mundial en pagos digitales, facilitando transacciones entre consumidores, comerciantes, instituciones financieras y entidades gubernamentales en más de 200 países y territorios. Nuestra misión es conectar el mundo a través de la red de pagos más innovadora, conveniente, confiable y segura, permitiendo a los individuos, las empresas y las economías prosperar.Creemos que las economías que incluyen a todos en todas partes, elevan a todos en todas partes y ven el acceso como fundamental para el futuro del movimiento del dinero.