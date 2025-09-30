ڈی کارڈ اور ویزا ڈی کارڈ لیمینارز، Web3 ویرانکاروں کے لئے ایک پریمیم کریڈٹ کارڈ

ڈی سی ایس (پہلے ڈیینرز کلب سنگاپور) نے آج ڈی کارڈ لیمینریز کی واپسی کا اعلان کیا، ایک پریمیم ویزا کریڈٹ کارڈ جو اسٹیبلکائنز کو ویزا کو قبول کرنے والے تاجروں کی جگہوں میں حقیقی دنیا میں ادائیگی میں لاتا ہے جبکہ رکنوں کو عالمی رسائی اور انفرادی طرز زندگی کے حقوق فراہم کرتا ہے. کارڈ کارڈ (L-R سے) Kerri Teo، Sellers & Fintechs، سنگاپور اور برنائی، ویزا کے سربراہ؛ Nischint Sanghavi، ڈیجیٹل کرنسیز ایشیا پاپیکس، ویزا کے سربراہ؛ Karen Low، CEO، DCS؛ Joan Han، COO، DCS؛ Jia Hang، Chairman، DCS. ](https://cdn.hackernoon.com/images/FS1PiuQb1sWxoW2ESuJpZswu0xk2-791379r.jpeg)یہ लॉन्च مئی 2025 میں اصل ڈی کارڈ ویزا کارڈ کی پیشکش کے بعد ہے، جو صارفین کو روزانہ خرچ کرنے کے لئے USDT اور USDC جیسے سٹیبلکون کو تبدیل کرنے کی اجازت دیتا ہے. DeCard Luminaries اس سفر میں اگلے قدم کی نمائندگی کرتا ہے - اس پرچم کی مصنوعات کو اعلی معیار کے زائرین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے، جس میں Web3 کے خیالات، C-Suite کے رہنماؤں، اور متاثر کن کمیونٹی کے رہنماؤں شامل ہیں جو ادائیگی سے زیادہ تلاش کرتے ہیں، لیکن بھی طرز زندگی تک رسائی اور انفرادی فوائد. کے مطابق گزشتہ دو سالوں میں، عالمی سٹیبلکائن مارکیٹ کا سائز زیادہ سے زیادہ دوگنا ہوا ہے - 125 بلین ڈالر سے تقریبا 255 بلین ڈالر تک جنوری 2025 تک. بین الاقوامی ادائیگی کے لئے بینک بین الاقوامی ادائیگی کے لئے بینک ایک ہی وقت میں، امریکہ اور یورپ میں ریگولیٹری واضحات نے ایڈیٹرز کے لئے ایک زیادہ واضح فریم ورک پیدا کیا ہے، وسیع پیمانے پر استعمال کے لئے راستہ کھولتا ہے. DeCard Luminaries دنیا بھر میں 150 ملین سے زائد ویزا کو قبول کرنے والے تاجروں میں عالمی قبولیت پیش کرتا ہے، مارکیٹ میں سب سے زیادہ مسابقتی فاریکس کی شرحوں میں سے ایک، اور اعلی خرچ کی حد کے ساتھ 10٪ کیش بیک بیک (ہر ماہ 200 ڈالر کی حد) تک. کارڈ صارفین کو 24/7 ویزا کنسیئرج سروسز، سالانہ دو مفت ہوائی اڈے لونج کا دورہ، اور 1 ملین امریکی ڈالر تک سفر حادثات کی ضمانت کی فراہمی بھی شامل ہیں. سفر کے فوائد کے علاوہ، کارڈ صارفین کو خصوصی پیش نظارہ، کیریٹنگ واقعات، اور اپنی مرضی کے مطابق پیشکش جیسے انفرادی طرز زندگی کی پاداشوں تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں. کارڈ فی الحال ایک مجازی فارمیٹ میں پیش کیا جاتا ہے، جس میں ایک انفرادی فریم میٹل کارڈ جلد ہی آتا ہے. \n \n \n "DeCard Luminaries کے ساتھ، ہم Web3 کے پیشہ ور افراد اور رہنماؤں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی حمایت کر رہے ہیں جو روزانہ کی زندگی میں ڈیجیٹل اثاثوں کا استعمال کرنے کے لئے ایک سادہ طریقہ چاہتے ہیں جس میں سیکورٹی یا مطابقت پر خطرہ نہیں ہوتا ہے، " Joan Han، COO، DCS نے کہا. " DeCard Luminaries Web3 کے رہنماؤں اور کمیونٹی ڈویلپرز کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ہماری پھیلاؤ کی پیشکش کو بہتر بناتا ہے - ایک اعلی معیار کی مصنوعات میں سادہ ادائیگی، عالمی رسائی اور انفرادی خصوصیات فراہم کرتا ہے. " "DeCard Luminaries کے ساتھ، ہم Web3 کے پیشہ ور افراد اور رہنماؤں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی حمایت کر رہے ہیں جو روزانہ کی زندگی میں ڈیجیٹل اثاثوں کا استعمال کرنے کے لئے ایک سادہ طریقہ چاہتے ہیں جس میں سیکورٹی یا مطابقت پر خطرہ نہیں ہوتا ہے، " Joan Han، COO، DCS نے کہا. " DeCard Luminaries Web3 کے رہنماؤں اور کمیونٹی ڈویلپرز کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ہماری پھیلاؤ کی پیشکش کو بہتر بناتا ہے - ایک اعلی معیار کی مصنوعات میں سادہ ادائیگی، عالمی رسائی اور انفرادی خصوصیات فراہم کرتا ہے. " "ہم ڈی کارڈ کی طرف سے ڈی کارڈ کے ساتھ شراکت داری کو بڑھانے کے لئے خوش ہیں، ڈی کارڈ لیمیناریز، ایک سٹیبلکون حل، جو خاص طور پر اعلی نیٹ ویو کے افراد اور بصری Web3 بنیادی طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے. ویزا میں، ہم روایتی مالیاتی اور ڈیجیٹل کرنسیوں کے درمیان مساوات کو گہرا کر رہے ہیں، اس سفر میں stablecoins کے اہم کردار کو تسلیم کرتے ہوئے. ہمارے شراکت داروں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے زیادہ stablecoin مصنوعات کو پیش کرنے کے لئے، ہم صارفین کی طلب کو پورا کرتے ہیں اور روزانہ کاروبار کے لئے سٹیبلکونز کو عملی بناتے ہیں. اس نوکری نے اس پیمانے، عالمی رینج اور اعتماد کو فراہم کیا ہے جو ویزا کو ڈیجیٹل ثروت تخلیق اور نوکری آغاز میں Token2049 سنگاپور 2025 میں ایک اعلی اثر کی سرگرمی کی نشاندہی کی جائے گی.پہلے صارفین کو 1 سے 2 اکتوبر 2025 تک Token2049 سنگاپور میں ڈی کارڈ سٹون پر خریدا جا سکتا ہے. . یہاں یہاں About DeCard یہ ایک نئی نسل کے کارڈ برانڈ ہے جو حقیقی دنیا میں لامحدود stablecoin خرچ کرنے کے لئے بنایا گیا ہے. ہمارے پرچم مصنوعات، DeCard، روزانہ ٹرانسمیشنز کو آسان اور دستیاب بناتا ہے. DeCard Luminaries اس بنیاد پر تعمیر کیا جاتا ہے - یہ Web3 کے خیالات کرنے والوں کے لئے ڈیزائن کیا گیا DeCard کی ترقی ہے، منفرد خصوصیات، اعلی تجربات اور لامحدود امکانات کو کھولنے. کارڈ تمام ڈی کارڈ مصنوعات کو ایک کریڈٹ کی حد کے ساتھ لچکدار ضروریات فراہم کرتے ہیں، D-Vault کی طرف سے چلایا جاتا ہے، ایک انفرادی اکاؤنٹ کے ساتھ جدید ڈیجیٹل خصوصیات. D-Vault سادہ توازن اور ادائیگی ٹریکنگ کی حمایت کرتا ہے، جو ایک ہی نظام کے ذریعے اخراجات اور واپسی کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کی اجازت دیتا ہے. ڈی سی ایس کی طرف سے ڈرائیونگ اور 50 سال سے زائد کارڈ ایڈریسنگ کے وارث کی حمایت کی طرف سے، ڈی کارڈ Web3 نوکری کے ساتھ اعتماد کا موازنہ کرتا ہے. ڈینرز کلب سنگاپور کے طور پر اس کے ریشے سے ترقی، ڈی سی ایس اب ایک نئی نسل کے عالمی ادائیگی فراہم کرنے والے ہے، محفوظ، مطابقت، اور جدید حل فراہم کرتا ہے. مزید پڑھیں at ہمیں پیروی کریں . https://www.thedecard.com/ X https://www.thedecard.com/ About Visa ویزا (NYSE: V) ڈیجیٹل ادائیگیوں میں ایک عالمی رہنما ہے، 200 سے زائد ممالک اور علاقےوں میں صارفین، خریداروں، مالی اداروں اور سرکاری اداروں کے درمیان ٹرانسمیشنز کو آسان بناتا ہے. ہمارا مقصد دنیا کو سب سے زیادہ جدید، آسان، قابل اعتماد اور محفوظ ادائیگی کے نیٹ ورک کے ذریعے منسلک کرنے کے لئے ہے، جو افراد، کاروباری اداروں اور معیشتوں کو ترقی دینے کی اجازت دیتا ہے. ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ معیشتیں جو ہر جگہ ہر شخص کو شامل کرتی ہیں، ہر جگہ ہر شخص کو بڑھاتا ہے اور رسائی کو پیسے کی حرکت کے مستقبل کے لئے بنیادی طور پر دیکھتے ہیں. یہ کہانی HackerNoon کے کاروباری بلاگنگ پروگرام کے تحت Btcwire کی طرف سے ایک پریس پیغام کے طور پر شائع کیا گیا تھا. پروگرام