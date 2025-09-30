DeCard او ویزا د DeCard Luminaries، د Web3 لیدونکي لپاره د پیاوړی کریډیټ کارډ رامینځته کوي

د DCS (د ډینرس کلب سنگاپور) لخوا، د DeCard Luminaries، د ویزا کریډیټ کارډ، چې stablecoins په حقیقي نړۍ کې د ویزا-داستلو سوداګریزو ځایونو کې د پیسو ته راځي، په داسې حال کې چې غړي د نړیوالو لاس رسی او انفرادي ژوند ګټه وړاندې کوي. ډیزاین ډیزاین ![DeCard Luminaries لټونونه. (د L-R څخه) Kerri Teo، د خرڅلاو & Fintechs، سنګاپور او برونوي، ویزا، مخکښ؛ Nischint Sanghavi، مخکښ د ډیجیټل ارزښتونو د آسیا د تپیک، ویزا؛ Karen Low، CEO، DCS؛ Joan Han، COO، DCS؛ Jia Hang، مخکښ، DCS. ](https://cdn.hackernoon.com/images/FS1PiuQb1sWxoW2ESuJpZswu0xk2-791379r.jpeg) دا پیل د 2025 کال په می کې د اصل DeCard ویزا کارت نندارتون وروسته دی، کوم چې کاروونکو ته اجازه ورکوي چې د ورځني پیسو لپاره stablecoins لکه USDT او USDC بدل کړئ. DeCard Luminaries د دې سفر کې د راتلونکي پړاو وړاندې کوي - د فابريکې محصول ته د لوړ کیفیت ناظرین، په شمول Web3 لیدونکي، C-Suite کارپوهانو، او اغیزمن ټولنیز رهبريانو، چې د پیسو څخه زيات، خو هم د ژوند په ژوند کې لاس رسی او انفرادي ګټې ته اړتیا لري. د ، د نړیوالو stablecoin بازار په وروستیو دوو کلونو کې په اندازه څخه زيات دوه کچه زیات شوی - له 125 میلیارده ډالرو څخه د جون 2025 په اړه 255 میلیارده ډالرو ته. د نړیوالو تبادلې بانک د نړیوالو تبادلې بانک په ورته وخت کې، په متحده ایاالتو او اروپا کې د مقرراتو شفافیت د انټرنېټونکي لپاره یو ډیر مشخص چارچوب جوړوي، د پراخ تصویب لپاره د لاره پټوي. په دې پیښو کې، د DeCard Luminaries پیل په وخت کې دی، چې د ډیجیټل اسناد په واقعي نړۍ کې د پیسو حلونو کې مرسته کوي. DeCard Luminaries په ټوله نړۍ کې د 150 ملیون څخه زيات Visa-enabled سوداګریز ځایونو کې، د بازار کې تر ټولو رقابتي فاریکس نرخونو څخه یو، او د 10٪ کیش بکس (د میاشتنی 200 ډالرو په کچه) سره د لوړ لګښت حد. د کارت لرونکي هم د 24/7 ویزا Concierge خدمتونو، هر کال د دوو وړیا هوایی ډګر لګونه، او د سفر حادثې د ساتنې څخه تر 1 ملیون ډالرو لګښت لري. د سفر ګټې په پرتله، کارت لرونکي کولی شي د ځانګړي ژوند جایزهونو لکه ځانګړي previews، curated events، او customized وړاندیزونه ترلاسه کړي. د کارت په اوسني ډول په مجازی فارم کې وړاندې کیږي، د انفرادي پرمیزي فلزي کارت به په لوړه وخت کې ونیول شي. د USD388 کلني عضوي فیس کارول کیږي. \n \n \n "د DeCard Luminaries سره، موږ د Web3 مسلکيانو او رهبريانو زیاتوالی ملاتړ کوو چې په ورځني ژوند کې د ډیجیټل اټکلونو کارولو په ساده ډول ته اړتیا لري د خوندیتوب یا مطابقت پرته له امله" Joan Han، COO، DCS. " \n \n "د DCS سره د DeCard Luminaries، یو stablecoin حل چې په ځانګړې توګه د لوړ نیټ ارزښت افرادو او د Web3 جوړونکو لپاره ډیزاین شوی دی، موږ خوشحاله دي چې د DeCard سره د DCS سره زموږ د همکارۍ پراختیا وکړي. په ویزا کې، موږ د سنګاري مالیې او ډیجیټل ارزښتونو ترمنځ د غټ غټ غړیتوب چمتو کوو، د stablecoins په دې سفر کې د مهمې رول راټولوي. له دې امله چې زموږ همکارانو سره د stablecoin محصولات په وړاندې کولو کې کار وکړي، موږ د مصرفو د غوښتنې پوره کړي او stablecoins د ورځني سوداګرۍ لپاره عملی کړي. دا نوښت د کچه، د نړۍ په کچه، او اعتماد وړاندې کوي چې ویزا د ډیجیټل ثروت جوړولو او نوښت په راتل "د DCS سره د DeCard Luminaries، یو stablecoin حل چې په ځانګړې توګه د لوړ نیټ ارزښت افرادو او د Web3 جوړونکو لپاره ډیزاین شوی دی، موږ خوشحاله دي چې د DeCard سره د DCS سره زموږ د همکارۍ پراختیا وکړي. په ویزا کې، موږ د سنګاري مالیې او ډیجیټل ارزښتونو ترمنځ د غټ غټ غړیتوب چمتو کوو، د stablecoins په دې سفر کې د مهمې رول راټولوي. له دې امله چې زموږ همکارانو سره د stablecoin محصولات په وړاندې کولو کې کار وکړي، موږ د مصرفو د غوښتنې پوره کړي او stablecoins د ورځني سوداګرۍ لپاره عملی کړي. دا نوښت د کچه، د نړۍ په کچه، او اعتماد وړاندې کوي چې ویزا د ډیجیټل ثروت جوړولو او نوښت په راتل د انټرنېټ به د Token2049 سنگاپور 2025 کې د عالي اغیزو فعالولو سره مخکښ وي. لومړنۍ اعضاء به د 1 څخه 2 اکتوبر په سنگاپور کې د Token2049 سنگاپور کې د DeCard سټیشن کې د 1700 سپارلو په ارزښت کې د محدود وخت ښه راغلاست. نور تفصيلات . دلته دلته About DeCard په واقعي نړۍ کې د stablecoin لګښت لپاره جوړ شوی دی. زموږ د نندارتون محصول، DeCard، د ورځني معاملاتو ساده او آسانه کوي. DeCard Luminaries په دې بنسټ کې جوړ شوی دی - دا د DeCard پرمختګ دی چې د Web3 لیدونکي لپاره ډیزاین شوی، د انفرادي ګټې، لوړ تجربې او غیر محدود امکاناتو له لارې. ډیزاین ټول DeCard محصولات د کریډیټ لګښت سره انعطاف اړتیاوې وړاندې کوي، د D-Vault، یو انفرادي حساب سره د نوښت ډیجیټل ځانګړتیاوو. D-Vault د بیلابیلو تبادلې او پیسې څارنې ملاتړ کوي، کوم چې اجازه ورکوي چې د لګښتونو او سپارلو په اغیزمنه توګه د یو واحد سیسټم له لارې مدیریت شي. دا بیلابیلو انډول کاروونکي د خپل مالیې په بشپړه توګه کنټرول کوي. د DCS لګول او د 50 کلونو څخه زیات کارت صادر کولو میراث لخوا ملاتړ شوي، DeCard د Web3 نوښت سره اعتماد یوځای کوي. د Diners Club د سنګاګاګاګاګ په توګه د ریښو څخه وده ورکړي، DCS اوس د راتلونکو نسل نړیوال پیسو سپارلونکي دی، د خوندي، مطابقت وړ او نوښت حلونه وړاندې کوي. نور معلومات په او موږ ته په . https://www.thedecard.com/ X https://www.thedecard.com/