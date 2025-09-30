DeCardとVisa、Web3ビジョナー向けのプレミアムクレジットカード「DeCard Luminaries」を発表

DCS(旧Diners Club Singapore)は今日、会員にグローバルアクセスを提供し、独占的なライフスタイルの特権を提供しながら、StablecoinsをVisaを受け入れる商人の場所で現実世界で支払うためのプレミアムVisaクレジットカードであるDeCard Luminariesの発売を発表しました。 デコード デコード (L-R から) Kerri Teo, Head of Sellers & Fintechs, Singapore and Brunei, Visa; Nischint Sanghavi, Head of Digital Currencies Asia Pacific, Visa; Karen Low, CEO, DCS; Joan Han, COO, DCS; Jia Hang, Chairman, DCS. ](https://cdn.hackernoon.com/images/FS1PiuQb1sWxoW2ESuJpZswu0xk2-791379r.jpeg)このリリースは、2025年5月にオリジナルのDeCard Visaカードの導入に続いており、ユーザーはUSDTやUSDCなどのstablecoinsを日常的な支出のために変換することができます。 DeCard Luminariesは、この旅の次のステップを象徴し、フラッグシップ製品を開発し、Web3のビジョンアーティスト、C-Suiteの幹部、支払い以外のものを求めている影響力のあるコミュニティリーダーを含むプレミアムオーディオのニーズを満たす。 」によると、The 過去2年間で世界のstablecoin市場は、125億ドルから2025年6月までに約255億ドルに増加した。 国際決済銀行 国際決済銀行 同時に、米国とヨーロッパにおける規制の明確さは、発行者のためのより明確な枠組みを作り、より広範な採用のための道を切り開いています。 DeCard Luminaries は、世界中の 150 万を超える Visa を採用するマーケティング ロケーションでグローバルな受け入れを提供し、市場で最も競争力のある FX レートの 1 つ、高支出制限で最大 10% のキャッシュバック (毎月 200 ドル) を提供します。 カード所有者は、24時間のVisa Conciergeサービス、年間2回の無料の空港ラウンジ訪問、および最大100万ドルの旅行事故保険を含む特権を享受します。旅行の利点に加えて、カード所有者は、特別なプレビュー、カウンセリングイベント、カスタマイズされたオファーなどのユニークなライフスタイルの報酬にアクセスすることができます。 \n \n \n 「DeCard Luminaries により、セキュリティやコンプライアンスを損なうことなく、日常生活でデジタル資産を使用するシンプルな方法を望む Web3 プロフェッショナルやリーダーの数が増えています」と DCS のCOO Joan Han 氏は述べています。 DeCard Luminariesは、Web3のリーダーやコミュニティービルダーのニーズを満たすために、グローバルなアクセスを提供し、一つのプレミアム製品で独自の特権を提供します」 「DeCard Luminaries により、セキュリティやコンプライアンスを損なうことなく、日常生活でデジタル資産を使用するシンプルな方法を望む Web3 プロフェッショナルやリーダーの数が増えています」と DCS のCOO Joan Han 氏は述べています。 DeCard Luminariesは、Web3のリーダーやコミュニティービルダーのニーズを満たすために、グローバルなアクセスを提供し、一つのプレミアム製品で独自の特権を提供します」 \n \n 「我々はDeCard by DCSとのパートナーシップを深め、DeCard Luminariesを立ち上げ、高ネット価値の個人とビジョンなWeb3の創設者向けに特別に設計されたstablecoinソリューションである。Visaでは、従来の金融とデジタル通貨の間のギャップを縮小し、stablecoinsがこの旅で果たす重要な役割を認識しています。パートナーと協力してより多くのstablecoin製品を導入することで、我々は消費者の需要を満たし、stablecoinsを日常のビジネスに実用化しています。このイノベーションは、Visaが次なるデジタル富の創造とイノベーションの波に注力する規模、グローバルなアクセスを提供し、信頼性を提供しています」とシンガポ 「我々はDeCard by DCSとのパートナーシップを深め、DeCard Luminariesを立ち上げ、高ネット価値の個人とビジョンなWeb3の創設者向けに特別に設計されたstablecoinソリューションである。Visaでは、従来の金融とデジタル通貨の間のギャップを縮小し、stablecoinsがこの旅で果たす重要な役割を認識しています。パートナーと協力してより多くのstablecoin製品を導入することで、我々は消費者の需要を満たし、stablecoinsを日常のビジネスに実用化しています。このイノベーションは、Visaが次なるデジタル富の創造とイノベーションの波に注力する規模、グローバルなアクセスを提供し、信頼性を提供しています」とシンガポ 初期メンバーは、Token2049シンガポールのDeCardスタンドで2025年10月1日～2日に購入可能な最大1700ドル(約1700ドル)の期間限定の歓迎パッケージを選択するオプションを有します。 . ここ ここ About DeCard 現実世界でシームレスなstablecoin支出のために構築された次世代のカードブランドです 私たちのフラッグシップ製品、DeCardは、日常のトランザクションをシンプルかつアクセス可能にします DeCard Luminariesは、この基盤に基づき、Web3のビジョンアーティストのために設計されたDeCardの進化であり、独自の特権、高度な体験、無限の可能性を解放します。 デコード すべてのDeCard製品は、革新的なデジタル機能を備えた独自のアカウントであるD-Vaultによって動作する柔軟な要件でクレジット制限を提供しています。D-Vaultは、シームレスな調和と支払い追跡をサポートし、支出と払い戻しを単一のシステムを通じて効率的に管理することができます。 DCS によって動作し、50 年以上のカード発行の遺産に支えられ、DeCard は Web3 イノベーションと信頼を結びつける。Diners Club Singapore としてのルーツから進化し、DCS は今、安全でコンプライアンスに適合し、革新的なソリューションを提供する次世代のグローバルな決済プロバイダーです。 Learn more at わたしたちに従い、 . https://www.thedecard.com/ X https://www.thedecard.com/ About Visa Visa(NYSE:V)は、200カ国以上で消費者、商人、金融機関、政府機関間の取引を容易にするデジタル決済の世界的リーダーです。 私たちの使命は、最も革新的で便利で信頼性の高い安全な支払いネットワークを通じて世界を結びつけることで、個人、企業、経済が繁栄することを可能にします。 Visa.com \n \n この記事は、BtcwireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースとして公開しました。 この記事は、BtcwireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースとして公開しました。 プログラム プログラム