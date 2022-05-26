Yume Nikki 是你从未听说过的幕后游戏

您可能从未听说过Yume Nikki （字面意思是梦想日记）游戏，这是一款使用 RPGMaker 早期版本制作的独立心理恐怖游戏。它是在 2004 年一直作为免费软件开发的。与大多数 RPGMaker 游戏不同，这款游戏没有遵循典型的 RPG 公式——它没有真实的情节、极少的对话和不明确、曲折的游戏玩法。坦率地说，这很可怕，但不是以跳跃或连环杀手的方式。你会体验到血液、武器和偶尔的追逐等元素，但这是游戏中最小的部分。孤立、创伤、身份丧失和噩梦等主题创造了游戏最大的紧张局势。它整体缓慢、怪诞的游戏玩法使其成为最恐怖的视频游戏之一。





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什么是梦妮姬？ 什么是后台？ 在后室里面 一个很好的后室生日 密室游戏 Liminal Yume Nikki 技术后台 Yume Nikki 的密室









什么是梦妮姬？

Yume Nikki早在 2018 年就在 Steam 上发布，从那时起，这款游戏就获得了强大的追随者。然而，当它刚问世时，它只有日文版。 创作者的网站 ，而且它不一定有最清晰的受众。 （谁想玩一款感觉像Earthbound但没有任何乐趣的游戏？）但事实证明，观众比你想象的要多。





什么是后台？

当然，你现在明白了Yume Nikki的要点，但是 Backrooms 呢？从本质上讲，幕后室是一种令人毛骨悚然的面食（一种恐怖驱动的互联网故事或神话），它占据了一个平凡的、通用的办公室走廊空间，并将其变成了一个迷宫。与通往指定用途房间的走廊不同，Backrooms 的办公室迷宫无处可去——有时它们会通往更多的走廊、没有意义的房间，或者危险的、布满陷阱的房间。





这个想法是，Backrooms 是不适合“真实”世界的东西，几乎就像它是随机或程序生成的（很像电子游戏）。





在后室里面

寻找这种恐怖的最佳地点是在 TikTok 上，人们在那里发布他们自己版本的 Backrooms 探索：





https://www.tiktok.com/@iknowthatplace/video/7063605220047097093?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7071079734940091946





这个 TikTok 遵循典型的 Backrooms 外观：深黄色（看起来几乎发霉）的墙壁、闪烁的大天花板灯和狭窄的走廊。它转移的地方是包含“生日快乐”房间。由于 Backrooms 与不安和怀旧的双重感觉联系在一起，“Happy Birthday”房间让人想起举办儿童生日派对的记忆——实际上是在餐厅或娱乐中心的“Backroom”。





一个很好的后室生日

集体Zillennial过去典型的儿童生日派对充满了混乱和人群。椅子将在他们的位置进出，人们订购时到处都有食物，玩具和游戏供孩子们玩耍，整体气氛会更温暖。在这里，房间是无菌的。这个地方很明亮，但缺乏实际聚会的细微差别和生活的外表。桌子上似乎有一个生日蛋糕和一个随附的切片，但蛋糕似乎“不合时宜”，就好像你无法确认它是否真的是蛋糕一样。





但是，这个生日派对场景中最糟糕的部分是房间与走廊迷宫其他部分的关系。没有门或窗帘将它与空荡荡的大厅隔开，这意味着有人可以从聚会中进入办公空间或完全不同的地方。派对太过分了——它既不安全也不安全。该党虽然没有本质上的威胁性，但它怀有某种暴力，使其变得危险。基本上，这是一个你想立即离开的派对——或者根本不参加。





其他 Backrooms 媒体代表了这种几乎正常和严重令人反感之间的平衡。后室充满了不同的空间，比如生日派对室。其他包括真正的办公室、游泳池、废弃的学校走廊等等（说真的，这个想法是它永远不会结束，所以基本上有无限的空间）。如果它适合“后部”，或者您在正常日常生活中不应该看到的空间，它可以存在于 Backrooms 中。





想想迪士尼乐园——你通常看到的是精心策划的迪士尼体验，但除此之外，员工有自己的入口和导航主题公园的方式，以确保精心策划的体验能够为迪士尼的客户顺利运行。





密室游戏 Liminal Yume Nikki

让我们再回顾一下梦妮姬。当你开始游戏时，你在主角的房间里。她的名字，Madotsuki，是游戏基调的另一个线索。它通常不用作正确的日文名称 - 相反，它是一个有趣的形容词，意思是“窗口”或“光圈”。





就像塞尔达传说中的玩家角色链接被称为玩家和角色之间的“链接”一样，Madotsuki 是一种让我们能够看到她（梦想）世界的别名。这已经令人不安了，因为与林克不同的是，林克在游戏过程中有着明确的目标和清晰的叙述，而小月的游戏则更加神秘。





就像幕后室一样，在Yume Nikki中，您不确定为什么或如何到达起点。当然，你在小月的卧室里，但如果你试图离开（通过与可能通向外面的门互动），小月只是摇头。您只能通过在小月房间的另一个版本中睡觉和醒来来“离开”房间。通过离开梦想中的卧室，您随后进入了一个有门的房间，每个房间都通向一个不同的永无止境的房间，与其他房间没有明显的联系。





本质上，在这里你可以选择你想要的任何路径。每个房间都有某种你试图收集的“效果”（你几乎只能通过反复试验来学习这个事实，或者通过 Steam 描述 ）。获得所有效果会解锁游戏的“结局”，某些效果会改变您与世界和周围 NPC 互动的方式。变化很小，但考虑到游戏本身的细微差别，这些变化是游戏玩法中发生的最戏剧性的事情。





将所有Yume Nikki联系在一起的是它对阈限的探索，即世界或边界之间的界限。由于游戏的标题直译为“梦想日记”，因此我们将Yume Nikki理解为 Madotsuki 清晰的梦境。我们也通过玩家保存游戏的方式知道这一点：通过小月办公桌上的日记。似乎小月用这本日记记录了她的梦想，因为游戏中唯一发生的事件包括做梦，以及小月电脑上的任天堂式迷你游戏。





技术后台

Backrooms 经常被比作游戏术语“noclip”，这是一种作弊手段，用于迫使游戏不再识别角色无法穿过的墙壁等边界。有了它，玩家可以带领角色穿越这些边界，并发现他们不应该看到的游戏地图区域。有时，游戏开发者会在这些地方放置测试室，例如 时光之笛 调试室 ，以测试角色的战斗能力、游戏内的互动以及其他关键信息，以便在允许进行此类指定测试的空间中进行测试。





Yume Nikki 的密室

Backrooms 的大部分吸引力与Yume Nikki 的相同。两者都提供了一个超越现实的探索世界。两者都鼓励不合逻辑的进步和曲折，无休止的徘徊。关键是你可以而且应该迷路，至少是暂时的。对于小月来说，当你找到所有效果时，旅程就结束了，但这个过程可能需要很长时间，特别是如果你是那种不喜欢使用指南的游戏玩家。





游戏希望你感到孤立，感受 隐居现象 Madotsuki 自愿或出于其他未知原因参与。 （另外，如果你想要一个相关的游戏， 大森 它的名字来源于这种现象，让用户可以体验更传统的Earthbound式游戏，同时仍然向Yume Nikki提供类似主题的致敬和探索。）





Backrooms 和Yume Nikki的阈限世界有一种冥想的品质。他们并没有完全令人不安 - 没有凶手出来抓你，但你知道你不应该在那里。从本质上讲，你可以进入一个你不知道存在的空间，并且你有能力在没有指导的情况下穿越这个世界，就好像你完全滑过了有形的世界，就像在一个可穿越的世界中剪裁一样视频游戏。





这是可怕的、超现实的和崇高的——但总的来说，这是对我们的梦想和记忆并不经常与我们现在的现实相加的一种认识，这没关系。我们至少可以扮演Yume Nikki来活出这些感觉。



