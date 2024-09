Yume Nikki é o jogo dos bastidores que você nunca ouviu falar

Você provavelmente nunca ouviu falar do jogo Yume Nikki (literalmente Dream Diary ), um jogo indie de terror psicológico feito com uma versão inicial do RPGMaker. Foi desenvolvido em 2004 como freeware. Ao contrário da maioria dos títulos RPGMaker, este jogo não segue uma fórmula típica de RPG - não tem enredo verdadeiro, diálogo mínimo e jogabilidade confusa e sinuosa. Francamente, é bem assustador, mas não do tipo jumpscare ou serial killer. Você experimentará elementos como sangue, armas e uma perseguição ocasional, mas esta é a menor parte do jogo. Temas de isolamento, trauma, perda de identidade e pesadelos criam a maior tensão do jogo. Sua jogabilidade geral lenta e misteriosa o torna um dos videogames mais aterrorizantes.





Índice

O que é Yume Nikki ? O que é Backrooms? Dentro dos bastidores Um bom e velho aniversário dos bastidores Liminal Yume Nikki , o jogo dos bastidores Os bastidores técnicos Backrooms de Yume Nikki









O que é Yume Nikki ?

Yume Nikki foi lançado no Steam em 2018 e, desde então, o jogo conquistou muitos seguidores cult. No entanto, quando foi lançado pela primeira vez, estava disponível apenas em japonês no site do criador , e não tinha necessariamente o público mais claro. (Quem quer jogar um jogo que parece Earthbound , mas sem a diversão?) Acontece que esse público é maior do que você imagina.





O que é Backrooms?

Claro, você entendeu a essência de Yume Nikki agora, mas e os Backrooms? Essencialmente, os Backrooms são uma creepypasta (um tipo de história ou mito de terror na Internet) que pega um espaço de corredor de escritório genérico e mundano e o transforma em um labirinto. Em vez de corredores que levam a salas com propósitos designados, o labirinto de escritórios dos Backrooms não leva a lugar nenhum - às vezes eles levam a mais corredores, salas que não fazem sentido ou salas perigosas com armadilhas.





A ideia é que Backrooms é algo que não é apropriado para o mundo “real”, quase como se fosse gerado aleatoriamente ou processualmente (muito parecido com um videogame).





Dentro dos bastidores

O melhor lugar para procurar esse tipo de horror é no TikTok, onde as pessoas postam suas próprias versões da exploração dos bastidores:





https://www.tiktok.com/@iknowthatplace/video/7063605220047097093?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7071079734940091946





Este TikTok segue a aparência típica dos Backrooms: paredes amarelas escuras (quase com aparência de mofo), grandes luzes de teto tremeluzentes e corredores estreitos. Onde desvia é a inclusão da sala “Parabéns”. Como os Backrooms estão ligados a esse sentimento duplo de inquietação e nostalgia, a sala “Happy Birthday” evoca uma lembrança de uma festa de aniversário infantil – literalmente na “sala dos fundos” de um restaurante ou centro de diversões.





Um bom e velho aniversário dos bastidores

A típica festa de aniversário infantil do passado coletivo Zillennial é cheia de caos e gente. Cadeiras estariam dentro e fora de seus lugares, comida em todos os lugares conforme os pedidos das pessoas, brinquedos e jogos para as crianças brincarem, e a atmosfera geral seria mais quente. Aqui, a sala é estéril. O lugar é iluminado, mas falta a nuance de uma festa real e a aparência de vida. As mesas têm o que parece ser um bolo de aniversário e uma fatia que o acompanha, mas o bolo parece “fora”, como se você não pudesse confirmar se, afinal, era um bolo.





Mas, a pior parte dessa cena de festa de aniversário é a relação da sala com o resto do labirinto do corredor. Não há porta ou cortina separando-o dos corredores vazios, o que significa que alguém pode passar da festa para um escritório ou algo totalmente diferente. A festa é muito liminar - não é segura nem protegida. A festa, embora não seja inerentemente ameaçadora, abriga uma certa violência que a torna perigosa. Basicamente, é uma festa da qual você gostaria de sair imediatamente - ou não comparecer.





Outras mídias Backrooms representam esse tipo de equilíbrio entre o quase normal e o gravemente desagradável. Os Backrooms estão repletos de espaços diferentes, como o salão de festas de aniversário. Outros incluem verdadeiras salas de escritório, piscinas, corredores de escolas abandonadas e muito mais (sério, a ideia é que nunca acabe, então existem espaços essencialmente infinitos). Se cabe nos “atrás”, ou num espaço que não deveria ver no dia-a-dia normal, pode existir nos Backrooms.





Pense na Disneylândia - o que você vê normalmente é a experiência bem cuidada e com curadoria da Disney, mas , além disso, os funcionários têm suas próprias entradas e formas de navegar no parque temático para garantir que a experiência com curadoria funcione sem problemas para os clientes da Disney.





Liminal Yume Nikki , o jogo dos bastidores

Vamos olhar novamente para Yume Nikki . Ao iniciar o jogo, você está na sala do personagem principal. O nome dela, Madotsuki, é outra pista para o tom do jogo. Não é normalmente usado como um nome japonês adequado - em vez disso, é um adjetivo interessante, significando algo como "janela" ou "abertura".





Assim como o Link do jogador-personagem de Legend of Zelda é chamado de “elo” entre o jogador e o personagem, Madotsuki é uma espécie de pseudônimo que nos permite ver o mundo (dos sonhos) dela. Já é inquietante porque ao contrário de Link, que tem um propósito e uma narrativa clara que você navega durante o jogo, o jogo de Madotsuki é muito mais misterioso.





Como nos Backrooms, em Yume Nikki , você não tem certeza de por que ou como chegou ao seu ponto de partida. Claro, você está no quarto de Madotsuki, mas se tentar sair (interagindo com a porta presumivelmente levando para fora), Madotsuki simplesmente balança a cabeça. Você só pode “sair” do quarto indo dormir e acordando em uma versão alternativa do quarto de Madotsuki. Ao sair do quarto dos sonhos, você subsequentemente entra em uma sala de portas, cada uma levando a uma sala diferente sem fim, sem conexão óbvia com as outras salas.





Essencialmente, aqui você pode escolher o caminho que quiser. Cada cômodo possui algum tipo de “efeito” que você está tentando coletar (um fato que você praticamente só aprende por tentativa e erro, ou então através do Descrição do Steam ). Obter todos os efeitos desbloqueia o “final” do jogo, e certos efeitos mudam a maneira como você pode interagir com o mundo e os NPCs ao seu redor. As mudanças são mínimas, mas dado o quão mínimo o jogo em si é, as mudanças são a coisa mais dramática a acontecer na jogabilidade.





O que une todos os Yume Nikki é sua exploração do liminar , aquilo que está entre mundos ou limites. Uma vez que o título do jogo se traduz literalmente como “Dream Diary”, entendemos Yume Nikki como a lúcida paisagem onírica de Madotsuki. Também sabemos disso pelos meios de o jogador salvar o jogo: por meio de um diário na mesa de Madotsuki. Parece que Madotsuki usa este diário para registrar seus sonhos, já que os únicos eventos que acontecem no jogo incluem sonhar e o minijogo estilo Nintendo no computador de Madotsuki.





Os bastidores técnicos

The Backrooms é frequentemente comparado ao termo de jogo "noclip", que é um truque usado para forçar o jogo a não reconhecer mais limites, como paredes pelas quais o personagem não pode passar. Com ele, o jogador pode levar o personagem por esses limites e descobrir áreas do mapa do jogo que ele não deveria ver. Às vezes, os desenvolvedores de jogos colocam salas de teste nesses locais, como Ocarina of Time's sala de depuração , para testar as habilidades de luta do personagem, interações dentro do jogo e outras informações cruciais em um espaço que permite esse tipo de teste específico.





Backrooms de Yume Nikki

Muito do apelo dos Backrooms é o mesmo de Yume Nikki . Ambos oferecem um mundo para explorar além da realidade. Ambos encorajam a progressão ilógica e a peregrinação sem fim. A questão é que você pode e deve se perder, pelo menos momentaneamente. Para Madotsuki, a jornada termina quando você encontra todos os efeitos, mas esse processo pode demorar muito, principalmente se você for do tipo de gamer que não gosta de usar guias.





O jogo espera que você se sinta isolado, sinta o fenômeno hikikomori Madotsuki participa, voluntariamente ou por algum outro motivo desconhecido. (Além disso, se você quiser um jogo relacionado, Omori leva o nome do fenômeno, permitindo aos usuários uma jogabilidade mais tradicional do tipo Earthbound , enquanto ainda oferece uma homenagem e exploração de temas semelhantes a Yume Nikki .)





Há uma qualidade meditativa nos mundos liminares dos Backrooms e Yume Nikki . Eles não são totalmente perturbadores - nenhum assassino está atrás de você, mas você sabe que não deveria estar lá. Essencialmente, você tem acesso a um espaço que não deveria saber que existe e tem o poder de caminhar por este mundo sem orientação, como se tivesse deslizado completamente pelo mundo tangível, como cortar além do mundo atravessável em um videogame.





É assustador, surreal e sublime - mas, no geral, é um reconhecimento de que nossos sonhos e memórias nem sempre se somam às nossas realidades presentes, e tudo bem. Podemos pelo menos jogar Yume Nikki para viver esses sentimentos.