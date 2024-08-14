Tagception：利用 HackerNoon 的增强标签搜索进行更深入的探索！

嘿，黑客们！

作为经验丰富的 HackerNoon 用户，您可能已经熟悉使用标签来发现符合您兴趣的故事。现在，我们又上了一个台阶！我们很高兴地宣布一个全新改版的标签索引页，在这里您可以比以往更方便、更准确地找到您正在寻找的内容！





在标签索引页上探索超过 88,000 个标签

随着 3 个新筛选部分的引入，用户现在可以通过不同的方式发现热门标签，包括“最常用” 、 “趋势”或“最新发布” 。此外，我们还提供了故事数量和简短描述（针对页面上的热门标签），让您更清楚地了解每个标签。用户还可以探索“父类别”下的标签 - HackerNoon 对互联网上必不可少的技术类别的策划。





其余标签只需滚动几下即可找到，因此请花时间探索并充分利用此页面！





各个标签页面已得到增强，比以前更具吸引力和信息量，包括：

用户评价： 包含来自 HackerNoon 社区的引言和评论

包含来自 HackerNoon 社区的引言和评论 独特的横幅图像 ：受到标志性的 HackerNoon 字体的启发，我们的设计团队巧妙地将每个标签的文本制作成独特的图案，创造出独一无二的横幅图像，为用户的浏览体验增添个性化色彩。

：受到标志性的 HackerNoon 字体的启发，我们的设计团队巧妙地将每个标签的文本制作成独特的图案，创造出独一无二的横幅图像，为用户的浏览体验增添个性化色彩。 操作按钮：订阅每个标签、开始写作或探索相关主题的选项。





我们还添加了一个搜索栏，帮助您在主标签内查找子标签，从而生成与您的搜索查询相匹配的无限故事列表。此新设置让您可以轻松浏览所有想要的故事，而无需点击多个页面。





如何搜索标签

步骤1：在页面右上角的搜索框中输入所需的关键字。

第 2 步：生成结果后，您将看到所有相关标签的列表，以及每个标签下发布的故事数量。选择引起您兴趣的标签 — 例如，让我们选择#hackernoon-product-update 。



步骤 3：所选标签将带您进入其专用页面，您可以在其中订阅更新（眨眼！）。在页面顶部的标题和推荐部分下方，您会看到一个搜索栏。使用它可以通过次要标签缩小搜索范围。例如，如果您输入 #gif，您的结果将被过滤为仅几个相关故事，从而轻松找到您要查找的内容。很简单，对吧？



探索精细标签搜索的威力

我们认为这个新功能非常棒，希望您也这么认为！深入探索— 优化搜索从未如此简单。





有关如何最大限度地发挥故事标签价值的更多提示，请查看本指南和本指南。