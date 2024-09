Tagception : plongez plus profondément avec la recherche de tags améliorée de HackerNoon !

Salut les hackers !

En tant qu'utilisateurs chevronnés de HackerNoon, vous connaissez probablement bien les tags comme moyen de découvrir des histoires en rapport avec vos intérêts. Maintenant, nous avons franchi une étape supplémentaire ! Nous sommes ravis d'annoncer une page d'index des tags récemment remaniée , où trouver exactement ce que vous cherchez est meilleur et plus pratique que jamais !





Découvrez plus de 88 000 balises sur la page d'index des balises

Avec l'introduction de 3 nouvelles sections de filtre, les utilisateurs peuvent désormais découvrir les tags populaires de différentes manières, notamment « Les plus utilisés » , « Tendances » ou « Dernière publication » . De plus, nous avons également inclus le nombre d'articles et une brève description (des tags les plus hauts de la page), vous donnant une compréhension plus claire de chacun d'eux. Les utilisateurs peuvent également explorer les tags sous une « catégorie parente » - la sélection de HackerNoon des catégories technologiques essentielles sur Internet.





Le reste des tags ne sont qu'à quelques défilements, alors prenez votre temps pour explorer et tirer le meilleur parti de cette page !





Les pages de balises individuelles ont été améliorées pour être plus attrayantes et informatives qu'auparavant, avec :

Témoignages d'utilisateurs : avec des citations et des commentaires de la communauté HackerNoon

avec des citations et des commentaires de la communauté HackerNoon Images de bannières uniques : inspirée de la police emblématique HackerNoon, notre équipe de conception a astucieusement conçu le texte de chaque balise dans un motif unique, créant une image de bannière unique qui ajoute une touche personnelle à l'expérience de navigation des utilisateurs.

: inspirée de la police emblématique HackerNoon, notre équipe de conception a astucieusement conçu le texte de chaque balise dans un motif unique, créant une image de bannière unique qui ajoute une touche personnelle à l'expérience de navigation des utilisateurs. Boutons d'action : options pour s'abonner à chaque balise, commencer à écrire ou explorer des sujets connexes.





Nous avons également inclus une barre de recherche pour vous aider à trouver des sous-balises dans la balise principale, ce qui vous permet d'obtenir une liste infinie d'histoires correspondant à vos requêtes de recherche. Cette nouvelle configuration vous permet de parcourir sans effort toutes les histoires souhaitées sans avoir à cliquer sur plusieurs pages.





Comment rechercher des tags

Étape 1 : Saisissez les mots-clés souhaités dans la zone de recherche, située dans le coin supérieur droit de la page.

Étape 2 : à mesure que les résultats sont générés, vous découvrirez une liste de tous les tags associés, ainsi que le nombre d'articles publiés sous chacun d'eux. Sélectionnez le tag qui suscite votre intérêt, par exemple #hackernoon-product-update .



Étape 3 : Le tag sélectionné vous amènera à sa page dédiée, où vous pourrez vous abonner aux mises à jour (clin d'œil !). Juste en dessous des sections titre et témoignage en haut de la page, vous remarquerez une barre de recherche. Utilisez-la pour affiner votre recherche avec des tags secondaires. Par exemple, si vous tapez #gif, vos résultats seront filtrés pour ne retenir que quelques histoires pertinentes, ce qui vous permettra de trouver facilement ce que vous cherchez. Simple, non ?



Découvrez la puissance de la recherche de balises raffinée

Nous pensons que cette nouvelle fonctionnalité est vraiment intéressante, et nous espérons que vous la pensez aussi ! Lancez-vous et commencez à explorer : affiner vos recherches n'a jamais été aussi simple.





Pour plus de conseils sur la façon de maximiser la valeur des balises dans vos histoires, consultez ce guide et celui-ci .