Tagception: mergulhe mais fundo com a pesquisa de tags aprimorada do HackerNoon!

Olá, hackers!

Como usuários experientes do HackerNoon, vocês provavelmente estão bem familiarizados com tags como um meio de descobrir histórias alinhadas com seus interesses. Agora, nós levamos isso a um nível superior! Estamos felizes em anunciar uma página de índice de tags recentemente reformulada , onde encontrar exatamente o que você está procurando é melhor e mais conveniente do que nunca!





Explore mais de 88.000 tags na página de índice de tags

Com a introdução de 3 novas seções de filtro, os usuários agora podem descobrir tags populares de diferentes maneiras, incluindo “Mais Usados” , “Tendências” ou “Última Publicação” . Além disso, também incluímos o número de histórias e uma breve descrição (para as principais tags na página), dando a você uma compreensão mais clara de cada uma. Os usuários também podem explorar tags em uma “Categoria Pai” - Curadoria de Categorias Essenciais de Tecnologia na Internet do HackerNoon.





O restante das tags está a apenas algumas rolagens de distância, então reserve um tempo para explorar e aproveitar ao máximo esta página!





As páginas de tags individuais foram aprimoradas para serem mais envolventes e informativas do que antes, com:

Depoimentos de usuários: Apresentando citações e comentários da comunidade HackerNoon

Apresentando citações e comentários da comunidade HackerNoon Imagens de banner exclusivas : inspiradas na icônica fonte HackerNoon, nossa equipe de design criou artisticamente o texto de cada tag em um padrão exclusivo, criando uma imagem de banner única que adiciona um toque pessoal à experiência de navegação dos usuários.

: inspiradas na icônica fonte HackerNoon, nossa equipe de design criou artisticamente o texto de cada tag em um padrão exclusivo, criando uma imagem de banner única que adiciona um toque pessoal à experiência de navegação dos usuários. Botões de ação : opções para assinar cada tag, começar a escrever ou explorar tópicos relacionados.





Também incluímos uma barra de pesquisa para ajudar você a encontrar subtags dentro da tag principal, resultando em uma lista infinita de histórias que correspondem às suas consultas de pesquisa. Esta nova configuração permite que você navegue facilmente por todas as suas histórias desejadas sem a necessidade de clicar em várias páginas.





Como pesquisar por tags

Passo 1: Digite as palavras-chave desejadas na caixa de pesquisa, localizada no canto superior direito da página.

Etapa 2: Conforme os resultados são gerados, você descobrirá uma lista de todas as tags relacionadas, juntamente com o número de histórias publicadas sob cada uma. Selecione a tag que desperta seu interesse — por exemplo, vamos com #hackernoon-product-update .



Etapa 3: A tag selecionada levará você para sua página dedicada, onde você pode se inscrever para atualizações (piscadela piscadela!). Logo abaixo das seções de título e depoimento no topo da página, você notará uma barra de pesquisa. Use isso para restringir sua pesquisa com tags secundárias. Por exemplo, se você digitar #gif, seus resultados serão filtrados para apenas algumas histórias relevantes, facilitando encontrar exatamente o que você está procurando. Simples, certo?



Explore o poder da pesquisa de tags refinada

Achamos esse novo recurso bem legal, e esperamos que você também ache! Mergulhe e comece a explorar — refinar suas pesquisas nunca foi tão fácil.





Para mais dicas sobre como maximizar o valor das tags em suas histórias, confira este guia e este .