Tagception: HackerNoon'un Gelişmiş Etiket Aramasıyla Daha Derine Dalın!

Hey Hackerlar!

Deneyimli HackerNoon kullanıcıları olarak, ilgi alanlarınıza uygun hikayeleri keşfetmenin bir yolu olarak etiketlere muhtemelen aşinasınızdır. Şimdi, bunu bir adım öteye taşıdık! Tam olarak aradığınızı bulmanın her zamankinden daha iyi ve daha kolay olduğu yeni yenilenmiş bir etiket dizin sayfasını duyurmaktan heyecan duyuyoruz!





Etiket Dizini Sayfasında 88.000'den Fazla Etiketi Keşfedin

3 yeni filtre bölümünün tanıtımıyla kullanıcılar artık popüler etiketleri "En Çok Kullanılan" , "Trend Olan" veya "Son Yayınlanan" gibi farklı yollarla keşfedebilir. Ayrıca, hikaye sayısını ve kısa bir açıklamayı (sayfadaki en üstteki etiketlere) da ekledik, böylece her biri hakkında daha net bir anlayışa sahip olabilirsiniz. Kullanıcılar ayrıca etiketleri "Üst Kategori" altında da keşfedebilir - HackerNoon'un İnternetteki Temel Teknoloji Kategorilerinin Küratörlüğü.





Diğer etiketlere ulaşmak için birkaç kaydırma yapmanız yeterli, bu yüzden keşfetmek ve bu sayfadan en iyi şekilde yararlanmak için zaman ayırın!





Bireysel etiket sayfaları, eskisinden daha ilgi çekici ve bilgilendirici olacak şekilde geliştirildi:

Kullanıcı Görüşleri: HackerNoon topluluğundan alıntılar ve yorumlar içerir

HackerNoon topluluğundan alıntılar ve yorumlar içerir Benzersiz Banner Görselleri : Efsanevi HackerNoon yazı tipinden ilham alan tasarım ekibimiz, her etiketin metnini benzersiz bir desene dönüştürerek kullanıcıların tarama deneyimine kişisel bir dokunuş katan benzersiz bir banner görseli oluşturdu.

: Efsanevi HackerNoon yazı tipinden ilham alan tasarım ekibimiz, her etiketin metnini benzersiz bir desene dönüştürerek kullanıcıların tarama deneyimine kişisel bir dokunuş katan benzersiz bir banner görseli oluşturdu. Eylem Düğmeleri : Her etikete abone olma, yazmaya başlama veya ilgili konuları keşfetme seçenekleri.





Ayrıca, ana etiket içindeki alt etiketleri bulmanıza yardımcı olmak için bir arama çubuğu ekledik ve bu da arama sorgularınızla eşleşen sonsuz bir hikaye listesiyle sonuçlandı. Bu yeni kurulum, birden fazla sayfaya tıklamanıza gerek kalmadan istediğiniz tüm hikayelere zahmetsizce göz atmanızı sağlar.





Etiketler Nasıl Aranır

Adım 1: Sayfanın sağ üst köşesinde bulunan arama kutusuna istediğiniz anahtar kelimeleri girin.

Adım 2: Sonuçlar üretilirken, her birinin altında yayınlanan hikaye sayısıyla birlikte tüm ilgili etiketlerin bir listesini keşfedeceksiniz. İlginizi çeken etiketi seçin; örneğin, #hackernoon-product-update ile başlayalım.



Adım 3: Seçili etiket sizi, güncellemeler için abone olabileceğiniz (göz kırpma!) özel sayfasına götürecektir. Sayfanın en üstündeki başlık ve referans bölümlerinin hemen altında bir arama çubuğu göreceksiniz. Bunu, ikincil etiketlerle aramanızı daraltmak için kullanın. Örneğin, #gif yazarsanız, sonuçlarınız yalnızca birkaç ilgili hikayeye filtrelenecek ve tam olarak aradığınızı bulmanız kolaylaşacaktır. Basit, değil mi?



Rafine Etiket Aramanın Gücünü Keşfedin

Bu yeni özelliğin oldukça hoş olduğunu düşünüyoruz ve umarız siz de öyle düşünürsünüz! Hemen başlayın ve keşfetmeye başlayın —aramalarınızı daraltmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.





Hikayelerinizdeki etiketlerin değerini nasıl en üst düzeye çıkaracağınıza dair daha fazla ipucu için bu kılavuza ve şu kılavuza göz atın.