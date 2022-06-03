Roblox 如何利用年轻开发人员

Roblox 是世界上最受欢迎的游戏平台之一。数百万人使用它，包括儿童。该服务可让您访问数以千计的用户游戏，并允许您使用免费工具创建游戏并从中获得收入。





后者经常在服务广告中被提及。 Roblox Corporation 向青少年承诺快速轻松地赚钱，许多人都相信这一点。数以百计的孩子试图在平台上创作杰作，但只有少数人设法在他们的游戏中赚钱。甚至这些幸运儿也能得到几分钱。

Roblox 简介

Roblox 平台出现在 2004 年，18 年来，它已经成为潮流。到 2022 年 4 月，它已经吸引了全球超过 2 亿人。例如，美国超过一半的青少年使用 Roblox。通过安装 Roblox，用户可以访问数百万种不同类型的游戏以及易于学习的免费工具。





要了解有关 Roblox 的更多信息，您可以阅读我的文章“ 疯狂的多元宇宙：Roblox 的工作原理”。





平台因作者的游戏而存在，所以平台管理者对用户的创造力很感兴趣。 Roblox 的目标受众是希望为同龄人创作内容的儿童。营销副总裁证实了这一点。该策略已见成效。现在，Roblox 比 Ubisoft 和 Electronic Arts 贵。





Roblox 不仅以其免费工具吸引用户：该平台也不收取游戏托管和审核费用。然而，这一切并没有给服务带来金钱，反而适得其反。该平台在不同的基础上赚钱：内容货币化，服务有很多可能性。





如果不让其他游戏玩家变得更富有，就不可能玩 Roblox。用户仍然会想要（或必须）购买一些东西，无论是游戏通行证还是化妆品。许多开发者在他们的游戏中加入了激进的货币化以致富。





他们希望获得高收入是有原因的。 Roblox 的作者向用户灌输了轻松赚钱的理念。例如，“赚大钱”的机会是免费工具包的功能之一，还有机会创造任何东西并让数百万玩家感兴趣。它还提到顶级开发人员每年通过微交易赚取高达 200 万美元。





此外，Roblox 的公关专家向公众讲述年轻开发者的成功故事，网站上的其中一课揭示了通过创建的游戏获利的方法。





在 Roblox 中，用户的创造力被称为“体验”而不是“游戏”。这使得绕过 Apple Store 的规则成为可能，后者不允许有内置商店的游戏。





该平台的作者让孩子们觉得他们在做自己喜欢做的事，并且很容易赚到好钱。当然，他们想尝试致富并安装 Roblox。但在创建第一款游戏后，青少年遇到了不明显的障碍。

诡计经济

大多数未成年开发者没有从他们的游戏中获得任何收入。有几个原因。





首先，Roblox 并没有帮助免费推广新游戏。用户在“发现”选项卡中只看到几百个热门标题，而它们的总数超过 2000 万。您的游戏被注意到的机会几乎为零。





此外，该应用程序不允许您按最近发布的游戏或新用户的名称对游戏进行排序，这将有助于新人的推广。





Roblox 有一个Up-and-Coming 部分，但即使在那里，用户也会看到拥有数千名用户的游戏。放置几个玩家的游戏的“学习和探索”部分有一点帮助，但最多只有几十个。









有办法摆脱这种情况。用户只需在平台上购买游戏内货币——Robux的广告即可。它可以在游戏中获得，也可以用真钱购买。但是，即使是这笔支出也不能保证任何事情。





事实是，在 Roblox 中，用户参与拍卖以进行促销。例如，如果一个用户支付 100 Robux 而另一个用户支付 300，则第二个玩家的横幅将在网站上闪烁三倍。考虑到 400 Robux 的价格为 5 美元，不难想象服务作者从游戏玩家试图吸引普通观众中获得了多少收入。









我可以将此过程与尝试在 TikTok 上录制病毒视频或创建流行的 meme 进行比较。用户必须针对特定的目标受众（通常是儿童），提出适当的游戏玩法，并且不要错过促销活动。错过的机会非常高，数百名参赛者不眠不休。





但是，即使幸运的玩家设法制作出令人兴奋的游戏并通过广告吸引公众，他们仍然可能一无所获。 Roblox 对每笔交易收取佣金，用户在 Robux 中获得其余部分。将它们转换为真实货币的最低门槛是 100 000 Robux（约一千美元）。





当然，大多数用户即使在花费了广告费和 5 美元的高级订阅后也无法赚取 100 000 Robux，这是提款所必需的。与其他游戏相比，门槛似乎高得令人难以置信。例如，MMORPG Entropia Universe 和 Second Life 的作者允许您分别从 100 美元和 10 美元起提取金额。





但是，即使他积累了所需的金额，用户仍将是失败者。他们以不同的汇率买卖货币。如果玩家想要购买 100 000 Robux，他将不得不花费超过 1000 美元。但是，如果他提取该金额，他将仅赚取 350 美元。





Roblox 尽一切努力确保人们在平台内使用 Robux，并确保服务作者不断从交易中获得佣金。 Roblox 将 75.5% 的销售额保留在平台上。





然而，考虑到所有的退出陷阱，内容创作者可以获得远低于 24.5% 的份额。即便是 Roblox 的专业游戏开发者也不知道他们下个月能拿到多少薪水。





上面列出的问题发生在很久以前。开发人员已经写了论坛帖子，要求他们重新考虑收益分享，但他们没有得到任何回应。 Roblox 不断表示，它正在尽一切努力让内容创作者的生活更美好。但情况并没有改变。









Roblox 不愿解决这个问题可以用公司每年报告的持续亏损来解释。但这样的借口并不严重。我认为服务领导者正在试图垄断市场，将收入投资于平台的不断扩张，这是无法收回的。所以他们有一个答案，为什么游戏作者没有得到足够的报酬。





我认识一位 11 岁的 Roblox 用户，他试图制作一款有利可图的游戏，但失败了。他没有钱推广它，所以没有人注意到他的游戏。与此同时，拥有现金的竞争对手在排名中取得了进展。





孩子总结道：尽管平台的代表保证容易赚钱，但这项业务成功的机会几乎为零。

结论

事实证明，几乎所有的游戏收入都流向了 Roblox Corporation 在广告中提到的老牌开发商。该平台以持续的奖金支持这些创作者。例如，游戏玩家在游戏中花费的时间。与此同时，年轻的开发者可以制作出他们想要的有趣的游戏，但没有付费推广就没有人会看到它。





然而，孩子们在 Roblox 的广告中看不到这样的解释，并继续为平台创建免费内容，几乎没有机会找到它的受众。此外，一个令人兴奋的想法可以被更有经验的开发者截获，其作者将不会获得任何补偿。





例如，儿童不能在 Steam 上发布游戏。甚至他们在 Roblox Studio 学到的技能也不太可能在其他任何地方使用，因为该系统是独一无二的。因此，他们被迫留在平台上，以免输掉比赛。





我建议年轻的创作者不要通过在 Roblox 注册来提高他们的期望，也不要为了获得额外收入的虚幻机会而冒着健康风险。





我还建议您阅读“ Roblox 的黑暗面：儿童剥削和性游戏”











