Comment Roblox exploite les jeunes développeurs

Roblox est l'une des plateformes de jeu les plus populaires au monde. Des millions de personnes l'utilisent, y compris des enfants. Le service donne accès à des milliers de jeux utilisateur et vous permet de créer vos jeux avec des outils gratuits et d'en tirer des revenus.





Ce dernier est souvent mentionné dans les publicités du service. Roblox Corporation promet aux adolescents de l'argent rapide et facile, ce que beaucoup croient. Des centaines d'enfants tentent de créer un chef-d'œuvre sur la plateforme, mais seuls quelques-uns parviennent à gagner de l'argent sur leur jeu. Et même ces chanceux reçoivent des sous.

Présentation de Roblox

La plateforme Roblox est apparue en 2004, et depuis 18 ans, elle est devenue tendance. En avril 2022, il avait attiré plus de 200 millions de personnes dans le monde. Par exemple, plus de la moitié des adolescents aux États-Unis utilisent Roblox. En installant Roblox, les utilisateurs ont accès à des millions de jeux de différents genres et à des outils gratuits faciles à apprendre.





La plate-forme existe grâce aux jeux de l'auteur, les responsables de la plate-forme s'intéressent donc à la créativité des utilisateurs. Et le public cible de Roblox sont les enfants qui veulent créer du contenu pour leurs pairs. Le vice-président marketing le confirme. La stratégie a payé. Maintenant, Roblox est plus cher qu'Ubisoft et Electronic Arts.





Roblox n'attire pas seulement les utilisateurs avec ses outils gratuits : la plateforme ne facture pas non plus l'hébergement et la modération du jeu. Cependant, tout cela ne rapporte pas d'argent au service, bien au contraire. La plateforme gagne de l'argent sur une autre base : la monétisation du contenu, pour laquelle le service a beaucoup de possibilités.





Il est impossible de jouer à Roblox sans enrichir les autres joueurs. L'utilisateur voudra toujours (ou devra) acheter quelque chose, qu'il s'agisse de passes de jeu ou d'articles cosmétiques. De nombreux développeurs ajoutent une monétisation agressive à leurs jeux pour devenir riches.





Ils espèrent un revenu élevé pour une raison. Les auteurs de Roblox inculquent à l'utilisateur l'idée de gains faciles. Par exemple, la possibilité de "gagner de l'argent sérieux" est l'une des caractéristiques de la boîte à outils gratuite, ainsi que la possibilité de créer n'importe quoi et d'intéresser des millions de joueurs. Il mentionne également que les meilleurs développeurs gagnent jusqu'à deux millions de dollars par an grâce aux microtransactions.





De plus, les spécialistes des relations publiques de Roblox racontent les réussites publiques de jeunes développeurs, et l'une des leçons du site révèle des moyens de monétiser le jeu créé.





Dans Roblox, la créativité des utilisateurs est appelée "expériences" plutôt que "jeux". Cela permet de contourner les règles de l'Apple Store, où les jeux avec un magasin intégré ne sont pas autorisés.





Les auteurs de la plateforme donnent aux enfants l'impression de faire ce qu'ils aiment et de gagner facilement de l'argent. Bien sûr, ils veulent essayer de devenir riches et d'installer Roblox. Mais après avoir créé le premier jeu, les adolescents rencontrent des obstacles non évidents.

Économie de truc

La plupart des développeurs mineurs ne tirent aucun revenu de leurs jeux. Il y a plusieurs raisons à cela.





Tout d'abord, Roblox n'aide pas à promouvoir de nouveaux jeux gratuitement. L'utilisateur ne voit que quelques centaines de titres populaires dans l'onglet Découverte, alors que leur nombre total dépasse les 20 millions. La chance que votre jeu soit remarqué est presque nulle.





De plus, l'application ne vous permet pas de trier les jeux par version récente ou les noms des nouveaux utilisateurs, ce qui aiderait les nouveaux arrivants dans la promotion.





Roblox a une section Up-and-Coming, mais même là, l'utilisateur voit des jeux avec plusieurs milliers d'utilisateurs. La section Apprendre et explorer, où sont placés les jeux avec quelques joueurs, aide un peu, mais il n'y en a pas plus de quelques dizaines.









Il existe un moyen de sortir de cette situation. L'utilisateur n'a qu'à acheter de la publicité sur la plate-forme pour la monnaie du jeu - Robux. Il peut être gagné dans des jeux ou acheté avec de l'argent réel. Cependant, même ces dépenses ne garantissent rien.





Le fait est que dans Roblox, les utilisateurs participent à une enchère pour la promotion. Par exemple, si un utilisateur paie pour la publicité 100 Robux et l'autre - 300, la bannière du deuxième joueur clignotera trois fois plus souvent sur le site Web. Considérant que 400 Robux coûtent 5 $, il n'est pas difficile d'imaginer combien de revenus les auteurs de services tirent des tentatives des joueurs pour attirer le grand public.









Je peux comparer ce processus à essayer d'enregistrer une vidéo virale sur TikTok ou de créer un mème populaire. L'utilisateur doit atteindre un public cible spécifique (généralement des enfants), proposer le bon gameplay et ne pas manquer une promotion. Le risque de manquer est très élevé et des centaines de concurrents ne dorment pas.





Mais même si le joueur chanceux parvient à créer un jeu passionnant et à attirer le public avec de la publicité, il peut toujours se retrouver sans rien. Roblox prend une commission sur chaque transaction et l'utilisateur reçoit le reste dans Robux. Le seuil minimum pour les convertir en monnaie réelle est de 100 000 Robux (environ mille dollars).





Bien sûr, la plupart des utilisateurs ne parviennent pas à gagner ces 100 000 Robux même après avoir dépensé de l'argent en publicité et un abonnement premium de 5 $, qui est requis pour le retrait. Le seuil semble incroyablement élevé par rapport aux autres jeux. Par exemple, les auteurs du MMORPG Entropia Universe et Second Life vous permettent de retirer des montants à partir de 100 $ et 10 $, respectivement.





Mais l'utilisateur restera perdant même s'il accumule le montant requis. Ils achètent et vendent des devises à des taux différents. Si un joueur veut acheter 100 000 Robux, il devra dépenser plus de 1000$. Cependant, s'il retire ce montant, il ne gagnera que 350 $.





Roblox fait tout pour s'assurer que les gens dépensent Robux à l'intérieur de la plateforme et que les auteurs du service reçoivent constamment une commission sur les transactions. Roblox conserve 75,5 % de toutes les ventes sur la plateforme.





Cependant, les créateurs de contenu peuvent obtenir une part bien inférieure à 24,5 %, compte tenu de tous les pièges de retrait. Même les développeurs de jeux professionnels pour Roblox ne savent pas quel salaire ils recevront le mois prochain.





Les problèmes énumérés ci-dessus se sont produits il y a longtemps. Les développeurs ont écrit des messages sur le forum leur demandant de reconsidérer le partage des revenus, mais ils n'ont reçu aucune réponse. Roblox a constamment dit qu'il essayait de tout faire pour améliorer la vie des créateurs de contenu. Mais la situation n'a pas changé.









La réticence de Roblox à résoudre le problème peut s'expliquer par les pertes constantes, que l'entreprise rapporte chaque année. Mais de telles excuses ne sont pas graves. Je pense que les leaders du service essaient de monopoliser le marché, en investissant des revenus dans l'expansion constante de la plate-forme, ce qui est impossible à récupérer. Ils ont donc une réponse à la raison pour laquelle les auteurs de jeux ne sont pas assez payés.





Je connais un utilisateur de Roblox de 11 ans qui a essayé de créer un jeu rentable mais qui a échoué. Il n'avait pas d'argent pour le promouvoir, donc personne n'a remarqué son jeu. Les concurrents avec de l'argent, quant à eux, progressaient dans le classement.





Le gamin a résumé la situation : malgré les assurances des représentants de la plate-forme concernant des revenus faciles, les chances de succès dans cette entreprise sont pratiquement nulles.

Conclusion

Il s'avère que presque tous les revenus des jeux vont aux développeurs établis dont Roblox Corporation parle dans les publicités. La plateforme soutient ces créateurs avec des bonus constants. Par exemple, pour le temps que les joueurs passent dans leurs jeux. Les jeunes développeurs, quant à eux, peuvent créer un jeu aussi intéressant qu'ils le souhaitent, mais personne ne le verra sans promotion payante.





Cependant, les enfants ne voient pas de telles explications dans les publicités Roblox et continuent de créer du contenu gratuit pour la plateforme avec peu de chance de trouver son public. De plus, une idée passionnante peut être interceptée par des développeurs plus expérimentés, et son auteur ne recevra aucune compensation.





Les enfants ne peuvent pas publier de jeux sur Steam, par exemple. Même les compétences qu'ils ont acquises à Roblox Studio ne seront probablement pas utilisées ailleurs car le système est unique. Par conséquent, ils sont obligés de rester sur la plateforme de peur de perdre leurs parties.





Je conseille aux jeunes créateurs de ne pas augmenter leurs attentes en s'inscrivant à Roblox et de ne pas risquer leur santé pour une chance illusoire de gagner de l'argent supplémentaire.





