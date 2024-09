Como a Roblox explora jovens desenvolvedores

Roblox é uma das plataformas de jogos mais populares do mundo. Milhões de pessoas o usam, incluindo crianças. O serviço dá acesso a milhares de jogos de usuários e permite que você crie seus jogos com ferramentas gratuitas e obtenha renda com eles.





Este último é frequentemente mencionado em anúncios do serviço. A Roblox Corporation promete aos adolescentes dinheiro rápido e fácil, o que muitos acreditam. Centenas de crianças tentam criar uma obra-prima na plataforma, mas apenas algumas conseguem ganhar dinheiro com o jogo. E mesmo esses sortudos ganham centavos.

Introdução ao Roblox

A plataforma Roblox surgiu em 2004 e, por 18 anos, tornou-se moda. Em abril de 2022, atraiu mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo. Por exemplo, mais da metade dos adolescentes nos EUA usa o Roblox. Ao instalar o Roblox, os usuários obtêm acesso a milhões de jogos em diferentes gêneros e ferramentas gratuitas fáceis de aprender.





Para saber mais sobre o Roblox, você pode ler meu artigo “ The Multiverse of Madness: How Roblox Works ”.





A plataforma existe devido aos jogos do autor, então os gerentes da plataforma estão interessados na criatividade dos usuários. E o público-alvo do Roblox são crianças que desejam criar conteúdo para seus colegas. O vice-presidente de marketing confirma isso. A estratégia tem dado certo. Agora, o Roblox é mais caro que a Ubisoft e a Electronic Arts.





Roblox atrai usuários não apenas com suas ferramentas gratuitas: a plataforma também não cobra hospedagem e moderação do jogo. No entanto, tudo isso não traz dinheiro para o serviço, mas sim o contrário. A plataforma ganha dinheiro de outra forma: monetização de conteúdo, para a qual o serviço tem muitas possibilidades.





É impossível jogar Roblox sem enriquecer outros jogadores. O usuário ainda vai querer (ou ter que) comprar algo, sejam passes de jogo ou itens cosméticos. Muitos desenvolvedores adicionam monetização agressiva a seus jogos para ficarem ricos.





Eles esperam uma renda alta por um motivo. Os autores do Roblox incutem no usuário a ideia de ganhos fáceis. Por exemplo, a oportunidade de "ganhar muito dinheiro" é um dos recursos do kit de ferramentas gratuito, junto com a chance de criar qualquer coisa e interessar a milhões de jogadores. Ele também menciona que os principais desenvolvedores ganham até dois milhões de dólares por ano por meio de microtransações.





Além disso, os especialistas em relações públicas da Roblox contam ao público histórias de sucesso de jovens desenvolvedores, e uma das lições do site revela maneiras de monetizar o jogo criado.





No Roblox, a criatividade do usuário é chamada de "experiências" em vez de "jogos". Isso permite contornar as regras da Apple Store, onde jogos com loja integrada não são permitidos.





Os autores da plataforma fazem com que as crianças sintam que estão fazendo o que amam e ganham um bom dinheiro com facilidade. Claro, eles querem tentar ficar ricos e instalar o Roblox. Mas depois de criar o primeiro jogo, os adolescentes encontram obstáculos nada óbvios.

Truque de economia

A maioria dos desenvolvedores menores de idade não recebe nenhuma renda de seus jogos. Há várias razões para isso.





Em primeiro lugar, o Roblox não ajuda a promover novos jogos gratuitamente. O usuário vê apenas algumas centenas de títulos populares na guia Descoberta, enquanto seu número total ultrapassa 20 milhões. A chance de seu jogo ser notado é quase zero.





Além disso, o app não permite ordenar jogos por lançamento recente ou nomes de novos usuários, o que ajudaria os novatos na promoção.





Roblox tem uma seção Up-and-Coming, mas mesmo lá, o usuário vê jogos com vários milhares de usuários. A seção Aprender e Explorar, onde são colocados os jogos com poucos jogadores, ajuda um pouco, mas não há mais do que algumas dezenas deles.









Existe uma saída para esta situação. O usuário só precisa comprar publicidade na plataforma para a moeda do jogo - Robux. Pode ser ganho em jogos ou comprado com dinheiro real. No entanto, mesmo esse gasto não garante nada.





O fato é que no Roblox os usuários participam de um leilão para promoção. Por exemplo, se um usuário paga pela publicidade 100 Robux e o outro - 300, o banner do segundo jogador piscará no site três vezes mais. Considerando que 400 Robux custa US$ 5, não é difícil imaginar quanta receita os autores do serviço obtêm das tentativas dos jogadores de obter o público em geral.









Posso comparar esse processo a tentar gravar um vídeo viral no TikTok ou criar um meme popular. O usuário tem que atingir um público-alvo específico (geralmente crianças), criar uma jogabilidade adequada e não perder uma promoção. A chance de errar é muito grande, e centenas de competidores não dormem.





Mas mesmo que o jogador sortudo consiga fazer um jogo emocionante e atrair o público com publicidade, ele ainda pode acabar sem nada. O Roblox cobra uma comissão por cada transação e o usuário recebe o restante no Robux. O limite mínimo para convertê-los em moeda real é de 100.000 Robux (cerca de mil dólares).





Obviamente, a maioria dos usuários não consegue ganhar esses 100.000 Robux, mesmo depois de gastar dinheiro em publicidade e uma assinatura premium de $ 5, necessária para a retirada. O limite parece incrivelmente alto quando comparado a outros jogos. Por exemplo, os autores do MMORPG Entropia Universe e Second Life permitem sacar valores a partir de $ 100 e $ 10, respectivamente.





Mas o usuário permanecerá um perdedor mesmo que acumule a quantia necessária. Eles compram e vendem moeda a taxas diferentes. Se um jogador quiser comprar 100.000 Robux, ele terá que gastar mais de $ 1.000. No entanto, se ele sacar esse valor, ganhará apenas $ 350.





A Roblox faz de tudo para garantir que as pessoas gastem Robux dentro da plataforma e que os autores do serviço recebam constantemente uma comissão pelas transações. A Roblox detém 75,5% de todas as vendas na plataforma.





No entanto, os criadores de conteúdo podem obter uma participação muito inferior a 24,5%, considerando todas as armadilhas de retirada. Mesmo os desenvolvedores profissionais de jogos da Roblox não sabem que salário receberão no próximo mês.





Os problemas listados acima ocorreram há muito tempo. Os desenvolvedores escreveram postagens no fórum pedindo que reconsiderassem o compartilhamento de receita, mas não obtiveram resposta. A Roblox constantemente dizia que estava tentando fazer de tudo para tornar a vida melhor para os criadores de conteúdo. Mas a situação não mudou.









A relutância da Roblox em resolver o problema pode ser explicada pelas constantes perdas, que a empresa reporta anualmente. Mas essas desculpas não são severas. Acho que os líderes de serviço estão tentando monopolizar o mercado, investindo renda na expansão constante da plataforma, que é impossível recuperar. Portanto, eles têm uma resposta para o motivo pelo qual os autores de jogos não recebem o suficiente.





Conheço um usuário do Roblox de 11 anos que tentou fazer um jogo lucrativo, mas falhou. Ele não tinha dinheiro para promovê-lo, então ninguém notou seu jogo. Os competidores com dinheiro, por sua vez, avançavam no ranking.





O garoto resumiu: apesar das garantias dos representantes da plataforma sobre ganhos fáceis, as chances de sucesso nesse negócio são praticamente nulas.

Conclusão

Acontece que quase toda a receita dos jogos vai para os desenvolvedores estabelecidos sobre os quais a Roblox Corporation fala nos anúncios. A plataforma apóia esses criadores com bônus constantes. Por exemplo, pelo tempo que os jogadores passam em seus jogos. Enquanto isso, os jovens desenvolvedores podem criar um jogo tão interessante quanto quiserem, mas ninguém o verá sem promoção paga.





No entanto, as crianças não veem tais explicações nos anúncios da Roblox e continuam criando conteúdo gratuito para a plataforma com poucas chances de encontrar seu público. Além disso, uma ideia interessante pode ser interceptada por desenvolvedores mais experientes e seu autor não receberá nenhuma compensação.





Crianças não podem postar jogos no Steam, por exemplo. Mesmo as habilidades que aprenderam no Roblox Studio provavelmente não serão usadas em nenhum outro lugar porque o sistema é único. Portanto, eles são obrigados a permanecer na plataforma por medo de perder seus jogos.





Aconselho os jovens criadores a não aumentarem suas expectativas registrando-se no Roblox e não arriscarem sua saúde por uma chance ilusória de ganhar um dinheiro extra.





